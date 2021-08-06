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Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

06.08.2021 14:50

Определены победители ежегодной премии Pwnie Awards 2021, выделяющей наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара и Золотой малины в области компьютерной безопасности.

Основные победители (список претендентов):

  • Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий. Победа присуждена компании Qualys за выявление уязвимости CVE-2021-3156 в утилите sudo, позволяющей получить привилегии root. Уязвимость присутствовала в коде около 10 лет и примечательна тем, что для её выявления потребовался тщательный разбор логики работы утилиты.
  • Лучшая серверная ошибка. Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Победа присуждена за выявление нового вектора атак на Microsoft Exchange. Информация не обо всех уязвимостях данного класса опубликована, но уже раскрыты сведения об уязвимости CVE-2021-26855 (ProxyLogon), позволяющей извлечь данные произвольного пользователя без аутентификации, и CVE-2021-27065, дающей возможность выполнить свой код на сервере с правами администратора.
  • Лучшая криптографическая атака. Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена компании Microsoft за уязвимость (CVE-2020-0601) в реализации цифровых подписей на основе эллиптических кривых, позволяющую сгенерировать закрытые ключи на основе открытых ключей. Проблема позволяла создать поддельные TLS-сертификаты для HTTPS и фиктивные цифровые подписи, которые верифицировались в Windows как заслуживающие доверия.
  • Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена исследователям, предложившим метод BlindSide для обхода защиты на основе рандомизации адресов (ASLR) при помощи утечек по сторонним каналам, возникающим в результате спекулятивного выполнения инструкций процессором.
  • Самый большой провал (Most Epic FAIL). Премия присуждена компании Microsoft за многократно выпущенное неработающее исправление уязвимости PrintNightmare (CVE-2021-34527) в системе вывода на печать Windows, позволяющей выполнить свой код. Вначале компания Microsoft пометила проблему как локальную, но затем выяснилось, что атака может быть совершена удалённо. Затем Microsoft четыре раза публиковала обновления, но каждый раз исправление закрывало лишь частный случай и исследователи находили новый способ совершения атаки.
  • Лучшая ошибка в клиентском ПО. Победил исследователь, выявивший уязвимость CVE-2020-28341 в безопасных криптопроцессорах Samsung, получивших сертификат защищённости CC EAL 5+. Уязвимость позволяла полностью обойти защиту и получить доступ к выполняемому на чипе коду и хранимым в анклаве данным, обойти блокировку хранителя экрана, а также внести изменения в прошивку для создания скрытого бэкдора.
  • Hаиболее недооценённая уязвимость. Премия присуждена компании Qualys за выявление серии уязвимостей 21Nails в почтовом сервере Exim, 10 из которых могут быть эксплуатированы удалённо. Разработчики Exim скептически восприняли возможность эксплуатации проблем и потратили более 6 месяцев на разработку исправлений.
  • Самая ламерская реакция производителя (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признана компания Cellebrite, занимающейся созданием приложений для криминалистичкского анализа и извлечения данных правоохранительными органами. Cellebrite неадекватно отреагировала на сообщение об уязвимостях, отправленное Мокси Марлинспайком (Moxie Marlinspike), автором протокола Signal. Мокси заинтересовался Cellebrite после публикации в СМИ заметки о создании технологии, позволяющей взламывать зашифрованные сообщения Signal, впоследствии оказавшейся фейком из-за неверной интерпретации информации в статье на сайте Cellebrite, которая затем была убрана ("атака" требовала физического доступа к телефону и возможности снятия блокировки экрана, т.е. сводилась просмотру сообщений в мессенджере, но не вручную, а с использованием специального приложения, симулирующего действия пользователя).

    Мокси изучил приложения Cellebrite и нашёл там критические уязвимости, которые позволяли организовать выполнение произвольного кода при попытке сканирования специально оформленных данных. В приложении Cellebrite также был выявлен факт использования устаревшей библиотеки ffmpeg, не обновлявшейся 9 лет и содержащей большое число неисправленных уязвимостей. Вместо того, чтобы признать проблемы и заняться исправлением проблем компания Cellebrite опубликовала заявление, что заботится о целостности данных пользователей, поддерживает безопасность своих продуктов на должном уровне, регулярно выпускает обновления и поставляет лучшие приложения в своём роде.

  • Самое большое достижение. Премия присуждена Ильфаку Гильфанову, автору дизассемблера IDA и декомпилятора Hex-Rays, за вклад в разработку инструментов для исследователей безопасности и способность поддерживать актуальный продукт на протяжении 30 лет.


  1. Главная ссылка к новости (https://pwnies.com/winners/...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2020: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  4. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  5. OpenNews: В рамках Pwnie Awards 2013 определены наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  6. OpenNews: Озвучены имена победителей Pwnie Awards 2011
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55600-pwnies
Ключевые слова: pwnies, award
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:01, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Самый большой провал (Most Epic FAIL). Премия присуждена компании Microsoft

    Это было легко угадать.

     
     
  • 2.2, пох. (?), 15:09, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Естественно - мы же ж корпорация зла!
    То ли дело 20 уязвимостей в exim - половина из которых то ли исправлена, то ли нет, потому что разработчикам наплевать.

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 15:21, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато исправят сразу и не будет тупняка как у майкрософт.
     
     
  • 4.7, пох. (?), 15:24, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты о чем, чувак? Они пол-года рассуждали что уязвимости не уязвимости, пока им несколько штук PoC не поднесли к носу. Причем никто уже даже не стал тратиться перепроверять, что хотя бы все уже найденое на самом деле исправлено.
    В отличие от msовских индусов, которые пытались исправить, но получилось как у индусов.

     
     
  • 5.8, Аноним (1), 15:28, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше не пытаться исправить, чем пытаться и не исправить.
     
  • 4.17, Michael Shigorin (ok), 16:04, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот прежде чем такое на голубом глазу вещать -- прочитайте новость-то.

    Другое дело, что на exim пусть себе сидят упорные искатели острых ощущений -- для нас, обычных пользователей, есть как минимум postfix.  А вот в случае с погремушками от некрософта вариантов-то может и не оказаться.

     
     
  • 5.19, Аноним (1), 16:08, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве Альт не придумает альтернативу? У нас вроде как перевод промышленности на отечественное ПО. Не всё же Астре.
     
  • 5.21, suffix (ok), 16:15, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вы хоть читали что это за "20 уязвимостей в exim'?

    Совершенно правильно скептически их восприняли разумные люди ибо реально работающих эксплойтов на основе этих уязвимостей ни одного не оказалось :)

     
  • 5.22, пох. (?), 16:27, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другое дело, что на exim пусть себе сидят упорные искатели острых ощущений

    а мы так и будем поцфиксом exchange подпирать.

     
  • 3.25, Juha (ok), 17:21, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки премия не за то что есть проблемы, а за то что мы фиксили, фиксили да не то.
     
  • 2.27, мля (?), 17:41, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже эпические провалы Microsoft не приблежают линукс к десктопу ни на миллиметр. У проклятая Корпорация Зла, ты во всём виновата! Ты нам в штаны ...
     

  • 1.3, DrSheppard (ok), 15:10, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А кто получил премию за Most Epic Achievement?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:22, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Об этом же написано, Ильфак Гильфанов.
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 15:24, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему пони всё G3? Луддиты там что-ли?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 15:29, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое G3
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 15:34, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что такое G3

    Старая добрая штурмовая винтовка (по популярности у африканцев - сразу за АК), с мощным патроном (7.62х51), из которой удобно стрелять поней.


     
     
  • 4.11, Аноним (1), 15:43, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще, абсолютно не понял. При чём тут штурмовая винтовка и при чём тут луддиты? Сейчас зашел на сайт премии. Это как-то связанно с нарисованной лошадью? Скорей всего да. Но пазл всё равно не складывается.
     
  • 3.12, iPony129412 (?), 15:53, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RTFM
    https://www.strawberryreef.com/
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 15:57, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, теперь понял. Это всё завязано с тем мультфильмом который иногда всплывает на аватарках пользователей. Прости, но эту матчасть я изучать не буду, не нужно.
     
     
  • 5.16, iPony129412 (?), 16:02, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это классика, это знать надо! 😠
     
     
  • 6.20, Аноним (1), 16:10, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рахманинов и Чайковский это классика.
     

  • 1.13, Ordu (ok), 15:56, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Мокси заинтересовался Cellebrite после публикации в СМИ заметки о создании технологии, позволяющей взламывать зашифрованные сообщения Signal ...

    -- ах вы, суки... -- подумал он.

    > Мокси изучил приложения Cellebrite и нашёл там критические уязвимости, которые позволяли организовать выполнение произвольного кода...

    -- я тоже так могу.

     
     
  • 2.18, Аноним (1), 16:06, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все знают что rust :D
     

  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 17:14, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как страшно жыть...
     
  • 1.24, abi (?), 17:19, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Премия присуждена компании Microsoft за уязвимость (CVE-2020-0601) в реализации цифровых подписей ..... которые верифицировались в Windows как заслуживающие доверия.

    В смысле одной рукой вносили, а второй посылали на конкурс? Однако.

     
  • 1.26, Sluggard (ok), 17:35, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Негрософт прям впереди планеты всей — победы сразу в нескольких номинациях с ними связаны. Молодцы.
     

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