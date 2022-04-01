Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

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|6.26, ilyafedin (ok), 13:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Desk - столешница
> top - верх
> desktop - поверхность столешницы.
absolutely
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|2.3, Аноним (2), 08:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну или слитно можно было недесктоп. Есть десктоп и недесктоп.
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|2.7, Ю.Т. (?), 08:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати, сейчас, в эпоху носимых машинок, вполне уместным стало прилагательное "настольный" - буквальный перевод.
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|3.13, Аноним (13), 09:54, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система?
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|4.14, Ю.Т. (?), 10:03, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система?
Это негигиенично.
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|5.16, Аноним (13), 10:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это суровая правда жизни. Далеко не во всех местах ещё перешли на использование лэптопов и моноблоков.
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|3.17, Аноним (13), 10:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть дэсктоп, есть лэптоп. деск- доска, стол. Лэп - колено. Лэптоп наколенник, десктоп настоленник.
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|1.6, Аноним (6), 08:10, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видимо, дыр и уязвимостей в шрифтах стало мало, теперь благодаря svg запас обеспечен на 1000 лет вперёд.
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|2.8, Ю.Т. (?), 08:16, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?
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|3.9, Аноним (6), 08:19, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?
С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз когда нашли уязвимость с исполнением).
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|4.10, Ю.Т. (?), 08:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Но ведь никто не заставляет пользоваться сборкой с SVG и самими SVG?
> С PNG так же было, а потом он стал обязательным (как раз
> когда нашли уязвимость с исполнением).
Картинки были "необходимы" для веба, а без загрузки шрифтов веб обойдётся. Или уже не обойдётся? ))
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|5.12, Аноним (6), 09:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее, отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было.
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|6.15, Ю.Т. (?), 10:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А картинки в шрифтах кому необходимы были? Раньше отключалось, теперь нет. Точнее,
> отключить то можно, но вот зависимости не поймут, а ведь ещё
> год назад (ориентировочно) никаких жёстких зависимостей не было.
Так опять-таки, в каких шрифтах? Реализующих эмодзи? Вол и не грузить шрифты, если даже так уж прижмут в зависимостях сборки движка. Или уже и грузить шрифты заставляют?
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|7.22, userd (ok), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы же знаете про шрифт Marlett, который MS использует для отображения контролов?
Он в win98 в случае утечки ресурсов отваливался, и формы превращались в «тыкву».
Вот подождите - и эти шрифты с SVG будут использоваться не для ерунды типа эмодзи, а для чего-то более сущностного, типа отображения состояния чек-бокса или в качестве пиктограмм «ok» и «cancel» на кнопках. Сами будем искать как включить да разрешить :(
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|2.21, Аноним (21), 12:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Луддитам лишь полуддеть. Без векторной графики в шрифтах поддержка современных мультикультурных гендерфлюидных эмоджи будет обременительна по размеру, сами же в числе первых будете негодовать.
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|3.24, Ананоним (?), 13:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёто мелочаться изобретатели. Впихнули бы сразу в рендеринг строки "текста" модными "шрифтами" двиг HTML5 и всё. Ну какие-то полумеры, чесслово!
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|1.23, Ананоним (?), 13:26, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже гении изобретают обновлённый текстовый интерфейс. Ну а чо! Рисовать интерфейсы графическими контролами это немодно. Даёшь текст в глифе! Ну что бы процедурку DrawRect не вызывать...
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