Выпуск кластерной ФС Lustre 2.13

2.5 , Аноним ( 4 ), 10:06, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Поддерживаю. Модераторы, плз, отредактируйте новость, так как ссылка на Top500.org вставлена произвольно и без всяких оснований.

3.10 , Штунц ( ? ), 11:17, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А если бы не было ссылки, что бы спросил? Типа, о каких таких "крупнейших Linux-кластерах" идет речь и почему нет ссылки.

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:30, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Всё ттх относящееся к Lustre, находится на сайте Lustre - оттуда и надо брать соответствующую информацию. А бубнёж и левую дезинформацию следует из новости удалить, так как она отношения к топику никакого не имеет. На топ500 не детализируют фс, а значит в новости написана произвольная отсебятна. Всё это довольно очевидно, но, видимо, господин Штунц встал сегодня не с той ноги или решил заняться демагогией и поводить вилами по воде.

5.22 , Аноним ( 22 ), 12:13, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно еще погуглить Cray XC + Sonecsion + Lustre

2.6 , пох. ( ? ), 10:09, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – к тому же это _вычислительные_ кластеры, а люстра совершенно не для них придумана 3.9 , Ю.Т. ( ? ), 10:32, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > к тому же это _вычислительные_ кластеры, а люстра совершенно не для них

> придумана Интегрированная ФС и вычислительному кластеру не помешала бы. А то туда прогресс, сюда прогресс, а на узлах-то NFS.

4.14 , Аноним ( 22 ), 11:23, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у вас какой-то допопотопный кластер. вот Cray XC поставляется с Lustre, IBM - с GPFS.. а что бы с NFS.. можно - но типа Васяна на коленки из 20 узлов. Или как вот с железкой которую разработали под новосибом.

5.18 , Ю.Т. ( ? ), 11:59, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у вас какой-то допопотопный кластер. вот Cray XC поставляется с Lustre, IBM

> - с GPFS.. а что бы с NFS.. можно - но

> типа Васяна на коленки из 20 узлов. Или как вот с

> железкой которую разработали под новосибом. Да мы вообще лохи, фули. И выделенной электростанции, что питать Cray или IBM, у нас тоже нет.

Ну, и как сбрасывать большие файлы с модулей?

6.20 , Аноним ( 22 ), 12:09, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на 8" дискетах ? :) или лучше на пленках как в 1046 было :)

4.17 , пох. ( ? ), 11:33, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто вычислительному кластеру - совсем необязательно нужна такая большая, даже если он из top500. хотя, конечно, nfs там окажется - навряд ли. 2.11 , Аноним ( 22 ), 11:19, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – везде где есть слово Cray, можете читать Lustre. IBM толкает свою GPFS. остальное - где что, Dell / EMC - это Lustre

