Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

2.8 , Ю.Т. ( ? ), 08:16, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?

3.9 , Аноним ( 6 ), 08:19, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG? С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз когда нашли уязвимость с исполнением).

4.10 , Ю.Т. ( ? ), 08:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?

> С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз

> когда нашли уязвимость с исполнением). Картинки были "необходимы" для веба, а без загрузки шрифтов веб обойдётся. Или уже не обойдётся? ))

5.12 , Аноним ( 6 ), 09:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее, отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было.

6.15 , Ю.Т. ( ? ), 10:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее,

> отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё

> год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было. Так опять-таки, в каких шрифтах? Реализующих эмодзи? Вол и не грузить шрифты, если даже так уж прижмут в зависимостях сборки движка. Или уже и грузить шрифты заставляют?

7.22 , userd ( ok ), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы же знаете про шрифт Marlett, который MS использует для отображения контролов?

Он в win98 в случае утечки ресурсов отваливался, и формы превращались в «тыкву».

Вот подождите - и эти шрифты с SVG будут использоваться не для ерунды типа эмодзи, а для чего-то более сущностного, типа отображения состояния чек-бокса или в качестве пиктограмм «ok» и «cancel» на кнопках. Сами будем искать как включить да разрешить :(

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Луддитам лишь полуддеть. Без векторной графики в шрифтах поддержка современных мультикультурных гендерфлюидных эмоджи будет обременительна по размеру, сами же в числе первых будете негодовать.

3.24 , Ананоним ( ? ), 13:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёто мелочаться изобретатели. Впихнули бы сразу в рендеринг строки "текста" модными "шрифтами" двиг HTML5 и всё. Ну какие-то полумеры, чесслово!

