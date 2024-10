Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:22, 25/10/2024 [ответить] –1 + / – После исполнения содержимого входящих dhcp пакетов от рута network manager уже ничем не удивит.

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:26, 25/10/2024 Там же вроде уязвимость не в самом NetworkManager была, а в левом скрипте, написанном для RHEL и Fedora. https://www.opennet.ru/48601-dhcp



1.3 , Аноним ( 3 ), 11:32, 25/10/2024 > с серверами на базе Libreswan и Cisco IPsec ниразу не пользовался. широко распространено?

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:22, 25/10/2024 нет, оно гост не умеет, ни магму ни кузнечика



1.4 , Афроним ( ? ), 11:38, 25/10/2024 Главное прозрачность Х победили Вяленым. Всем радоваться. Элитный фор фан код неуязвим. финский мальчик бдит денно и нощно.

1.5 , Аноним ( 5 ), 12:06, 25/10/2024 Does not apply to software found in Ubuntu. выкусите, у меня убунта!

2.6 , Афроним ( ? ), 12:14, 25/10/2024 Чел, кто реально федорой пользуются обмазываются Томоё и прочими модулями неуязвимости.