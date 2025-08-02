Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.54.0

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.54.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.54: Добавлена возможность прикреплять отдельные настройки перенаправления пакетов IPv4 к устройствам, используя опцию "ipv4.forwarding".

Добавлена настройка "prefix-delegation", позволяющая использовать свойство "subnet-id" для выбора подсети на нижестоящем сетевом интерфейсе при использовании делегирования префиксов IPv6.

В утилите nm-cloud-setup реализована поддержка настройки сетевых интерфейсов на baremetal-серверах в OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

При активации соединений на базе VPN WireGuard реализовано добавление правил в пакетный фильтр, исключающих отбрасывание входящих пакетов ядром из-за rp_filter (Reverse Path Filter).

В утилите nmtui добавлена возможность настройки loopback-интерфейса.

Обеспечена возможность переназначения на лету большинства свойств ovs-bridge и ovs-port без отключения соединения.

Добавлено свойство "sriov.preserve-on-down", при деактивации соединения управляющее сохранением выставленных параметров SR-IOV (Single Root I/O Virtualization, позволяет распределять ресурсы одного физического устройства между несколькими виртуальными машинами). Можно выставить сохранение настроек или их сброс в значение по умолчанию.

Добавлено свойство "ovs-dpdk.lsc-interrupt" для настройки режима определения изменения состояния канала связи (LSC - Link State Change) для сетевых интерфейсов OVS DPDK.

В initrd-generator реализован разбор загрузочных таблиц NBFT (NVMe Boot Firmware Table) для настройки сети на раннем этапе загрузки.

Добавлены сервисы systemd для настройки сети на уровне начального RAM-диска (initrd).



