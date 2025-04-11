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Уязвимости в сетевом конфигураторе ConnMan и DNS-библиотеке c-ares

11.04.2025 10:33

В сетевом конфигураторе ConnMan, получившем распространение во встраиваемых Linux-системах, автомобильных платформах и устройствах интернета вещей, выявлена уязвимость (CVE-2025-32743), которая потенциально может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных ответов от DNS-сервера. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.1 из 10). Уязвимость проявляется вплоть до актуального выпуска ConnMan 1.44 и пока остаётся неисправленной.

Уязвимость присутствует в реализации DNS proxy и вызвана тем, что при обработке DNS-ответа с битом TC (Truncated) строка "lookup" в функции ns_resolv остаётся пустой или имеющей значение NULL. В последующем это приводит к переполнению буфера из-за неверного вычисления размера данных, копируемых при помощи функции memcpy.


Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2025-31498) в библиотеке c-ares, предназначенной для отправки DNS-запросов в асинхронном режиме. Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в функции обработки ответов DNS-сервера.

Проблема вызвана тем, что в случае обрыва соединения, может возникнуть ситуация, когда дескриптор соединения уже освобождён, но функция read_answers() считает, что он ещё доступен при исключении из очереди других запросов. Эксплуатация уязвимости затруднена тем, что атакующий должен контролировать DNS-сервер, через который осуществляется резолвинг, и создать условия для завершения ошибкой вызовов send()/write(), что теоретически возможно при заваливании жертвы пакетами ICMP UNREACHABLE.

Уязвимость может использоваться для атаки на проекты, применяющие библиотeку c-ares. Например, c-ares используется в Node.js, sssd, apt-cacher-ng, wireshark, pgbouncer, shadowsocks, zephyr, sysdig и frr. Проблема проявляется начиная с выпуска 1.32.3 (июль 2024 года) и устранена в обновлении c-ares 1.34.5. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://lapis-sawfish-be3.noti...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Уязвимость во FreeType, позволяющая выполнить код при обработке шрифтов
  5. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие выполнить код и захватить управление кластерами Kubernetes
  6. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63051-connman
Ключевые слова: connman, c-ares
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Опять переполнение буфера в сишечном проекте. Но си тут не виноват! Это просто программисты криворукие! Другие языки это никогда бы не смогли бы предотвратить, да-да))
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:57, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё верно, криворукие.
    Другие языки предотвратить не смогут потому, что нечего им предотвращать.
     

  • 1.2, blkkid (?), 11:02, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >приводит к переполнению буфера
    >вызвана обращением к уже освобождённой области памяти

    опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров

     
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 11:36, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так новость из серии: "ошибка выжившего".

    Пишут только про ошибки, а сколько ещё кода работает без ошибок, в том числе и на ваших системах - про них то ничего не пишут.
    И про хруст ничего не пишут - потому что присать не про что - кодовая база мизерная.

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 11:46, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И про хруст ничего не пишут - потому что присать не про
    > что - кодовая база мизерная.

    Ванюша, а что же ты сразу про раст пишешь? Разве новость про него?
    В новости про него ничего нет - только про дыряшечку.

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:32, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пишут только про ошибки, а сколько ещё кода работает без ошибок, в том числе и на ваших системах - про них то ничего не пишут

    Это как-то противоречит его словам о "настоящих сишниках"?

    > И про хруст ничего не пишут

    Вот именно: о Расте ни слова не сказано. К чему ты его приплетаешь?

     
  • 3.21, Аноним (21), 12:40, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > про хруст ничего не пишут - потому что присать не про что - кодовая база мизерная.

    Думаешь, что когда его кодовая база разрастется, то появятся новости о пердолинге с буферами и use-after-free на Rust?

     
  • 3.26, blkkid (?), 15:31, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и знала, что ты сразу объявишься в новости

    я тоже могу заниматься софистикой, кстати. "мы не знаем про весь дырявый и эксплуатируемый код, потому что ещё не везде аудиты провели". чушь это, конечно, как и твой аргумент

    а по делу - я раст даже не упоминала, си уже настолько отстал от жизни, что в принципе ЛЮБОЙ компилируемый язык с управлением памятью во время сборки не будет настолько проблемным, от зига и до плюсов. раст просто больше всех на слуху из-за очень толкового дизайна

     
  • 2.23, Аноним (23), 14:15, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров

    Тот, кто не знает Си - пишет на Си.
    Кто выучил Си - тот не пишет на Си.

     
  • 2.25, Аноним (-), 15:15, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опять сишники неправильные, где же найдут этих мифических настоящих инженеров

    В России их нет. Есть плюсовики притворяющиеся чситосишниками.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:03, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Просто ConnMan писался ненастоящими сишниками. Настоящие сишники такого бы не допустили.
     
     
  • 2.8, Ivan_83 (ok), 11:34, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу.
    Попробуй завалить мой DNS парсер который я писал 20 лет назад: http://netlab.dhis.org/wiki/software:win:net:dns_lookup
    есть версия на гитхубе собирающаяся под linux/bsd но там обвязку надо писать.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:56, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 12:28, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:14, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >присвоен критический уровень опасности (9.1 из 10)
    > пока остаётся неисправленной.

    Странно, мне казалось что есть некий "стандарт" не выкладывать подробности уязвимостей до их фикса.

    Неужели кто-то настолько нетерпеливый?
    Или скрипткидди просто попросили)?

    ps про "ahaha, classic" уже написали, поэтому повторяться не буду

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:43, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странно, мне казалось что есть некий "стандарт" не выкладывать
    > подробности уязвимостей до их фикса.

    Если она уже in the wild то нет смысла ничего скрывать.
    Патч нужно предоставить как можно быстрее, а посмотрев патч все сразу становится понятно.

     

  • 1.22, Аноним (22), 14:05, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > атакующий должен контролировать DNS-сервер, через который осуществляется резолвинг,
    > и создать условия для завершения ошибкой вызовов send()/write(), что теоретически возможно
    > при заваливании жертвы пакетами ICMP UNREACHABLE.

    А практически блин...
    1) Такую ситуацию хрен создашь.
    2) А этот ваш connman вообще найти чтобы что-то с ним долбануть - он где? Вот конкретные модели устройств, желательно массовых?

    Надоели уже исследователи с теоретическими уязвимостями и гнилым пиаром. И вон те токсики от хруста надоели, trump 'em!

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 14:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) Такую ситуацию хрен создашь.
    > 2) А этот ваш connman вообще найти чтобы что-то с ним долбануть - он где? Вот конкретные модели устройств, желательно массовых?

    1. Надо приучать людей не бракоделить. Например использовать нормальные ЯП. Типа последних стандартов С++ и добавлять к ним санитайзеры.
    Этого можно добиться, в частности, тыкая носом в их результаты жизнедеятельности.
    2. Куча Google Nest девайсов.

    > Надоели уже исследователи с теоретическими уязвимостями и гнилым пиаром. И вон те токсики от хруста надоели, trump 'em!

    Твои ожидания - твои проблемы.
    Судя по комментариям пока про раст пишут только обиженые фанатики СИ.
    Растоводы еще даже не пришли.


     

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