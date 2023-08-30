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В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах

30.08.2023 09:58

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, предупредил пользователей о публикации организацией MITRE, отвечающей за ведение базы данных общеизвестных уязвимостей, отчёта с информацией о ложной критической уязвимости. Проблеме присвоен CVE-идентификатор CVE-2020-19909 и выставлен уровень опасности 9.8 из 10, свойственный для удалённо эксплуатируемых уязвимостей, приводящих к выполнению кода с повышенными привилегиями.

На деле отчёт об уязвимости ссылается на проблему в коде разбора параметра командной строки "--retry-delay", которая была устранена в 2019 году и приводила к целочисленному переполнению. Так как ошибка проявляется только при явной передаче некорректного значения при запуске утилиты из командной строки и приводит к неверной интерпретации задержки перед повторной отправкой данных (несколько секунд вместо заданных миллиардов лет), ошибка не была отнесена разработчиками к категории уязвимостей.

Тем не менее, спустя три года кто-то отправил в MITRE отчёт об уязвимости и присвоил проблеме критический уровень опасности. Вопрос также вызывает то, как MITRE мог согласиться с заявленным уровнем опасности, так как даже если бы это была эксплуатируемая уязвимость, проблемы, приводящие к отказу в обслуживании, обычно помещаются в категорию неопасных. Примечательно, что разработчики curl обратились в MITRE с просьбой отменить CVE-отчёт, но представители MITRE ограничились отпиской, отказались удалить CVE и лишь пометили его как спорный ("DISPUTED").

Данный инцидент можно было бы считать единичным случаем, но проект PostgreSQL сообщил о выявлении подобного ложного отчёта, также отправленного 22 августа и привязанного к старому CVE-идентификатору, выданному в 2020 году. Отчёт об уязвимости CVE-2020-21469, которой присвоен статус опасной (7.5 из 10), ссылается на исправленную в 2020 году ошибку, проявляющуюся при обработке сигнала SIGHUP серверным процессом PostgreSQL. В CVE заявлено, что через повторяющуюся отправку сигнала SIGHUP серверному процессу можно добиться отказа в обслуживании. Разработчики PostgreSQL не считают данную ошибку уязвимостью, так как для её проявления требуется выполнение действий с правами администратора или пользователя postgres, имеющего полный доступ к СУБД (нет смысла вызывать отказ в обслуживании, когда достаточно прав для штатного завершения процесса и удаления БД).

Анализ нетипичных CVE, созданных 22 августа, показал, что в этот день было добавлено около 150 отчётов (1, 2, 3, 4, 5, 6) под идентификаторами, выданными в 2020-2022 годах. Идентификаторы охватывают большое число открытых проектов и, на первый взгляд, также интерпретируют обычные ошибки, не связанные с обработкой внешних данных, как опасные уязвимости. Например, среди заявленных проблем, которым присвоен статус критически опасных:

  • CVE-2022-48522 - переполнение стека в функции S_find_uninit_var из Perl 5.34.0. Указано, что наблюдаемое аварийное завершение может привести к удалённому выполнению кода или локальному повышению привилегий.
  • CVE-2022-48174 - переполнение стека в интерпретаторе ash из набора busybox. Заявлена возможность выполнения кода злоумышенника при выполнении команд в ash.
  • CVE-2022-47022 - ошибка в topology-linux.c из open-mpi hwloc 2.1.0, приводящая к отказу в обслуживании через glibc-cpuset.
  • CVE-2022-36648 - разыменование нулевого указателя при эмуляции of_dpa_cmd_add_l2_flood в QEMU 7.0.0. Заявлено о потенциальной возможности добиться выполнения кода на стороне хост-системы через выполнения определённого кода в гостевой ОС.
  • CVE-2022-26592 - переполнение стека в libsass 3.6.5, затрагивающее функцию CompoundSelector::has_real_parent_ref.
  • CVE-2020-24295, CVE-2020-24293, CVE-2020-24292, CVE-2021-40263, CVE-2021-40265 - серия проблем в пакете FreeImage, проявляющихся при разборе изображений в разных форматах.
  • CVE-2021-29390 - переполнение кучи в функции decompress_smooth_data (jdcoefct.c) из библиотеки libjpeg-turbo 2.0.90, позволяющее прочитать 2 байта из области вне буфера.
  • CVE-2020-35357 - переполнение буфера в функции gsl_stats_quantile_from_sorted_data из библиотеки GSL (GNU Scientific Library) 2.5 и 2.6, которое может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных входных данных.
  • CVE-2020-22219 - переполнение буфера в функции bitwriter_grow_ в кодировщике flac, которое может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных входных данных.
  • CVE-2020-22217 - переполнение буфера в функции ares_parse_soa_reply (ares_parse_soa_reply.c) из пакета c-ares.

Спорные отчёты направлены анонимно через сервис информирования об уязвимостях NVD. Мотив публикации не ясен, вероятно кто-то решил продемонстрировать отсутствие должного аудита при приёме отчётов об уязвимостях, возможность использования CVE как механизма для дискредитации проектов или привлечь внимание к исправлению в коде потенциально опасных проблем без анализа их влияния на безопасность. Наиболее вероятно, что кто-то подготовил отчёты на основе изучения исправленных ошибок, которые потенциально были способны привести к уязвимостям, но были признаны разработчиками основных проектов, как не влияющие на безопасность (например, могло быть переполнение буфера, но оно проявлялось только при обработке внутренних данных, на которые не может влиять пользователь).

  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2023: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  4. OpenNews: Pwnie Awards 2020: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  5. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59683-cve
Ключевые слова: cve, curl, postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше не меньше - пусть будет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:27, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз теряют жизнь и доверие.
     

  • 1.2, пох. (?), 10:14, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хахаха. Кто-то наконец заметил что грантоеды из MITRE давно уже ничего не умеют кроме торговли номерками да и та поставлена из рук вон плохо (продают диапазоны "впрок" уважаемым людям и без конца путают номерки)

     
  • 1.3, InuYasha (??), 10:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бывают такие нелюди: своих проектов нет - так хоть до чужих докопаться.
    Но в данном случае, как мне кажется, тут нечто большее чем психическое расстройство.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:18, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь это злой умысел?
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:29, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дурак всё делает только с лучшими намерениями. :)
     
  • 3.12, InuYasha (??), 10:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, смотри: этот "кто-то" как минимум кропотливо собрал эти баги, причём, за несколько лет, оформил запросы, выбрав одному ему понятное время...
    Может, это недовольный "пропусками", либо очередной хайповый "пенетатор". А может, кто-то и ИИ решил на это натравить.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:56, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да проще все. Кому-то потребовалось референсы на уязвимости. Для грантов, отчетов, сиви, инвестора или подобного. Вкратце - для очковтирательства.
     
     
  • 5.22, InuYasha (??), 11:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, нечто-похожее под хайповым пенетратором я и имел в виду )
     
  • 3.26, FF (?), 11:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно же безопасные языки продвигать, показывать неуклонное падение багов в результате внедрения
     
     
  • 4.28, Анонимусс (?), 11:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хехе, пока что количество багов на дыряшке только растет)))
     
  • 2.29, Анонин (?), 11:58, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну разумеется, найти ошибку в чужом проекте - это преступление.
    Пусть лучше живет там, используется, главное не порочить славное имя программеров!
     
     
  • 3.30, InuYasha (??), 12:10, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делай сове больно.
    "докопаться" != "найти ошибку"
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну всё, все уязвимости фейковые, а мы живём в идеальном мире.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:31, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да просто ИИ подключили, он выдумал и отрапортавал. А на той стороне тоже ИИ подключили ответы писать, он тоже выдумал как ответить.
     
     
  • 3.15, ryoken (ok), 10:46, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChatGPT таки пролез в Ынет? :)
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:48, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще-то только в Ынете и бывает и без него не жизнеспособен.
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:03, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сотрудники колл-центров мстят за картонные леопарды.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:24, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взбодрили ©
     
  • 1.20, Массоны Рептилоиды (?), 11:06, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мальчик, который кричал "Волк!"
     
     
  • 2.31, InuYasha (??), 12:11, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А волк спокойно спустился с холма и накрыл всё стадо. )
     
     
  • 3.33, Массоны Рептилоиды (?), 12:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай дураку волка стеклянного...
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > но были признаны разработчиками основных проектов, как не влияющие на безопасность

    Т.е. те, кто уже налажал в коде, просто говорят "это безопасно" и им сразу нужно поверить?

     
     
  • 2.25, FF (?), 11:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верьте в ржавчину, а не каким-то разработчикам каких-то работающих проектов
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 11:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты совсем отбитый? Почему ты сейчас приплетаешь ржавчину?

    Еще раз, ситуация следующая:
    - лудшие погромисты на божественной в очередной раз наг0внок0дили баги "типил проблемы дыряшки" (с)
    - после этого они сказали "всё чики-пики, это не уязвимость"
    - мы должны им просто взять и поверить?

     

  • 1.32, onanim (?), 12:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Наиболее вероятно, что кто-то подготовил отчёты на основе изучения исправленных ошибок, которые потенциально были способны привести к уязвимостям, но были признаны разработчиками основных проектов, как не влияющие на безопасность (например, могло быть переполнение буфера, но оно проявлялось только при обработке внутренних данных, на которые не может влиять пользователь).

    это.
    просто индусы добрались и до нашего уютного инфосека, и флудят все CVE Numbering Authorities хламом типа open redirect и фейковыми репортами, в надежде получить кучу номеров CVE и написать эти CVE себе в резюме, типа они дофига секьюрити рисёрчеры.

     

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