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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.54.0

02.08.2025 09:13

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.54.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.54:

  • Добавлена возможность прикреплять отдельные настройки перенаправления пакетов IPv4 к устройствам, используя опцию "ipv4.forwarding".
  • Добавлена настройка "prefix-delegation", позволяющая использовать свойство "subnet-id" для выбора подсети на нижестоящем сетевом интерфейсе при использовании делегирования префиксов IPv6.
  • В утилите nm-cloud-setup реализована поддержка настройки сетевых интерфейсов на baremetal-серверах в OCI (Oracle Cloud Infrastructure).
  • При активации соединений на базе VPN WireGuard реализовано добавление правил в пакетный фильтр, исключающих отбрасывание входящих пакетов ядром из-за rp_filter (Reverse Path Filter).
  • В утилите nmtui добавлена возможность настройки loopback-интерфейса.
  • Обеспечена возможность переназначения на лету большинства свойств ovs-bridge и ovs-port без отключения соединения.
  • Добавлено свойство "sriov.preserve-on-down", при деактивации соединения управляющее сохранением выставленных параметров SR-IOV (Single Root I/O Virtualization, позволяет распределять ресурсы одного физического устройства между несколькими виртуальными машинами). Можно выставить сохранение настроек или их сброс в значение по умолчанию.
  • Добавлено свойство "ovs-dpdk.lsc-interrupt" для настройки режима определения изменения состояния канала связи (LSC - Link State Change) для сетевых интерфейсов OVS DPDK.
  • В initrd-generator реализован разбор загрузочных таблиц NBFT (NVMe Boot Firmware Table) для настройки сети на раннем этапе загрузки.
  • Добавлены сервисы systemd для настройки сети на уровне начального RAM-диска (initrd).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NetworkMana...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.52.0
  3. OpenNews: Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимости в сетевом конфигураторе ConnMan и DNS-библиотеке c-ares
  5. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  6. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63664-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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