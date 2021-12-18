В Debian предложен менеджер шрифтов fnt

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|2.5, Аноним (5), 13:29, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть инструмент для ленивых чтоб не попасть на проприетарные шрифты (может быстро лицензию поглядеть или что-то подобное)?
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|3.11, keydon (ok), 13:55, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет проприетарных шрифтов, есть шрифты с закрытым доступом и выдуманные копирастами глупые правила
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|2.24, Аноним (24), 15:12, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1001 причина не использовать более наглядный
Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает, что нельзя пользоваться apt, и наоборот.
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|3.26, prokoudine (ok), 15:26, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> 1001 причина не использовать более наглядный
> Гуевые и консольные инструменты друг друга не отменяют. Существование synaptic не означает,
> что нельзя пользоваться apt, и наоборот.
Сравнение с apt/synaptic не годится: может произойти поломка системы, когда надо из консоли не заходя в иксы доустановить или переустановить пакет. Это как раз понятная история.
В каком таком юзкейсе надо установить шрифт из google fonts с предпросмотром именно из консоли?
Понятно, что есть всякие необычные персонажи с маниакальным стремлением делать вообще всё из консоли вопреки здравому смыслу. Но это так себе аргумент.
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|1.3, mikhailnov (ok), 13:08, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> наглядного предпросмотра шрифтов в консоли при помощи ascii-графики
Вот это наглядность!
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|1.4, Аноним (4), 13:27, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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При этом самых нужных - MS Core fonts for the Web - по-прежнему нет.
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|3.8, Аноним (8), 13:46, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот это, кстати, зря. В отличие от гугла МС делает (или делал) нормальные шрифты.
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|2.7, Аноним (7), 13:35, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них есть несколько *метрикосовместимых* вариантов прямо в репах. Что тебе мешает их поставить? Будет даже лучше.
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|3.17, Аноним (4), 14:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них есть несколько *метрикосовместимых*
Мне нужны не "метрикосовместимые" для ворда. Мне нужны нормальные буквы без замыливания и радуги в 6, 8,10 пикселей высоты (x-height, высота прописной буквы). Для таких размеров байткод хинтов есть только в MS web fonts. На то, что получается у FreeType'а без хинтов на таких размерах невозможно смотреть без слёз.
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|4.20, Аноним (24), 15:06, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем, если не секрет? Уже 10px с огромным трудом читается даже при наличии близорукости, про меньшие и говорить не стоит. Радуга, не радуга - кто будет всматриваться?
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|1.12, Аноним (12), 13:58, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Никогда такого не писал и всегда такое осуждал, но это действительно ненужное ненужно. На кой нам смотреть на шрифт в ASCII графике? Просмотр в браузере не менее ущербный. Когда есть столько более-менее нормальных инструментов, зачем нужно ЭТО? Код на шелле, вы серьёзно? Зачем вообще специальный пакетный менеджер для шрифтов; какие такие проблемы он решает, которые не может решить штатный пакетный менеджер? В общем, эталонное ненужно.
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|2.13, Аноним (12), 13:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Меня больше беспокоит не то, что ОНО существует (чем только люди не развлекаются), а то, что ЭТО пытаются пропихнуть в debian.
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|3.27, Ты гонишь (?), 15:34, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типок не имеющий никакого отношения к разработке Дебиан и соответствующих пакетов, извещает мир о своей никому не интересной обеспокоенности. И таких на попеннете 99,99999..% От времена настали.
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|2.23, Аноним (24), 15:10, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Код на шелле, вы серьёзно?
А что такого? Прозрачно, юниксвейно.
Чай, не сишка-растишка от леннартов.
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|1.18, макпыф (ok), 14:26, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> при помощи ascii-графики
| | \ / \ | / | | /- -\
| | \ / \ | / | | / \
|--| \/ \|/ |---| | |
| | / /|\ | | \ /
| | / / | \ | | \_ _/
(конечно, только ради прикола)
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|2.28, Аноним (28), 15:39, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще бы они путем перезагрузки знакогенератора бы это рисовали, прям как в Dos.
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|1.19, Аноним (19), 14:50, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Те у кого Дебиан стоит на рабочей машине с иксами, вроде и сам сумеет настроить себе шрифты, не?
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|2.21, Аноним (24), 15:08, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан с иксами установить не сложнее, чем убунту или винду.
А вот установка шрифтов сейчас действительно не очень удобна - найти, скачать, распаковать в определенный каталог, обновить fontcache. Каждый раз забываю подробности (какой каталог, какая команда) и приходится гуглить.
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