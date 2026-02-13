The OpenNET Project / Index page

Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.56.0

13.02.2026 10:43 (MSK)

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.56.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.56:

  • В утилиту nmcli добавлена возможность просмотра и управления пирами для VPN WireGuard. 
    
   nmcli connection modify wg0 wireguard.peers "8W...G1o= preshared-key=16...LQA= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10"
   nmcli connection modify wg0 +wireguard.peers "fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1:8888"
  $ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
  8W...1o= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10, fd...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
  $ nmcli connection modify wg0 -wireguard.peers 8W...eG1o=
  $ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
  fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
  • В секцию настроек "[gsm]" добавлен параметр device-uid для подключения только к перечисленным устройствам. 
    
[gsm]
   apn=internet2.voicestream.co
   device-uid=MODEM1
  • Для расширения MPTCP (Multipath TCP), позволяющего доставлять пакеты одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, реализован новый endpoint-тип "laminar", который выставлен по умолчанию вместе с типом "subflow". Новый тип позволяет не полагаться на правила маршрутизации при выборе локального IP-адреса в условиях, когда на клиенте и сервере используется несколько разных адресов.
  • Изменена логика применения настроек из секции "[global-dns]", которые теперь переопределяют настройки в списках "search" и "options", полученные в процессе установки соединения, а не объединяются с ними.
  • Реализована поддержка возвращаемых через DNS имён хостов, размером более 64 байт.
  • Добавлены свойства "hsr.protocol-version" и "hsr.interlink" для настройки версии и номера порта для протокола HSR (High-availability Seamless Redundancy).
  • Добавлена поддержка повторного применения свойств "sriov.vfs" и "bond-port.vlans".
  • Добавлена новая опция rd.net.dhcp.client-id в nm-initrd-generator.
  • Реализована возможность применения опции "connection.dnssec" для выборочной настройки параметров DNSSEC в systemd-resolved.
  • В библиотеку libnm добавлены функции, которые могут применяться в VPN-плагинах для проверки наличия у пользователя прав для доступа к ключам и сертификатам.


    > В утилиту nmcli добавлена возможность просмотра и управления пирами для VPN WireGuard.

    Божечки-кошечки, какое же оно ЭПИЧЕСКИ, ФАНТАСТИЧЕСКИ косое, кривое и, Ъ, бесполезное-то, а?

     
    Для серверов оно не нужно
     
     
    Редхат сказала, нужно на серверах, чтобы исполнять код из произвольных входящих сетевых пакетов с привилегиями суперпользвателя, значит, нужно.
     

    Бесполезная штука для реалий на земле. Например, не поддерживает современные протоколы вроде Vless.
     
     
    Который в лес?
     

    Ну наконец-то. Но я больше жду 1.58, ибо сейчас на 1.57.2. В 1.57 добавлена реализация CLAT, который позволяет в некоторых сетях полностью выключить протокол IPv4 и использоваться только IPv6, при этом не испытывая никаких затруднений с коммуникацией. Хоть торренты качай с IPv4 пиров.
     
    Зачем это нужно, когда есть net-tools/iproute2 и wpa_supplicant?
     
     
    Блин. Я аж пивом подавился. Серьёзно? Пробовал этими штуками пользоваться? Может быть они хороши для каких-то мелких устройств, за которыми нет пользователя. Но если за устройством есть пользователь и ему иногда нужно менять сети, то то, что было указано выше просто неудобная хрень. На ноутбуке я предпочту NetworkManager, потому что это просто удобно. И да, я был хейтером NetworkManager лет 10-15 назад. Сейчас понимаю, то он достаточно тяжёл, поэтому не тащу его на дешёвые VPS. Но на ноутбуке ему адекватной по удобству замены нет.
     
    чтобы не запоминать команды всего вот этого
    а сосредоточиться на работе
     
     
    nmcli connection modify wg0 wireguard.peers "8W...G1o= preshared-key=16...LQA= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10"
       nmcli connection modify wg0 +wireguard.peers "fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1:8888"
      $ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
      8W...1o= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10, fd...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
      $ nmcli connection modify wg0 -wireguard.peers 8W...eG1o=
      $ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
      fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
     
    Чтобы мышкой к хотспоту подключаться, не? Вон у гнома емнип в жёстких зависимостях, из кед ещё можно удалить при желании.
     
    Я из-за этой штуки бил проводной телефон. Но это был ранний nm, там всё плохо работало и я психанул.
     

    Кто знает, какой сетевой манагер используется гуглом в хромОСе?
     
     
    Когда-то было так:

    >We use flimflam, which is a fork of connman.  Flimflam and wpa_supplicant are both controlled by upstart.

    Как сейчас, хз. Давно туда не лазил.

     
     
    Они этот свой flimflam когда-то еще называли Shill.
     

