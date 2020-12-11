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Pwnie Awards 2020: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

11.12.2020 17:30

Определены победители ежегодной премии Pwnie Awards 2020, выделяющей наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара и Золотой малины в области компьютерной безопасности.

Основные победители (список претендентов):

  • Лучшая серверная ошибка. Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Победа присуждена за выявление уязвимости CVE-2020-10188, позволяющей удалённо атаковать встраиваемые устройства с прошивкой на базе Fedora 31 через переполнение буфера в telnetd.
  • Лучшая ошибка в клиентском ПО. Победили исследователи, выявившие уязвимость в Android-прошивках Samsung, позволяющую без вовлечения пользователя получить доступ к устройству через отправку MMS.
  • Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий. Победа присуждена за выявление уязвимости в bootrom Apple iPhones, iPads, Apple Watches и Apple TV на базе чипов A5, A6, A7, A8, A9, A10 и A11, позволяющей обойти верификацию (jailbreak) прошивок и организовать загрузку других ОС.
  • Лучшая криптографическая атака. Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена за выявление уязвимости Zerologon (CVE-2020-1472) в протоколе MS-NRPC и криптоалгоритме AES-CFB8, которая позволяет злоумышленнику получить права администратора в контроллере домена Windows или Samba.
  • Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена исследователям, показавшим возможность применения атак класса RowHammer против современных чипов памяти DDR4 для изменения содержимого отдельных битов динамической оперативной памяти (DRAM).
  • Самая ламерская реакция производителя (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признан легендарный Дэниел Бернштейн (Daniel J. Bernstein), который 15 лет назад не посчитал серьёзной и не стал исправлять уязвимость (CVE-2005-1513) в qmail, так как для её эксплуатации требовалась 64-разрядная система с объёмом виртуальной памяти более 4ГБ. За 15 лет 64-разрядные системы на серверах вытеснили 32-разрядные, кардинально выросли объёмы поставляемой памяти, и в итоге был создан рабочий эксплоит, который мог применяться для атаки на системы с qmail в конфигурации по умолчанию.
  • Наиболее недооценённая уязвимость. Премия присуждена за уязвимости (CVE-2019-0151, CVE-2019-0152) в механизме Intel VTd/IOMMU, позволяющие обойти защиту памяти и выполнить код на уровне System Management Mode (SMM) и Trusted Execution Technology (TXT), например, для подстановки rootkit-ов в SMM. Опасность проблемы оказалась существенно выше, чем предполагалось, и уязвимость оказалось нельзя так просто исправить.
  • Самый большой провал (Most Epic FAIL). Премия присуждена компании Microsoft за уязвимость (CVE-2020-0601) в реализации цифровых подписей на основе эллиптических кривых, позволяющую сгенеровать закрытые ключи на основе открытых ключей. Проблема позволяла создать поддельные TLS-сертификаты для HTTPS и фиктивные цифровые подписи, которые верифицировались в Windows как заслуживающие доверия.
  • Самое большое достижение. Премия присуждена за выявление серии уязвимостей (CVE-2019-5870, CVE-2019-5877, CVE-2019-10567), позволяющих обойти все уровни защиты браузера Chromе и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Уязвимости были использованы для демонстрации удалённой атаки на устройства на базе платформы Android для получения доступа с правами root.


  1. Главная ссылка к новости (https://pwnies.com/winners/...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  4. OpenNews: В рамках Pwnie Awards 2013 определены наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  5. OpenNews: Озвучены имена победителей Pwnie Awards 2011
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54243-pwnies
Ключевые слова: pwnies, awards
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 17:44, 11/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:47, 11/12/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.3, leibniz (ok), 17:49, 11/12/2020 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:49, 11/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Анон332 (?), 18:25, 11/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Аноним (5), 18:06, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    про djb улыбнуло.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:54, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он почти как lbt с DirtyCow
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:10, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > про djb улыбнуло.

    И на старуху бывает проруха.

     
  • 2.27, Аноним (27), 21:40, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы, разнос его по этому поводу был давно. Почему только в этом году премию дали?
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:00, 11/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Kuromi (ok), 19:21, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Самая ламерская реакция производителя (Lamest Vendor Response)."

    Ламерский тут перевод. Lamest - Глупейшая\Тупейшая реакция

     
  • 1.10, Аноним (10), 19:25, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чет странно, что systemd в этом году не взяло хотя бы несколько номинаций.
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 19:36, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В соседней новости отмечено гуглом как критически важный проект. trollface.webp
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:49, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Чет странно, что systemd в этом году не взяло хотя бы несколько номинаций.

    Бернштейн ничем не хуже Поттеринга.

     
     
  • 3.25, Аноним (26), 21:07, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бернштейн ничем не хуже Поттеринга.

    - Бог, почему ты создал этот мир таким хреновым, кривым и сложным?
    - Идите нахрен, это вообще не я, у меня алиби есть!

     

  • 1.11, Аноним (11), 19:34, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    - встраиваемые устройства
    - с прошивкой на базе Fedora 31
    - в telnetd

    Это скорее номинант на "самая ненужная уязвимость".

     
     
  • 2.14, пох. (?), 20:21, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это скорее номинант на "самая ненужная уязвимость".

    Да вот не скажи - поскольку про все остальные можно махнуть рукой и забыть (вендоры попатчили сто лет как, или никем нигде давно не используется, или "опять хромог") а тут как-то остается осадочек - какая ж это именно индусская макака и в каком ненужном(ли?) гаджете ухитрилась ЭТО сделать одновременно (и еще, небось, привычным жестом отключив selinux) ?

    Вот что это вообще могло бы такое быть?! 8-O

     
     
  • 3.24, Аноним (26), 21:06, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот что это вообще могло бы такое быть?! 8-O

    Most WTF award! Xтобы это взломать, сперва придется это у себя установить, потому что врядли удастся это найти где-нибудь еще.

     

  • 1.13, Аноним (11), 19:37, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Самый большой провал (Most Epic FAIL)
    - компании Microsoft
    - CVE-2020-0601
    - позволяющую сгенеровать закрытые ключи на основе открытых ключей

    Это номинант на категорию "внезапно спалившаяся фича".

     
     
  • 2.19, Аноним (16), 20:53, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стали бы гиганты IT-индустрии форсировать переход на HTTPS, если бы оно ограничивало им (и дружественному им майору) доступ к данным пользователей? Вряд ли.
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 20:38, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > легендарный Дэниел Бернштейн

    О, вот это в кассу. Будет чем троллить его фанатов из числа малолетних свидетелей tor, VPN, IM с e2e-шифрованием и прочих криптоништяков для рванья системы.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:52, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще охренеть, 1 ошибку за чертову кучу времени влепил. Может быть, стоит сравнить сколько ошибок за то же время эти самые тролли понаделали? :)

    А криптоништяки что, они свое дело делают. И пользуются ими именно поэтому. Кстати, большинство крипто там использует вовсе не DJBшные либы, а какой-нибудь libsodium или что там еще, от совершенно посторонних людей. Но чтобы троллить в такой ерунде можно и не разбираться :)

     
     
  • 3.20, Аноним (16), 20:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одну? Навскидку, CVE-2012-1191, CVE-2009-0858, CVE-2008-4392 — и это только djbdns.
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 21:00, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только. Хм. А что если сравнить с другими программами этого типа?
    Там, кажется, есть два вида всего:
    - В десятки раз хуже.
    - Нахрен не впершиеся, а потому необследованные.

    Так то поставить васянднс можно и его даже может и не хакнут конечно - но только потому что пыхтеть с исследованием васяноподелки у 10 человек на всю планету хакерам было совсем уж неинтересно, какой с этой возни профит?

     
  • 4.23, Аноним (-), 21:03, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одну? Навскидку, CVE-2012-1191, CVE-2009-0858, CVE-2008-4392 — и это только djbdns.

    1) Как это относится к DJBшному крипто
    2) можешь MSовским крипто пользоваться, из номинации пониже, если так тебе безопаснее.

     

  • 1.17, Аноним (18), 20:49, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > встраиваемые устройства с прошивкой на базе Fedora 31
    > через переполнение буфера в telnetd.

    Это в порядке глума над хакерами? Типа, попробуйте вообще это где-нибудь найти, кроме своего тестового сетапа?! Trololo awards!

     
  • 1.21, Аноним (-), 20:56, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > получить права администратора в
    > контроллере домена Windows или Samba.

    Astrologists proclaim week of Comodohackers. Comodohackers population DOUBLED!

     

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