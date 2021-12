В Debian предложен менеджер шрифтов fnt

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:29, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть инструмент для ленивых чтоб не попасть на проприетарные шрифты (может быстро лицензию поглядеть или что-то подобное)?

3.11 , keydon ( ok ), 13:55, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет проприетарных шрифтов, есть шрифты с закрытым доступом и выдуманные копирастами глупые правила

3.22 , prokoudine ( ok ), 15:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А есть инструмент для ленивых чтоб не попасть на проприетарные шрифты (может

> быстро лицензию поглядеть или что-то подобное)? Во всё том же Font Manager есть вкладка "Лицензия": https://i.imgur.com/qAcItKA.png А также фильтр в боковой панели слева: https://i.imgur.com/9yBcz1a.png Просто надо иметь в виду, что не все авторы шрифтов заполняют поля метаданных.

2.24 , Аноним ( 24 ), 15:12, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1001 причина не использовать более наглядный Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает, что нельзя пользоваться apt, и наоборот.

3.26 , prokoudine ( ok ), 15:26, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> 1001 причина не использовать более наглядный

> Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает,

> что нельзя пользоваться apt, и наоборот. Сравнение с apt/synaptic не годится: может произойти поломка системы, когда надо из консоли не заходя в иксы доустановить или переустановить пакет. Это как раз понятная история. В каком таком юзкейсе надо установить шрифт из google fonts с предпросмотром именно из консоли? Понятно, что есть всякие необычные персонажи с маниакальным стремлением делать вообще всё из консоли вопреки здравому смыслу. Но это так себе аргумент.