Релиз шрифтового движка FreeType 2.13

Представлен релиз FreeType 2.13.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Среди изменений: Предложен новый расширенный вариант демонстрационной утилиты ftmulti, которая теперь сочетает в одном приложении функциональность всех ранее поставляемых во FreeType графических демонстрационных программ. Интерфейс ftmulti реализован на базе фреймворка Qt.

В разряд стабильный переведён API для доступа к цветным векторным шрифтам COLR v1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете).

Добавлена поддержка второй версии расширения "avar" (Axis Variation table), которое позволяет шрифту изменять привязки между нормализованными и осевыми значениями.

Добавлен API FT_GlyphSlot_Slant для наклона глифа под заданным углом.

Объявлена устаревшей и скоро будет удалена 38 версия (Infinality) интерпретатора TrueType, выпущенная 10 лет назад. По умолчанию во FreeType уже шесть лет используется 40 версия интерпретатора TrueType.



