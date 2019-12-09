Выпуск кластерной ФС Lustre 2.13

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|1.1, Аноним (1), 09:44, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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у меня есть кластер из стационарного компютера и ноутбука. Как задействоват lustre FS
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|1.2, Ю.Т. (?), 10:00, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сводки Top500.org не содержат указаний на типы используемых файловых систем. Ссылка на этот ресурс неуместна.
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|2.5, Аноним (4), 10:06, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю. Модераторы, плз, отредактируйте новость, так как ссылка на Top500.org вставлена произвольно и без всяких оснований.
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|3.10, Штунц (?), 11:17, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если бы не было ссылки, что бы спросил? Типа, о каких таких "крупнейших Linux-кластерах" идет речь и почему нет ссылки.
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|4.16, Аноним (16), 11:30, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всё ттх относящееся к Lustre, находится на сайте Lustre - оттуда и надо брать соответствующую информацию. А бубнёж и левую дезинформацию следует из новости удалить, так как она отношения к топику никакого не имеет. На топ500 не детализируют фс, а значит в новости написана произвольная отсебятна. Всё это довольно очевидно, но, видимо, господин Штунц встал сегодня не с той ноги или решил заняться демагогией и поводить вилами по воде.
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|2.6, пох. (?), 10:09, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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к тому же это _вычислительные_ кластеры, а люстра совершенно не для них придумана
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|3.9, Ю.Т. (?), 10:32, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> к тому же это _вычислительные_ кластеры, а люстра совершенно не для них
> придумана
Интегрированная ФС и вычислительному кластеру не помешала бы. А то туда прогресс, сюда прогресс, а на узлах-то NFS.
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|4.14, Аноним (22), 11:23, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у вас какой-то допопотопный кластер. вот Cray XC поставляется с Lustre, IBM - с GPFS.. а что бы с NFS.. можно - но типа Васяна на коленки из 20 узлов. Или как вот с железкой которую разработали под новосибом.
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|5.18, Ю.Т. (?), 11:59, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у вас какой-то допопотопный кластер. вот Cray XC поставляется с Lustre, IBM
> - с GPFS.. а что бы с NFS.. можно - но
> типа Васяна на коленки из 20 узлов. Или как вот с
> железкой которую разработали под новосибом.
Да мы вообще лохи, фули. И выделенной электростанции, что питать Cray или IBM, у нас тоже нет.
Ну, и как сбрасывать большие файлы с модулей?
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|4.17, пох. (?), 11:33, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто вычислительному кластеру - совсем необязательно нужна такая большая, даже если он из top500.
хотя, конечно, nfs там окажется - навряд ли.
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|2.11, Аноним (22), 11:19, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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везде где есть слово Cray, можете читать Lustre.
IBM толкает свою GPFS. остальное - где что, Dell / EMC - это Lustre
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|2.7, пох. (?), 10:10, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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если не путать системы с петабайтными хламохранилищами с top500 выислительных -то, наверное, правильно - "а что, еще кто-то есть?"
И принадлежат все эти системы - гуглю, гуглю, и, еще вот - гуглю, например.
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|3.8, Ю.Т. (?), 10:30, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если не путать системы с петабайтными хламохранилищами с top500 выислительных -то, наверное,
> правильно - "а что, еще кто-то есть?"
> И принадлежат все эти системы - гуглю, гуглю, и, еще вот
> - гуглю, например.
Так ведь, кажется, у гугля свой внук^W googleFS есть?
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|3.13, Аноним (22), 11:22, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у гугла поменьше чем в каком нить ORNL..
ну и по факту эти Top500 это смесь люстры + GPFS и всяких object storage - где-то HDF5 - где-то NVMe over fabric..
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|2.12, Аноним (22), 11:20, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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от тех кто эти системы из Top500 руками шупает и cапортит.
Видим слова Cray, DDN, Dell, HPe, EMC - читаем слово Lustre.
видим слова IBM - читаем GPFS.
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|2.25, Всем Анонимам Аноним (?), 14:28, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Честно скажу, Lustre не щупал, чисто по архитектуре.
Lustre нужно тем, у кого очень много storage я так понимаю и у кого много денег. Там куча компонент и каждая не дай бог чтобы упала, должно быть все 10 раз зарезервировано.
Ceph работает немного по-другому, там изначально object storage, желательно полностью дисками управлять. И дизайн такой, что не важно качество железа, не нужно чтобы можно было процы заменять вживую и т.п. Все распределено и падающий сервер - это не исключительная ситуация. Естественно, будут небольшие проседания если что-то отвалится, но в общем все живучее.
Т.е. архитектура ceph не требует гиперживучести от железа, так и дает возможность легко делать upgrade-ы и проводить работы. Да и компонентов не много, можно совмещать все на тех же серверах, где хранение идет. Меньше исключений - проще и дешевле обслуживание.
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