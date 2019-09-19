Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

2.33 , corvuscor ( ok ), 13:28, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже Iosevka смотрит на это недоразумение с сожалением.

3.74 , Аноним ( 70 ), 18:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Даже Iosevka А в чём претензия к iosevka? Один из лучших шрифтов, что я видел. Поставил везде, где смог, включая интерфейс gtk/kde, несмотря на моноширность. Плюс программная генерация позволяет создавать всевозможные bold/semibold/regular/medium. Автора Fantasque как-то попросили сделать шрифт потоньше, а он признался, что буквы рисовал вручную и чтобы сделать шрифт "потоньше" их все придётся перерисовывать практически с нуля.

4.111 , corvuscor ( ok ), 23:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Претензий нет. Просто iosevka по сути - открытый аналог прагматы.

Прагмата все-таки покруче будет.

Ну и у некоторых людей condensed шрифты вызывают приступы неконтролируемого гнева,

хотя лично мне заходит.

2.71 , Онаним ( ? ), 18:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахах. https://raw.githubusercontent.com/fabrizioschiavi/pragmatapro/master/useful_fi вы только посмотрите на этот ужасный рендеринг шрифта в MacOS, до рвоты.

3.77 , Аноним ( 70 ), 18:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А мне понравилось :(

3.132 , rjn ( ? ), 09:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – весьма неплохо.

Да вообще, на макоси всегда лучше был рендеринг шрифтов, тот же их дефолтный San Francisco Mono на макоси и то лучше смотрится, чем на винде.

4.158 , ы ( ? ), 14:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – увы, только до последнего времени. в 10.14 они выкинули тот самый рендеринг шрифтов, мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно. лично я разницу вижу и на Retina-дисплее и вовсе не в пользу нового рендеринга.

5.179 , Аноним ( 179 ), 02:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно. Где-то читал, что ещё тем, что grayscaling rendering можно переложить на видеокарту и получить выигрыш в производительности. При попытке переложить subpixel rendering, особенно с учётом возможности рендеринга цветных (текстурированных) шрифтов на текстурированной поверхности, видеокарта нагружалась, но при этом производительность проседала (слишком много данных приходилось пересылать в таком случае между видеокартой и процессором, и эта передача съедала весь выигрыш).

6.181 , ы ( ? ), 12:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всё бы хорошо, если бы новые макос были легче старых при этом. а так мало того, что шрифты не те, оно и грузится в три раза дольше (где-то чуть после смерти джобса они забыли, что ОС должна грузиться менее чем через 10 секунд), и памяти жрёт как не в себя, и куча демонов-процессов в каждом релизе появляется. я уж не знаю, как они там оптимизируют производительность, но что-то в последние годы результат обратный.

3.182 , InuYasha ( ? ), 12:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Действительно, соглашусь. Хотя слышал что в маках, типа, рендеринг шрифтов прям супер-пупер. Оказывается, и тут наврали.

