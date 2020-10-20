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Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры

20.10.2020 06:50

Вернер Лемберг (Werner Lemberg), ключевой разработчик библиотеки рендеринга шрифтов FreeType, предупредил пользователей о выявлении уязвимости (CVE-2020-15999), которая позволяет выполнить свой код при обработке специально оформленных TTF-файлов с PNG sbit глифами. Имеются сведения, что уязвимость уже активно эксплуатируется злоумышленниками (0-day). Проблема вызвана переполнением буфера в функции Load_SBit_Png, возникающим при обработке глифов с битовыми картами большого размера (указание в заголовке ширины или высоты больше 65535). Пример шрифта (940 байт), который вызывает переполнение буфера.

Исправление пока доступно только в виде патча, который будет включён в корректирующий релиз FreeType 2.10.4, запланированный на завтра. Дистрибутивы обновления пакетов с FreeType пока не выпустили (Debian, RHEL, SUSE, Ubuntu).

Дополнение 1: Рассматриваемая проблема несколько часов назад исправлена в кодовой базе Chromium, в которой используются функуции из FreeType. Firefox также использует FreeType, а последнее изменение файла, в котором присутствует уязвимость, было произведено в мае. Судя по всему, уязвимость может быть эксплуатирована в Chrome/Chromium и Firefox при обработке внешних шрифтов при открытии сайтов злоумышленников.

Дополнение 2: Проблема также затрагивает платформу Android.

Дополнение 3: Опубликовано обновление FreeType 2.10.4 с устранением уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.3
  3. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
  4. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  6. OpenNews: Уязвимость в библиотеке обработки шрифтов Libgraphite
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53922-freetype
Ключевые слова: freetype
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  • 1.1, Аноним (1), 06:58, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Через Web Font в браузуре или встроенный в документ шрифт в офисном пакете эксплуатировать можно? Или там свои движки отрисовки шрифтов?
     
     
  • 2.3, timur.davletshin (ok), 07:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно наверняка, судя по описанию. Другой вопрос, можно ли выйти на пределы песочницы браузера.
     
     
  • 3.5, Lex (??), 07:45, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего бы нельзя, если речь о выполнении кода злоумышленника в обычном потоке ?
    Песочница - она обычно только для жс и его подобий( и то, скорее, в виде некоторых ограничений и нюансов при JIT'е )
     
     
  • 4.9, timur.davletshin (ok), 07:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Level 4 песочниц FF для этого и придуман же - от уязвимостей через Xorg, шрифтов и некоторых видеодрайверов. Именно он у подавляющего кол-ва пользователей.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:26, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –38 +/
    >PNG

    PNG уже давно пора на помойку истории. Есть же например JPG и TIFF

     
     
  • 2.4, timur.davletshin (ok), 07:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    TIFF - это контейнер. А PNG тот же всеми установленный Noto Color Emoji использует.
     
  • 2.7, m.makhno (ok), 07:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А JPG у нас разве многослойный формат? В PNG то есть альфа.
     
  • 2.8, Аноним (8), 07:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >jpg

    жпег - лосси, пнг - нет

    >tiff

    контейнер

    еще варианты?

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 08:42, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless), а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай о великом.
     
     
  • 4.25, timur.davletshin (ok), 08:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может
    > быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и
    > у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless),
    > а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за
    > существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что
    > теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай
    > о великом.

    Там же deflate... Ладно, на самом деле они с zlib только заголовком отличаются.

     
  • 4.52, Аноним (52), 10:57, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Png вроде тоже лосси может быть

    Не может.

     
     
  • 5.54, Аноним (23), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я сейчас проверил, и, видимо, именно поэтому первая ссылка в выдаче сообщает, что png может быть lossy. На самом деле все ссылки говорят, что может. Где ты взял свою информацию? Просто, я-то исхожу из личного опыта.
     
     
  • 6.69, Аноним (69), 13:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    http://www.libpng.org/pub/png/book/chapter09.html#png.ch09.div.2
    >The PNG specification defines a single compression method, the deflate algorithm, for all image types.
     
     
  • 7.70, Аноним (23), 13:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это так, но можно удалить часть информации незаметно для глаза, восстановив её уже при открытии. Собственно, это именно то, чем лосси и является.
     
     
  • 8.72, Аноним (72), 13:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лосси это когда фотку сжал, расжал, а расжатая фотка отличается То, что ты опис... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.74, Аноним (23), 13:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вижу смысла это обсуждать, это точно такой же препроцессинг с потерями как у ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.73, Аноним (69), 13:30, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это лосслесс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Аноним (23), 13:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернуть всё никто не обещал ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.68, Чума (?), 12:57, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bmp.gz
     
  • 2.10, bergentroll (ok), 07:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    JPEG вообще PNG не заменяет. PNG позволяет компактно хранить примитивные изображения (типа блок-схем) без потери качества. TIFF — проприетарный формат, старше PNG.
     
     
  • 3.11, timur.davletshin (ok), 08:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Побойтесь Бога, панове! Какая проприетарщина и формат? В tiff и факсы с 2-мя кодеками шлют и JPG туда можно жать, и PNG, и RLE, и голый deflate/zlib поток, и, о боже мой, проприетарные форматы большинства цифровых фотоаппаратов (выше уровня "мыльница"), тоже tiff'ом являются.
     
     
  • 4.67, llolik (ok), 12:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тоже tiff'ом являются

    Так TIFF в общем-то, если уж совсем упрощённо, набор меток, который, согласно заранее определённому "соглашению", позволяет разобрать упакованый blob. Есть базовый стандартный набор меток, который все понимают, а уж в расширенных вот там уже кто что и как в тот blob наскладывал - NRG, CDR и прочие RAW-ы.

     
     
  • 5.92, timur.davletshin (ok), 15:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. TIFF :)
     
  • 2.35, б.б. (?), 09:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    правильно, все на PCX
     
     
  • 3.40, Онаним (?), 09:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или на TGA.
     
  • 2.37, fooser (?), 09:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    толсто же
     

  • 1.6, timur.davletshin (ok), 07:47, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, тестовый шрифт что-то у меня отказался крашится на Debian Stable.
     
     
  • 2.77, Анонимно (ok), 14:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патч может уже прилетел? Под Linux Mint патч присутствует, видимо портирован с Debian или Ubuntu
     
     
  • 3.98, timur.davletshin (ok), 15:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было никаких патчей давно на него.
     

  • 1.12, timur.davletshin (ok), 08:05, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://savannah.nongnu.org/bugs/?59308 — тестовый файлик отсюда у кого свалился вообще? Или у меня просто старый фритайп.
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:06, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В HarfBuzz такой ошибки нет?
     
  • 1.14, Fracta1L (ok), 08:11, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема вызвана переполнением буфера

    Ахахахахахахахаха

     
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 08:11, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• –9 +/
     
     
  • 3.17, i (??), 08:24, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 08:46, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.27, Fracta1L (ok), 08:47, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.49, Аноним (49), 10:38, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.51, Аноним (51), 10:56, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.65, Аноньимъ (?), 12:47, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.89, Аноним (51), 15:06, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.71, Ordu (ok), 13:16, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.85, эти ваши интернеты (?), 14:47, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.88, Аноним (51), 15:04, 20/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.33, YetAnotherOnanym (ok), 09:07, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щястье-то какое!
     
  • 2.41, Аноним (41), 09:59, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И то, что ФФ на расте, не помогло.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:13, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты уверено, что этот кусок кода написан именно на расте?
     
     
  • 4.57, Аноним (41), 11:23, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про то, что растоманы всё равно используют крестовые и сишные либы
     
  • 3.58, Аноним (58), 11:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://wiki.mozilla.org/Oxidation

    Здесь перечислены компонены лисы, которые написали или переписали на rust.
    С указанием мотивов зачем так сделали.

     
  • 2.95, Аноним (51), 15:20, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тебя забанят?
     

  • 1.16, Аноним (23), 08:23, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, не переживайте, в генту уже приложили патч к ебилду и теперь мы все защищены в будущем (в теории, все эти сляпанные на коленке патчи рулетка ещё та). Но тестовый шрифт что-то не работает, могли бы и тестовое демо замутить. К слову, ublock origin блокирует удалённые шрифты по-умолчанию, в результате чего атака может производиться только через любимые сайты с красивыми шрифтами.
     
     
  • 2.21, Аноним (23), 08:35, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, я наверное понял, почему не работает. У меня freetype без png. И без harfbuzz.
     
  • 2.30, timur.davletshin (ok), 08:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ребята, не переживайте, в генту уже приложили патч к ебилду и теперь
    > мы все защищены в будущем (в теории, все эти сляпанные на
    > коленке патчи рулетка ещё та). Но тестовый шрифт что-то не работает,
    > могли бы и тестовое демо замутить. К слову, ublock origin блокирует
    > удалённые шрифты по-умолчанию, в результате чего атака может производиться только через
    > любимые сайты с красивыми шрифтами.

    По-умолчанию юблок ничего из шрифтов не блокирует, не выдумывай. Но пунктик есть для тех, кто в about:config ленится лезть.

     
     
  • 3.31, Аноним (23), 08:54, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не по-умолчанию? Я сколько ни ставил его, всегда казалось, что по-умолчанию это как раз включено в настройках. Может, поменяли дефолты?
     
     
  • 4.34, timur.davletshin (ok), 09:25, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя просто настройки из учётки FF автоматом грузятся.
     
  • 3.50, Аноним (50), 10:45, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NoScript зато блокирует.
     
  • 3.66, Аноним (13), 12:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, спасибо, поставил галочку. Пару байт сэкономлю, пару мс отрисовки надеюсь тоже.
     
     
  • 4.94, timur.davletshin (ok), 15:15, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, спасибо, поставил галочку. Пару байт сэкономлю, пару мс отрисовки надеюсь тоже.

    Оно экономит значительно больше. Там обычно запрос идёт на какой-нибудь левый сервис веб-шрифтов вроде гугловского, что занимает несколько десятков мс на резолвинг имени. Потом скачивание нескольких сотен килобайт шрифтов. Рендеринг осуществляется асинхронно, поэтому сначала рисуется системными шрифтами, а потом делает reflow, который сам по себе очень дорогостоящий и в итоге даже в лучшем случае это хозяйство занимает пару-тройку сотен миллисекунд. Порнография натуральная.

     
  • 2.103, Аноним (103), 15:37, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > генту уже приложили патч к ебилду

    С генты жидо-масоны выкинули hardened-sources который защищал от ВСЕХ уязвимостей переполнения буфера и СМЕНИЛИ сами цели Hardened projects!

    Выкинули binutils необходимых версий для правильной линковки hardened-sources.

    Микрософт похерил Python чтобы его невозможно было без патчей сорцов использовать со строгой настройкой hardened-sources.

    .....

    Вселенная в опасности!

     

  • 1.19, ryoken (ok), 08:30, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то ещё использует шрифты сайтов, а не свои, в браузерах? Ну тогда - ССЗБ.
     
     
  • 2.29, timur.davletshin (ok), 08:49, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кто-то ещё использует шрифты сайтов, а не свои, в браузерах? Ну тогда
    > - ССЗБ.

    Было бы всё классно, если бы добрая часть вебдизайнеров не использовала кастомные шрифты для элементов интерфейса вроде всяких там иконок. Нафейхоа? Ну используй ты стандартные из символьных шрифтов. Нет же, надо очередную лупу засунуть в fontforge в webfont в 3 форматах, залить сомнительной надёжности заголовок (чтобы каждому браузеру его любимый формат отдавать) из статьи на каком-нибудь ресурсе по обмену премудростями.

     
     
  • 3.53, Аноним (52), 11:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что ожидать, что у всех будет символьный шрифт с нужным тебе символом это сомнительное удовольствие. Продвигайте какой-нибудь во все ОС или браузеры (второе проще и быстрее).
     
     
  • 4.99, Аноним (51), 15:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общераспространённых шрифтах вполне достаточно символов для любых нужд.
     

  • 1.20, Иваня (?), 08:32, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Эх, кто бы переписал на Rust или на Go лучше?
     
     
  • 2.79, Растишка (?), 14:20, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже:

    https://github.com/mooman219/fontdue
    https://github.com/raphlinus/font-rs
    https://gitlab.redox-os.org/redox-os/rusttype

     
     
  • 3.101, Аноним (51), 15:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > There is an optional SIMD module for cumulative sum, currently written in C SSE3 intrinsics.
    > The code isn't well organized, and it's basically not ready for prime time. However, it runs well enough to run benchmarks
    > does not support
    > Font hinting.
    > Ligatures of any kind.

    Нет, всё ещё нет. Плюс непонятно как это использовать из других языков, где .so, где .h?

     
  • 2.100, Аноним (103), 15:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст с го ненужны. Необходимо соблюдать элементарные правила которые нам деды с 1960-тых завещали: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122156.html#96
     

  • 1.22, Иваня (?), 08:38, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёрт, в Android ещё не пофиксили https://android.googlesource.com/platform/external/freetype/+/refs/heads/maste
    😢
     
     
  • 2.24, Иваня (?), 08:43, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нет, пофиксили и уже давно https://android.googlesource.com/platform/external/freetype/+/54abd22891bd51ef
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 09:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А нет, пофиксили и уже давно https://android.googlesource.com/platform/external/freetype/+/54abd22891bd51ef

    Нет не пофиксили, там не в том месте проверка. См исходный патч https://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/commit/?id=a3bab162b2
    Вероятно в 2014 без лишней огласки пытались устранить эту дыру, но добавили проверку размера не в то место.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 09:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, пофиксили
     
  • 2.38, Аноним (36), 09:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ничего, что большинство вендоров Android не обновляет?
     
     
  • 3.39, timur.davletshin (ok), 09:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Андроид давно стал самой перспективной для дыр платформой. Практически все китаефоны не получат обновлений после продажи, сосунги тоже весьма условно поддерживают около года или чуть больше. Топовые модели ещё иногда фиксы получают, ширпотреб нет. Другой совсем вопрос, что selinux и песочницы очень сильно урезают шансы фейлов из разряда "лбом в штангу со всего размаху".
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 11:16, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В 10ом гугль сам обновляет блоки, которые не зависят от вендора. Наступает эра модульности андроида, потому все меньше кастома у того же Xiaomi в их MIUI остается. Скоро будут только нескучные обои.
     
     
  • 5.90, timur.davletshin (ok), 15:07, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие он там блоки и как обновляет? А то у меня десятка и ещё не получил обновки фритайпа.
     
  • 4.63, Аноним (63), 12:40, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунги получают 2 глобальных обновления андроида и ещё год фиксов после этого
     
     
  • 5.83, Аноним (56), 14:41, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все современные вендоры должны делать минимум два глобальных обновления делать, такова политика гугля. Иначе заберет лицензию на гапсы.
     
     
  • 6.91, timur.davletshin (ok), 15:08, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все современные вендоры должны делать минимум два глобальных обновления делать, такова
    > политика гугля. Иначе заберет лицензию на гапсы.

    Сказки венского леса.

     
     
  • 7.102, Аноним (56), 15:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google требует двухлетний цикл с двумя крупными обновлениями для смартфонов, которвые вышли с Android 10, иначе потеряешь лицензию на гапсы. Под это требование были сделаны Project Treble и Project Mainline. Какбы давно не новость.
     
  • 3.60, deb (?), 12:15, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Покупать телефон без LineageOS

    Что тут еще сказать.

     
  • 2.43, Аноним (41), 10:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому я не ставлю банковские клиенты на свой рутованый древний кастом. И AWFall обязательно.
     
     
  • 3.61, deb (?), 12:21, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банковские зонды с рекламой и пуш уведомлениями о новых условиях епотеки ты хотел сказать?
    Зачем это вообще ставить если есть браузер?
     
     
  • 4.64, zzz (??), 12:46, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это уже к Вашему банку вопросы - мне не шлют и даже всё работает без доступа к камере, контактам и смс
     
     
  • 5.87, deb (?), 14:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держите в курсе.
     

  • 1.42, Аноним (42), 10:00, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот поэтому я и отключаю внешние шрифты в браузере (browser.display.use_document_fonts). PDF и офисные документы особенно опасны в этом плане.
     
     
  • 2.76, пох. (?), 13:46, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вместо ВСЕЙ модной-современной навигации - разглядываешь рядок одинаковых квадратиков? А ты, смотрю, остороооожный!

    (зачем делать навигацию дерьмошрифтами вместо обычных картинок, которые ТОЧНО ТАК ЖЕ (ибо и шрифт, ну кто бы мог подумать и было ли чем - тоже набор картинок) - ну потому что их в дизайнерском ПТУ так учили.)

    P.S. ну нет, не совсем так - конечно для открытия кнопки "profile" надо использовать не шрифт, а картику 16x16px с gravatar. Во-первых так моднявее, во-вторых может еще какие собиратели бигдейты не в курсе интимных подробностей жизни посетителя твоего сайта.

     
     
  • 3.81, Дон Ягон (ok), 14:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  И вместо ВСЕЙ модной-современной навигации - разглядываешь рядок одинаковых квадратиков? А ты, смотрю, остороооожный!

    Я тоже режу сторонние шрифты (umatrix'ом/ublock'ом). И, честно говоря, не наблюдал квадратиков на посещаемых мной сайтах.

    Для понимания, можно пример сайта, который у меня, вероятно, сломается?

     
     
  • 4.82, Аноним (82), 14:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gsmarena.com навигация исчезает полностью
     
     
  • 5.93, Дон Ягон (ok), 15:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, спасибо.
     
  • 2.80, Аноним (82), 14:27, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3/4 популярных сайтов ломаются полностью без кастомных шрифтов, ибо навигация сделана через них.

    Удачи.

    // b.

     

  • 1.45, Аноним (46), 10:11, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - хей, бро, тебя как взламали?
    - через шрифты...
     
  • 1.48, Moomintroll (ok), 10:23, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже выпустили 2.10.4 с фиксом
     
  • 1.55, Zenitur (ok), 11:16, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думал, что когда изобретали TTF, никаких PNG не было. Впервые TTF я увидел в Windows 3.1, а PNG - в Windows 2000.
     
  • 1.62, TormoZilla (?), 12:23, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как отключить поддержку шрифтов?
     
  • 1.78, Аноним (23), 14:11, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому, бандленные либы -- зло, передаю привет пользователям void linux (или кто там статические экзешники делал).
     
  • 1.84, Аноним (84), 14:47, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему это в мининовостях, если затрагивает вообще всех, независимо от браузера и того, используется ли в браузере системный фритайп?
     
     
  • 2.97, Аноним (103), 15:22, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всех, а только тех кто разрешает исполнятся изменяемому коду. Используете нормальные дистрибутивы.
     

  • 1.96, Аноним (103), 15:20, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема вызвана переполнением буфера
    > уязвимость может быть эксплуатирована в Chrome/Chromium и Firefox

    Все что исполняется никогда не должно изменятся, а все что изменяется никогда не должно исполнятся!!! Соблюдение этого правила дает гарантию защиты от переполнения буфера.

    JIT ненужен, все программы которые используют JIT, включая бровзеры необходимо выкинуть с вашей системы.

     

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