Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры

2.4 , timur.davletshin ( ok ), 07:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – TIFF - это контейнер. А PNG тот же всеми установленный Noto Color Emoji использует.

2.7 , m.makhno ( ok ), 07:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – А JPG у нас разве многослойный формат? В PNG то есть альфа.

2.8 , Аноним ( 8 ), 07:51, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >jpg жпег - лосси, пнг - нет >tiff контейнер еще варианты?

3.23 , Аноним ( 23 ), 08:42, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless), а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай о великом.

4.25 , timur.davletshin ( ok ), 08:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только tga, всё остальное хлам (я проверял). Png вроде тоже лосси может

> быть, но действительно, распространение у него примерно такое же, что и

> у lossless webp (даже меньше, и по-моему он вовсе не lossless),

> а артефакты выедают глаза. Бтв, вроде именно png мы обязаны за

> существование zlib сегодня -- это свободная реализация алгоритмов zip. Так что

> теперь каждый раз, когда ты жмёшь свой файлик в gzip, думай

> о великом. Там же deflate... Ладно, на самом деле они с zlib только заголовком отличаются.

4.52 , Аноним ( 52 ), 10:57, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Png вроде тоже лосси может быть Не может.

5.54 , Аноним ( 23 ), 11:05, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я сейчас проверил, и, видимо, именно поэтому первая ссылка в выдаче сообщает, что png может быть lossy. На самом деле все ссылки говорят, что может. Где ты взял свою информацию? Просто, я-то исхожу из личного опыта.

6.69 , Аноним ( 69 ), 13:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – http://www.libpng.org/pub/png/book/chapter09.html#png.ch09.div.2

>The PNG specification defines a single compression method, the deflate algorithm, for all image types. 7.70 , Аноним ( 23 ), 13:04, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это так, но можно удалить часть информации незаметно для глаза, восстановив её уже при открытии. Собственно, это именно то, чем лосси и является.

8.72 , Аноним ( 72 ), 13:29, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лосси это когда фотку сжал, расжал, а расжатая фотка отличается То, что ты опис... 9.74 , Аноним ( 23 ), 13:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не вижу смысла это обсуждать, это точно такой же препроцессинг с потерями как у ... 8.73 , Аноним ( 69 ), 13:30, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это лосслесс ... 9.75 , Аноним ( 23 ), 13:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вернуть всё никто не обещал ... 3.68 , Чума ( ? ), 12:57, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – bmp.gz

2.10 , bergentroll ( ok ), 07:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – JPEG вообще PNG не заменяет. PNG позволяет компактно хранить примитивные изображения (типа блок-схем) без потери качества. TIFF — проприетарный формат, старше PNG.

3.11 , timur.davletshin ( ok ), 08:01, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Побойтесь Бога, панове! Какая проприетарщина и формат? В tiff и факсы с 2-мя кодеками шлют и JPG туда можно жать, и PNG, и RLE, и голый deflate/zlib поток, и, о боже мой, проприетарные форматы большинства цифровых фотоаппаратов (выше уровня "мыльница"), тоже tiff'ом являются.

4.67 , llolik ( ok ), 12:56, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тоже tiff'ом являются Так TIFF в общем-то, если уж совсем упрощённо, набор меток, который, согласно заранее определённому "соглашению", позволяет разобрать упакованый blob. Есть базовый стандартный набор меток, который все понимают, а уж в расширенных вот там уже кто что и как в тот blob наскладывал - NRG, CDR и прочие RAW-ы.

5.92 , timur.davletshin ( ok ), 15:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. TIFF :)

2.35 , б.б. ( ? ), 09:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – правильно, все на PCX

3.40 , Онаним ( ? ), 09:44, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или на TGA.

2.37 , fooser ( ? ), 09:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – толсто же

