Выпуск кластерной ФС Lustre 2.13

Lustre is the most widely-used file system in supercomputing, powering over 60 percent of the TOP100 supercomputing sites worldwide.



The majority of the top 100 fastest computers, as measured by top500.org, use Lustre for their high performance, scalable storage.



В прошлом году пвытались сделать вариант Top500 по производительности ввода/вывода, но инициатива заглохла https://www.vi4io.org/io500/start