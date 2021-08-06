Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

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|1.1, Аноним (1), 15:01, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Самый большой провал (Most Epic FAIL). Премия присуждена компании Microsoft
Это было легко угадать.
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|2.2, пох. (?), 15:09, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Естественно - мы же ж корпорация зла!
То ли дело 20 уязвимостей в exim - половина из которых то ли исправлена, то ли нет, потому что разработчикам наплевать.
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|4.7, пох. (?), 15:24, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты о чем, чувак? Они пол-года рассуждали что уязвимости не уязвимости, пока им несколько штук PoC не поднесли к носу. Причем никто уже даже не стал тратиться перепроверять, что хотя бы все уже найденое на самом деле исправлено.
В отличие от msовских индусов, которые пытались исправить, но получилось как у индусов.
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|5.8, Аноним (1), 15:28, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше не пытаться исправить, чем пытаться и не исправить.
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|4.17, Michael Shigorin (ok), 16:04, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот прежде чем такое на голубом глазу вещать -- прочитайте новость-то.
Другое дело, что на exim пусть себе сидят упорные искатели острых ощущений -- для нас, обычных пользователей, есть как минимум postfix. А вот в случае с погремушками от некрософта вариантов-то может и не оказаться.
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|5.19, Аноним (1), 16:08, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а разве Альт не придумает альтернативу? У нас вроде как перевод промышленности на отечественное ПО. Не всё же Астре.
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|5.21, suffix (ok), 16:15, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Вы хоть читали что это за "20 уязвимостей в exim'?
Совершенно правильно скептически их восприняли разумные люди ибо реально работающих эксплойтов на основе этих уязвимостей ни одного не оказалось :)
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|5.22, пох. (?), 16:27, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Другое дело, что на exim пусть себе сидят упорные искатели острых ощущений
а мы так и будем поцфиксом exchange подпирать.
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|3.25, Juha (ok), 17:21, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таки премия не за то что есть проблемы, а за то что мы фиксили, фиксили да не то.
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|2.27, мля (?), 17:41, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже эпические провалы Microsoft не приблежают линукс к десктопу ни на миллиметр. У проклятая Корпорация Зла, ты во всём виновата! Ты нам в штаны ...
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|3.10, Аноним (-), 15:34, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что такое G3
Старая добрая штурмовая винтовка (по популярности у африканцев - сразу за АК), с мощным патроном (7.62х51), из которой удобно стрелять поней.
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|4.11, Аноним (1), 15:43, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще, абсолютно не понял. При чём тут штурмовая винтовка и при чём тут луддиты? Сейчас зашел на сайт премии. Это как-то связанно с нарисованной лошадью? Скорей всего да. Но пазл всё равно не складывается.
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|4.14, Аноним (1), 15:57, 06/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А, теперь понял. Это всё завязано с тем мультфильмом который иногда всплывает на аватарках пользователей. Прости, но эту матчасть я изучать не буду, не нужно.
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|1.13, Ordu (ok), 15:56, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Мокси заинтересовался Cellebrite после публикации в СМИ заметки о создании технологии, позволяющей взламывать зашифрованные сообщения Signal ...
-- ах вы, суки... -- подумал он.
> Мокси изучил приложения Cellebrite и нашёл там критические уязвимости, которые позволяли организовать выполнение произвольного кода...
-- я тоже так могу.
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|1.24, abi (?), 17:19, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Премия присуждена компании Microsoft за уязвимость (CVE-2020-0601) в реализации цифровых подписей ..... которые верифицировались в Windows как заслуживающие доверия.
В смысле одной рукой вносили, а второй посылали на конкурс? Однако.
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|1.26, Sluggard (ok), 17:35, 06/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Негрософт прям впереди планеты всей — победы сразу в нескольких номинациях с ними связаны. Молодцы.
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