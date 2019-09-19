Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

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|3.32, тоже Аноним (ok), 13:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+46 +/–
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В моноширинных шрифтах важна не эстетическая составляющая, а практическая.
Например, запятая должна иметь заметный хвост, а символы 1lICG65S9go0ODB8 - как можно сильнее отличаться друг от друга.
Хотя, конечно, ожидать этого от компании, широко известной своим оптическим садизмом в наклейках с серийниками...
З.Ы. Попробовал сравнить с Source Code Pro, который использую сейчас.
Глифы тяжелее, на комфортных 12-14px Source Code отрисовывается с толщиной линий в один пиксел, Cascadia - в полтора. Очко глифа (и, соответственно, заглавные буквы) выше, читабельности это не прибавляет. Просветы между глифами меньше, между "+-" четкого просвета нет вообще. Запятая короткая. Символы $ и @ заметно тяжелее, чем латиница.
В общем, для выворотки терминала или для темных тем оно, может, и подойдет, а для кода в светлой гамме - не советую.
Кстати, IDE от JetBrains не определяют этот шрифт как моноширинный вообще. Может, из-за того, что это TTF.
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|4.55, iPahcae6 (?), 16:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–75 +/–
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> запятая должна
Кому должна? У кого она брала хвост в долг?
> а символы 1lICG65S9go0ODB8 - как можно сильнее отличаться
А эти у кого занимали?
Так получилось, что в мире существуют тысячи шрифтов и никто тебе ничего не должен. Если у тебя есть свои требования к шрифтам, то ты можешь создать шрифт сам, а другие тебе ничего не должны и все тут
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|5.109, Аноним (109), 22:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Попробуй сформулировать, что такое "моноширинный шрифт" и есть ли у такого шрифта особенности, которые отличают его от других шрифтов.
Иначе говоря, каким ДОЛЖЕН быть шрифт, чтобы его можно было назвать моноширинным?
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|7.138, Аноним (109), 11:44, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Я писал не Вам, а тому типу, у которого никто никому ничего не должен.
2. Вы выяснили, что моноширинный шрифт ДОЛЖЕН, как минимум, иметь символы одинаковой ширины. Так?
3. Кому должен, у кого шрифт брал в долг?
Вопросы задавать затем, чтобы человек сам увидел глупость своих высказываний типа "кому должна запятая".
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|5.130, rjn (?), 09:50, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний EAP видит его в качестве моноширного.
И, кстати, у Jetbrains появился свой моноширный шрифт - Jetbrains Mono (в EAP версии IDEA увидел)
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|5.144, Аноним (144), 12:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, ты сделал мой день. 68 минусов. Я такого тут не видел. =)
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|5.171, IRASoldier_registered (ok), 22:07, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому должна? У кого она брала хвост в долг?
> (...)
> Так получилось, что в мире существуют тысячи шрифтов и никто тебе ничего не должен.
"Мужчина, вы дэбил?" (с) Даня Шеповалов, "Ядерный титбит"
Ты знаком с таким понятием, как ОПРЕДЕЛЕНИЕ? "Моно" - единый, одинаковый (от греч. monos), "ширина" - ну, она и есть ширина. Вот, например, натуральное число ДОЛЖНО быть > 0 и целым, потому что таково ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА "натуральное число" (т.е. - естественное, возникающее в процессе открытия представления о подсчёте). Веревка не может быть шире в сечении, чем длиннее - потому как иначе это уже не веревка, веревка ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ веревки длиннее, чем шире.
В школу, марш. А то уже 20 сентября, а ты прогуливаешь.
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|5.117, Аноним (117), 00:16, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличный шрифт, пользуюсь уже давно. Там еще и вариантов на любой вкус хватает.
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|5.118, Аноним (118), 00:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы серьезно?
у них во всех сборках буква меняет начертание, просто при применении стиля "италик" - наклонные буквы.
и даже спецом помечены - "l,a,g,i"
если уж говорить про кириллическую раскладку - буква "У" - похожа на игрек, буква "Ч" - на стилизованную четверку.
фейспалм.
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|5.134, Guest007 (?), 10:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выбрал SS04 начертание. Очень нравится. В том числе и своим италиком. Использую теперь вместо Fira Code.
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|4.105, Как Аноним Анониму (?), 22:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шрифт с чуть более толстыми линиями/начертаниями удобен для немного близоруких. С таким шрифтом легче на некоторых доминирующих на рынке системах.
Есть ещё пара утолшённых моноширинных шрифтов в каких-то Убунтах с 10-го по 18-й год.
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|4.129, rjn (?), 09:48, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эстетическая составляющая очень и очень важна в моноширных шрифтах
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|3.81, dk101 (ok), 18:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прочитал ваш комментарий и посмотрел на цифры: м-да, четверка выглядит жутко...
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|2.11, Аноним (11), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Только Liberation Mono, братюня. А в остальном гуе Liberation Sans. Семейство строгих и классических шрифтов для тех, кто работает, а не нескучными шрифтами любуется.
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|3.13, Groosha (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У Liberation Mono буква "О" и цифра 0 выглядят одинаково. Разве это хорошо?
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|4.22, X86 (ok), 13:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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А разве не должны буква О и цифра О выглядеть одинаково? )))
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|5.25, Groosha (?), 13:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Когда речь про моноширинный (для кода) -- полагаю, нет, не должны.
Представьте, что вам программа типа KeePass сгенерирует пароль 0afOI261. В нём есть цифра 1 и буква I, цифра 0 и буква О. Будете перебирать варианты?
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|7.106, Как Аноним Анониму (?), 22:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Аутглюке есть шрифт, где единица и буква эль идентичны. Вот потом имя хоста-то и не ресолвилось, а глазами с письмом сверяли: всё правильно в DNS вводили, на вид. ))
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|5.29, Аноним (144), 13:17, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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> А разве не должны буква О и цифра О выглядеть одинаково? )))
Вот и подросло поколение, не знающее, почему 0 раньше изображался как перечёркнутая буква О.
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|6.56, iPahcae6 (?), 16:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Ты ошибаешься. Перечеркнутая «o» это Ø, ø, буква в латинице используемая в датском, норвежском и фарерском алфавитах. А 0 всегда отличался формой от «O» и имел неполное перечеркивание внутри, для более простой идентификации символа. И, кстати, почему «раньше»? У меня и сейчас в шрифтах 0 перечеркнут, ноль с точкой внутри, как это бывает в части шрифтов, меня раздражаешь
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|7.64, Аноним (144), 17:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я эти буквы рисовал в ArtStudio в матрице 8x8. А ты откуда такой умный взялся?
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|6.89, ы (?), 20:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот строго говоря null sign (∅) -- это unicode 2205.
а нуль арабский -- это ascii 48 или unicode 0030, это всё-таки разные символы.
забегая вперёд, норвежское заглавное Ø -- это unicode 00f8, т.е. третий символ.
нуль с точкой внутри в принципе тоже объясним. в индо-арабской системе (где собственно ноль и появился) ноль это просто точка.
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|7.142, Аноним (144), 12:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот строго говоря null sign (∅) -- это unicode 2205.
> а нуль арабский -- это ascii 48 или unicode 0030, это всё-таки
> разные символы.
Вы что, в самом деле не догоняете?)) Это сейчас так, а когда-то не было не то что Юникода, не было даже ASCII. Была задача различать знаки при выводе.
> нуль с точкой внутри в принципе тоже объясним.
Точку -- это вы сами выдумали, и начали подводить под выдумку теоретическую базу. Исторически использовалось именно перечёркивание. По ссылке относительно новый шрифт 7х7
https://ru.wikipedia.org/wiki/п²п╟п╠п╬я─_я│п╦п╪п╡п╬п╩п╬п╡_ZX_Spectrum#/media/п╓п╟п╧п╩:ZX_Spectrum_character_set.png
а где и как вы собрались лепить точку, когда матрица уже, я даже не знаю.
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|8.157, ы (?), 14:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а потом к 90 м поняли, что идея была не такая уж здравая и от повсеместно перечё... текст свёрнут, показать
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|10.167, ы (?), 17:55, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
не, ну дело в двух вещах 1 интернациолизация как раз в 80-х выплыло, что комп... текст свёрнут, показать
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|3.131, rjn (?), 09:51, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Liberation Mono устарел, тогда, когда вышел Fira Mono (Code) с лигатурами.
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|2.86, User (??), 19:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуйте "Go font", может понравится больше. PS: сам пользуюсь, для интерфейса - Liberation, для веба - PT
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|2.10, Оксана (??), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Шрифт 70 Кб, какой там юникод, прости г-ди. Даже кириллических глифов сейчас в шрифте нет.
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|2.35, Аноним (35), 13:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какой процент Юникода поддерживается?
По ходу, даже ASCII не полностью.
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|2.48, хрю (?), 15:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Какой процент Юникода поддерживается?
около нулевой. ключевое - "OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт".
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|3.49, Lockywolf (ok), 15:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Какой процент Юникода поддерживается?
> около нулевой. ключевое - "OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать
> шрифт".
Ок. Какой процент глифов, не входящих в Fira Code поддерживается?
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|4.135, хрю (?), 11:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Но у Fira Code тоже OFL
До здравствует о единственный шрифт!!!
Открыли и открыли. Нет повода для новости, нет повода для сравнений с fc, нет повода для хая. FC мне не понравился имно полная шляпа.
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|5.154, iPahcae6 (?), 14:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Но у Fira Code тоже OFL
> До здравствует о единственный шрифт!!!
> Открыли и открыли. Нет повода для новости, нет повода для сравнений с
> fc, нет повода для хая. FC мне не понравился имно полная
> шляпа.
Как тебя порвало. Где я сказал про единственный шрифт? На твой вскукарек про «а у моего никому не нужного шрифта OFL» тебе было отвечено, что у Fira Code используемого миллионами людей тоже OFL, тут тебя и порвало.
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|2.189, Аноним (187), 13:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перефразируя Мерфи - не спорно только никому не нужное утверждение.
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|1.7, Оксана (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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> оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов
Есть же божественный Terminus. Остальное от лукавого.
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|4.63, burjui (ok), 17:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По сравнению с векторной версией, растровую можно даже назвать неплохой. В обоих вариантах Terminus выглядит круто, но на практике читабельность не очень. То же самое и с Cascadia.
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|4.91, имя (ok), 20:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже автор векторной пародии признаёт, что результат мог бы быть получше:
> If the application you want to use the font with supports the original Terminus Font, you should really use that one instead of this TTF version — it will most likely be a more pleasant experience for you.
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|5.162, Аноним (162), 16:33, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> векторной пародии
This. При большом кегле это дичайшее вырвиглазие.
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|5.102, artenox (?), 21:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А бывает и наоборот. Так тонко, что даже толсто. Как во французских арт-хаусных фильмах.
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|3.67, Аноним (67), 18:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отнюдь. Если все требуемые кегли доступны, то ты даже разницу не заметишь, а вычислительных ресрсов растровый шрифт требует намного меньше.
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|4.176, Аноним (178), 23:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если все требуемые кегли доступны, то ты даже разницу не заметишь
Заметишь. И она будет не в пользу вектора.
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|1.9, Дегенератор (ok), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я бы сделал еще более корявые символы, но к сожалению, уже слишком квадратен для позапрошлого века и росписям буквиц павлиньими перьями
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|2.26, пох. (?), 13:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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да куда тебе, дилетанту.
Ты сколько ни возись, ТАКОЙ уродливой 4 как тут - и за десять лет не произведешь. Тут надо родиться в пригороде Бангалора и двадцать лет cpaть на троутаре посреди улицы. Видна рука настоящего индусского дизайнера. Жаль что ему в жизни не доставалось пятисотрупиевых купюр, и пятерка слишком выделяется на общем фоне своей обыденностью. Зато тройка удалась-удалась!
И ведь это он еще до не-латинских букв не дошел в своем просветлении!
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|2.18, Аноним (15), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"Нормальных" шрифтов на линуксах нет только у даунят, которые не смогли найти "нормальные" шрифты в интернете.
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|3.74, Аноним (70), 18:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Даже Iosevka
А в чём претензия к iosevka? Один из лучших шрифтов, что я видел. Поставил везде, где смог, включая интерфейс gtk/kde, несмотря на моноширность.
Плюс программная генерация позволяет создавать всевозможные bold/semibold/regular/medium. Автора Fantasque как-то попросили сделать шрифт потоньше, а он признался, что буквы рисовал вручную и чтобы сделать шрифт "потоньше" их все придётся перерисовывать практически с нуля.
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|4.111, corvuscor (ok), 23:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Претензий нет. Просто iosevka по сути - открытый аналог прагматы.
Прагмата все-таки покруче будет.
Ну и у некоторых людей condensed шрифты вызывают приступы неконтролируемого гнева,
хотя лично мне заходит.
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|3.132, rjn (?), 09:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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весьма неплохо.
Да вообще, на макоси всегда лучше был рендеринг шрифтов, тот же их дефолтный San Francisco Mono на макоси и то лучше смотрится, чем на винде.
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|4.158, ы (?), 14:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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увы, только до последнего времени. в 10.14 они выкинули тот самый рендеринг шрифтов, мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно.
лично я разницу вижу и на Retina-дисплее и вовсе не в пользу нового рендеринга.
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|5.179, Аноним (179), 02:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мотивировав в тем, что в 2019 году с Retina-мониторами субпиксельное сглаживание никому уже не нужно.
Где-то читал, что ещё тем, что grayscaling rendering можно переложить на видеокарту и получить выигрыш в производительности. При попытке переложить subpixel rendering, особенно с учётом возможности рендеринга цветных (текстурированных) шрифтов на текстурированной поверхности, видеокарта нагружалась, но при этом производительность проседала (слишком много данных приходилось пересылать в таком случае между видеокартой и процессором, и эта передача съедала весь выигрыш).
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|6.181, ы (?), 12:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё бы хорошо, если бы новые макос были легче старых при этом.
а так мало того, что шрифты не те, оно и грузится в три раза дольше (где-то чуть после смерти джобса они забыли, что ОС должна грузиться менее чем через 10 секунд), и памяти жрёт как не в себя, и куча демонов-процессов в каждом релизе появляется. я уж не знаю, как они там оптимизируют производительность, но что-то в последние годы результат обратный.
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|3.182, InuYasha (?), 12:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, соглашусь. Хотя слышал что в маках, типа, рендеринг шрифтов прям супер-пупер. Оказывается, и тут наврали.
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|2.28, MS (??), 13:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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он нас всем устроил, поэтому мы не готовы подарить его гнутым подстилкам.
он продается в составе продуктов microsoft windows (tm).
А вам - вон, индус за обеденный перерыв наклепал, жрите!
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|3.116, IRASoldier_registered (ok), 23:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> он нас всем устроил, поэтому мы не готовы подарить его гнутым подстилкам.
Толстый наброс. Скопировать Consolas из дистрибутива Windows и использовать его в собственной установке любого линукса не мешает никто - это А) легко, как два пальца об асфальт Б) вообще никак по факту не преследуется по закону, несмотря на много громких юридических слов во всяких EULA и прочем подобном.
Другое дело, что "гнутые" сами его не возьмут, потому что им религия запрещает простой копипаст всего не столлманоугодного, независимо от годности и качества того, что можно скопипастить. Но ты же явно не на это намекал, да?
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|1.20, Аноним (20), 13:01, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Киньте лебедеву как должны моноширинные шрифты выглядеть, а то он тут недавно выкатил очередное гуано
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|2.62, Аноним (62), 17:28, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это его галимый маркетинг. С другой стороны работает так что он молодец.
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|1.31, Аноним (35), 13:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кириллицы нет? В печку его!
Зачем вообще эта новость на русскоязычном ресурсе?
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|3.45, Аноним (144), 15:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ловите 1C-ника!
Не отвлекайтесь от исполнения приказа писать на английском.
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|4.80, Аноним (70), 18:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не отвлекайтесь от исполнения приказа писать на английском.
В 2019 это не "на английском", а "на международном". А вы из какого года? Пётр бороды рубит уже?
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|5.126, Аноним (24), 07:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Русский тоже международный, если вы понимаете значение этого термина
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|5.165, Аноним (162), 16:42, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> на международном
Longus gothic, fellator, tu autem loqueris?!
|
|4.83, ы (?), 19:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет уж, отвлечёмся. вам какой язык предпочтительнее для кода и документации, хинди или китайский? а ничего, если половина будет так, половина так? не писать же всем по-английски, как вы сами заметили.
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|5.145, Аноним (144), 12:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я с вас валяюсь))) гении риторики с линейным мышлением. Да пишите хоть на хихинди. Главное, меж собой договоритесь, какая часть твоей личности на каком языке будет с другой общаться. Во избежании, так сказать.
|
|2.173, Аноним (178), 23:18, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие смешные комментаторы пошли. По ходу, у них для кода один шрифт, для текстов — другой, а терминала они вообще в глаза не видели.
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|1.39, Аноним (39), 14:21, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока ничего лучше Fira Code не нашел!
Cascadia Code скачал, посмотрел, ну его, странный он Consolas и то лучше
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|2.41, Anonymoustus (ok), 14:26, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На мой взгляд, самый лучший не на Маке — Liberation Mono. У Consolas есть неприятные глюки.
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|3.50, Аноним (39), 15:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользовался им долго, а потом перешел на Fira Code, он поприятнее на мой взгляд. Некоторые еще любят Hack, но мне он не зашёл что-то.
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|2.73, Онаним (?), 18:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FiraCode жирный шрифт, не то чтобы он bold, нет у него глифы толстые. Сравни с Source Code Pro поймешь о чем.
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|2.127, Wilem (?), 09:35, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Consolas и то лучше
Ээ, консолас это величайшее изобретение и его переплюнуть пока ни у кого не получилось, другое дело что рендер от движка зависит и хорошо смотрится он только на винде. Но опять же, у винды лучшие алгоритмы сглаживания, которые даже аппл не смог.
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|1.42, Штунц (?), 14:31, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кучу шрифтов перепробовал и каждый раз возвращался к _Courier New_.
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|2.44, тоже Аноним (ok), 14:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любовался этой убогой печатной машинкой лет десять. Сейчас успешно отвык, и когда вижу - воротит.
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|2.57, пох. (?), 16:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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возможно это неплохой шрифт для вебформы на опеннете (каковой у меня тут принудительно и включен) но отличить в нем l от 1 у тебя вряд ли получится. О от 0 при очень остром зрении - еще кое-как.
для терминала надо что-то с нормальным нулем - желательно перечеркнутым, а не непонятной буквой с точкой посередине (какая дизайномакака до такого в первый раз вообще додумалась, и зачем остальные наперегонки бросились копировать?) и, крайне желательно, с резко отличающейся от буквы единичкой.
ms'овский индус, кстати, хотя бы был в курсе
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|4.174, Аноним (178), 23:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> PT Mono хороший
Это в котором половина букв с засечками, а другая — без?
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|5.175, Anonymoustus (ok), 23:23, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> PT Mono хороший
> Это в котором половина букв с засечками, а другая — без?
Видимо, да. Засечки лишь местами есть. Шрифт хороший, удобный. Разве что излишне светлый, но к этому привыкаешь.
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|3.100, artenox (?), 21:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На опеннете используется
Helvetica CY, Nimbus Sans L, sans-serif (для элементов td.ctxt)
Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif (унаследовано от body)
Странно, а ведь несколько лет назад opennet на винде вроде с засечками был.
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|4.104, пох. (?), 21:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На опеннете используется
форму ответа открой - в ней фиксированный шрифт
> Странно, а ведь несколько лет назад opennet на винде вроде с засечками был.
скорее всего ты переопределил там sans во что-то другое, а ни одного из странных Helvetica CY, Nimbus Sans L на ней не оказалось.
(я вот - понятия не имею, кто все эти люди и зачем они мне ненужно)
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|1.46, Аноним (46), 15:06, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для терминала ничего лучше (на мой вкус) чем вручную отрисованные битмапы до сих пор нет. Keyrus вообще был идеален, пока в какой-то библиотеке не поломали отрисовку bdf. Пришлось заменить на Fixedsys Excelsior.
Для кода использовал вообще OCR Extended.
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|2.112, myhand (ok), 23:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как для программирования, а для вывода математики в консоль юникодом - самое оно.
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|2.54, Аноним (54), 16:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Программисты, выходите из подвалов! Требуйте человеческих условий! Не сдавайтесь под гнётом капиталистов!
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|3.84, Аноним (84), 19:24, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что ты показал ubuntu mono, fira coda и source code pro и только один вариант шрифта input при том что он может мало того что быть похожим на любой из них. Так ещё можно комбинировать правильное написание буквы g, а не такое кривое как в половине ваших шрифтов с правильной пропорцией и нужным видом.
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|5.156, Аноним (156), 14:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вы все никак не поймете что он настраивается. Сделай его хоть моноширинным хоть нет. Единственное для любителей лигатур их нет, а во всем остальном идеален.
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|2.93, Аноним (93), 21:05, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гогно у вас, а не шрифт - разница между капсом и строчными почти никакая - уломаешься различать CamelCaseIdentifiers!
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|2.141, Аноним (141), 12:12, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> единственного нормального
надеюсь, это у тебя такой тонкий юмор? когда окидываешь взглядом текст, а там написано
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
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|3.153, Аноним (156), 14:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо шрифты не твоя супер способность. Хз откуда ты это взял, но шрифт поддерживает и кириллицу и латиницу и нолик можно сделать хоть с точкой хоть перечеркнутый. И настраивается даже так как приведенные тут шрифты не умеют.
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|4.180, Аноним (141), 11:11, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо мышление не твоя суперспособность, если ты не понял, что я о похожести всех символов, что затрудняет чтение
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|2.69, Ололо (?), 18:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И я. Fantasque Sans Mono особенно органично смотрится в Емаксе.
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|3.72, Аноним (70), 18:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Fantasque Sans Mono
Пользовался им пару месяцев, пока не понял, что кириллица и латиница там выполнены в разных стилях: похоже, кириллицу просто срисовали с другого шрифта, она получилась более простая/дубовая, чем латиница, и не выглядит такой же стильной. Текст, содержащий кириллицу и латиницу вперемешку, выглядит разнородным.
Хотя сам по себе шрифт очень приятный.
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|4.101, artenox (?), 21:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"кириллица и латиница там выполнены в разных стилях"
Так это же хорошо. Можно различать подмены.
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|2.113, Аноним (113), 23:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> PT Mono
Пользовался им, очень нравился, пока не обратил внимание, что половина букв с засечками, а половина - без (сравните, например, строчные "г" и "п"). Развидеть этого уже не смог, при использовании постоянно утыкался взглядом в эту особенность, пришлось перейти на другой шрифт.
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|3.155, Аноним (155), 14:22, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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везде использую где только можно с момента создания, в консоли терминус
даже на pocketbook залил, очень нравится пт моно
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|2.95, Аноним (93), 21:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да какие эмодзи! Просто запилите "улыбающуюся какашку" - её хватит на любой коммент. :)
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|1.97, Аноним (93), 21:07, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я много чего пробовал (сижу только в светлых темах). Ничего лучше Source Code Pro пока не видел. Оно даже лучше Consolas, Liberation Mono, Andale и т.п.
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|1.103, artenox (?), 21:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Microsoft представила новый открытый шрифт Cascadia Code"
Заигрывать с опенсорсом теперь в тренде.
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|1.110, myhand (ok), 22:59, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.
Это штоп на APL что-ли писать?
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|1.122, Аноним (122), 02:41, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы пару лет бы мне сказали, что каждый день на opennet будет новость про мелкософт - не поверил бы...
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|2.124, аноним3 (?), 04:38, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так мс_линукс же)) че там у них сейчас коре ос? там точно заделка под андроида. вот увидите линуховое ядро с мс блобами и своей оберткой))
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|1.136, Ordu (ok), 11:15, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше моноширинных шрифтов, богу моноширинных шрифтов! Как бы глубоко мне не было наплевать на все эти анонимные проблемы с нескучными шрифтами в дистрибутивах, но шрифт для терминала и emacs'а -- это что-то большее. Всегда рад попробовать что-нибудь новенькое.
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|1.140, Аноним (140), 12:02, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поддержка программируемых лигатур
Как это сочетается с моноширинностью? Последняя лигатура на иллюстрации, "больше или равно", тоже будет в два символа шириной? С дикими пробелами по бокам? Или все же ширина станет один символ? А не поедут ли тогда наколенные ASCII-art схемы в исходниках и прочие художественные форматирования в комментариях?
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|1.147, Annoynymous (ok), 13:18, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Купил себе 4К монитор и в упор не вижу проблемы рендера шрифтов. Все шрифты рендерятся идеально, остаётся только подобрать начертания.
Я умный. Будь как я.
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|2.190, Аноним (187), 13:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крайне маловероятно, что ты возишь 4к монитор по всему миру, а значит, ты привязан намертво к своему же монитору. Что вряд ли можно назвать умный. Сидячий образ жизни убивает.
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|1.148, Аноним (148), 13:27, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормальный экранный шрифт, жаль, что только в ttf, а то можно было бы и на печати его использовать.
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|1.168, анонимчик (?), 18:08, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Постоянно меняю цветовую схему и шрифты в редакторе. Ubuntu Mono, Fira Code, Iosevka, Inconsolata и т.д
Сидеть под одной схемой - унылый аутизм
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|1.193, Аноним (-), 16:29, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От Майкрософта нам ничего не нужно! И нечего постить новость про эту корпорацию. Новости про проприетарщиков на этом сайте быть вовсе не должно!
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