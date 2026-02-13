Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.56.0

|
1.1, User (??), 11:48, 13/02/2026
> В утилиту nmcli добавлена возможность просмотра и управления пирами для VPN WireGuard.
Божечки-кошечки, какое же оно ЭПИЧЕСКИ, ФАНТАСТИЧЕСКИ косое, кривое и, Ъ, бесполезное-то, а?
2.11, Аноним (11), 12:19, 13/02/2026
Редхат сказала, нужно на серверах, чтобы исполнять код из произвольных входящих сетевых пакетов с привилегиями суперпользвателя, значит, нужно.
1.3, q (ok), 11:55, 13/02/2026
Бесполезная штука для реалий на земле. Например, не поддерживает современные протоколы вроде Vless.
1.4, FSA (ok), 12:03, 13/02/2026
Ну наконец-то. Но я больше жду 1.58, ибо сейчас на 1.57.2. В 1.57 добавлена реализация CLAT, который позволяет в некоторых сетях полностью выключить протокол IPv4 и использоваться только IPv6, при этом не испытывая никаких затруднений с коммуникацией. Хоть торренты качай с IPv4 пиров.
2.12, FSA (ok), 12:20, 13/02/2026
Блин. Я аж пивом подавился. Серьёзно? Пробовал этими штуками пользоваться? Может быть они хороши для каких-то мелких устройств, за которыми нет пользователя. Но если за устройством есть пользователь и ему иногда нужно менять сети, то то, что было указано выше просто неудобная хрень. На ноутбуке я предпочту NetworkManager, потому что это просто удобно. И да, я был хейтером NetworkManager лет 10-15 назад. Сейчас понимаю, то он достаточно тяжёл, поэтому не тащу его на дешёвые VPS. Но на ноутбуке ему адекватной по удобству замены нет.
2.13, Аноним (13), 12:20, 13/02/2026
чтобы не запоминать команды всего вот этого
а сосредоточиться на работе
3.20, Аноним (20), 12:32, 13/02/2026
nmcli connection modify wg0 wireguard.peers "8W...G1o= preshared-key=16...LQA= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10"
nmcli connection modify wg0 +wireguard.peers "fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1:8888"
$ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
8W...1o= allowed-ips=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=10, fd...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
$ nmcli connection modify wg0 -wireguard.peers 8W...eG1o=
$ nmcli -g wireguard.peers connection show wg0
fd2...BCc= allowed-ips=192.168.40.0/24 endpoint=172.25.10.1\:8888
2.14, Аноним (11), 12:21, 13/02/2026
Чтобы мышкой к хотспоту подключаться, не? Вон у гнома емнип в жёстких зависимостях, из кед ещё можно удалить при желании.
1.10, kusb (?), 12:13, 13/02/2026
Я из-за этой штуки бил проводной телефон. Но это был ранний nm, там всё плохо работало и я психанул.
2.22, Аноним (22), 12:44, 13/02/2026
Когда-то было так:
>We use flimflam, which is a fork of connman. Flimflam and wpa_supplicant are both controlled by upstart.
Как сейчас, хз. Давно туда не лазил.
