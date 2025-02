Кризис в продвижении Rust в ядро из-за опасений усложнения сопровождения

Тут еще одна интересная новость, пока правда не опубликованная. I'm stepping down from all my maintainer roles.

...

But for the wireless driver maintainer (drivers/net/wireless/)

there is no replacement at the moment. If anyone is interested, please

do let Johannes and me know.

https://lore.kernel.org/linux-wireless/87wmefguqt.fsf@kernel.org/ На минуточку - это единственный сопровождающий разработчик драйверов беспроводных сетей в Linux.

И он свалил. Кажется вместо виндокапеца мы наблюдаем линуксокапец.