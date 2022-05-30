Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 59-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске в десятку лидеров вошли три новых кластера, которые закрепились на первом, третьем и десятом местах. Первое место занял новый Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 9 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1102 петафлопс, что почти в три раза больше минувшего лидера. При этом энеропотребление Frontier на 30% ниже прошлого лидера. Японский кластер Fugaku, построенный с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz), переместился на второе место. Кластер Fugaku размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN и обеспечивает производительность 442 петафлопс. В качестве операционной системы используется Red Hat Enterprise Linux. Третье место занял новый кластер LUMI, размещённый Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 151 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и новый лидер рейтинга, но включает 1.1 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11). Данная платформа также используется в французском кластере Adastra, занявшем 10 место рейтинга и насчитывающем 319 тысяч процессорных ядер (суммарная производительность 46 петафлопс). На четвёртое место опустился кластер Summit, который развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс. Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov опустились с 19, 36 и 40 мест на 22, 40 и 43 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивающие производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопс соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G). Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo отпустился с 43 на 46 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.9 петафлопс. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за пол года сместился с 72 на 80 место в рейтинге. В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 - сместился с 241 на 262 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место) и MTS GROM - сместился с 294 на 318 место. Таким образом число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и как шесть месяцев назад составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12). Наиболее интересные тенденции: Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: Китай: 173 (173 - полгода назад). В сумме китайские кластеры генерируют 12% от всей производительности (полгода назад - 17.5%); США: 127 (149). Суммарная производительность оценивается в 47.3% всей производительности рейтинга (полгода назад - 32.5%); Япония: 34 (32). Суммарная производительность - 14.3%; Германия: 31 (26). Суммарная производительность - 11.5%; Франция: 22 (19); Канада 14 (11); Великобритания: 12 (11); Россия 7 (7); Нидерланды: 6 (11); Италия: 6 (6); Бразилия 6 (5); Южная Корея 6 (7) Саудовская Аравия 6 (6); Польша 5 (4); Австралия 5 (3); Швеция 5 (4); Швейцария 4 (3) Финляндия: 4 (3).

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже пять лет остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад): 47.8% (51.6%) не детализируют дистрибутив, 18.2% (18%) используют CentOS, 8.8% (7.6%) - RHEL, 8% (7%) - Cray Linux, 5.2% (5.4%) - Ubuntu; 3.8 % (4%) - SUSE; 0.8% (0%) - Alma Linux; 0.6% (0%) - Rocky Linux; 0.2% (0.2%) - Scientific Linux.

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев не изменился и составляет 1.65 петафлопс (полгода назад производительность 1.65 петафлопс демонстрировали 56 кластеров, в сейчас - 20). Три года назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, четыре года назад - 138, пять лет назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 4.78 до 5.39 петафлопс;

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 3.04 до 4.40 экзафлопсов (два года назад было 1.650 экзафлопсов, а пять лет назад - 566 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 464 месте;

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 229 суперкомпьютер находится в Азии (226 - полгода назад), 141 в Северной Америке (160) и 118 в Европе (105), 6 в Южной Америке (5), 5 в Океании (3) и 1 в Африке (1);

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 77.40% (полгода назад было 81.6%), на втором месте AMD 18.80% (14.6%), на третьем IBM Power - 1.4% (было 1.4%). Отмечается активный прирост кластеров на базе процессоров AMD, например, все новые системы, вошедшие в Top15, оснащены CPU AMD.

20% (полгода назад 17.6%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 19.2% (26.6%) - 20 ядер, 15% (11.2%) - 64 ядра, 8.8% (8.6%) - 16 ядер, 8.2% (8.2%) - 18 ядер, 5.4% (5.8%) - 12 ядер. Среднее число процессорных ядер в кластере увеличилось за шесть месяцев с 162520 до 184394;

167 из 500 систем (полгода назад - 149) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 153 системах задействованы чипы NVIDIA, в 7 - AMD Instinct MI250X, в 2 - Intel Xeon Phi (было 5), 1 - PEZY (1), в 1 GPU AMD Vega, в 1 - MN-Core, 1 - Matrix-2000;

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 32% (полгода назад 36.8%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 19.2% (9%), на третье место опустилась компания Inspur - 10% (11.6%), далее следуют Atos - 8.4% (7.2%), Sugon 7.2% (7.8%), Dell EMC 3.4% (3.2%), NVIDIA 2.8% (2.4%), Fujitsu 2.6% (3%), NEC 2% (2%), Huawei 1.4% (1.4%), Penguin Computing - 1.2% (1.4%), IBM 1.2% (1.4%).

Для связи узлов в 45.4% (полгода назад 49.4%) кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 39.2% (33.6%) кластеров, Omnipath - 7.8% (8.4%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 32.4% (43.3%) всей производительности Top500, а Ethernet - 45.1% (21.3%). В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



