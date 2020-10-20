Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры

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|1.1, Аноним (1), 06:58, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Через Web Font в браузуре или встроенный в документ шрифт в офисном пакете эксплуатировать можно? Или там свои движки отрисовки шрифтов?
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|3.5, Lex (??), 07:45, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего бы нельзя, если речь о выполнении кода злоумышленника в обычном потоке ?
Песочница - она обычно только для жс и его подобий( и то, скорее, в виде некоторых ограничений и нюансов при JIT'е )
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|4.9, timur.davletshin (ok), 07:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Level 4 песочниц FF для этого и придуман же - от уязвимостей через Xorg, шрифтов и некоторых видеодрайверов. Именно он у подавляющего кол-ва пользователей.
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|1.2, Аноним (2), 07:26, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–38 +/–
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>PNG
PNG уже давно пора на помойку истории. Есть же например JPG и TIFF
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|2.8, Аноним (8), 07:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>jpg
жпег - лосси, пнг - нет
>tiff
контейнер
еще варианты?
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|3.23, Аноним (23), 08:42, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless), а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай о великом.
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|4.25, timur.davletshin (ok), 08:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может
> быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и
> у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless),
> а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за
> существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что
> теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай
> о великом.
Там же deflate... Ладно, на самом деле они с zlib только заголовком отличаются.
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|5.54, Аноним (23), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я сейчас проверил, и, видимо, именно поэтому первая ссылка в выдаче сообщает, что png может быть lossy. На самом деле все ссылки говорят, что может. Где ты взял свою информацию? Просто, я-то исхожу из личного опыта.
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|7.70, Аноним (23), 13:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это так, но можно удалить часть информации незаметно для глаза, восстановив её уже при открытии. Собственно, это именно то, чем лосси и является.
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|8.72, Аноним (72), 13:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лосси это когда фотку сжал, расжал, а расжатая фотка отличается То, что ты опис... текст свёрнут, показать
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|9.74, Аноним (23), 13:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не вижу смысла это обсуждать, это точно такой же препроцессинг с потерями как у ... текст свёрнут, показать
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|2.10, bergentroll (ok), 07:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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JPEG вообще PNG не заменяет. PNG позволяет компактно хранить примитивные изображения (типа блок-схем) без потери качества. TIFF — проприетарный формат, старше PNG.
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|3.11, timur.davletshin (ok), 08:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Побойтесь Бога, панове! Какая проприетарщина и формат? В tiff и факсы с 2-мя кодеками шлют и JPG туда можно жать, и PNG, и RLE, и голый deflate/zlib поток, и, о боже мой, проприетарные форматы большинства цифровых фотоаппаратов (выше уровня "мыльница"), тоже tiff'ом являются.
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|4.67, llolik (ok), 12:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тоже tiff'ом являются
Так TIFF в общем-то, если уж совсем упрощённо, набор меток, который, согласно заранее определённому "соглашению", позволяет разобрать упакованый blob. Есть базовый стандартный набор меток, который все понимают, а уж в расширенных вот там уже кто что и как в тот blob наскладывал - NRG, CDR и прочие RAW-ы.
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|2.77, Анонимно (ok), 14:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Патч может уже прилетел? Под Linux Mint патч присутствует, видимо портирован с Debian или Ubuntu
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|4.57, Аноним (41), 11:23, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про то, что растоманы всё равно используют крестовые и сишные либы
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|1.16, Аноним (23), 08:23, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребята, не переживайте, в генту уже приложили патч к ебилду и теперь мы все защищены в будущем (в теории, все эти сляпанные на коленке патчи рулетка ещё та). Но тестовый шрифт что-то не работает, могли бы и тестовое демо замутить. К слову, ublock origin блокирует удалённые шрифты по-умолчанию, в результате чего атака может производиться только через любимые сайты с красивыми шрифтами.
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|2.21, Аноним (23), 08:35, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А, я наверное понял, почему не работает. У меня freetype без png. И без harfbuzz.
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|2.30, timur.davletshin (ok), 08:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ребята, не переживайте, в генту уже приложили патч к ебилду и теперь
> мы все защищены в будущем (в теории, все эти сляпанные на
> коленке патчи рулетка ещё та). Но тестовый шрифт что-то не работает,
> могли бы и тестовое демо замутить. К слову, ublock origin блокирует
> удалённые шрифты по-умолчанию, в результате чего атака может производиться только через
> любимые сайты с красивыми шрифтами.
По-умолчанию юблок ничего из шрифтов не блокирует, не выдумывай. Но пунктик есть для тех, кто в about:config ленится лезть.
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|3.31, Аноним (23), 08:54, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не по-умолчанию? Я сколько ни ставил его, всегда казалось, что по-умолчанию это как раз включено в настройках. Может, поменяли дефолты?
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|3.66, Аноним (13), 12:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, спасибо, поставил галочку. Пару байт сэкономлю, пару мс отрисовки надеюсь тоже.
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|4.94, timur.davletshin (ok), 15:15, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О, спасибо, поставил галочку. Пару байт сэкономлю, пару мс отрисовки надеюсь тоже.
Оно экономит значительно больше. Там обычно запрос идёт на какой-нибудь левый сервис веб-шрифтов вроде гугловского, что занимает несколько десятков мс на резолвинг имени. Потом скачивание нескольких сотен килобайт шрифтов. Рендеринг осуществляется асинхронно, поэтому сначала рисуется системными шрифтами, а потом делает reflow, который сам по себе очень дорогостоящий и в итоге даже в лучшем случае это хозяйство занимает пару-тройку сотен миллисекунд. Порнография натуральная.
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|2.103, Аноним (103), 15:37, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> генту уже приложили патч к ебилду
С генты жидо-масоны выкинули hardened-sources который защищал от ВСЕХ уязвимостей переполнения буфера и СМЕНИЛИ сами цели Hardened projects!
Выкинули binutils необходимых версий для правильной линковки hardened-sources.
Микрософт похерил Python чтобы его невозможно было без патчей сорцов использовать со строгой настройкой hardened-sources.
.....
Вселенная в опасности!
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|1.19, ryoken (ok), 08:30, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-то ещё использует шрифты сайтов, а не свои, в браузерах? Ну тогда - ССЗБ.
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|2.29, timur.davletshin (ok), 08:49, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кто-то ещё использует шрифты сайтов, а не свои, в браузерах? Ну тогда
> - ССЗБ.
Было бы всё классно, если бы добрая часть вебдизайнеров не использовала кастомные шрифты для элементов интерфейса вроде всяких там иконок. Нафейхоа? Ну используй ты стандартные из символьных шрифтов. Нет же, надо очередную лупу засунуть в fontforge в webfont в 3 форматах, залить сомнительной надёжности заголовок (чтобы каждому браузеру его любимый формат отдавать) из статьи на каком-нибудь ресурсе по обмену премудростями.
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|3.53, Аноним (52), 11:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что ожидать, что у всех будет символьный шрифт с нужным тебе символом это сомнительное удовольствие. Продвигайте какой-нибудь во все ОС или браузеры (второе проще и быстрее).
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|4.99, Аноним (51), 15:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общераспространённых шрифтах вполне достаточно символов для любых нужд.
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|3.101, Аноним (51), 15:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> There is an optional SIMD module for cumulative sum, currently written in C SSE3 intrinsics.
> The code isn't well organized, and it's basically not ready for prime time. However, it runs well enough to run benchmarks
> does not support
> Font hinting.
> Ligatures of any kind.
Нет, всё ещё нет. Плюс непонятно как это использовать из других языков, где .so, где .h?
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|3.39, timur.davletshin (ok), 09:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Андроид давно стал самой перспективной для дыр платформой. Практически все китаефоны не получат обновлений после продажи, сосунги тоже весьма условно поддерживают около года или чуть больше. Топовые модели ещё иногда фиксы получают, ширпотреб нет. Другой совсем вопрос, что selinux и песочницы очень сильно урезают шансы фейлов из разряда "лбом в штангу со всего размаху".
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|4.56, Аноним (56), 11:16, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В 10ом гугль сам обновляет блоки, которые не зависят от вендора. Наступает эра модульности андроида, потому все меньше кастома у того же Xiaomi в их MIUI остается. Скоро будут только нескучные обои.
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|4.63, Аноним (63), 12:40, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самсунги получают 2 глобальных обновления андроида и ещё год фиксов после этого
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|5.83, Аноним (56), 14:41, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все современные вендоры должны делать минимум два глобальных обновления делать, такова политика гугля. Иначе заберет лицензию на гапсы.
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|6.91, timur.davletshin (ok), 15:08, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все современные вендоры должны делать минимум два глобальных обновления делать, такова
> политика гугля. Иначе заберет лицензию на гапсы.
Сказки венского леса.
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|7.102, Аноним (56), 15:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google требует двухлетний цикл с двумя крупными обновлениями для смартфонов, которвые вышли с Android 10, иначе потеряешь лицензию на гапсы. Под это требование были сделаны Project Treble и Project Mainline. Какбы давно не новость.
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|3.60, deb (?), 12:15, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Покупать телефон без LineageOS
Что тут еще сказать.
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|2.43, Аноним (41), 10:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поэтому я не ставлю банковские клиенты на свой рутованый древний кастом. И AWFall обязательно.
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|3.61, deb (?), 12:21, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Банковские зонды с рекламой и пуш уведомлениями о новых условиях епотеки ты хотел сказать?
Зачем это вообще ставить если есть браузер?
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|4.64, zzz (??), 12:46, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это уже к Вашему банку вопросы - мне не шлют и даже всё работает без доступа к камере, контактам и смс
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|1.42, Аноним (42), 10:00, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот поэтому я и отключаю внешние шрифты в браузере (browser.display.use_document_fonts). PDF и офисные документы особенно опасны в этом плане.
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|2.76, пох. (?), 13:46, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вместо ВСЕЙ модной-современной навигации - разглядываешь рядок одинаковых квадратиков? А ты, смотрю, остороооожный!
(зачем делать навигацию дерьмошрифтами вместо обычных картинок, которые ТОЧНО ТАК ЖЕ (ибо и шрифт, ну кто бы мог подумать и было ли чем - тоже набор картинок) - ну потому что их в дизайнерском ПТУ так учили.)
P.S. ну нет, не совсем так - конечно для открытия кнопки "profile" надо использовать не шрифт, а картику 16x16px с gravatar. Во-первых так моднявее, во-вторых может еще какие собиратели бигдейты не в курсе интимных подробностей жизни посетителя твоего сайта.
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|3.81, Дон Ягон (ok), 14:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И вместо ВСЕЙ модной-современной навигации - разглядываешь рядок одинаковых квадратиков? А ты, смотрю, остороооожный!
Я тоже режу сторонние шрифты (umatrix'ом/ublock'ом). И, честно говоря, не наблюдал квадратиков на посещаемых мной сайтах.
Для понимания, можно пример сайта, который у меня, вероятно, сломается?
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|2.80, Аноним (82), 14:27, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3/4 популярных сайтов ломаются полностью без кастомных шрифтов, ибо навигация сделана через них.
Удачи.
// b.
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|1.55, Zenitur (ok), 11:16, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я думал, что когда изобретали TTF, никаких PNG не было. Впервые TTF я увидел в Windows 3.1, а PNG - в Windows 2000.
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|1.78, Аноним (23), 14:11, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поэтому, бандленные либы -- зло, передаю привет пользователям void linux (или кто там статические экзешники делал).
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|1.84, Аноним (84), 14:47, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему это в мининовостях, если затрагивает вообще всех, независимо от браузера и того, используется ли в браузере системный фритайп?
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|2.97, Аноним (103), 15:22, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всех, а только тех кто разрешает исполнятся изменяемому коду. Используете нормальные дистрибутивы.
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|1.96, Аноним (103), 15:20, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема вызвана переполнением буфера
> уязвимость может быть эксплуатирована в Chrome/Chromium и Firefox
Все что исполняется никогда не должно изменятся, а все что изменяется никогда не должно исполнятся!!! Соблюдение этого правила дает гарантию защиты от переполнения буфера.
JIT ненужен, все программы которые используют JIT, включая бровзеры необходимо выкинуть с вашей системы.
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