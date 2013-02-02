The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость во FreeType, позволяющая выполнить код при обработке шрифтов

13.03.2025 14:13

В библиотеке отрисовки шрифтов FreeType выявлена уязвимость (CVE-2025-27363), которая потенциально может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных файлов с вариативными шрифтами или шрифтами в формате TrueType GX. Проблема проявляется только в выпусках FreeType до версии 2.13.0 включительно и устранена в версии 2.13.1 (июнь 2023 года). Предполагается, что уязвимость уже применялась ранее для совершения атак.

Уязвимость вызвана переполнением буфера, возникающем при разборе субглифовых структур (subglyph) в шрифтах. Переполнение возникает из-за присвоения переменной с типом "signed short", участвующей в вычислении размера буфера, значения с типом "unsigned long", в результате чего может возникнуть целочисленное переполнение и выделение буфера неверного размера. В последующем за пределы данного буфера записывается как минимум 6 знаковых целых чисел с типом "long".

Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. Судя по статистике используемых версий, уязвимые версии FreeType поставляются в дистрибутивах Amazon Linux 2, Debian stable / Devuan, RHEL 8 и 9 (+ CentOS Stream и производные дистрибутивы), GNU Guix, Mageia, OpenMandriva, openSUSE Leap, Slackware и Ubuntu 22.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.13
  3. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
  4. OpenNews: Google и Adobe передали проекту FreeType код нового растеризатора шрифтов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62875-freetype
Ключевые слова: freetype, font
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:24, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда добавили? В прошлый раз была уязвимость с шрифтами в формате png. Так теперь и не отключить png во freetype стало.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:26, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Никогда такого не было и вот опять
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:36, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заходя в эту новость, я уже предвкушал, что тут будет переполнение буфера.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:20, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пора это уже в спецификации языка Си указать, что буфер -- это то, за пределы чего должен выйти любой уважающий себя сишник. Закрепить, так сказать, официально этот стандарт де-факто.
     

  • 1.5, DeerFriend (?), 14:43, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    freetype-2.13.1-1.fc39
    created a year ago for Fedora 39

    какой смысл писать про такие древности?

     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 14:55, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любители дебиана уже дуреют с 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 прикормки.
     
     
  • 3.15, kai3341 (ok), 15:27, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно подмечено
     
  • 2.22, Аноним (2), 15:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего год? В генту уязвимая 2.13.0 до сих пор стабильная. А теперь представь сколько софта тащит только эту версию (и сколько более старые), у нас же деды-специалисты говорят обновляться стыдно и в то же время юнцы-специалисты топят за статическую линковку или как минимум таскать всё бандлом.
     

  • 1.6, Аноним (-), 14:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хе, опять типичная дырень "запутался в типах - пошел гулять по буферу".
    Причем с опасностью 8 из 10.

    Да еще и с вероятным использованием in the wild.
    "Предполагается, что уязвимость уже применялась ранее для совершения атак"

    Да еще и во всех дистрибутивах, даже таких бмжацких как Mandriva и Слака.

    Просто какое-то дыряшечное бинго!

     
  • 1.7, Аноним (7), 14:54, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дарка от бублика наш линукс злосчастный.
    К тому же, если учесть, что код всем открыт. Чем там все кичатся.
    Кто бы что ни говорил, но зачастую это банальный кактус, который мы с ехидной улыбкой, как у 20-летних заносчивых супэраутишников, жуём все вместе.
    Ну.. жуём дальше господа ))
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:00, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Amazon Linux 2, Debian stable / Devuan, RHEL 8 и 9

    Вся суть "стабильных" дистрибутивов.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так? Стабильные дистры затаскивают и бекпортируют себе фикс уязвимостей. Стабильные дистры не тащат новые фичи, которые ломают поведение библиотек/программ.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 15:37, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стабильные дистры затаскивают и бекпортируют себе фикс уязвимостей.

    Ну-ну. Проблема была исправлена еще в 2023 году.
    А сейчас на календаре 2025й, но окаменевший деб все еще уязвим
    security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-27363

    Вот где бекпорт??

     
     
  • 4.23, Аноним (10), 16:16, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак выявили проблему в этом году. Как они могли себе фикс бекпортировать, если проблема еще не была обнаружена?
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 16:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак выявили проблему в этом году.

    Проблемы выявили и исправили еще в 2023. Просто тогда не осознали насколько она проблемная.

    > Как они могли себе фикс бекпортировать, если проблема еще не была обнаружена?

    Но из-за того, что некродистры не забирают фиксы обычных багов, а только тех, которые оценили как критику, то естественно ее никто не забирал.
    Причем для нормальных дистров это проблемой не стало - они просто обновились и забыли.

    В итоге в шта6ильных сурьезных дистрах типа RHEL9 дырень прожила на полтора года дольше чем во всяких рачах и бубунтах

     

  • 1.11, Аноним (11), 15:14, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я забыл, дум уже запустили в шрифте или мне приснилось?
     
  • 1.12, Fracta1L (ok), 15:17, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разрабы freetype просто не умеют писать на сишке, вот местные комментаторы никогда бы не допустили такого бага.
     
  • 1.16, Ivan_83 (ok), 15:31, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > до версии 2.13.0 включительно и устранена в версии 2.13.1 (июнь 2023 года).

    А что за некронвости такие!?

    freetype2-2.13.3 уже стоит из портов.

    Опять у растовиков обострение и пообщатся захотелось?

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 15:35, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что за некронвости такие!?

    Обычные некроновости для некродистров вроде Debian stable / Devuan, RHEL 8 и 9 и так далее.
    Потому что исправлено оно было в июне 2023 года, но не помечено как CVE.
    Поэтому бекпорта не было.

    > Опять у растовиков обострение и пообщатся захотелось?

    О чем тут общаться? Типикал сишная дыра, никогда такого не было и вот опять.
    А вот предупредить некролюбов что нужно обновиться - это доброе дело.

     
     
  • 3.21, Ivan_83 (ok), 15:50, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот предупредить некролюбов что нужно обновиться - это доброе дело.

    Скорее всего систем со старой либой где шрифт с эксплоитом можно загрузить и "заюзать" единицы, они не представляют интереса, если только в таргетированных атаках.

     
     
  • 4.24, 12yoexpert (ok), 16:22, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все корпоративные дистры со старыми либами
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:28, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Теперь код необязательно запускать, достаточно открыть его в редакторе, чтобы произошел взлом.
     
     
  • 2.26, Аноним (2), 16:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно открыть страничку в интернете без дефолтной блокировки шрифтов ublock. Будь готовые прототипы в паблике, можно было бы использовать их их для обхода цифровой тюрьмы¸а так ничего хорошего.
     
  • 2.28, Аноним (-), 16:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было лучше (с)
    В 2020 у них была 0-day дырень [1], которая мало того что активно эксплуатировалась.
    Так еще и работала через браузер (хром и лиса).
    И работала на андроиде.

    Вот это уровень!

    [1] opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53922

     

  • 1.27, Аноним (27), 16:47, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять дебиан в безопасности! ну как всегда...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру