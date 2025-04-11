Уязвимости в сетевом конфигураторе ConnMan и DNS-библиотеке c-ares

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|1.1, Аноним (1), 10:59, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Опять переполнение буфера в сишечном проекте. Но си тут не виноват! Это просто программисты криворукие! Другие языки это никогда бы не смогли бы предотвратить, да-да))
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|2.13, Аноним (13), 11:57, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё верно, криворукие.
Другие языки предотвратить не смогут потому, что нечего им предотвращать.
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|1.2, blkkid (?), 11:02, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>приводит к переполнению буфера
>вызвана обращением к уже освобождённой области памяти
опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров
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|2.9, Ivan_83 (ok), 11:36, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так новость из серии: "ошибка выжившего".
Пишут только про ошибки, а сколько ещё кода работает без ошибок, в том числе и на ваших системах - про них то ничего не пишут.
И про хруст ничего не пишут - потому что присать не про что - кодовая база мизерная.
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|3.11, Аноним (-), 11:46, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И про хруст ничего не пишут - потому что присать не про
> что - кодовая база мизерная.
Ванюша, а что же ты сразу про раст пишешь? Разве новость про него?
В новости про него ничего нет - только про дыряшечку.
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|3.20, Аноним (20), 12:32, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пишут только про ошибки, а сколько ещё кода работает без ошибок, в том числе и на ваших системах - про них то ничего не пишут
Это как-то противоречит его словам о "настоящих сишниках"?
> И про хруст ничего не пишут
Вот именно: о Расте ни слова не сказано. К чему ты его приплетаешь?
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|3.21, Аноним (21), 12:40, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> про хруст ничего не пишут - потому что присать не про что - кодовая база мизерная.
Думаешь, что когда его кодовая база разрастется, то появятся новости о пердолинге с буферами и use-after-free на Rust?
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|3.26, blkkid (?), 15:31, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так и знала, что ты сразу объявишься в новости
я тоже могу заниматься софистикой, кстати. "мы не знаем про весь дырявый и эксплуатируемый код, потому что ещё не везде аудиты провели". чушь это, конечно, как и твой аргумент
а по делу - я раст даже не упоминала, си уже настолько отстал от жизни, что в принципе ЛЮБОЙ компилируемый язык с управлением памятью во время сборки не будет настолько проблемным, от зига и до плюсов. раст просто больше всех на слуху из-за очень толкового дизайна
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|2.23, Аноним (23), 14:15, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров
Тот, кто не знает Си - пишет на Си.
Кто выучил Си - тот не пишет на Си.
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|2.25, Аноним (-), 15:15, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров
В России их нет. Есть плюсовики притворяющиеся чситосишниками.
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|1.3, Аноним (3), 11:03, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Просто ConnMan писался ненастоящими сишниками. Настоящие сишники такого бы не допустили.
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|1.6, Аноним (-), 11:14, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>присвоен критический уровень опасности (9.1 из 10)
> пока остаётся неисправленной.
Странно, мне казалось что есть некий "стандарт" не выкладывать подробности уязвимостей до их фикса.
Неужели кто-то настолько нетерпеливый?
Или скрипткидди просто попросили)?
ps про "ahaha, classic" уже написали, поэтому повторяться не буду
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|2.10, Аноним (-), 11:43, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Странно, мне казалось что есть некий "стандарт" не выкладывать
> подробности уязвимостей до их фикса.
Если она уже in the wild то нет смысла ничего скрывать.
Патч нужно предоставить как можно быстрее, а посмотрев патч все сразу становится понятно.
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|1.22, Аноним (22), 14:05, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> атакующий должен контролировать DNS-сервер, через который осуществляется резолвинг,
> и создать условия для завершения ошибкой вызовов send()/write(), что теоретически возможно
> при заваливании жертвы пакетами ICMP UNREACHABLE.
А практически блин...
1) Такую ситуацию хрен создашь.
2) А этот ваш connman вообще найти чтобы что-то с ним долбануть - он где? Вот конкретные модели устройств, желательно массовых?
Надоели уже исследователи с теоретическими уязвимостями и гнилым пиаром. И вон те токсики от хруста надоели, trump 'em!
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|2.24, Аноним (-), 14:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1) Такую ситуацию хрен создашь.
> 2) А этот ваш connman вообще найти чтобы что-то с ним долбануть - он где? Вот конкретные модели устройств, желательно массовых?
1. Надо приучать людей не бракоделить. Например использовать нормальные ЯП. Типа последних стандартов С++ и добавлять к ним санитайзеры.
Этого можно добиться, в частности, тыкая носом в их результаты жизнедеятельности.
2. Куча Google Nest девайсов.
> Надоели уже исследователи с теоретическими уязвимостями и гнилым пиаром. И вон те токсики от хруста надоели, trump 'em!
Твои ожидания - твои проблемы.
Судя по комментариям пока про раст пишут только обиженые фанатики СИ.
Растоводы еще даже не пришли.
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