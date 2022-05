Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

2.7 , Dzen Python ( ok ), 22:12, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И эпловского "юникса для бедных, но понтующихся" тоже нетуть.

Странно. Такая же система классная, эта ваша винда - и ворд есть, и эксель, и игор целый мешок, а в суперкомпы почему-то не может. Гы.

3.15 , Аноним ( 4 ), 22:31, 30/05/2022 Ну.. у Майкрософта инженерных решений, а точнее энтузиазма только на слежку хватает... ну и манипуляция с UI, где технической сути 0%

Так понятное дело не будет из винды никакого конкурента в чего-то серьёзное, чем игры и маркетинг...

Так понятное дело не будет из винды никакого конкурента в чего-то серьёзное, чем игры и маркетинг...

3.18 , X86 ( ok ), 23:02, 30/05/2022 Воо договоритесь, они сделают IoT for Supercomputer без телеметрии и UWP-приложений.

3.25 , None ( ?? ), 23:35, 30/05/2022 Вы на суперкомпьютере ворд собираетесь запускать?

4.36 , Anonim ( ?? ), 00:22, 31/05/2022 касьянс пасынку )))

3.32 , Аноним ( 32 ), 00:01, 31/05/2022 Как же дальше жить, osx нет на супер компьютерах. И все равно, что система проприетарная и лицензию на установки операционки на девайсы, что не поставляет сама apple, компания не даёт. Главное сказать бред, а другие эксперты opennet его подхватят и заплюсуют.

2.31 , Аноним ( 32 ), 23:58, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам windows спать мешает да?

Каждый день вы не можете нормально спать и жить, пока существует windows. Да вы больны, батенька.

У вас с головушкой не все в порядке.

Вам бы к психиатру сходить.