В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах

|
|1.2, пох. (?), 10:14, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хахаха. Кто-то наконец заметил что грантоеды из MITRE давно уже ничего не умеют кроме торговли номерками да и та поставлена из рук вон плохо (продают диапазоны "впрок" уважаемым людям и без конца путают номерки)
|
|1.3, InuYasha (??), 10:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Бывают такие нелюди: своих проектов нет - так хоть до чужих докопаться.
Но в данном случае, как мне кажется, тут нечто большее чем психическое расстройство.
|
|
|
|
|
|3.12, InuYasha (??), 10:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну, смотри: этот "кто-то" как минимум кропотливо собрал эти баги, причём, за несколько лет, оформил запросы, выбрав одному ему понятное время...
Может, это недовольный "пропусками", либо очередной хайповый "пенетатор". А может, кто-то и ИИ решил на это натравить.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 10:56, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да проще все. Кому-то потребовалось референсы на уязвимости. Для грантов, отчетов, сиви, инвестора или подобного. Вкратце - для очковтирательства.
|
|3.26, FF (?), 11:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно же безопасные языки продвигать, показывать неуклонное падение багов в результате внедрения
|
|2.29, Анонин (?), 11:58, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну разумеется, найти ошибку в чужом проекте - это преступление.
Пусть лучше живет там, используется, главное не порочить славное имя программеров!
|
|
|
|2.9, Аноним (7), 10:31, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да просто ИИ подключили, он выдумал и отрапортавал. А на той стороне тоже ИИ подключили ответы писать, он тоже выдумал как ответить.
|
|
|
|
|
|4.16, Аноним (16), 10:48, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он вообще-то только в Ынете и бывает и без него не жизнеспособен.
|
|1.23, Аноним (23), 11:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> но были признаны разработчиками основных проектов, как не влияющие на безопасность
Т.е. те, кто уже налажал в коде, просто говорят "это безопасно" и им сразу нужно поверить?
|
|
|
|2.25, FF (?), 11:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Верьте в ржавчину, а не каким-то разработчикам каких-то работающих проектов
|
|
|
|3.27, Аноним (23), 11:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты совсем отбитый? Почему ты сейчас приплетаешь ржавчину?
Еще раз, ситуация следующая:
- лудшие погромисты на божественной в очередной раз наг0внок0дили баги "типил проблемы дыряшки" (с)
- после этого они сказали "всё чики-пики, это не уязвимость"
- мы должны им просто взять и поверить?
|
|1.32, onanim (?), 12:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Наиболее вероятно, что кто-то подготовил отчёты на основе изучения исправленных ошибок, которые потенциально были способны привести к уязвимостям, но были признаны разработчиками основных проектов, как не влияющие на безопасность (например, могло быть переполнение буфера, но оно проявлялось только при обработке внутренних данных, на которые не может влиять пользователь).
это.
просто индусы добрались и до нашего уютного инфосека, и флудят все CVE Numbering Authorities хламом типа open redirect и фейковыми репортами, в надежде получить кучу номеров CVE и написать эти CVE себе в резюме, типа они дофига секьюрити рисёрчеры.
|