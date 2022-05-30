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Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

30.05.2022 20:34

Опубликован 59-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске в десятку лидеров вошли три новых кластера, которые закрепились на первом, третьем и десятом местах. Первое место занял новый Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 9 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1102 петафлопс, что почти в три раза больше минувшего лидера. При этом энеропотребление Frontier на 30% ниже прошлого лидера.

Японский кластер Fugaku, построенный с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz), переместился на второе место. Кластер Fugaku размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN и обеспечивает производительность 442 петафлопс. В качестве операционной системы используется Red Hat Enterprise Linux.

Третье место занял новый кластер LUMI, размещённый Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 151 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и новый лидер рейтинга, но включает 1.1 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11). Данная платформа также используется в французском кластере Adastra, занявшем 10 место рейтинга и насчитывающем 319 тысяч процессорных ядер (суммарная производительность 46 петафлопс).

На четвёртое место опустился кластер Summit, который развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov опустились с 19, 36 и 40 мест на 22, 40 и 43 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивающие производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопс соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo отпустился с 43 на 46 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.9 петафлопс. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за пол года сместился с 72 на 80 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 - сместился с 241 на 262 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место) и MTS GROM - сместился с 294 на 318 место. Таким образом число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и как шесть месяцев назад составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 173 (173 - полгода назад). В сумме китайские кластеры генерируют 12% от всей производительности (полгода назад - 17.5%);
    • США: 127 (149). Суммарная производительность оценивается в 47.3% всей производительности рейтинга (полгода назад - 32.5%);
    • Япония: 34 (32). Суммарная производительность - 14.3%;
    • Германия: 31 (26). Суммарная производительность - 11.5%;
    • Франция: 22 (19);
    • Канада 14 (11);
    • Великобритания: 12 (11);
    • Россия 7 (7);
    • Нидерланды: 6 (11);
    • Италия: 6 (6);
    • Бразилия 6 (5);
    • Южная Корея 6 (7)
    • Саудовская Аравия 6 (6);
    • Польша 5 (4);
    • Австралия 5 (3);
    • Швеция 5 (4);
    • Швейцария 4 (3)
    • Финляндия: 4 (3).
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже пять лет остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 47.8% (51.6%) не детализируют дистрибутив,
    • 18.2% (18%) используют CentOS,
    • 8.8% (7.6%) - RHEL,
    • 8% (7%) - Cray Linux,
    • 5.2% (5.4%) - Ubuntu;
    • 3.8 % (4%) - SUSE;
    • 0.8% (0%) - Alma Linux;
    • 0.6% (0%) - Rocky Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Scientific Linux.
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев не изменился и составляет 1.65 петафлопс (полгода назад производительность 1.65 петафлопс демонстрировали 56 кластеров, в сейчас - 20). Три года назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, четыре года назад - 138, пять лет назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 4.78 до 5.39 петафлопс;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 3.04 до 4.40 экзафлопсов (два года назад было 1.650 экзафлопсов, а пять лет назад - 566 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 464 месте;
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 229 суперкомпьютер находится в Азии (226 - полгода назад), 141 в Северной Америке (160) и 118 в Европе (105), 6 в Южной Америке (5), 5 в Океании (3) и 1 в Африке (1);
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 77.40% (полгода назад было 81.6%), на втором месте AMD 18.80% (14.6%), на третьем IBM Power - 1.4% (было 1.4%). Отмечается активный прирост кластеров на базе процессоров AMD, например, все новые системы, вошедшие в Top15, оснащены CPU AMD.
  • 20% (полгода назад 17.6%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 19.2% (26.6%) - 20 ядер, 15% (11.2%) - 64 ядра, 8.8% (8.6%) - 16 ядер, 8.2% (8.2%) - 18 ядер, 5.4% (5.8%) - 12 ядер. Среднее число процессорных ядер в кластере увеличилось за шесть месяцев с 162520 до 184394;
  • 167 из 500 систем (полгода назад - 149) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 153 системах задействованы чипы NVIDIA, в 7 - AMD Instinct MI250X, в 2 - Intel Xeon Phi (было 5), 1 - PEZY (1), в 1 GPU AMD Vega, в 1 - MN-Core, 1 - Matrix-2000;
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 32% (полгода назад 36.8%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 19.2% (9%), на третье место опустилась компания Inspur - 10% (11.6%), далее следуют Atos - 8.4% (7.2%), Sugon 7.2% (7.8%), Dell EMC 3.4% (3.2%), NVIDIA 2.8% (2.4%), Fujitsu 2.6% (3%), NEC 2% (2%), Huawei 1.4% (1.4%), Penguin Computing - 1.2% (1.4%), IBM 1.2% (1.4%).
  • Для связи узлов в 45.4% (полгода назад 49.4%) кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 39.2% (33.6%) кластеров, Omnipath - 7.8% (8.4%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 32.4% (43.3%) всей производительности Top500, а Ethernet - 45.1% (21.3%).

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/or...)
  2. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Рейтинг самых высокопроизводительных суперкомпьютеров возглавил кластер на базе CPU ARM
  4. OpenNews: Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.13
  6. OpenNews: Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57276-top500
Ключевые слова: top500, cluster
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Robin Hood (?), 22:02, 30/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.8, Аноним (8), 22:16, 30/05/2022 Скрыто модератором
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  • 3.11, InuYasha (??), 22:26, 30/05/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 22:09, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главное, что есть suse – наилучший дистрибутив общесистемного назначения.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:10, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же Windows? Самая популярная в мире система для простых обывателей, и как оказалось её нет в списке. Что за дела? *trollface*
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 22:12, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эпловского "юникса для бедных, но понтующихся" тоже нетуть.
    Странно. Такая же система классная, эта ваша винда - и ворд есть, и эксель, и игор целый мешок, а в суперкомпы почему-то не может. Гы.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 22:31, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну.. у Майкрософта инженерных решений, а точнее энтузиазма только на слежку хватает... ну и манипуляция с UI, где технической сути 0%
    Так понятное дело не будет из винды никакого конкурента в чего-то серьёзное, чем игры и маркетинг...
     
  • 3.18, X86 (ok), 23:02, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воо договоритесь, они сделают IoT for Supercomputer без телеметрии и UWP-приложений.
     
  • 3.25, None (??), 23:35, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы на суперкомпьютере ворд собираетесь запускать?
     
     
  • 4.36, Anonim (??), 00:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    касьянс пасынку )))
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:01, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же дальше жить, osx нет на супер компьютерах.

    И все равно, что система проприетарная и лицензию на установки операционки на девайсы, что не поставляет сама apple, компания не даёт.

    Главное сказать бред, а другие эксперты opennet его подхватят и заплюсуют.

     
  • 2.31, Аноним (32), 23:58, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам windows спать мешает да?
    Каждый день вы не можете нормально спать и жить, пока существует windows.

    Да вы больны, батенька.
    У вас с головушкой не все в порядке.
    Вам бы к психиатру сходить.

     

  • 1.9, Аноним (-), 22:18, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В топ-5 ни одного интеля? Его конкретно так смертью закона мура, да?
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 22:22, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни одного интеля?

    пытались, но электростанция сгорела.

     
     
  • 3.12, InuYasha (??), 22:28, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а цены на дизельное для резерва взлетели, да )
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 22:30, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там резервная атомная электростанция у министерства энергетики.
     
  • 2.13, Аноним (14), 22:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закон Мура это маркетинговый булшит от компании интел.  
     
     
  • 3.30, topin89 (ok), 23:56, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой-то мере. Просто не закон, а закономерность
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а смысл? amd всю дорогу были лучше во всех отношениях
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 23:12, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, то-то в топе суперкомпьютеров всегда доминировали амуде. /s
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:56, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно бракованные кукурайзены были лучше во всех отношениях. И там ещё что-то про SIMD и производительность в однопотоке было.
     

  • 1.17, Аноним (16), 22:43, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    всё лучшее у США, как всегда
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 23:16, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве? США вырвали первое место у японцев. На третьем ЕС. Это если из РФ смотреть всё одинаково и ничего не меняется: топ-10 оккупирован врагами. Но это естественно, когда все вокруг являются врагами.
     
  • 2.22, х (?), 23:21, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ага. Китайцы просто решили не участвовать

    Эра экзафлопсных вычислений началась довольно буднично: осенью 2021 года эту планку взял Китай, причём на самом деле первая машина были запущена ещё весной, но новость запоздала, поскольку на этот раз разработчики решили не участвовать в мировом рейтинге TOP500. КНР пробежала этот путь очень быстро: планы по созданию экзафлопсных систем были опубликованы в 2019 году. Но возникли такие машины не на пустом месте, а в результате планомерной работы в течение десяти лет.

    Примечательно тут то, что два известных на текущий момент китайских суперкомпьютера экзафлопсного класса — SunWay (ShenWei) OceanLight и Tianhe-3 — основаны на собственных разработках КНР. Первая использует чипы ShenWei SW26010-Pro (SW26010P) и имеет пиковую производительность 1,2 Эфлопс (FP32). Вторая же полагается в первую очередь на ускорители семейства Matrix, дополненные Arm-процессорами, и выдаёт более 1,3 Эфлопс в FP64-расчётах.

     
  • 2.23, Аноним (8), 23:23, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучшее

    Это ты сам придумал или подсказал кто? Что тот кластер _лучше_ делает, кроме усугубления глобального потепления?

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело счёты! Себестоимость — копейки, из затрат только мышечная энергия.
     

  • 1.26, Аноним (26), 23:43, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo стоит и пылится.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:52, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в аренду сдаётся корпам.  
     

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