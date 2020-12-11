Pwnie Awards 2020: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

Определены победители ежегодной премии Pwnie Awards 2020, выделяющей наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара и Золотой малины в области компьютерной безопасности. Основные победители (список претендентов): Лучшая серверная ошибка. Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Победа присуждена за выявление уязвимости CVE-2020-10188, позволяющей удалённо атаковать встраиваемые устройства с прошивкой на базе Fedora 31 через переполнение буфера в telnetd.

Лучшая ошибка в клиентском ПО. Победили исследователи, выявившие уязвимость в Android-прошивках Samsung, позволяющую без вовлечения пользователя получить доступ к устройству через отправку MMS.

Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий. Победа присуждена за выявление уязвимости в bootrom Apple iPhones, iPads, Apple Watches и Apple TV на базе чипов A5, A6, A7, A8, A9, A10 и A11, позволяющей обойти верификацию (jailbreak) прошивок и организовать загрузку других ОС.

Лучшая криптографическая атака. Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена за выявление уязвимости Zerologon (CVE-2020-1472) в протоколе MS-NRPC и криптоалгоритме AES-CFB8, которая позволяет злоумышленнику получить права администратора в контроллере домена Windows или Samba.

Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена исследователям, показавшим возможность применения атак класса RowHammer против современных чипов памяти DDR4 для изменения содержимого отдельных битов динамической оперативной памяти (DRAM).

Самая ламерская реакция производителя (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признан легендарный Дэниел Бернштейн (Daniel J. Bernstein), который 15 лет назад не посчитал серьёзной и не стал исправлять уязвимость (CVE-2005-1513) в qmail, так как для её эксплуатации требовалась 64-разрядная система с объёмом виртуальной памяти более 4ГБ. За 15 лет 64-разрядные системы на серверах вытеснили 32-разрядные, кардинально выросли объёмы поставляемой памяти, и в итоге был создан рабочий эксплоит, который мог применяться для атаки на системы с qmail в конфигурации по умолчанию.

Наиболее недооценённая уязвимость. Премия присуждена за уязвимости (CVE-2019-0151, CVE-2019-0152) в механизме Intel VTd/IOMMU, позволяющие обойти защиту памяти и выполнить код на уровне System Management Mode (SMM) и Trusted Execution Technology (TXT), например, для подстановки rootkit-ов в SMM. Опасность проблемы оказалась существенно выше, чем предполагалось, и уязвимость оказалось нельзя так просто исправить.

Самый большой провал (Most Epic FAIL). Премия присуждена компании Microsoft за уязвимость (CVE-2020-0601) в реализации цифровых подписей на основе эллиптических кривых, позволяющую сгенеровать закрытые ключи на основе открытых ключей. Проблема позволяла создать поддельные TLS-сертификаты для HTTPS и фиктивные цифровые подписи, которые верифицировались в Windows как заслуживающие доверия.

Самое большое достижение. Премия присуждена за выявление серии уязвимостей (CVE-2019-5870, CVE-2019-5877, CVE-2019-10567), позволяющих обойти все уровни защиты браузера Chromе и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Уязвимости были использованы для демонстрации удалённой атаки на устройства на базе платформы Android для получения доступа с правами root.



