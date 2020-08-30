Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения

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|2.58, Lex (??), 12:16, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заблокировать сам этот проект за упоминание в его проекте моря ругательных слов и выражений( на росное перечная которых что-то скрывается, а что-то - нет ).
Или, что еще комичнее в свете недавних событий, автоскриптом исправить все ругательные слова и выражения в коде на их "нейтральные" аналоги.
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|3.111, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отцензурить цензуру?
Да у вас такой же оголтелый расизм, как на Плюке.
Пусть будет. Ниггеры будут рады что слово «ниггер» меняется на что-то приятное им, и белым можно будет называть их ниггерами. Все довольны.
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|3.43, Аноним (14), 11:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Министерство правды запретило бы разговоры про дыры.
Учитывая, что в его родной Британии продолжают закручивать гайки, а сам остров сидит за Большим Великобританской Файерволом с жесткой цензурой, то Оурелл отлично предвидел будущее.
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|4.47, arisu (ok), 11:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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а чего там «предвидеть»? марксисты это все предсказывали ещё в начале прошлого века. но их же никто не слушает, они же глупенькие мечтатели, что они понимают.
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|6.103, arisu (ok), 15:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть некоторая разница между предсказанием и программой действий.
конечно. программу действий похерили, и сбылось предсказание (а точнее, прогноз) на случай, когда она будет похерена. как вы собираетесь из этого выбираться — нам совершенно неинтересно: мы вам предлагали вариант, при котором ничего такого случиться не может в принципе. вы отказались. ну, godspeed.
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|2.99, Аноним (99), 14:50, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще-то в романе 1984 разрабатывали язык, на котором невозможно выразить мыслепреступление. Новояз встречается по всему роману.
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|4.80, Атон (?), 13:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Хмм... Значит, цензура, нацелена, только, на умных? хммм...
интересно, интересно..
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|5.94, Michael Shigorin (ok), 14:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иначе это опять ущемление ниггеров раз -- и получится.
Ну и ещё может привет от МИДа Нигера прилететь, поди.
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|1.5, Nonymous (?), 11:06, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Вместо образования и воспитания общества, они его цензурируют и ограничивают. Это утопия.
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|2.6, тоже Аноним (ok), 11:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В деградации общества падение культуры и образования всегда сопровождается всплеском организационного маразма. Это единый процесс, с одними и теми же причинами, никаких противоречий.
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|3.18, Аноним (14), 11:20, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Гомо-утопия*.
[дословно] Человеческое-благо*
Хм, смелое заявление.
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|2.11, n00by (ok), 11:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это целенаправленное разрушение, провокация. Сила действия равна силе противодействия.
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|2.19, Аноним (23), 11:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какие громкие слова. Вы, наверное, преподаватель и вашей школе этот шрифт мешает учить детей? Или, графические дизайнеры обязаны преподавать? Как вообще связан этот шрифт и обоазование? Предлагаете поместить в учебный процесс матные слова?
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|3.36, Nonymous (?), 11:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Общество можно воспитать. Человек может обойтись без ругательных слов и аморальных поступков в определённой ситуации. В основном зависит от воспитания, образования и жизненного опыта. Сегодня воспитывают общество потребления. Циничного, лицемерного, аморального и извращённого человека. И этого дикаря нужно контролировать.
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|4.40, Аноним (40), 11:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно те кто говорят об обществе потребления как о чёт то плохом и прогнившем и противопоставляют ему духовность и нравственность с легкостью шли на огромные человеческие жертвы ради светлого будущего и строили самые бесчеловечные режимы.
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|5.45, arisu (ok), 11:44, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучшая Жизнь Для Будущих Поколений стоит любых жертв среди нынешних поколений! самое классное в этой шняге то, что будущее никогда не наступит, потому что оно будущее, а не настоящее. так что эту шарманку можно крутить очень долго.
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|5.96, Michael Shigorin (ok), 14:44, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Обычно те кто говорят об обществе потребления как о чёт то
> плохом и прогнившем
Вы ничего не знаете ни об обществах, ни об истории человечества, ни о бесчеловечных режимах -- возрастом не вышли. Да и ботах, судя по всему, тоже не знаете -- зато очень такого напоминаете сами (и это не комплимент).
...интересно, есть ли у этих фиников лигатура для термина потреб--дь?..
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|6.115, Аноним (115), 17:07, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно, а я думал что одна из основных вещей которые привели человечеству к уровню развития на котором оно находится сейчас это способы передачи опыта и знаний новым поколениям. И кто изучил и проанализировал больше материала, кто разобрался в теме лучше, тот и имеет более качественные и полные знания. Но нет, куда уж там до возраста - очевидно, что столетние старики всегда все знают лучше.
|
|4.44, arisu (ok), 11:43, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
но контроль работает из рук вон плохо: за тобой вот не уследили, и ты добрался до интернетов.
|
|4.97, Michael Shigorin (ok), 14:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сегодня воспитывают общество потребления.
Прибавлю: инфантильное. "Мне все должны, делаю что хочу, но если что -- это не я виноват".
|
|3.104, Аноним (104), 15:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предлагаете поместить в учебный процесс матные слова?
Да — тогда они перестанут быть матными — и люди перестанут ругаться! Ими. Появятся новые.
|
|1.7, InuYasha (??), 11:09, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мечта - маркеры которые не пишут "***". )
Думаю, если "ылита" введёт тренд на "умные" ручки - цензура выйдет на новый уровень...
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|1.8, Аноним (8), 11:09, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Придется переверстывать сайты под консольные браузеры для обеспечения возможности обхода шрифтовой цензуры.
|
|1.15, Аноним (23), 11:17, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Чего же вам везде тотальная цензура, Оруэл и прочее мерещится? Это уже клиника. Вас кто-то заставляет использовать этот шрифт?
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|2.17, Groosha (?), 11:19, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конкретно меня -- никто не заставляет. Но крупные площадки под "давлением общественности" в целях улучшения дивёрсити и прочей лабуды могут начать его использовать.
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|3.21, arisu (ok), 11:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Конкретно меня -- никто не заставляет. Но крупные площадки под "давлением общественности"
> в целях улучшения дивёрсити и прочей лабуды могут начать его использовать.
а отключить идиотские «веб-шрифты» запрещает религия, бохнакажыт.
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|4.25, Groosha (?), 11:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И какой процент пользователей (не гиков с опеннета, а "домохозяек") додумается это сделать? Не исключено, что корпорация Зла в ближайшем будущем продвинет какой-нибудь DRM для шрифтов
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|5.30, arisu (ok), 11:29, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И какой процент пользователей (не гиков с опеннета, а "домохозяек") додумается это
> сделать?
а это-то какое значение имеет? если некто добровольно отказался приложить минимум усилий, чтобы научиться работать со сложной техникой — он добровольно согласился, что всё за него будут выбирать другие. поэтому его мнение, желания и существование никакого значения не имеют.
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|6.38, Groosha (?), 11:36, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да, имеет. Потому что потом такие люди как Вы будут первыми возмущаться, когда подобные практики станут "стандартами". Сначала "ай, пофиг на этих домохозяек", а затем "ой, а как это превратилось в стандарт?"
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|7.42, arisu (ok), 11:41, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет, у тебя очень плохой телепатор. такие люди как я — не будут. нас это всё давно уже не волнует, мы «в современный мир» ходим на экскурсии, посмотреть на неуподоблюсь.
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|8.54, Groosha (?), 12:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вы это делаете ровно до тех пор, пока крупные корпорации вам __позволяют__ это д... текст свёрнут, показать
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|9.59, arisu (ok), 12:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
мы как-то не собирались и не собираемся спрашивать у корпораций, что нам можно д... текст свёрнут, показать
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|6.124, Павел Отредиез (?), 18:27, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Практика показывает, что технические решения по умолчанию для рядовых пользователей защищают их от 99% процентов угроз. Поэтому быть гиком необязательно. Пример - бытовой роутер с нат. Ни одна домохозяйка о нем даже не задумывается, и не надо файрвола.
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|7.126, arisu (ok), 18:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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практика показывает что те, кто не хотят учиться работать со сложной техникой осознанно, имеют не защиту, а иллюзию защиты. о чём они не знают, и знать не хотят. поэтому, как я сказал, их мнение и само существование неважно.
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|2.28, Аноним (14), 11:29, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда они пришли за виндузятника, я молчал: я не пользовался проприетарщиной.
Когда они пришли за маководами, я молчал: я не состоял ни в каких в сектах.
Когда они пришли за бздъенщиками, я молчал: я не пользовался мертворожденными системами.
Когда они пришли за линуксоидами, я молчал: их было всего 1,5%, не жалко.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
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|1.20, Аноним (20), 11:23, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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осталось только сделать обратную версию, где black man заменяется на n-слово :^)
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|2.34, тоже Аноним (ok), 11:33, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- A - afroamericans!..
- B - black people!..
- C - color people!..
- Dad, they've called us three times, why didn't we answer?
- Be quiet, son! Today we're N - niggers. Right after M - mexicans and L - latinos...
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|3.95, Michael Shigorin (ok), 14:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Да уж, анекдотцы пошли напоминающие совейские кухоньки... неужто колбасная эмиграция хоть этому да научила, аль и учить не пришлось?
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|4.102, тоже Аноним (ok), 15:22, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Этот анекдотец пошел еще из прошлого века.
А по колбасной эмиграции обратитесь лучше к специалистам вроде Соловьева. Он вам расскажет, как виды озера Комо помогают беззаветно любить Родину и клеймить всех ее врагов, даже невыездных.
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|1.22, Аноним (-), 11:24, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Шрифт объявлен "open-source",
А где у этого шрифта конкретный текст лицензии?
>но конкретную лицензию не называют,
Лицемеры.
>из исходных текстов пока выложили только список лигатур.
Лицемеры.
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|2.32, arisu (ok), 11:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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с конкретным текстом лицензий проблемы: там есть оскорбительное слово «free», которое пока не придумали чем заменить.
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|1.24, arisu (ok), 11:26, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я вообще не понимаю, зачем в интернетах где-то ещё можно текст вводить. в юникод же добавили столько чудесных эмоджи (and counting)! вполне достаточно окошка с выбором эмоджи. и не надо пугать пользователей полями ввода, и серверам проще. вот почему бы, например, опеннету не стать тренд-сеттером?
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|1.49, Геймер (?), 11:57, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Так скоро изобретут формат изображений который там где надо чёрные прямоугольники сам рисовать будет
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|2.101, Атон (?), 15:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так скоро изобретут формат изображений который там где надо чёрные прямоугольники сам
> рисовать будет
Катя: привет,я с уга вернулась!
Ромка: прив!как оно там?
Катя: да замечательно!прикинь,я на нудистском пляже загорала!!!У меня даже фотка одна есть...
Ромка: вах)))Фстудию!
Катя: АГА!Хитрец!Ну ладно,я щас только все прикрой черными квадратиками!!!
Ромка: Ну давай...
Катя: Слуш,я тут не до конца с фотошопом разобралась...В какой формат лучше сохранить?
Ромка: Ну...Конечно же в PSD
Катя: А,хорошо,щас кину!!!
Ромка: Давай,жду с нетерпением!!!!!
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|1.50, Ковид20 (?), 12:00, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если писать заглавными буквами (кричать), то всё видно :)
А также вРаЗноБОй.
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|4.107, тоже Аноним (ok), 15:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой, шо вы как маленькие? Пишешь собеседнику, что он sun of the beach - и ни один механический цензор не придерется. А вот собеседник таки поймет правильно.
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|1.57, Аноним (63), 12:14, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Исходников нет, кириллица не поддерживается, проект сделан только чтобы пропиариться на хайпе. Традиционный вопрос: зачем это здесь?
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|2.62, Аноним (62), 12:25, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там огромная кнопка DOWNLOAD SOURCE.
Кстати, много нового узнал.
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|3.65, Аноним (63), 12:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там огромная кнопка DOWNLOAD SOURCE.
>> из исходных текстов пока выложили только список лигатур.
index.php, discrimination.csv и discrimination.xlx — что из этого, по-твоему, является исходниками шрифта?
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|4.74, Аноним (62), 13:20, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, разобрался.
Кстати, список весёлый — половина эвфемизмов гораздо оскорбительнее выглядит.
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|1.76, iv (?), 13:25, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> и из исходных текстов пока выложили только список лигатур
Забавно, что в списке есть:
;git;;BLEEP;
;git's;;BLEEP;
;gits;;BLEEP;
;gits';;BLEEP;
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|1.77, Аноним (77), 13:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С чего вы взяли, что это цензура? Текст остаётся неизменным. Просто для тебя отображается иначе. Точно также работают адблоки - подменяют видимый клиенту текст и плевать они хотели на то, что владелец сайта хотел нас**ть в глаза своим посетителям.
P.S. а вот на опеннете настоящая цензура.
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|2.78, Аноним (78), 13:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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замысел автора остаётся неизменным, просто ты его уже не увидишь. всё что подвергается цензуре превращается в пародию и эмуляцию, причем совершенно незаметно.
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|2.88, arisu (ok), 14:16, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С чего вы взяли, что это цензура?
при том, что в случае использования этого шрифта как «стандартного» в некоей программе/на некоем ресурсе текст будет изменён без согласия читающего, и никакой пометки об этом не будет.
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|1.79, Атон (?), 13:46, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это не новость. С испокон веков половина ихних шрифтов нашу кирилицу не отображает, квадратиками закрывает.
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|4.108, тоже Аноним (ok), 15:58, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Открой уже словарь (начать можешь с Ожегова), там есть это слово
Словарь - это не культурная норма, это собрание слов языка с учетом диалектов, жаргонов и просторечий.
В деревнях прямо сейчас говорят "влазит", "аляповастый", "туточки", "надысь" - и прекрасно друг друга понимают. Тот, кто использует такие слова, не говорит на каком-то иностранном языке, он просто выдает собственную необразованность, ибо в литературном языке подобные слова используются исключительно для подчеркивания простонародности говорящего.
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|5.110, Аноним (14), 16:25, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всевозможные заимствованные термины и прочие новоязы тоже не норма для литературного языка, но почему-то образованные люди ими активно пользуются. Двойные стандарты? На самом деле, крестовые походы против устаревших диалектов практикуются только на постсоветском пространстве, в английском языке никто не клеймит за использование британского английского, хотя на фоне общераспространенного международного английского он состоит из местных "ихних" чуть меньше, чем полностью.
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|1.112, Аноним (115), 16:50, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Забавно как у местных комментаторов едет крыша от идей что расизм и прочее это не есть хорошо. Выдохните немножко, расслабьтесь.
Я вижу как шрифт может быть удобен для людей которые хотят цензурировать мат. Не всем по приколу читать трехэтажные маты, у некоторых есть дети и они не хотят чтобы их дети читали трехэтажные маты, да много применений у такого шрифта. Может каким-то чатикам или форумам будет удобно: можно сделать общение family-friendly простой заменой шрифта, без накрутки систем цензурирования и т.п. Но нет, цензурирование мата это же ужас и кошмар, как такое может быть opensource? Ведь никто никогда не цензурировал мат и оскорбления, не так ли?
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|2.113, arisu (ok), 16:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у некоторых есть дети и они не хотят чтобы их дети читали трехэтажные маты
но лично следить за своими детьми и учить их эти некоторые упорно отказываются. надо, чтобы кто-то другой за них. делать, значит, детей они сами, а дальше — пусть кто-нибудь другой.
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|3.116, Аноним (115), 17:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат, не так ли?
Я понятия не имею, с какой целью и зачем эти шрифты будут использоваться, я лишь предполагаю, но удивление людей что в интернете бывает цензура оскорблений и мата меня поражает. Это просто еще один механизм имплементации этой самой цензуры, к тому же легко отключаемый (заменой шрифтов), в отличии от всяких замен символов на ***. Такое ощущение, как-будто народ впервые узнал что такое бывает.
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|4.118, arisu (ok), 17:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, сидеть рядом, следить и каждый сайт быстренько прочитывать перед тем как
> ребенок откроет. В интернете же так сложно наткнуться на трехэтажный мат,
> не так ли?
ну я и говорю: пусть кто-нибудь другой, у родителей лапки. ведь никаких же других способов нет, только сидеть постоянно рядом и пыриться. ах, да: не забыть ещё ребёнку вбить беруши, а то вдруг он на улице чего услышит! ребёнок же полный идиот: читать научился, а пояснить ему, что такое мат и почему это не очень хорошо и уместно — никак. идиот, что поделать.
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|4.119, Аноним (104), 17:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сайт может проверить, какой шрифт включен. Хотя в таком случае не проще ли самому сайту заменить?
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|5.121, Аноним (115), 17:48, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имею ввиду что если сайт сам сделал этот шрифт по-умолчанию, то эту цензуру можно выключить простой заменой шрифта на другой на клиентской стороне. И волки целы и овцы сыты.
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|3.117, Аноним (115), 17:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это другой вопрос, это значит лишь то, что этой новости не место на этом сайте. Я подозреваю что из-за бурной реакции местной аудитории на любые вещи связанные с специфичным для США BLM движением, все эти новости и появляются в такой концентрации - есть спрос, есть реакция, вот и предложение.
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|4.120, arisu (ok), 17:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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новости появляются (более-менее) в такой «концентрации», в какой люди их пишут. человек захотел о чём-то другим рассказать — написал новость.
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