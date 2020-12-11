Pwnie Awards 2020: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

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|2.27, Аноним (27), 21:40, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде бы, разнос его по этому поводу был давно. Почему только в этом году премию дали?
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|1.9, Kuromi (ok), 19:21, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Самая ламерская реакция производителя (Lamest Vendor Response)."
Ламерский тут перевод. Lamest - Глупейшая\Тупейшая реакция
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|1.10, Аноним (10), 19:25, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чет странно, что systemd в этом году не взяло хотя бы несколько номинаций.
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|2.12, Аноним (7), 19:36, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В соседней новости отмечено гуглом как критически важный проект. trollface.webp
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|2.16, Аноним (16), 20:49, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чет странно, что systemd в этом году не взяло хотя бы несколько номинаций.
Бернштейн ничем не хуже Поттеринга.
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|3.25, Аноним (26), 21:07, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бернштейн ничем не хуже Поттеринга.
- Бог, почему ты создал этот мир таким хреновым, кривым и сложным?
- Идите нахрен, это вообще не я, у меня алиби есть!
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|1.11, Аноним (11), 19:34, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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- встраиваемые устройства
- с прошивкой на базе Fedora 31
- в telnetd
Это скорее номинант на "самая ненужная уязвимость".
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|2.14, пох. (?), 20:21, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это скорее номинант на "самая ненужная уязвимость".
Да вот не скажи - поскольку про все остальные можно махнуть рукой и забыть (вендоры попатчили сто лет как, или никем нигде давно не используется, или "опять хромог") а тут как-то остается осадочек - какая ж это именно индусская макака и в каком ненужном(ли?) гаджете ухитрилась ЭТО сделать одновременно (и еще, небось, привычным жестом отключив selinux) ?
Вот что это вообще могло бы такое быть?! 8-O
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|3.24, Аноним (26), 21:06, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот что это вообще могло бы такое быть?! 8-O
Most WTF award! Xтобы это взломать, сперва придется это у себя установить, потому что врядли удастся это найти где-нибудь еще.
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|1.13, Аноним (11), 19:37, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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- Самый большой провал (Most Epic FAIL)
- компании Microsoft
- CVE-2020-0601
- позволяющую сгенеровать закрытые ключи на основе открытых ключей
Это номинант на категорию "внезапно спалившаяся фича".
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|2.19, Аноним (16), 20:53, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стали бы гиганты IT-индустрии форсировать переход на HTTPS, если бы оно ограничивало им (и дружественному им майору) доступ к данным пользователей? Вряд ли.
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|1.15, YetAnotherOnanym (ok), 20:38, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> легендарный Дэниел Бернштейн
О, вот это в кассу. Будет чем троллить его фанатов из числа малолетних свидетелей tor, VPN, IM с e2e-шифрованием и прочих криптоништяков для рванья системы.
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|2.18, Аноним (18), 20:52, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще охренеть, 1 ошибку за чертову кучу времени влепил. Может быть, стоит сравнить сколько ошибок за то же время эти самые тролли понаделали? :)
А криптоништяки что, они свое дело делают. И пользуются ими именно поэтому. Кстати, большинство крипто там использует вовсе не DJBшные либы, а какой-нибудь libsodium или что там еще, от совершенно посторонних людей. Но чтобы троллить в такой ерунде можно и не разбираться :)
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|3.20, Аноним (16), 20:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одну? Навскидку, CVE-2012-1191, CVE-2009-0858, CVE-2008-4392 — и это только djbdns.
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|4.22, Аноним (-), 21:00, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только. Хм. А что если сравнить с другими программами этого типа?
Там, кажется, есть два вида всего:
- В десятки раз хуже.
- Нахрен не впершиеся, а потому необследованные.
Так то поставить васянднс можно и его даже может и не хакнут конечно - но только потому что пыхтеть с исследованием васяноподелки у 10 человек на всю планету хакерам было совсем уж неинтересно, какой с этой возни профит?
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|4.23, Аноним (-), 21:03, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Одну? Навскидку, CVE-2012-1191, CVE-2009-0858, CVE-2008-4392 — и это только djbdns.
1) Как это относится к DJBшному крипто
2) можешь MSовским крипто пользоваться, из номинации пониже, если так тебе безопаснее.
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|1.17, Аноним (18), 20:49, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> встраиваемые устройства с прошивкой на базе Fedora 31
> через переполнение буфера в telnetd.
Это в порядке глума над хакерами? Типа, попробуйте вообще это где-нибудь найти, кроме своего тестового сетапа?! Trololo awards!
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|1.21, Аноним (-), 20:56, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> получить права администратора в
> контроллере домена Windows или Samba.
Astrologists proclaim week of Comodohackers. Comodohackers population DOUBLED!
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