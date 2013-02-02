Уязвимость во FreeType, позволяющая выполнить код при обработке шрифтов

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|1.2, Аноним (2), 14:24, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А когда добавили? В прошлый раз была уязвимость с шрифтами в формате png. Так теперь и не отключить png во freetype стало.
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|1.4, Аноним (4), 14:36, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Заходя в эту новость, я уже предвкушал, что тут будет переполнение буфера.
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|2.13, Аноним (13), 15:20, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пора это уже в спецификации языка Си указать, что буфер -- это то, за пределы чего должен выйти любой уважающий себя сишник. Закрепить, так сказать, официально этот стандарт де-факто.
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|1.5, DeerFriend (?), 14:43, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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freetype-2.13.1-1.fc39
created a year ago for Fedora 39
какой смысл писать про такие древности?
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|2.8, НяшМяш (ok), 14:55, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любители дебиана уже дуреют с 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 прикормки.
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|2.22, Аноним (2), 15:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего год? В генту уязвимая 2.13.0 до сих пор стабильная. А теперь представь сколько софта тащит только эту версию (и сколько более старые), у нас же деды-специалисты говорят обновляться стыдно и в то же время юнцы-специалисты топят за статическую линковку или как минимум таскать всё бандлом.
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|1.6, Аноним (-), 14:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хе, опять типичная дырень "запутался в типах - пошел гулять по буферу".
Причем с опасностью 8 из 10.
Да еще и с вероятным использованием in the wild.
"Предполагается, что уязвимость уже применялась ранее для совершения атак"
Да еще и во всех дистрибутивах, даже таких бмжацких как Mandriva и Слака.
Просто какое-то дыряшечное бинго!
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|1.7, Аноним (7), 14:54, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дарка от бублика наш линукс злосчастный.
К тому же, если учесть, что код всем открыт. Чем там все кичатся.
Кто бы что ни говорил, но зачастую это банальный кактус, который мы с ехидной улыбкой, как у 20-летних заносчивых супэраутишников, жуём все вместе.
Ну.. жуём дальше господа ))
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|1.9, Аноним (9), 15:00, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Amazon Linux 2, Debian stable / Devuan, RHEL 8 и 9
Вся суть "стабильных" дистрибутивов.
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|2.10, Аноним (10), 15:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что не так? Стабильные дистры затаскивают и бекпортируют себе фикс уязвимостей. Стабильные дистры не тащат новые фичи, которые ломают поведение библиотек/программ.
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|3.18, Аноним (-), 15:37, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стабильные дистры затаскивают и бекпортируют себе фикс уязвимостей.
Ну-ну. Проблема была исправлена еще в 2023 году.
А сейчас на календаре 2025й, но окаменевший деб все еще уязвим
security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-27363
Вот где бекпорт??
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|4.23, Аноним (10), 16:16, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак выявили проблему в этом году. Как они могли себе фикс бекпортировать, если проблема еще не была обнаружена?
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|5.29, Аноним (-), 16:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дак выявили проблему в этом году.
Проблемы выявили и исправили еще в 2023. Просто тогда не осознали насколько она проблемная.
> Как они могли себе фикс бекпортировать, если проблема еще не была обнаружена?
Но из-за того, что некродистры не забирают фиксы обычных багов, а только тех, которые оценили как критику, то естественно ее никто не забирал.
Причем для нормальных дистров это проблемой не стало - они просто обновились и забыли.
В итоге в шта6ильных сурьезных дистрах типа RHEL9 дырень прожила на полтора года дольше чем во всяких рачах и бубунтах
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|1.12, Fracta1L (ok), 15:17, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разрабы freetype просто не умеют писать на сишке, вот местные комментаторы никогда бы не допустили такого бага.
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|1.16, Ivan_83 (ok), 15:31, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> до версии 2.13.0 включительно и устранена в версии 2.13.1 (июнь 2023 года).
А что за некронвости такие!?
freetype2-2.13.3 уже стоит из портов.
Опять у растовиков обострение и пообщатся захотелось?
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|2.17, Аноним (-), 15:35, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что за некронвости такие!?
Обычные некроновости для некродистров вроде Debian stable / Devuan, RHEL 8 и 9 и так далее.
Потому что исправлено оно было в июне 2023 года, но не помечено как CVE.
Поэтому бекпорта не было.
> Опять у растовиков обострение и пообщатся захотелось?
О чем тут общаться? Типикал сишная дыра, никогда такого не было и вот опять.
А вот предупредить некролюбов что нужно обновиться - это доброе дело.
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|3.21, Ivan_83 (ok), 15:50, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот предупредить некролюбов что нужно обновиться - это доброе дело.
Скорее всего систем со старой либой где шрифт с эксплоитом можно загрузить и "заюзать" единицы, они не представляют интереса, если только в таргетированных атаках.
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|1.25, Аноним (25), 16:28, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно. Теперь код необязательно запускать, достаточно открыть его в редакторе, чтобы произошел взлом.
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|2.26, Аноним (2), 16:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно открыть страничку в интернете без дефолтной блокировки шрифтов ublock. Будь готовые прототипы в паблике, можно было бы использовать их их для обхода цифровой тюрьмы¸а так ничего хорошего.
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|2.28, Аноним (-), 16:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше было лучше (с)
В 2020 у них была 0-day дырень [1], которая мало того что активно эксплуатировалась.
Так еще и работала через браузер (хром и лиса).
И работала на андроиде.
Вот это уровень!
[1] opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53922
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