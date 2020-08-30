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Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения

30.08.2020 01:17

Финская компания TietoEVRY опубликовала TTF-шрифт "The Polite Type", в котором оскорбительные по мнению авторов английские выражения объявляются лигатурами и подменяются на нейтральные выражения или размытые пятна. Разумеется, если добавить в текст символ 200C или 200B (zero width non-joiner или zero width space) и даже лишний пробел или сменить регистр, цензурирование не срабатывает. Шрифт объявлен "open-source", но конкретную лицензию не называют, и из исходных текстов пока выложили только список лигатур.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thepolitetype.com...)
  2. OpenNews: Разработчики Pango отказались от поддержки мягкого сглаживания в старых шрифтах
  3. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.2
  4. OpenNews: Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code
  5. OpenNews: Обновление свободного набора шрифтов Inter
  6. OpenNews: Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53623-font
Ключевые слова: font
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  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Опер сорс цензура
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:17, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Крутой оксюморон
     
  • 2.51, mos87 (ok), 12:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Опер Сорос

    edited for Михаил & Co

     
  • 2.58, Lex (??), 12:16, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заблокировать сам этот проект за упоминание в его проекте моря ругательных слов и выражений( на росное перечная которых что-то скрывается, а что-то - нет ).
    Или, что еще комичнее в свете недавних событий, автоскриптом исправить все ругательные слова и выражения в коде на их "нейтральные" аналоги.
     
     
  • 3.111, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отцензурить цензуру?
    Да у вас такой же оголтелый расизм, как на Плюке.

    Пусть будет. Ниггеры будут рады что слово «ниггер» меняется на что-то приятное им, и белым можно будет называть их ниггерами. Все довольны.

     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 11:01, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Оруэллу такое и присниться не могло
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:29, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно, а как у Орўэлла обстояли дела с сишными дырами?
     
     
  • 3.43, Аноним (14), 11:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Министерство правды запретило бы разговоры про дыры.
    Учитывая, что в его родной Британии продолжают закручивать гайки, а сам остров сидит за Большим Великобританской Файерволом с жесткой цензурой, то Оурелл отлично предвидел будущее.
     
     
  • 4.47, arisu (ok), 11:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    а чего там «предвидеть»? марксисты это все предсказывали ещё в начале прошлого века. но их же никто не слушает, они же глупенькие мечтатели, что они понимают.
     
     
  • 5.86, Лорд Нинел (?), 14:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уж марксисты много чего напредсказывали, ты только верь им, верь
     
  • 5.93, Michael Shigorin (ok), 14:32, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть некоторая разница между предсказанием и программой действий.
     
     
  • 6.103, arisu (ok), 15:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть некоторая разница между предсказанием и программой действий.

    конечно. программу действий похерили, и сбылось предсказание (а точнее, прогноз) на случай, когда она будет похерена. как вы собираетесь из этого выбираться — нам совершенно неинтересно: мы вам предлагали вариант, при котором ничего такого случиться не может в принципе. вы отказались. ну, godspeed.

     
  • 2.99, Аноним (99), 14:50, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то в романе 1984 разрабатывали язык, на котором невозможно выразить мыслепреступление. Новояз встречается по всему роману.
     

  • 1.4, n00by (ok), 11:05, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Black не заменяется. Недоработали.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нигер тоже
     
     
  • 3.60, Sgt. Gram (?), 12:19, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заменяется, если без ошибок писать.
     
     
  • 4.80, Атон (?), 13:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Хмм... Значит, цензура, нацелена, только, на умных?  хммм...

    интересно, интересно..

     
     
  • 5.94, Michael Shigorin (ok), 14:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иначе это опять ущемление ниггеров раз -- и получится.

    Ну и ещё может привет от МИДа Нигера прилететь, поди.

     

  • 1.5, Nonymous (?), 11:06, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Вместо образования и воспитания общества, они его цензурируют и ограничивают. Это утопия.
     
     
  • 2.6, тоже Аноним (ok), 11:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В деградации общества падение культуры и образования всегда сопровождается всплеском организационного маразма. Это единый процесс, с одними и теми же причинами, никаких противоречий.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:10, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гомо-утопия*.
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 11:20, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Гомо-утопия*.

    [дословно] Человеческое-благо*

    Хм, смелое заявление.

     
  • 2.11, n00by (ok), 11:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это целенаправленное разрушение, провокация. Сила действия равна силе противодействия.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:25, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что разрушает?
     
     
  • 4.70, n00by (ok), 13:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Общество.
     
  • 2.19, Аноним (23), 11:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какие громкие слова. Вы, наверное, преподаватель и вашей школе этот шрифт мешает учить детей? Или, графические дизайнеры обязаны преподавать? Как вообще связан этот шрифт и обоазование? Предлагаете поместить в учебный процесс матные слова?
     
     
  • 3.36, Nonymous (?), 11:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Общество можно воспитать. Человек может обойтись без ругательных слов и аморальных поступков в определённой ситуации. В основном зависит от воспитания, образования и жизненного опыта. Сегодня воспитывают общество потребления. Циничного, лицемерного, аморального и извращённого человека. И этого дикаря нужно контролировать.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 11:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно те кто говорят об обществе потребления как  о чёт то плохом и прогнившем и противопоставляют ему духовность и нравственность с легкостью шли на огромные человеческие жертвы ради светлого будущего и строили самые бесчеловечные режимы.
     
     
  • 5.45, arisu (ok), 11:44, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая Жизнь Для Будущих Поколений стоит любых жертв среди нынешних поколений! самое классное в этой шняге то, что будущее никогда не наступит, потому что оно будущее, а не настоящее. так что эту шарманку можно крутить очень долго.
     
  • 5.55, Nonymous (?), 12:11, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как методичка
     
  • 5.96, Michael Shigorin (ok), 14:44, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Обычно те кто говорят об обществе потребления как  о чёт то
    > плохом и прогнившем

    Вы ничего не знаете ни об обществах, ни об истории человечества, ни о бесчеловечных режимах -- возрастом не вышли.  Да и ботах, судя по всему, тоже не знаете -- зато очень такого напоминаете сами (и это не комплимент).

    ...интересно, есть ли у этих фиников лигатура для термина потреб--дь?..

     
     
  • 6.115, Аноним (115), 17:07, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, а я думал что одна из основных вещей которые привели человечеству к уровню развития на котором оно находится сейчас это способы передачи опыта и знаний новым поколениям. И кто изучил и проанализировал больше материала, кто разобрался в теме лучше, тот и имеет более качественные и полные знания. Но нет, куда уж там до возраста - очевидно, что столетние старики всегда все знают лучше.
     
  • 4.44, arisu (ok), 11:43, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но контроль работает из рук вон плохо: за тобой вот не уследили, и ты добрался до интернетов.
     
  • 4.97, Michael Shigorin (ok), 14:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сегодня воспитывают общество потребления.

    Прибавлю: инфантильное.  "Мне все должны, делаю что хочу, но если что -- это не я виноват".

     
  • 3.104, Аноним (104), 15:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предлагаете поместить в учебный процесс матные слова?

    Да — тогда они перестанут быть матными — и люди перестанут ругаться! Ими. Появятся новые.

     

  • 1.7, InuYasha (??), 11:09, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мечта - маркеры которые не пишут "***". )
    Думаю, если "ылита" введёт тренд на "умные" ручки - цензура выйдет на новый уровень...
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:09, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Придется переверстывать сайты под консольные браузеры для обеспечения возможности обхода шрифтовой цензуры.
     
     
  • 2.13, anono (?), 11:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отдавай с сайта свои шрифты, в которые не напихали пока
     
  • 2.16, Аноним (23), 11:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в курсе штатной функции замены шрифтов в браузере?
     
     
  • 3.122, Аноним (122), 17:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, браузеры подтянутся и не дадут тебе ничего заменить.
     

  • 1.10, Ненавижу SJW (?), 11:11, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Master и Slave заменяет?
     
     
  • 2.12, master. (?), 11:13, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, на меня и тебя, соответственно.
     

  • 1.15, Аноним (23), 11:17, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Чего же вам везде тотальная цензура, Оруэл и прочее мерещится? Это уже клиника. Вас кто-то заставляет использовать этот шрифт?
     
     
  • 2.17, Groosha (?), 11:19, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конкретно меня -- никто не заставляет. Но крупные площадки под "давлением общественности" в целях улучшения дивёрсити и прочей лабуды могут начать его использовать.
     
     
  • 3.21, arisu (ok), 11:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Конкретно меня -- никто не заставляет. Но крупные площадки под "давлением общественности"
    > в целях улучшения дивёрсити и прочей лабуды могут начать его использовать.

    а отключить идиотские «веб-шрифты» запрещает религия, бохнакажыт.

     
     
  • 4.25, Groosha (?), 11:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И какой процент пользователей (не гиков с опеннета, а "домохозяек") додумается это сделать? Не исключено, что корпорация Зла в ближайшем будущем продвинет какой-нибудь DRM для шрифтов
     
     
  • 5.30, arisu (ok), 11:29, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И какой процент пользователей (не гиков с опеннета, а "домохозяек") додумается это
    > сделать?

    а это-то какое значение имеет? если некто добровольно отказался приложить минимум усилий, чтобы научиться работать со сложной техникой — он добровольно согласился, что всё за него будут выбирать другие. поэтому его мнение, желания и существование никакого значения не имеют.

     
     
  • 6.38, Groosha (?), 11:36, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, имеет. Потому что потом такие люди как Вы будут первыми возмущаться, когда подобные практики станут "стандартами". Сначала "ай, пофиг на этих домохозяек", а затем "ой, а как это превратилось в стандарт?"
     
     
  • 7.42, arisu (ok), 11:41, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, у тебя очень плохой телепатор. такие люди как я — не будут. нас это всё давно уже не волнует, мы «в современный мир» ходим на экскурсии, посмотреть на неуподоблюсь.
     
     
  • 8.54, Groosha (?), 12:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы это делаете ровно до тех пор, пока крупные корпорации вам __позволяют__ это д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, arisu (ok), 12:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мы как-то не собирались и не собираемся спрашивать у корпораций, что нам можно д... текст свёрнут, показать
     
  • 6.124, Павел Отредиез (?), 18:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практика показывает, что технические решения по умолчанию для рядовых пользователей защищают их от 99% процентов угроз. Поэтому быть гиком необязательно. Пример - бытовой роутер с нат. Ни одна домохозяйка о нем даже не задумывается, и не надо файрвола.
     
     
  • 7.126, arisu (ok), 18:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    практика показывает что те, кто не хотят учиться работать со сложной техникой осознанно, имеют не защиту, а иллюзию защиты. о чём они не знают, и знать не хотят. поэтому, как я сказал, их мнение и само существование неважно.
     
  • 2.28, Аноним (14), 11:29, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда они пришли за виндузятника, я молчал: я не пользовался проприетарщиной.
    Когда они пришли за маководами, я молчал: я не состоял ни в каких в сектах.
    Когда они пришли за бздъенщиками, я молчал: я не пользовался мертворожденными системами.
    Когда они пришли за линуксоидами, я молчал: их было всего 1,5%, не жалко.
    Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:23, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    осталось только сделать обратную версию, где black man заменяется на n-слово :^)
     
     
  • 2.34, тоже Аноним (ok), 11:33, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - A - afroamericans!..
    - B - black people!..
    - C - color people!..
    - Dad, they've called us three times, why didn't we answer?
    - Be quiet, son! Today we're N - niggers. Right after M - mexicans and L - latinos...
     
     
  • 3.95, Michael Shigorin (ok), 14:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да уж, анекдотцы пошли напоминающие совейские кухоньки... неужто колбасная эмиграция хоть этому да научила, аль и учить не пришлось?
     
     
  • 4.102, тоже Аноним (ok), 15:22, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Этот анекдотец пошел еще из прошлого века.
    А по колбасной эмиграции обратитесь лучше к специалистам вроде Соловьева. Он вам расскажет, как виды озера Комо помогают беззаветно любить Родину и клеймить всех ее врагов, даже невыездных.
     

  • 1.22, Аноним (-), 11:24, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Шрифт объявлен "open-source",

    А где у этого шрифта конкретный текст лицензии?
    >но конкретную лицензию не называют,

    Лицемеры.
    >из исходных текстов пока выложили только список лигатур.

    Лицемеры.

     
     
  • 2.32, arisu (ok), 11:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    с конкретным текстом лицензий проблемы: там есть оскорбительное слово «free», которое пока не придумали чем заменить.
     

  • 1.24, arisu (ok), 11:26, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я вообще не понимаю, зачем в интернетах где-то ещё можно текст вводить. в юникод же добавили столько чудесных эмоджи (and counting)! вполне достаточно окошка с выбором эмоджи. и не надо пугать пользователей полями ввода, и серверам проще. вот почему бы, например, опеннету не стать тренд-сеттером?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 12:30, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    🖕🤐
     

  • 1.27, Иваня (?), 11:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    bitch заменили на female dog, сёравно обидно
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо заменять на female dog in sexual arousal phase
     

  • 1.33, iPony129412 (?), 11:33, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > horse face

    Это же абсурд какой-то...

    https://www.amazon.com/3dRose-Florene-Animals-Beautiful-fm_80678_1/dp/B08C8RN4

     
     
  • 2.105, Аноним (104), 15:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цензура там явно поработала: надела маску — и картинка исчезла.
     

  • 1.48, Аноним (48), 11:53, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не шрифт, а скрипт.
     
  • 1.49, Геймер (?), 11:57, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так скоро изобретут формат изображений который там где надо чёрные прямоугольники сам рисовать будет
     
     
  • 2.64, anonymous (??), 12:30, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    👍️👋️
     
  • 2.101, Атон (?), 15:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так скоро изобретут формат изображений который там где надо чёрные прямоугольники сам
    > рисовать будет

    Катя: привет,я с уга вернулась!
    Ромка: прив!как оно там?
    Катя: да замечательно!прикинь,я на нудистском пляже загорала!!!У меня даже фотка одна есть...
    Ромка: вах)))Фстудию!
    Катя: АГА!Хитрец!Ну ладно,я щас только все прикрой черными квадратиками!!!
    Ромка: Ну давай...
    Катя: Слуш,я тут не до конца с фотошопом разобралась...В какой формат лучше сохранить?
    Ромка: Ну...Конечно же в PSD
    Катя: А,хорошо,щас кину!!!
    Ромка: Давай,жду с нетерпением!!!!!

     
     
  • 3.106, Аноним (104), 15:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пояснение: PSD — формат вроде XCF и OpenRaster.
     
  • 3.123, Аноним (40), 18:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда смеяться?
     

  • 1.50, Ковид20 (?), 12:00, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если писать заглавными буквами (кричать), то всё видно :)

    А также вРаЗноБОй.

     
  • 1.52, Аноним (52), 12:05, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чем "pussy" то не угодил?
    а на "quim" не среагировал
     
     
  • 2.68, онанимуз (?), 12:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > quim

    спасибо за новое слово!

     
  • 2.81, Аноним (81), 14:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на retard, damned pervert, asssucker есть реакция?
     
     
  • 3.90, Ан (??), 14:17, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть
     
     
  • 4.107, тоже Аноним (ok), 15:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, шо вы как маленькие? Пишешь собеседнику, что он sun of the beach - и ни один механический цензор не придерется. А вот собеседник таки поймет правильно.
     

  • 1.57, Аноним (63), 12:14, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Исходников нет, кириллица не поддерживается, проект сделан только чтобы пропиариться на хайпе. Традиционный вопрос: зачем это здесь?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 12:25, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там огромная кнопка DOWNLOAD SOURCE.
    Кстати, много нового узнал.
     
     
  • 3.65, Аноним (63), 12:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там огромная кнопка DOWNLOAD SOURCE.
    >> из исходных текстов пока выложили только список лигатур.

    index.php, discrimination.csv и discrimination.xlx — что из этого, по-твоему, является исходниками шрифта?

     
     
  • 4.74, Аноним (62), 13:20, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, разобрался.
    Кстати, список весёлый — половина эвфемизмов гораздо оскорбительнее выглядит.
     
  • 2.89, Аноним (89), 14:17, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот проект (под Apache 2.0), который пять лет назад делал (примерно) то же самое: https://github.com/RoelN/SansBullshitSans
     
  • 2.98, Michael Shigorin (ok), 14:48, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Традиционный вопрос: зачем это здесь?

    Хроники деградации, Бэрримор.

     

  • 1.61, Аноним (61), 12:24, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как новояз, только шрифт. Прекрасно.
     
  • 1.71, Аноним (71), 13:09, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Министерство правды одобряет.
     
  • 1.76, iv (?), 13:25, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > и из исходных текстов пока выложили только список лигатур

    Забавно, что в списке есть:

    ;git;;BLEEP;
    ;git's;;BLEEP;
    ;gits;;BLEEP;
    ;gits';;BLEEP;

     
  • 1.77, Аноним (77), 13:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С чего вы взяли, что это цензура? Текст остаётся неизменным. Просто для тебя отображается иначе. Точно также работают адблоки - подменяют видимый клиенту текст и плевать они хотели на то, что владелец сайта хотел нас**ть в глаза своим посетителям.

    P.S. а вот на опеннете настоящая цензура.

     
     
  • 2.78, Аноним (78), 13:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    замысел автора остаётся неизменным, просто ты его уже не увидишь. всё что подвергается цензуре превращается в пародию и эмуляцию, причем совершенно незаметно.
     
  • 2.88, arisu (ok), 14:16, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С чего вы взяли, что это цензура?

    при том, что в случае использования этого шрифта как «стандартного» в некоей программе/на некоем ресурсе текст будет изменён без согласия читающего, и никакой пометки об этом не будет.

     

  • 1.79, Атон (?), 13:46, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это не новость. С испокон веков половина ихних шрифтов нашу кирилицу не отображает, квадратиками закрывает.
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 14:07, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ихних

    Ты выкручиваешь мне яйца.

     
     
  • 3.92, Аноним (14), 14:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открой уже словарь (начать можешь с Ожегова), там есть это слово. Тебе врали в школе.
    Впрочем, русский язык там почему-то преподают на совсем удручающе упрощенном уровне.
    Если лень, начни с Вики https://ru.wiktionary.org/wiki/ихний
     
     
  • 4.108, тоже Аноним (ok), 15:58, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Открой уже словарь (начать можешь с Ожегова), там есть это слово

    Словарь - это не культурная норма, это собрание слов языка с учетом диалектов, жаргонов и просторечий.
    В деревнях прямо сейчас говорят "влазит", "аляповастый", "туточки", "надысь" - и прекрасно друг друга понимают. Тот, кто использует такие слова, не говорит на каком-то иностранном языке, он просто выдает собственную необразованность, ибо в литературном языке подобные слова используются исключительно для подчеркивания простонародности говорящего.

     
     
  • 5.110, Аноним (14), 16:25, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всевозможные заимствованные термины и прочие новоязы тоже не норма для литературного языка, но почему-то образованные люди ими активно пользуются. Двойные стандарты? На самом деле, крестовые походы против устаревших диалектов практикуются только на постсоветском пространстве, в английском языке никто не клеймит за использование британского английского, хотя на фоне общераспространенного международного английского он состоит из местных "ихних" чуть меньше, чем полностью.
     

  • 1.83, Аноним (83), 14:12, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Ждём оскорбительный шрифт с тем же словарём.
     
  • 1.85, Аноним (89), 14:13, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напомнило о http://pixelambacht.nl/2015/sans-bullshit-sans/
     
     
  • 2.100, Michael Shigorin (ok), 15:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомнило о http://pixelambacht.nl/2015/sans-bullshit-sans/

    Спасибо, забавно: "Fun fact: the well known ampersand, &, was originally a ligature for “et”, meaning “and” in Latin".

     

  • 1.109, Аноним (-), 16:02, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1984
    поменять шрифт, чтобы сам менял слова - значит изменить мышление.
    big google captcha edition: http://www.george-orwell.org/1984/0.html
     
  • 1.112, Аноним (115), 16:50, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Забавно как у местных комментаторов едет крыша от идей что расизм и прочее это не есть хорошо. Выдохните немножко, расслабьтесь.

    Я вижу как шрифт может быть удобен для людей которые хотят цензурировать мат. Не всем по приколу читать трехэтажные маты, у некоторых есть дети и они не хотят чтобы их дети читали трехэтажные маты, да много применений у такого шрифта. Может каким-то чатикам или форумам будет удобно: можно сделать общение family-friendly простой заменой шрифта, без накрутки систем цензурирования и т.п. Но нет, цензурирование мата это же ужас и кошмар, как такое может быть opensource? Ведь никто никогда не цензурировал мат и оскорбления, не так ли?

     
     
  • 2.113, arisu (ok), 16:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у некоторых есть дети и они не хотят чтобы их дети читали трехэтажные маты

    но лично следить за своими детьми и учить их эти некоторые упорно отказываются. надо, чтобы кто-то другой за них. делать, значит, детей они сами, а дальше — пусть кто-нибудь другой.

     
     
  • 3.116, Аноним (115), 17:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат, не так ли?

    Я понятия не имею, с какой целью и зачем эти шрифты будут использоваться, я лишь предполагаю, но удивление людей что в интернете бывает цензура оскорблений и мата меня поражает. Это просто еще один механизм имплементации этой самой цензуры, к тому же легко отключаемый (заменой шрифтов), в отличии от всяких замен символов на ***. Такое ощущение, как-будто народ впервые узнал что такое бывает.

     
     
  • 4.118, arisu (ok), 17:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как
    > ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат,
    > не так ли?

    ну я и говорю: пусть кто-нибудь другой, у родителей лапки. ведь никаких же других способов нет, только сидеть постоянно рядом и пыриться. ах, да: не забыть ещё ребёнку вбить беруши, а то вдруг он на улице чего услышит! ребёнок же полный идиот: читать научился, а пояснить ему, что такое мат и почему это не очень хорошо и уместно — никак. идиот, что поделать.

     
  • 4.119, Аноним (104), 17:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт может проверить, какой шрифт включен. Хотя в таком случае не проще ли самому сайту заменить?
     
     
  • 5.121, Аноним (115), 17:48, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею ввиду что если сайт сам сделал этот шрифт по-умолчанию, то эту цензуру можно выключить простой заменой шрифта на другой на клиентской стороне. И волки целы и овцы сыты.
     
  • 2.114, Аноним (104), 17:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно и не open source: лицензии нет, документация noncommercial.
     
     
  • 3.117, Аноним (115), 17:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другой вопрос, это значит лишь то, что этой новости не место на этом сайте. Я подозреваю что из-за бурной реакции местной аудитории на любые вещи связанные с специфичным для США BLM движением, все эти новости и появляются в такой концентрации - есть спрос, есть реакция, вот и предложение.
     
     
  • 4.120, arisu (ok), 17:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    новости появляются (более-менее) в такой «концентрации», в какой люди их пишут. человек захотел о чём-то другим рассказать — написал новость.
     

  • 1.125, Аноним (125), 18:36, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "жопа есть, а слова нет". Классика
     

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