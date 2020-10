Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры

2.79 , Растишка ( ? ), 14:20, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже: https://github.com/mooman219/fontdue

https://github.com/raphlinus/font-rs

https://gitlab.redox-os.org/redox-os/rusttype

3.101 , Аноним ( 51 ), 15:31, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > There is an optional SIMD module for cumulative sum, currently written in C SSE3 intrinsics.

> The code isn't well organized, and it's basically not ready for prime time. However, it runs well enough to run benchmarks

> does not support

> Font hinting.

> Ligatures of any kind. Нет, всё ещё нет. Плюс непонятно как это использовать из других языков, где .so, где .h?

2.100 , Аноним ( 103 ), 15:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раст с го ненужны. Необходимо соблюдать элементарные правила которые нам деды с 1960-тых завещали: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122156.html#96