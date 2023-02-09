Релиз шрифтового движка FreeType 2.13

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|1.1, Аноним (1), 17:14, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорим шрифтовой движок - подразумеваем FreeType. Если не FreeType - то кто?
[s]существуют ли альтернативы?[/s]
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|2.7, Аноним (7), 17:46, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, недодвижок, встроенный в иксы. Ты наверное его уже видел - такие страшненькие пиксельные шрифты с невнятными названиями типа -*-*-*-*-*-*-*-*-*-sans-*-*-*-*-*-*. Единственное их преимущество - то, что они используют пресловутую сетевую прозрачность иксов. Но поскольку они страшненькие, то все сидят на фритайпе, а по сети вместо прозрачности гуляют блобы.
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|3.9, Аноним (9), 17:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Терминус, кстати, растровый. Но растровые шрифты можно пересчитать по пальцам одной руки, а уж чтобы это была не поделка уровня унифонт (часто с теми же самыми глифами)… Я для себя нашёл буквально 2 шрифта, больше нету.
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|2.13, Ан2 (?), 18:33, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После перехода GTK полностью на harfbuzz, FreeType стал нишевой библиотекой. К сожалению. Учитывая, что harfbuzz - это старый форк, который вот уж очень нужно было переписать на плюсы и развивать отдельно. Так что в итоге одни фичи только во FreeType, но самые новые молодёжные только в harfbuzz, из-за чего на него уже давненько перешли Chromium, LibreOffice,..
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|3.21, Аноним (21), 19:32, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Package: libharfbuzz0b
> Depends: libc6 (>= 2.14), libfreetype6 (>= 2.9.1), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgraphite2-3 (>= 1.2.2)
🤔
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|2.3, Константавр (ok), 17:30, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сами шрифты векторные, но у тебя на мониторе они превращаются в пиксели, потому что монитор пиксельный. На скриншоте тебе увеличено показывают что делается с этими пикселями.
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|3.19, anonymous (??), 19:22, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо что все остальное кроме шрифтов не преобразуется в пиксели.
на всякий случай /sarcasm
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|2.6, Аноним (6), 17:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну сделай какой-нибудь Serif в SVG,а потом отмасштабируй его до пикселей десяти или семи.
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|1.4, Аноним (9), 17:36, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ненавижу векторные шрифты, какой вообще идиот придумал использовать их на мониторах?
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|3.18, Аноним (9), 19:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По крайней мере они чёткие и без случайных артефактов в случайных местах.
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|2.8, Аноним (9), 17:51, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инфиналити всегда был лютым уг, какой смысл заморачиваться с этими стрёмными патчами, когда лет 10 уже свободно cleartype можно обмазываться? Всё равно будет мыльно и радужно, но хоть не так ужасно. Что удивительно, у венды в интерфейсе нормальные шрифты, а вот в браузерах и прочем куда вырвиглазней линукса.
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|3.11, Аноним (6), 18:12, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у венды в интерфейсе нормальные шрифты
Тут вечный холивар, что лучше — «как у венды» или «как у мака». Просто два разных подхода, а на 96 dpi выглядят всё равно компромиссно оба.
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|5.16, Аноним (6), 19:05, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 96 вообще ничего не норм, кроме квадратно-пиксельных шрифтов.
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|6.17, Аноним (9), 19:16, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Китайский текст выглядит идеально на интерфейсных шрифтах. И там вектор. В линуксе я так и не смог такого получить ни с растром ни тем более с вектором, растр по крайней мере читаемый.
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|1.20, Аноним (20), 19:25, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Интерфейс ftmulti реализован на базе фреймворка Qt.
wa? ладно, вторично.
Ещё вопрос, глифы которыми рисуют шрифты оптимизируются самими шрифтами? т.е. схожие символы одними и теми же глифами рисуются?=)
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