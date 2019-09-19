The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

19.09.2019 12:18

Компания Microsoft опубликовала открытый моноширинный шрифт Cascadia Code, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложен файл в формате TrueType (TTF). В следующем обновлении шрифт планируется включить в состав Windows Terminal.

Из особенностей шрифта отмечается поддержка программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Обновление свободного набора шрифтов Inter
  3. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10
  4. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
  5. OpenNews: Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией
  6. OpenNews: Представлена техника отрисовки шрифтов при помощи GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: font, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (184) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Похоже на Ubuntu Mono
     
     
  • 2.4, пох. (?), 12:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    там цифры - такое же ужасное гуано?

     
     
  • 3.32, тоже Аноним (ok), 13:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +46 +/
    В моноширинных шрифтах важна не эстетическая составляющая, а практическая.
    Например, запятая должна иметь заметный хвост, а символы 1lICG65S9go0ODB8 - как можно сильнее отличаться друг от друга.

    Хотя, конечно, ожидать этого от компании, широко известной своим оптическим садизмом в наклейках с серийниками...

    З.Ы. Попробовал сравнить с Source Code Pro, который использую сейчас.
    Глифы тяжелее, на комфортных 12-14px Source Code отрисовывается с толщиной линий в один пиксел, Cascadia - в полтора. Очко глифа (и, соответственно, заглавные буквы) выше, читабельности это не прибавляет. Просветы между глифами меньше, между "+-" четкого просвета нет вообще. Запятая короткая. Символы $ и @ заметно тяжелее, чем латиница.
    В общем, для выворотки терминала или для темных тем оно, может, и подойдет, а для кода в светлой гамме - не советую.
    Кстати, IDE от JetBrains не определяют этот шрифт как моноширинный вообще. Может, из-за того, что это TTF.

     
     
  • 4.55, iPahcae6 (?), 16:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –75 +/
    > запятая должна

    Кому должна? У кого она брала хвост в долг?

    >  а символы 1lICG65S9go0ODB8 - как можно сильнее отличаться

    А эти у кого занимали?

    Так получилось, что в мире существуют тысячи шрифтов и никто тебе ничего не должен. Если у тебя есть свои требования к шрифтам, то ты можешь создать шрифт сам, а другие тебе ничего не должны и все тут

     
     
  • 5.109, Аноним (109), 22:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Попробуй сформулировать, что такое "моноширинный шрифт" и есть ли у такого шрифта особенности, которые отличают его от других шрифтов.
    Иначе говоря, каким ДОЛЖЕН быть шрифт, чтобы его можно было назвать моноширинным?
     
     
  • 6.115, IRASoldier_registered (ok), 23:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моноширинный, или непропорциональный шрифт 8212 это шрифт, в котором все зна... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.138, Аноним (109), 11:44, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Я писал не Вам, а тому типу, у которого никто никому ничего не должен.
    2. Вы выяснили, что моноширинный шрифт ДОЛЖЕН, как минимум, иметь символы одинаковой ширины. Так?
    3. Кому должен, у кого шрифт брал в долг?

    Вопросы задавать затем, чтобы человек сам увидел глупость своих высказываний типа "кому должна запятая".

     
     
  • 8.139, тоже Аноним (ok), 11:51, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да без толку учить жизни того, кто пафосно лепит такую дичь Подрастет, закончит... текст свёрнут, показать
     
  • 8.170, IRASoldier_registered (ok), 22:05, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну, у того типа явно клиника ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.130, rjn (?), 09:50, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний EAP видит его в качестве моноширного.
    И, кстати,  у Jetbrains появился свой моноширный шрифт - Jetbrains Mono (в EAP версии IDEA увидел)
     
  • 5.144, Аноним (144), 12:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, ты сделал мой день. 68 минусов. Я такого тут не видел. =)
     
  • 5.171, IRASoldier_registered (ok), 22:07, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому должна? У кого она брала хвост в долг?
    > (...)
    > Так получилось, что в мире существуют тысячи шрифтов и никто тебе ничего не должен.

    "Мужчина, вы дэбил?" (с) Даня Шеповалов, "Ядерный титбит"

    Ты знаком с таким понятием, как ОПРЕДЕЛЕНИЕ? "Моно" - единый, одинаковый (от греч. monos), "ширина" - ну, она и есть ширина. Вот, например, натуральное число ДОЛЖНО быть > 0 и целым, потому что таково ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА "натуральное число" (т.е. - естественное, возникающее в процессе открытия представления о подсчёте). Веревка не может быть шире в сечении, чем длиннее - потому как иначе это уже не веревка, веревка ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ веревки длиннее, чем шире.

    В школу, марш. А то уже 20 сентября, а ты прогуливаешь.

     
  • 4.70, Аноним (70), 18:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А можете что-нибудь сказать про Iosevka ( https://github.com/be5invis/iosevka, https://typeof.net/Iosevka/ )?
     
     
  • 5.108, тоже Аноним (ok), 22:31, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы знаете, довольно симпатично. Мне нравится ;)
     
  • 5.117, Аноним (117), 00:16, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный шрифт, пользуюсь уже давно. Там еще и вариантов на любой вкус хватает.
     
  • 5.118, Аноним (118), 00:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы серьезно?
    у них во всех сборках буква меняет начертание, просто при применении стиля "италик" - наклонные буквы.
    и даже спецом помечены - "l,a,g,i"

    если уж говорить про кириллическую раскладку - буква "У" - похожа на игрек, буква "Ч" - на стилизованную четверку.

    фейспалм.


     
     
  • 6.123, Аноним (123), 03:12, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уловил суть ваших претензий Так это особенность Но количество букв с меня... текст свёрнут, показать
     
  • 5.128, macfaq (?), 09:39, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминает PragmataPro, при этом прагмата мне нравится больше.
     
  • 5.134, Guest007 (?), 10:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбрал SS04 начертание. Очень нравится. В том числе и своим италиком. Использую теперь вместо Fira Code.
     
  • 4.105, Как Аноним Анониму (?), 22:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифт с чуть более толстыми линиями/начертаниями удобен для немного близоруких. С таким шрифтом легче на некоторых доминирующих на рынке системах.

    Есть ещё пара утолшённых моноширинных шрифтов в каких-то Убунтах с 10-го по 18-й год.

     
  • 4.129, rjn (?), 09:48, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эстетическая составляющая очень и очень важна в моноширных шрифтах
     
     
  • 5.187, Аноним (187), 13:23, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    повесил слоган стенку.
    главное про шаги не забывать.
     
  • 3.81, dk101 (ok), 18:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал ваш комментарий и посмотрел на цифры: м-да, четверка выглядит жутко...
     
     
  • 4.98, Sw00p aka Jerom (?), 21:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а мне вот понравился шрифт, приятный :)
     
  • 4.99, Sw00p aka Jerom (?), 21:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только вот буква v (маленькое) не удачное, тупо уменьшенная V (большое)
     

  • 1.2, user90 (?), 12:27, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Anonymous Pro форева!!!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Только Liberation Mono, братюня. А в остальном гуе Liberation Sans. Семейство строгих и классических шрифтов для тех, кто работает, а не нескучными шрифтами любуется.
     
     
  • 3.13, Groosha (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У Liberation Mono буква "О" и цифра 0 выглядят одинаково. Разве это хорошо?
     
     
  • 4.22, X86 (ok), 13:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    А разве не должны буква О и цифра О выглядеть одинаково? )))
     
     
  • 5.25, Groosha (?), 13:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Когда речь про моноширинный (для кода) -- полагаю, нет, не должны.
    Представьте, что вам программа типа KeePass сгенерирует пароль 0afOI261. В нём есть цифра 1 и буква I, цифра 0 и буква О. Будете перебирать варианты?
     
     
  • 6.47, Аноним84701 (ok), 15:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В нём есть цифра 1 и буква I,

    Скорее, большая и(I) и буква л (l) ;)

     
     
  • 7.106, Как Аноним Анониму (?), 22:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Аутглюке есть шрифт, где единица и буква эль идентичны. Вот потом имя хоста-то и не ресолвилось, а глазами с письмом сверяли: всё правильно в DNS вводили, на вид. ))
     
  • 5.29, Аноним (144), 13:17, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    > А разве не должны буква О и цифра О выглядеть одинаково? )))

    Вот и подросло поколение, не знающее, почему 0 раньше изображался как перечёркнутая буква О.

     
     
  • 6.56, iPahcae6 (?), 16:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Ты ошибаешься. Перечеркнутая «o» это Ø, ø, буква в латинице используемая в датском, норвежском и фарерском алфавитах. А 0 всегда отличался формой от «O» и имел неполное перечеркивание внутри, для более простой идентификации символа. И, кстати, почему «раньше»? У меня и сейчас в шрифтах 0 перечеркнут, ноль с точкой внутри, как это бывает в части шрифтов, меня раздражаешь
     
     
  • 7.64, Аноним (144), 17:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я эти буквы рисовал в ArtStudio в матрице 8x8. А ты откуда такой умный взялся?
     
     
  • 8.188, Аноним (187), 13:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мододец какая И что итоге, нарисовал или как обычно Где результат скачать ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.89, ы (?), 20:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот строго говоря null sign (∅) -- это unicode 2205.
    а нуль арабский -- это ascii 48 или unicode 0030, это всё-таки разные символы.
    забегая вперёд, норвежское заглавное Ø -- это unicode 00f8, т.е. третий символ.

    нуль с точкой внутри в принципе тоже объясним. в индо-арабской системе (где собственно ноль и появился) ноль это просто точка.

     
     
  • 7.142, Аноним (144), 12:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот строго говоря null sign (∅) -- это unicode 2205.
    > а нуль арабский -- это ascii 48 или unicode 0030, это всё-таки
    > разные символы.

    Вы что, в самом деле не догоняете?)) Это сейчас так, а когда-то не было не то что Юникода, не было даже ASCII. Была задача различать знаки при выводе.

    > нуль с точкой внутри в принципе тоже объясним.

    Точку -- это вы сами выдумали, и начали подводить под выдумку теоретическую базу. Исторически использовалось именно перечёркивание. По ссылке относительно новый шрифт 7х7
    https://ru.wikipedia.org/wiki/п²п╟п╠п╬я─_я│п╦п╪п╡п╬п╩п╬п╡_ZX_Spectrum#/media/п╓п╟п╧п╩:ZX_Spectrum_character_set.png

    а где и как вы собрались лепить точку, когда матрица уже, я даже не знаю.

     
     
  • 8.143, Аноним (144), 12:42, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https ru wikipedia org wiki D0 9D D0 B0 D0 B1 D0 BE D1 80_ D1 81 D0 B8 D0 BC ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.157, ы (?), 14:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом к 90 м поняли, что идея была не такая уж здравая и от повсеместно перечё... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.160, Аноним (144), 15:03, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы меня сегодня решили уморить Может быть поняли, как снизить стоимость микр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.167, ы (?), 17:55, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, ну дело в двух вещах 1 интернациолизация как раз в 80-х выплыло, что комп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.185, Аноним (144), 15:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да одна вещь всего Я написал 0 раньше изображался , а надо было вот так 0 РА... текст свёрнут, показать
     
  • 10.186, Apple (?), 22:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно нет Что за глупости Их дети собирают за еду ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.178, Аноним (178), 23:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > null sign (∅) -- это unicode 2205.

    Это не null sign, а null set — пустое множество. Ничего общего с символом нуля не имеет. А про ноль с палочкой см. https://en.wikipedia.org/wiki/Slashed_zero

     
  • 4.30, Аноним (11), 13:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Выглядят действительно одинаково*: https://imgur.com/q7hc996.png

    _______
    * о д и н а к о в о — здесь: в значении "не одинаково"

     
  • 3.14, user90 (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чота в нем было не то.. че-то гейское))
     
  • 3.131, rjn (?), 09:51, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Liberation Mono устарел, тогда, когда вышел Fira Mono (Code) с лигатурами.
     
     
  • 4.169, Аноним (169), 19:15, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > с лигатурами

    Аннигилировать.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (23)

  • 1.3, Che Burashka (?), 12:31, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Hack есть.
     
     
  • 2.86, User (??), 19:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте "Go font", может понравится больше. PS: сам пользуюсь, для интерфейса - Liberation, для веба - PT
     

  • 1.5, Lockywolf (ok), 12:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Лучше, чем Fira Code? Какой процент Юникода поддерживается?
     
     
  • 2.10, Оксана (??), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Шрифт 70 Кб, какой там юникод, прости г-ди. Даже кириллических глифов сейчас в шрифте нет.
     
  • 2.12, user90 (?), 12:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, важное замечание!
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:09, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже только английский
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какой процент Юникода поддерживается?

    По ходу, даже ASCII не полностью.

     
  • 2.48, хрю (?), 15:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Какой процент Юникода поддерживается?

    около нулевой. ключевое - "OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт".

     
     
  • 3.49, Lockywolf (ok), 15:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Какой процент Юникода поддерживается?
    > около нулевой. ключевое - "OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать
    > шрифт".

    Ок. Какой процент глифов, не входящих в Fira Code поддерживается?

     
  • 3.96, iPahcae6 (?), 21:07, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Какой процент Юникода поддерживается?
    > около нулевой. ключевое - "OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать
    > шрифт".

    Но у Fira Code тоже OFL(https://github.com/tonsky/FiraCode/blob/master/LICENSE), вот только при этом еще и прекрасная поддержка Unicode, что бы не нужно было самому что-то модицифировать.

     
     
  • 4.135, хрю (?), 11:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Но у Fira Code тоже OFL

    До здравствует о единственный шрифт!!!
    Открыли и открыли. Нет повода для новости, нет повода для сравнений с fc, нет повода для хая. FC мне не понравился имно полная шляпа.

     
     
  • 5.154, iPahcae6 (?), 14:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Но у Fira Code тоже OFL
    > До здравствует о единственный шрифт!!!
    > Открыли и открыли. Нет повода для новости, нет повода для сравнений с
    > fc, нет повода для хая. FC мне не понравился имно полная
    > шляпа.

    Как тебя порвало. Где я сказал про единственный шрифт? На твой вскукарек про «а у моего никому не нужного шрифта OFL» тебе было отвечено, что у Fira Code используемого миллионами людей тоже OFL, тут тебя и порвало.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:35, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > упрощают читаемость кода

    Спорное утверждение

     
     
  • 2.189, Аноним (187), 13:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перефразируя Мерфи - не спорно только никому не нужное утверждение.
     

  • 1.7, Оксана (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    > оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов

    Есть же божественный Terminus. Остальное от лукавого.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Растровые шрифты по умолчанию отстой.
     
     
  • 3.21, kerneliq (ok), 13:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже запилили векторную версию
     
     
  • 4.63, burjui (ok), 17:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По сравнению с векторной версией, растровую можно даже назвать неплохой. В обоих вариантах Terminus выглядит круто, но на практике читабельность не очень. То же самое и с Cascadia.
     
  • 4.91, имя (ok), 20:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже автор векторной пародии признаёт, что результат мог бы быть получше:

    > If the application you want to use the font with supports the original Terminus Font, you should really use that one instead of this TTF version — it will most likely be a more pleasant experience for you.

     
     
  • 5.162, Аноним (162), 16:33, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > векторной пародии

    This. При большом кегле это дичайшее вырвиглазие.

     
  • 3.37, Michael Shigorin (ok), 13:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Категорические утверждения абсолютно неверны!
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 18:48, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько толсто, что вышло тонко.
     
     
  • 5.102, artenox (?), 21:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А бывает и наоборот. Так тонко, что даже толсто. Как во французских арт-хаусных фильмах.
     
  • 3.67, Аноним (67), 18:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отнюдь. Если все требуемые кегли доступны, то ты даже разницу не заметишь, а вычислительных ресрсов растровый шрифт требует намного меньше.
     
     
  • 4.176, Аноним (178), 23:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если все требуемые кегли доступны, то ты даже разницу не заметишь

    Заметишь. И она будет не в пользу вектора.

     
  • 2.58, Аноним (58), 16:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю. Шрифты помимо терминуса не нужны.
     
     
  • 3.192, Аноним (192), 14:40, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользую 9x15 и очень счастлив
     
  • 2.68, Аноним (67), 18:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, в терминусе нет нормального Italic'а
     
  • 2.137, Анон12332 (?), 11:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется или в арче его переименовали в terminess при выборе шрифта?
     
     
  • 3.163, Аноним (162), 16:34, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется. xos4 Terminus.
     

  • 1.8, Аномномномнимус (?), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> упрощают читаемость кода

    Спорный плюс, но зато позволяет словишь волшебных багов на пустом месте

     
  • 1.9, Дегенератор (ok), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я бы сделал еще более корявые символы, но к сожалению, уже слишком квадратен для позапрошлого века и росписям буквиц павлиньими перьями
     
     
  • 2.26, пох. (?), 13:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да куда тебе, дилетанту.

    Ты сколько ни возись, ТАКОЙ уродливой 4 как тут - и за десять лет не произведешь. Тут надо родиться в пригороде Бангалора и двадцать лет cpaть на троутаре посреди улицы. Видна рука настоящего индусского дизайнера. Жаль что ему в жизни не доставалось пятисотрупиевых купюр, и пятерка слишком выделяется на общем фоне своей обыденностью. Зато тройка удалась-удалась!

    И ведь это он еще до не-латинских букв не дошел в своем просветлении!

     

  • 1.16, iPony129412 (?), 12:48, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Скоро дождёмся нормальных шрифтов в линуксах
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Нормальных" шрифтов на линуксах нет только у даунят, которые не смогли найти "нормальные" шрифты в интернете.
     
     
  • 3.27, пох. (?), 13:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://sourceforge.net/projects/corefonts/
    эти штоли? Да, их давно все уже нашли.

     
     
  • 4.34, Lockywolf (ok), 13:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://sourceforge.net/projects/corefonts/
    > эти штоли? Да, их давно все уже нашли.

    WenQuanYi Micro Hei отличный шрифт, и поддерживает почти весь Юникод, включая кириллицу и китайский

     
  • 4.164, Аноним (162), 16:36, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты наркоман!
     
  • 3.38, Michael Shigorin (ok), 13:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже s/интернете/репозитории/
     
     
  • 4.121, Аноним (121), 01:13, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    s%репозитории%C:/Windows/Fonts%
     
     
  • 5.146, Annoynymous (ok), 13:00, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу найти C:/Windows/Fonts. Я даунёнок :(
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:49, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    PragmataPro™ наш выбор!
     
     
  • 2.33, corvuscor (ok), 13:28, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже Iosevka смотрит на это недоразумение с сожалением.
     
     
  • 3.74, Аноним (70), 18:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даже Iosevka

    А в чём претензия к iosevka? Один из лучших шрифтов, что я видел. Поставил везде, где смог, включая интерфейс gtk/kde, несмотря на моноширность.

    Плюс программная генерация позволяет создавать всевозможные bold/semibold/regular/medium. Автора Fantasque как-то попросили сделать шрифт потоньше, а он признался, что буквы рисовал вручную и чтобы сделать шрифт "потоньше" их все придётся перерисовывать практически с нуля.

     
     
  • 4.111, corvuscor (ok), 23:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Претензий нет. Просто iosevka по сути - открытый аналог прагматы.
    Прагмата все-таки покруче будет.
    Ну и у некоторых людей condensed шрифты вызывают приступы неконтролируемого гнева,
    хотя лично мне заходит.
     
  • 2.71, Онаним (?), 18:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах. https://raw.githubusercontent.com/fabrizioschiavi/pragmatapro/master/useful_fi вы только посмотрите на этот ужасный рендеринг шрифта в MacOS, до рвоты.
     
     
  • 3.77, Аноним (70), 18:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне понравилось :(
     
  • 3.132, rjn (?), 09:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    весьма неплохо.
    Да вообще, на макоси всегда лучше был рендеринг шрифтов, тот же их дефолтный San Francisco Mono на макоси и то лучше смотрится, чем на винде.
     
     
  • 4.158, ы (?), 14:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы, только до последнего времени. в 10.14 они выкинули тот самый рендеринг шрифтов, мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно.

    лично я разницу вижу и на Retina-дисплее и вовсе не в пользу нового рендеринга.

     
     
  • 5.179, Аноним (179), 02:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно.

    Где-то читал, что ещё тем, что grayscaling rendering можно переложить на видеокарту и получить выигрыш в производительности. При попытке переложить subpixel rendering, особенно с учётом возможности рендеринга цветных (текстурированных) шрифтов на текстурированной поверхности, видеокарта нагружалась, но при этом производительность проседала (слишком много данных приходилось пересылать в таком случае между видеокартой и процессором, и эта передача съедала весь выигрыш).

     
     
  • 6.181, ы (?), 12:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё бы хорошо, если бы новые макос были легче старых при этом.

    а так мало того, что шрифты не те, оно и грузится в три раза дольше (где-то чуть после смерти джобса они забыли, что ОС должна грузиться менее чем через 10 секунд), и памяти жрёт как не в себя, и куча демонов-процессов в каждом релизе появляется. я уж не знаю, как они там оптимизируют производительность, но что-то в последние годы результат обратный.

     
  • 3.182, InuYasha (?), 12:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, соглашусь. Хотя слышал что в маках, типа, рендеринг шрифтов прям супер-пупер. Оказывается, и тут наврали.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:58, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем MS не устроил их же  Consolas?
     
     
  • 2.28, MS (??), 13:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    он нас всем устроил, поэтому мы не готовы подарить его гнутым подстилкам.

    он продается в составе продуктов microsoft windows (tm).

    А вам - вон, индус за обеденный перерыв наклепал, жрите!

     
     
  • 3.116, IRASoldier_registered (ok), 23:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > он нас всем устроил, поэтому мы не готовы подарить его гнутым подстилкам.

    Толстый наброс. Скопировать Consolas из дистрибутива Windows и использовать его в собственной установке любого линукса не мешает никто - это А) легко, как два пальца об асфальт Б) вообще никак по факту не преследуется по закону, несмотря на много громких юридических слов во всяких EULA и прочем подобном.

    Другое дело, что "гнутые" сами его не возьмут, потому что им религия запрещает простой копипаст всего не столлманоугодного, независимо от годности и качества того, что можно скопипастить. Но ты же явно не на это намекал, да?


     

  • 1.20, Аноним (20), 13:01, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Киньте лебедеву как должны моноширинные шрифты выглядеть, а то он тут недавно выкатил очередное гуано
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:28, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это его галимый маркетинг. С другой стороны работает так что он молодец.
     

  • 1.23, Аноним (24), 13:07, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В хроме он размытый какой-то
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 21:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромой никогда не умел букафки рисовать.
     
     
  • 3.172, Аноним (172), 22:28, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умел пока туда не запилили DirectWrite версии так в 35й
     

  • 1.31, Аноним (35), 13:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кириллицы нет? В печку его!
    Зачем вообще эта новость на русскоязычном ресурсе?
     
     
  • 2.36, AnonPlus (?), 13:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ловите 1C-ника!
     
     
  • 3.45, Аноним (144), 15:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ловите 1C-ника!

    Не отвлекайтесь от исполнения приказа писать на английском.

     
     
  • 4.80, Аноним (70), 18:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не отвлекайтесь от исполнения приказа писать на английском.

    В 2019 это не "на английском", а "на международном". А вы из какого года? Пётр бороды рубит уже?

     
     
  • 5.126, Аноним (24), 07:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Русский тоже международный, если вы понимаете значение этого термина
     
  • 5.165, Аноним (162), 16:42, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > на международном

    Longus gothic, fellator, tu autem loqueris?!

     
  • 4.83, ы (?), 19:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет уж, отвлечёмся. вам какой язык предпочтительнее для кода и документации, хинди или китайский? а ничего, если половина будет так, половина так? не писать же всем по-английски, как вы сами заметили.
     
     
  • 5.107, Как Аноним Анониму (?), 22:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нам язык Питон. ;)
     
     
  • 6.120, Led (ok), 00:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да, вам - питон на язык.
     
  • 5.145, Аноним (144), 12:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я с вас валяюсь))) гении риторики с линейным мышлением. Да пишите хоть на хихинди. Главное, меж собой договоритесь, какая часть твоей личности на каком языке будет с другой общаться. Во избежании, так сказать.
     
  • 2.173, Аноним (178), 23:18, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие смешные комментаторы пошли. По ходу, у них для кода один шрифт, для текстов — другой, а терминала они вообще в глаза не видели.
     

  • 1.39, Аноним (39), 14:21, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока ничего лучше Fira Code не нашел!
    Cascadia Code скачал, посмотрел, ну его, странный он Consolas и то лучше
     
     
  • 2.41, Anonymoustus (ok), 14:26, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На мой взгляд, самый лучший не на Маке — Liberation Mono. У Consolas есть неприятные глюки.
     
     
  • 3.50, Аноним (39), 15:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользовался им долго, а потом перешел на Fira Code, он поприятнее на мой взгляд. Некоторые еще любят Hack, но мне он не зашёл что-то.
     
  • 2.73, Онаним (?), 18:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FiraCode жирный шрифт, не то чтобы он bold, нет у него глифы толстые. Сравни с Source Code Pro поймешь о чем.
     
  • 2.127, Wilem (?), 09:35, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Consolas и то лучше

    Ээ, консолас это величайшее изобретение и его переплюнуть пока ни у кого не получилось, другое дело что рендер от движка зависит и хорошо смотрится он только на винде. Но опять же, у винды лучшие алгоритмы сглаживания, которые даже аппл не смог.

     

  • 1.42, Штунц (?), 14:31, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кучу шрифтов перепробовал и каждый раз возвращался к _Courier New_.
     
     
  • 2.44, тоже Аноним (ok), 14:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любовался этой убогой печатной машинкой лет десять. Сейчас успешно отвык, и когда вижу - воротит.
     
  • 2.57, пох. (?), 16:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    возможно это неплохой шрифт для вебформы на опеннете (каковой у меня тут принудительно и включен) но отличить в нем l от 1 у тебя вряд ли получится. О от 0 при очень остром зрении - еще кое-как.

    для терминала надо что-то с нормальным нулем - желательно перечеркнутым, а не непонятной буквой с точкой посередине (какая дизайномакака до такого в первый раз вообще додумалась, и зачем остальные наперегонки бросились копировать?) и, крайне желательно, с резко отличающейся от буквы единичкой.

    ms'овский индус, кстати, хотя бы был в курсе

     
     
  • 3.90, Anonymoustus (ok), 20:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PT Mono хороший, но тоже с особенностями.
     
     
  • 4.174, Аноним (178), 23:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PT Mono хороший

    Это в котором половина букв с засечками, а другая — без?

     
     
  • 5.175, Anonymoustus (ok), 23:23, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> PT Mono хороший
    > Это в котором половина букв с засечками, а другая — без?

    Видимо, да. Засечки лишь местами есть. Шрифт хороший, удобный. Разве что излишне светлый, но к этому привыкаешь.

     
  • 3.100, artenox (?), 21:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На опеннете используется
    Helvetica CY, Nimbus Sans L, sans-serif (для элементов td.ctxt)
    Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif (унаследовано от body)
    Странно, а ведь несколько лет назад opennet на винде вроде с засечками был.
     
     
  • 4.104, пох. (?), 21:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На опеннете используется

    форму ответа открой - в ней фиксированный шрифт

    > Странно, а ведь несколько лет назад opennet на винде вроде с засечками был.

    скорее всего ты переопределил там sans во что-то другое, а ни одного из странных Helvetica CY, Nimbus Sans L на ней не оказалось.

    (я вот - понятия не имею, кто все эти люди и зачем они мне ненужно)


     
  • 2.166, Аноним (162), 16:43, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Comic sans попробуй. Тебе должно зайти.
     

  • 1.43, НеАноним (?), 14:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие M$ щедрые, то калькулятор открыли, а теперь и шрифт.
     
  • 1.46, Аноним (46), 15:06, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для терминала ничего лучше (на мой вкус) чем вручную отрисованные битмапы до сих пор нет. Keyrus вообще был идеален, пока в какой-то библиотеке не поломали отрисовку bdf. Пришлось заменить на Fixedsys Excelsior.
    Для кода использовал вообще OCR Extended.
     
  • 1.51, Аноним (51), 15:23, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    DejaVu просто, стабильно, многолетне.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен
     
  • 2.112, myhand (ok), 23:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как для программирования, а для вывода математики в консоль юникодом - самое оно.
     

  • 1.53, Diozan (ok), 16:04, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Terminus наше всё. Для кодинга. Особливо в тёмных темах.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Программисты, выходите из подвалов! Требуйте человеческих условий! Не сдавайтесь под гнётом капиталистов!
     

  • 1.61, Аноним (62), 17:24, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Похоже ни одни Аноним на опеннете не в курсе про существования единственного нормального бесплатного шрифта для программирования.

    Просто для справки это настраиваемый шрифт Input https://input.fontbureau.com/preview/?size=14&language=python&theme=solarized-

    Все остальное лишь пародии.

     
     
  • 2.66, Аноним (144), 17:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > настраиваемый шрифт Input https://input.fontbureau.com/preview/?size=14&language=python&theme=solarized-

    Благодарю.

    > Все остальное лишь пародии.

    О вкусах не спорят.

     
  • 2.82, Онаним (?), 19:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да шо вы говорите:

    https://i.imgur.com/NFSkCcX.png
    https://i.imgur.com/UcJXtto.png
    https://i.imgur.com/a2xa1wv.png
    https://i.imgur.com/QpZDoHR.png

     
     
  • 3.84, Аноним (84), 19:24, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты показал ubuntu mono, fira coda и source code pro и только один вариант шрифта input при том что он может мало того что быть похожим на любой из них. Так ещё можно комбинировать правильное написание буквы g, а не такое кривое как в половине ваших шрифтов с правильной пропорцией и нужным видом.
     
     
  • 4.85, Онаним (?), 19:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы болен сударь если не видите очевидного. К окулисту!
     
     
  • 5.156, Аноним (156), 14:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы все никак не поймете что он настраивается. Сделай его хоть моноширинным хоть нет. Единственное для любителей лигатур их нет, а во всем остальном идеален.
     
  • 2.88, sabitov (ok), 20:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки спасибо тебе, добрый человек! :)
     
  • 2.93, Аноним (93), 21:05, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гогно у вас, а не шрифт - разница между капсом и строчными почти никакая - уломаешься различать CamelCaseIdentifiers!
     
  • 2.141, Аноним (141), 12:12, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > единственного нормального

    надеюсь, это у тебя такой тонкий юмор? когда окидываешь взглядом текст, а там написано
    00000000000000000000
    00000000000000000000
    00000000000000000000

     
     
  • 3.153, Аноним (156), 14:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо шрифты не твоя супер способность. Хз откуда ты это взял, но шрифт поддерживает и кириллицу и латиницу и нолик можно сделать хоть с точкой хоть перечеркнутый. И настраивается даже так как приведенные тут шрифты не умеют.
     
     
  • 4.180, Аноним (141), 11:11, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо мышление не твоя суперспособность, если ты не понял, что я о похожести всех символов, что затрудняет чтение
     
  • 2.183, InuYasha (?), 13:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FTFY: https://input.fontbureau.com/preview/?size=14&language=clike&theme=default&fam
     

  • 1.65, Аноним (65), 17:45, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эт чо, спецолимпиада? Ну ок, тоже побегу.
    PT Mono например.
     
     
  • 2.69, Ололо (?), 18:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я. Fantasque Sans Mono особенно органично смотрится в Емаксе.
     
     
  • 3.72, Аноним (70), 18:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fantasque Sans Mono

    Пользовался им пару месяцев, пока не понял, что кириллица и латиница там выполнены в разных стилях: похоже, кириллицу просто срисовали с другого шрифта, она получилась более простая/дубовая, чем латиница, и не выглядит такой же стильной. Текст, содержащий кириллицу и латиницу вперемешку, выглядит разнородным.

    Хотя сам по себе шрифт очень приятный.

     
     
  • 4.101, artenox (?), 21:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "кириллица и латиница там выполнены в разных стилях"
    Так это же хорошо. Можно различать подмены.
     
  • 2.113, Аноним (113), 23:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PT Mono

    Пользовался им, очень нравился, пока не обратил внимание, что половина букв с засечками, а половина - без (сравните, например, строчные "г" и "п"). Развидеть этого уже не смог, при использовании постоянно утыкался взглядом в эту особенность, пришлось перейти на другой шрифт.

     
     
  • 3.155, Аноним (155), 14:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    везде использую где только можно с момента создания, в консоли терминус
    даже на pocketbook залил, очень нравится пт моно
     

  • 1.76, Ilya Indigo (ok), 18:50, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почти как в Andale Mono, только в последнем цифры гораздо лучше.
     
  • 1.78, Аноним (75), 18:53, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего не хватает во многих моноширинных шрифтах - это эмодзи.
     
     
  • 2.95, Аноним (93), 21:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да какие эмодзи! Просто запилите "улыбающуюся какашку" - её хватит на любой коммент. :)
     

  • 1.79, Аноним (79), 18:56, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У него там не открытый а закрытый перелом^W шрифт (c)
     
  • 1.87, Аноним (87), 20:08, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    поставил в терминал, посмоетрел, вернул hack
     
  • 1.97, Аноним (93), 21:07, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я много чего пробовал (сижу только в светлых темах). Ничего лучше Source Code Pro пока не видел. Оно даже лучше Consolas, Liberation Mono, Andale и т.п.
     
  • 1.103, artenox (?), 21:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Microsoft представила новый открытый шрифт Cascadia Code"
    Заигрывать с опенсорсом теперь в тренде.
     
  • 1.110, myhand (ok), 22:59, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.

    Это штоп на APL что-ли писать?

     
     
  • 2.125, Аноним (125), 07:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На хаскеле же
     

  • 1.114, prokoudine (ok), 23:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исходники в Glyphs. Могли бы и UFO выложить, что за детский сад...
     
  • 1.122, Аноним (122), 02:41, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы пару лет бы мне сказали, что каждый день на opennet будет новость про мелкософт - не поверил бы...
     
     
  • 2.124, аноним3 (?), 04:38, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так мс_линукс же)) че там у них сейчас коре ос? там точно заделка под андроида. вот увидите линуховое ядро с мс блобами и своей оберткой))
     
     
  • 3.177, Аноним (177), 23:34, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А про Linux XP были новости?
     
     
  • 4.184, InuYasha (?), 13:08, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Linux 10 были :)
     

  • 1.133, rjn (?), 09:57, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне понравился шрифт agave и Victor Mono
     
  • 1.136, Ordu (ok), 11:15, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше моноширинных шрифтов, богу моноширинных шрифтов! Как бы глубоко мне не было наплевать на все эти анонимные проблемы с нескучными шрифтами в дистрибутивах, но шрифт для терминала и emacs'а -- это что-то большее. Всегда рад попробовать что-нибудь новенькое.
     
  • 1.140, Аноним (140), 12:02, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поддержка программируемых лигатур

    Как это сочетается с моноширинностью? Последняя лигатура на иллюстрации, "больше или равно", тоже будет в два символа шириной? С дикими пробелами по бокам? Или все же ширина станет один символ? А не поедут ли тогда наколенные ASCII-art схемы в исходниках и прочие художественные форматирования в комментариях?

     
     
  • 2.194, Аноним (192), 21:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и прикол, что лигатуры занимают ровно два знакоместа
     

  • 1.147, Annoynymous (ok), 13:18, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Купил себе 4К монитор и в упор не вижу проблемы рендера шрифтов. Все шрифты рендерятся идеально, остаётся только подобрать начертания.

    Я умный. Будь как я.

     
     
  • 2.190, Аноним (187), 13:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайне маловероятно, что ты возишь 4к монитор по всему миру, а значит, ты привязан намертво к своему же монитору. Что вряд ли можно назвать умный. Сидячий образ жизни убивает.
     
     
  • 3.191, Annoynymous (ok), 13:49, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крайне маловероятно, что ты возишь 4к монитор по всему миру, а значит,
    > ты привязан намертво к своему же монитору. Что вряд ли можно
    > назвать умный. Сидячий образ жизни убивает.

    Неа, я умный, я подскажу тебе ссылку: https://market.yandex.ru/catalog--noutbuki/54544/list?hid=91013&glfilter=50851

    Наслаждайся. Хотя я всё равно умный и предпочитаю в поездках по миру не программировать. В поездках по миру надо отдыхать.

     

  • 1.148, Аноним (148), 13:27, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный экранный шрифт, жаль, что только в ttf, а то можно было бы и на печати его использовать.
     
  • 1.168, анонимчик (?), 18:08, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Постоянно меняю цветовую схему и шрифты  в редакторе. Ubuntu Mono, Fira Code, Iosevka, Inconsolata и т.д

    Сидеть под одной схемой - унылый аутизм

     
  • 1.193, Аноним (-), 16:29, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От Майкрософта нам ничего не нужно! И нечего постить новость про эту корпорацию. Новости про проприетарщиков на этом сайте быть вовсе не должно!
     
  • 1.195, Аноним (195), 12:23, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    руске шрифт не подерживае
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру