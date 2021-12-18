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В Debian предложен менеджер шрифтов fnt

18.12.2021 11:58

В состав пакетной базы Debian testing, на основе которой будет сформирован релиз Debian 12 "Bookworm", принят пакет fnt с реализацией менеджера шрифтов, решающего задачу установки дополнительных шрифтов и поддержания уже имеющихся шрифтов в актуальном состоянии. Кроме Linux программа также может использоваться во FreeBSD (на днях добавлен порт) и macOS. Код написан на Shell и распространяется под лицензией MIT.

Утилита fnt позиционируется как аналог apt для шрифтов и поддерживает похожий набор команд для установки, обновления и поиска. Дополнительно предлагается команда для наглядного предпросмотра шрифтов в консоли при помощи ascii-графики. Для более качественного просмотра предлагаемых шрифтов в браузере подготовлен web-сервис. Утилита позволяет установить более свежие шрифты, присутствующие в репозитории Debian Sid, а также внешние шрифты из коллекции Google Web Fonts. Всего для установки предлагается около 2000 шрифтов (480 из Debian sid и 1420 из Google Web Fonts).



  1. Главная ссылка к новости (https://bits.debian.org/2021/1...)
  2. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.11
  3. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
  4. OpenNews: Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения
  5. OpenNews: Разработчики Pango отказались от поддержки мягкого сглаживания в старых шрифтах
  6. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56369-fnt
Ключевые слова: fnt, debian, font
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FortyTwo (ok), 12:25, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Утилита позволяет установить более свежие шрифты

    Теперь заживём!

     
  • 1.2, prokoudine (ok), 12:32, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    1001 причина не использовать более наглядный https://github.com/FontManager/font-manager
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:29, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть инструмент для ленивых чтоб не попасть на проприетарные шрифты (может быстро лицензию поглядеть или что-то подобное)?
     
     
  • 3.11, keydon (ok), 13:55, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет проприетарных шрифтов, есть шрифты с закрытым доступом и выдуманные копирастами глупые правила
     
  • 3.22, prokoudine (ok), 15:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть инструмент для ленивых чтоб не попасть на проприетарные шрифты (может
    > быстро лицензию поглядеть или что-то подобное)?

    Во всё том же Font Manager есть вкладка "Лицензия":

    https://i.imgur.com/qAcItKA.png

    А также фильтр в боковой панели слева:

    https://i.imgur.com/9yBcz1a.png

    Просто надо иметь в виду, что не все авторы шрифтов заполняют поля метаданных.

     
  • 2.24, Аноним (24), 15:12, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  1001 причина не использовать более наглядный

    Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает, что нельзя пользоваться apt, и наоборот.

     
     
  • 3.26, prokoudine (ok), 15:26, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  1001 причина не использовать более наглядный
    > Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает,
    > что нельзя пользоваться apt, и наоборот.

    Сравнение с apt/synaptic не годится: может произойти поломка системы, когда надо из консоли не заходя в иксы доустановить или переустановить пакет. Это как раз понятная история.

    В каком таком юзкейсе надо установить шрифт из google fonts с предпросмотром именно из консоли?

    Понятно, что есть всякие необычные персонажи с маниакальным стремлением делать вообще всё из консоли вопреки здравому смыслу. Но это так себе аргумент.

     

  • 1.3, mikhailnov (ok), 13:08, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > наглядного предпросмотра шрифтов в консоли при помощи ascii-графики

    Вот это наглядность!

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:27, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При этом самых нужных - MS Core fonts for the Web - по-прежнему нет.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:29, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > M$

    не нужно

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:46, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это, кстати, зря. В отличие от гугла МС делает (или делал) нормальные шрифты.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:35, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них есть несколько *метрикосовместимых* вариантов прямо в репах. Что тебе мешает их поставить? Будет даже лучше.
     
     
  • 3.9, хуненим (?), 13:53, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это каких?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:05, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_fonts
     
  • 3.17, Аноним (4), 14:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них есть несколько *метрикосовместимых*

    Мне нужны не "метрикосовместимые" для ворда. Мне нужны нормальные буквы без замыливания и радуги в 6, 8,10 пикселей высоты (x-height, высота прописной буквы). Для таких размеров байткод хинтов есть только в MS web fonts. На то, что получается у FreeType'а без хинтов на таких размерах невозможно смотреть без слёз.

     
     
  • 4.20, Аноним (24), 15:06, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если не секрет? Уже 10px с огромным трудом читается даже при наличии близорукости, про меньшие и говорить не стоит. Радуга, не радуга - кто будет всматриваться?
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:58, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда такого не писал и всегда такое осуждал, но это действительно ненужное ненужно. На кой нам смотреть на шрифт в ASCII графике? Просмотр в браузере не менее ущербный. Когда есть столько более-менее нормальных инструментов, зачем нужно ЭТО? Код на шелле, вы серьёзно? Зачем вообще специальный пакетный менеджер для шрифтов; какие такие проблемы он решает, которые не может решить штатный пакетный менеджер? В общем, эталонное ненужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Меня больше беспокоит не то, что ОНО существует (чем только люди не развлекаются), а то, что ЭТО пытаются пропихнуть в debian.
     
     
  • 3.27, Ты гонишь (?), 15:34, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типок не имеющий никакого отношения к разработке Дебиан и соответствующих пакетов, извещает мир о своей никому не интересной обеспокоенности. И таких на попеннете 99,99999..% От времена настали.
     
  • 2.23, Аноним (24), 15:10, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Код на шелле, вы серьёзно?

    А что такого? Прозрачно, юниксвейно.
    Чай, не сишка-растишка от леннартов.

     

  • 1.16, Ананоним (?), 14:08, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь больше ненужных менеджеров на каждый чих!
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 15:13, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, сам Патрик почтил своим присутствием саей скромный сайт!
     

  • 1.18, макпыф (ok), 14:26, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при помощи ascii-графики

    |   |  \    /  \  |  /  |   |    /- -\
    |   |   \  /    \ | /   |   |   /     \
    |--|    \/      \|/    |---|   |     |
    |   |    /       /|\    |   |   \     /
    |   |   /       / | \   |   |    \_ _/

    (конечно, только ради прикола)

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:39, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы они путем перезагрузки знакогенератора бы это рисовали, прям как в Dos.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:50, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те у кого Дебиан стоит на рабочей машине с иксами, вроде и сам сумеет настроить себе шрифты, не?
     
     
  • 2.21, Аноним (24), 15:08, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан с иксами установить не сложнее, чем убунту или винду.

    А вот установка шрифтов сейчас действительно не очень удобна - найти, скачать, распаковать в определенный каталог, обновить fontcache. Каждый раз забываю подробности (какой каталог, какая команда) и приходится гуглить.

     

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