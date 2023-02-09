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Релиз шрифтового движка FreeType 2.13

09.02.2023 16:56

Представлен релиз FreeType 2.13.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Среди изменений:

  • Предложен новый расширенный вариант демонстрационной утилиты ftmulti, которая теперь сочетает в одном приложении функциональность всех ранее поставляемых во FreeType графических демонстрационных программ. Интерфейс ftmulti реализован на базе фреймворка Qt.
  • В разряд стабильный переведён API для доступа к цветным векторным шрифтам COLR v1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете).
  • Добавлена поддержка второй версии расширения "avar" (Axis Variation table), которое позволяет шрифту изменять привязки между нормализованными и осевыми значениями.
  • Добавлен API FT_GlyphSlot_Slant для наклона глифа под заданным углом.
  • Объявлена устаревшей и скоро будет удалена 38 версия (Infinality) интерпретатора TrueType, выпущенная 10 лет назад. По умолчанию во FreeType уже шесть лет используется 40 версия интерпретатора TrueType.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG
  3. OpenNews: В Debian предложен менеджер шрифтов fnt
  4. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
  5. OpenNews: Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения
  6. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58628-font
Ключевые слова: font, freetype
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говорим шрифтовой движок - подразумеваем FreeType. Если не FreeType - то кто?

    [s]существуют ли альтернативы?[/s]

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:46, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, недодвижок, встроенный в иксы. Ты наверное его уже видел - такие страшненькие пиксельные шрифты с невнятными названиями типа -*-*-*-*-*-*-*-*-*-sans-*-*-*-*-*-*. Единственное их преимущество - то, что они используют пресловутую сетевую прозрачность иксов. Но поскольку они страшненькие, то все сидят на фритайпе, а по сети вместо прозрачности гуляют блобы.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминус, кстати, растровый. Но растровые шрифты можно пересчитать по пальцам одной руки, а уж чтобы это была не поделка уровня унифонт (часто с теми же самыми глифами)… Я для себя нашёл буквально 2 шрифта, больше нету.
     
     
  • 4.10, Вечно недовольный аноним (?), 18:09, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не fixed то что?
     
  • 2.13, Ан2 (?), 18:33, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После перехода GTK полностью на harfbuzz, FreeType стал нишевой библиотекой. К сожалению. Учитывая, что harfbuzz - это старый форк, который вот уж очень нужно было переписать на плюсы и развивать отдельно. Так что в итоге одни фичи только во FreeType, но самые новые молодёжные только в harfbuzz, из-за чего на него уже давненько перешли Chromium, LibreOffice,..
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Package: libharfbuzz0b
    > Depends: libc6 (>= 2.14), libfreetype6 (>= 2.9.1), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgraphite2-3 (>= 1.2.2)

    🤔

     

  • 1.2, Самый Лучший Гусь (?), 17:26, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему шрифты не svg? Ведь там больше возможностей вроде цвета и прочих.
     
     
  • 2.3, Константавр (ok), 17:30, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами шрифты векторные, но у тебя на мониторе они превращаются в пиксели, потому что монитор пиксельный. На скриншоте тебе увеличено показывают что делается с этими пикселями.
     
     
  • 3.19, anonymous (??), 19:22, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хорошо что все остальное кроме шрифтов не преобразуется в пиксели.

    на всякий случай /sarcasm

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сделай какой-нибудь Serif в SVG,а потом отмасштабируй его до пикселей десяти или семи.
     

  • 1.4, Аноним (9), 17:36, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ненавижу векторные шрифты, какой вообще идиот придумал использовать их на мониторах?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:23, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам нравятся шрифты из DOS?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На CRT мониторе вполне
     
  • 3.18, Аноним (9), 19:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере они чёткие и без случайных артефактов в случайных местах.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:44, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если даже с infinality Ш под дебианом Г, то что будет сейчас.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 17:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфиналити всегда был лютым уг, какой смысл заморачиваться с этими стрёмными патчами, когда лет 10 уже свободно cleartype можно обмазываться? Всё равно будет мыльно и радужно, но хоть не так ужасно. Что удивительно, у венды в интерфейсе нормальные шрифты, а вот в браузерах и прочем куда вырвиглазней линукса.
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 18:12, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у венды в интерфейсе нормальные шрифты

    Тут вечный холивар, что лучше — «как у венды» или «как у мака». Просто два разных подхода, а на 96 dpi выглядят всё равно компромиссно оба.

     
     
  • 4.14, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 18:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 96 растр норм, но инфраструктура для них никакая.
     
     
  • 5.16, Аноним (6), 19:05, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 96 вообще ничего не норм, кроме квадратно-пиксельных шрифтов.
     
     
  • 6.17, Аноним (9), 19:16, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайский текст выглядит идеально на интерфейсных шрифтах. И там вектор. В линуксе я так и не смог такого получить ни с растром ни тем более с вектором, растр по крайней мере читаемый.
     

  • 1.20, Аноним (20), 19:25, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Интерфейс ftmulti реализован на базе фреймворка Qt.

    wa? ладно, вторично.
    Ещё вопрос, глифы которыми рисуют шрифты оптимизируются самими шрифтами? т.е. схожие символы одними и теми же глифами рисуются?=)

     
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