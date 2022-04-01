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Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

01.04.2022 07:36

Представлен релиз FreeType 2.12.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка формата шрифтов OpenType-SVG (OT-SVG), позволяющего создавать цветные шрифты OpenType. Главной особенностью OT-SVG является возможность использования в одном глифе нескольких цветов и градиентов. Все глифы или часть глифов представлена в виде SVG-изображений, что позволяет отображать текст с качеством полноценной векторной графики, сохраняя возможности работы с информацией как текстом (редактирование, поиск, индексация) и наследуя особенности формата OpenType, такие как замена глифов или альтернативные стили глифов.

    Для включения поддержки OT-SVG во FreeType предусмотрен сборочный параметр "FT_CONFIG_OPTION_SVG". По умолчанию обеспечивается только загрузка SVG-таблицы из шрифта, но при помощи свойства svg-hooks, предоставляемого в новом модуле ot-svg, возможно подключение внешних движков отрисовки SVG. Например, представленные в составе примеры используют для отрисовки библиотеку librsvg.

  • Улучшена обработка шрифтов с таблицей 'sbix' (Standard Bitmap Graphics Table), определённой в спецификации OpenType 1.9.
  • Обновлён до версии 1.2.11 код встроенной библиотеки zlib.
  • Внесены улучшения в сборочную систему, в том числе внесены изменения, связанные с использованием встроенной или внешней библиотеки zlib.
  • Добавлена поддержка Universal Windows Platform для систем, отличных от ПК и ноутбуков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.11
  3. OpenNews: В Fedora 34 намечен перевод FreeType на HarfBuzz для улучшения хинтинга
  4. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
  5. OpenNews: В Debian предложен менеджер шрифтов fnt
  6. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56947-freetype
Ключевые слова: freetype, font
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 07:56, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для не десктоп систем.

    Это не русский язык.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:59, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен, для нон-десктоп систем было бы понятнее.
     
     
  • 3.5, X86 (ok), 08:01, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для систем, отличных от...
     
     
  • 4.11, ilyafedin (ok), 08:44, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...рабочего стола
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desk - столешница
    top - верх
    desktop -  поверхность столешницы.
     
     
  • 6.26, ilyafedin (ok), 13:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Desk - столешница
    > top - верх
    > desktop -  поверхность столешницы.

    absolutely

     
  • 2.3, Аноним (2), 08:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или слитно можно было недесктоп. Есть десктоп и недесктоп.
     
  • 2.7, Ю.Т. (?), 08:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, сейчас, в эпоху носимых машинок, вполне уместным стало прилагательное "настольный" - буквальный перевод.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:54, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система?
     
     
  • 4.14, Ю.Т. (?), 10:03, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система?

    Это негигиенично.

     
     
  • 5.16, Аноним (13), 10:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это суровая правда жизни. Далеко не во всех местах ещё перешли на использование лэптопов и моноблоков.
     
  • 3.17, Аноним (13), 10:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть дэсктоп, есть лэптоп. деск- доска, стол. Лэп - колено. Лэптоп наколенник, десктоп настоленник.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Для недесктоп систем" - вот так уже вполне русский.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:10, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо, дыр и уязвимостей в шрифтах стало мало, теперь благодаря svg запас обеспечен на 1000 лет вперёд.
     
     
  • 2.8, Ю.Т. (?), 08:16, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 08:19, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?

    С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз когда нашли уязвимость с исполнением).

     
     
  • 4.10, Ю.Т. (?), 08:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?
    > С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз
    > когда нашли уязвимость с исполнением).

    Картинки были "необходимы" для веба, а без загрузки шрифтов веб обойдётся. Или уже не обойдётся? ))

     
     
  • 5.12, Аноним (6), 09:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее, отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было.
     
     
  • 6.15, Ю.Т. (?), 10:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее,
    > отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё
    > год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было.

    Так опять-таки, в каких шрифтах? Реализующих эмодзи? Вол и не грузить шрифты, если даже так уж прижмут в зависимостях сборки движка. Или уже и грузить шрифты заставляют?

     
     
  • 7.22, userd (ok), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы же знаете про шрифт Marlett, который MS использует для отображения контролов?
    Он в win98 в случае утечки ресурсов отваливался, и формы превращались в «тыкву».
    Вот подождите - и эти шрифты с SVG будут использоваться не для ерунды типа эмодзи, а для чего-то более сущностного, типа отображения состояния чек-бокса или в качестве пиктограмм «ok» и «cancel» на кнопках. Сами будем искать как включить да разрешить :(
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддитам лишь полуддеть. Без векторной графики в шрифтах поддержка современных мультикультурных гендерфлюидных эмоджи будет обременительна по размеру, сами же в числе первых будете негодовать.
     
     
  • 3.24, Ананоним (?), 13:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёто мелочаться изобретатели. Впихнули бы сразу в рендеринг строки "текста" модными "шрифтами" двиг HTML5 и всё. Ну какие-то полумеры, чесслово!
     

  • 1.23, Ананоним (?), 13:26, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже гении изобретают обновлённый текстовый интерфейс. Ну а чо! Рисовать интерфейсы графическими контролами это немодно. Даёшь текст в глифе! Ну что бы процедурку DrawRect не вызывать...
     
  • 1.25, Ананоним (?), 13:34, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поклонники дурных бесконечностей проникли в команду?
     

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