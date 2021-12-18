В Debian предложен менеджер шрифтов fnt

В состав пакетной базы Debian testing, на основе которой будет сформирован релиз Debian 12 "Bookworm", принят пакет fnt с реализацией менеджера шрифтов, решающего задачу установки дополнительных шрифтов и поддержания уже имеющихся шрифтов в актуальном состоянии. Кроме Linux программа также может использоваться во FreeBSD (на днях добавлен порт) и macOS. Код написан на Shell и распространяется под лицензией MIT.

Утилита fnt позиционируется как аналог apt для шрифтов и поддерживает похожий набор команд для установки, обновления и поиска. Дополнительно предлагается команда для наглядного предпросмотра шрифтов в консоли при помощи ascii-графики. Для более качественного просмотра предлагаемых шрифтов в браузере подготовлен web-сервис. Утилита позволяет установить более свежие шрифты, присутствующие в репозитории Debian Sid, а также внешние шрифты из коллекции Google Web Fonts. Всего для установки предлагается около 2000 шрифтов (480 из Debian sid и 1420 из Google Web Fonts).