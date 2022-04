Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:59, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Согласен, для нон-десктоп систем было бы понятнее.

3.5 , X86 ( ok ), 08:01, 01/04/2022 Для систем, отличных от...

4.11 , ilyafedin ( ok ), 08:44, 01/04/2022 ...рабочего стола

5.19 , Аноним ( 19 ), 11:50, 01/04/2022 Desk - столешница

top - верх

desktop - поверхность столешницы.

6.26 , ilyafedin ( ok ), 13:42, 01/04/2022 > Desk - столешница

> top - верх

> desktop - поверхность столешницы. absolutely

2.3 , Аноним ( 2 ), 08:00, 01/04/2022 Ну или слитно можно было недесктоп. Есть десктоп и недесктоп.

2.7 , Ю.Т. ( ? ), 08:15, 01/04/2022 Кстати, сейчас, в эпоху носимых машинок, вполне уместным стало прилагательное "настольный" - буквальный перевод.

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:54, 01/04/2022 Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система?

4.14 , Ю.Т. ( ? ), 10:03, 01/04/2022 > Но ведь когда процессор отдельно от телевизора это чаще подстольная система? Это негигиенично.

5.16 , Аноним ( 13 ), 10:14, 01/04/2022 Но это суровая правда жизни. Далеко не во всех местах ещё перешли на использование лэптопов и моноблоков.

3.17 , Аноним ( 13 ), 10:32, 01/04/2022 Есть дэсктоп, есть лэптоп. деск- доска, стол. Лэп - колено. Лэптоп наколенник, десктоп настоленник.

2.20 , Аноним ( 20 ), 12:15, 01/04/2022 "Для недесктоп систем" - вот так уже вполне русский.