Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения

2.113 , arisu ( ok ), 16:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у некоторых есть дети и они не хотят чтобы их дети читали трехэтажные маты но лично следить за своими детьми и учить их эти некоторые упорно отказываются. надо, чтобы кто-то другой за них. делать, значит, детей они сами, а дальше — пусть кто-нибудь другой.

3.116 , Аноним ( 115 ), 17:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат, не так ли? Я понятия не имею, с какой целью и зачем эти шрифты будут использоваться, я лишь предполагаю, но удивление людей что в интернете бывает цензура оскорблений и мата меня поражает. Это просто еще один механизм имплементации этой самой цензуры, к тому же легко отключаемый (заменой шрифтов), в отличии от всяких замен символов на ***. Такое ощущение, как-будто народ впервые узнал что такое бывает.

4.118 , arisu ( ok ), 17:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как

> ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат,

> не так ли? ну я и говорю: пусть кто-нибудь другой, у родителей лапки. ведь никаких же других способов нет, только сидеть постоянно рядом и пыриться. ах, да: не забыть ещё ребёнку вбить беруши, а то вдруг он на улице чего услышит! ребёнок же полный идиот: читать научился, а пояснить ему, что такое мат и почему это не очень хорошо и уместно — никак. идиот, что поделать.

4.119 , Аноним ( 104 ), 17:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сайт может проверить, какой шрифт включен. Хотя в таком случае не проще ли самому сайту заменить?

5.121 , Аноним ( 115 ), 17:48, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имею ввиду что если сайт сам сделал этот шрифт по-умолчанию, то эту цензуру можно выключить простой заменой шрифта на другой на клиентской стороне. И волки целы и овцы сыты.

2.114 , Аноним ( 104 ), 17:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А оно и не open source: лицензии нет, документация noncommercial.

3.117 , Аноним ( 115 ), 17:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это другой вопрос, это значит лишь то, что этой новости не место на этом сайте. Я подозреваю что из-за бурной реакции местной аудитории на любые вещи связанные с специфичным для США BLM движением, все эти новости и появляются в такой концентрации - есть спрос, есть реакция, вот и предложение.

4.120 , arisu ( ok ), 17:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – новости появляются (более-менее) в такой «концентрации», в какой люди их пишут. человек захотел о чём-то другим рассказать — написал новость.

