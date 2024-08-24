Кризис в продвижении Rust в ядро из-за опасений усложнения сопровождения

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|1.2, Аноним (2), 11:43, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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> Значение для Линуса имеют технические обсуждения и патчи, а не оказание давления через социальные сети.
А в той цитате, которая так полюбилась анонимам, и за которую банят модеры, он показал, что он не такой уж и технократ, независимый от политики.
А по поводу новости - для таких матёрых инженеров оказалось новостью, что два языка создадут проблемы? - пора уже прореживать линукс, возможно, стоит начать вообще с головы, линус уже не торт.
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|2.4, Аноним (4), 11:46, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Теперь все ясно зачем так продавливают Раст. Чтобы выдавить Линуса.
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|3.24, Аноним (24), 12:00, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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ну ты же понимаешь, что твой уютный 2007 с 2.6 уже не вернуть
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|2.66, Аноним (66), 12:34, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А по поводу новости - для таких матёрых инженеров оказалось новостью, что два языка создадут проблемы? - пора уже прореживать линукс, возможно, стоит начать вообще с головы, линус уже не торт.
Новостью это не оказалось. Просто ждали пример когда всплывут проблемы. Проблемы (с принятем корректного патча из-за опционального rust'а) всплыли. При попытке внедрить в новую подсистему появилась причина отказать. Отказали.
Все четко.
|
|1.5, Ivan_83 (ok), 11:47, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> В качестве причины отказа упомянуто усложнение сопровождения кода при наличии обвязок на других языках и желание сохранить программные интерфейсы к DMA в читаемом виде на языке Си
Я же это говорил с самого начала.
Хотите гниль - пишите с нуля, не надо загаживать имеющиеся проекты.
> Как вариант, Гектор упомянул привлечение Кристофа к ответственности за нарушение кодекса поведения из-за комментария, в котором Кристоф сравнил Rust с раковой опухолью
Во балбес, СоС применим к людям а не гнили.
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|2.17, Аноним (17), 11:57, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> Я же это говорил с самого начала.
Как жаль что тебя нет среди разработчиков ведра.
А может и слава богу - оно было бы еще дырявее.
> Хотите гниль - пишите с нуля, не надо загаживать имеющиеся проекты.
Хотим и добавим, и что вы нам сделаете?
А вы будете палки в колеса ставить и саботировать?
Ну там мы вас КоКом в лицо потыкаем)
> Во балбес, СоС применим к людям а не гнили.
А как у Сообщество™ горело когда со раком сравнили Линукс?
Не людей, не Торвальдса, а сам проект?
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|3.47, Аноним (47), 12:16, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Хотим и добавим, и что вы нам сделаете?
Так не добавили. Перечитай новость. Как раз "мы" вам и сделали - отказали принять патч. Странная попытка извернуть в свою сторону, далёкая от реальности.
|
|3.82, Капчевод (?), 12:58, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В свой форк вы можете добавить все, что хотите.
Вон мелкомягкие вообще дотнет добавили. Поимелись с ним и грохнули форк.
А в общий проект вы сможете добавить только то, что вам разрешит верховный бог и жрец проекта. Пока он вам показывает средний палец.
Капча 33699 намекает на мою правоту
|
|1.6, Аноним (24), 11:47, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ну финн даёт! сначала принял решение жить с раст, теперь включил заднюю
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|2.8, Аноним (4), 11:50, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> ну финн даёт! сначала принял решение жить с раст, теперь включил заднюю
Хороший гибкий лидер.
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|3.10, Аноним (24), 11:51, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> ну финн даёт! сначала принял решение жить с раст, теперь включил заднюю
> Хороший гибкий лидер.
согласен, прогибается под кого надо ;)
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|4.62, Аноним (149), 12:28, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто не поспешил сразу поставить запятую, в своё время, в предложенном ему: "Rust принять нельзя отказать". А ещё говорят, что не дипломатичен.
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|5.146, Аноним (138), 13:39, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Научился лавировать. А то неизвестно где бы мог оказаться его палец.
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|4.144, Аноним (138), 13:38, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут один тоже не прогибается, скоро из-за него последние сухари доедим.
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|2.63, Аноним (66), 12:32, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Он теперь политик.
Вместо посылания дает людям обделаться.
Дал rust'овикам обделаться. Они обделались.
Он на это указал - теперь он мудрый руководитель.
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|3.96, Аноним (-), 13:07, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дал rust'овикам обделаться. Они обделались.
Разве? У них есть код.
У мейнтенера есть истерика и "rust is a cancer"
Это полностью соответствует тому, что Торвалдс рассказывал "... old-time kernel developers are used to C and don't know Rust. They're not exactly excited about having to learn a new language"
Сейчас закрутятся шестерни корпораций, АймФиннишу начнут приходить письма "за что мы вам платим деньги?"...
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|4.121, Аноним (66), 13:22, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кривой по своей сути И истерека давайте массой надавим У него есть четкое об... большой текст свёрнут, показать
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|4.129, Омнонном (?), 13:28, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему каждый свой обсёр ньфаги изо всех сил пытаются выдать за чью-то "истерику"?
Загадка
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|5.137, Аноним (-), 13:36, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что когда неадекват опускается до "rust is cancer" косплея мелкомягкого Балмера, то это не конструктивный критика, это не технические объяснения.
Это, как ты правильно сказал, "обсёр".
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|6.184, Аноним (184), 14:12, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Rust is cancer" - чётко отражает суть! Неадекваты восприняли это как им удобно и нашли повод оскорбиться.
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|3.25, Аноним (149), 12:03, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Передать в фонд Apache не получится, по лицензионным причинам.
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|2.16, Аноним (24), 11:57, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а рано или поздно так и произойдёт, когда большая часть текущих мейнтейнеров отправится на заслуженную (или нет) пенсию
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|2.32, Аноним (149), 12:06, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну т.е. переписать. И пусть весь Мир подождёт! (C) Посидит "пока" на последнем LTS.
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|2.45, nox. (?), 12:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А не нужно предлагать - сделай. Не можешь сам - найди единомышленников, чей уровень позволит сделать.
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|3.85, Капчевод (?), 13:01, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так нет единомышленников среди программистов. Есть три осилятора "хелло ворлд".
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|2.91, Аноним (91), 13:05, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто будет этот переход тянуть то? Растовики, которые кроме переписывания уже спроектированных и написанных драйверов ничего другого не могут? Сишные разрабы точно этого делать не будут, а без них растовики ничего не умеют.
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|3.102, Аноним (-), 13:10, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, хрустолюбители в виде 2.5 калек написали ресхдох.
На котором даже дум запускается.
Так что не надо недооценивать "условного противника".
А то начинается "да что нам эти сопляки? да мы шапками закидаем!",
а потом "пачиму нас отправляют на пенсию?!!"
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|2.186, _kp (ok), 14:12, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>полностью перейти на..
И идти в.. отдельный проект.
Проблема не в чудаковатом синтаксисе Руста и самобытной парадигме программирования, а в его экосистеме и токсичном сообществе.
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|1.15, Аноним (-), 11:56, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В ответ Кристоф наложил вето ("Nacked-by") на приём связанных с Rust
> патчей и указал, что ему не нужен ещё один сопровождающий
Т.е. дед хочет сохранить свой монопольный контроль над системой.
Типа он такой незаменимый, ему больше никто не нужен.
Надо ему напомнить, что те кто платят бабло не любят вот таких незаменимых.
Так что пусть не удивляется, что его турнут, но совсем через раст.
А ведь мог бы поступить по умному! Взять второго, а потом каждый раз жаловаться на факапы.
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|2.99, Капчевод (?), 13:08, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Турнуть его не получится. Он владелец торгового знака и основного кода.
Аффтары гетзивактс не соврали, когда говорили, что верховный жрец держит патент на основную часть кода ядра линукс. И без его божественного согласия даже клон на другом языке не сделать, чтобы иск не получить.
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|3.109, Аноним (-), 13:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Турнуть его не получится. Он владелец торгового знака и основного кода.
Ты бы хоть читал, на что ты отвечешь...
Речь про "Кристоф Хелвиг (Christoph Hellwig), мэйнтейнер подсистем DMA, KVM".
Каким товарным знаком он владеет?
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|4.134, Капчевод (?), 13:34, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Турнуть его не получится. Он владелец торгового знака и основного кода.
> Ты бы хоть читал, на что ты отвечешь...
> Речь про "Кристоф Хелвиг (Christoph Hellwig), мэйнтейнер подсистем DMA, KVM".
> Каким товарным знаком он владеет?
Ты хочешь сказать, что "дед" - это жалкий Кристоф Хелвиг, а не великий покывальщик среднего пальца, главнюк всея linups и спорщик с Танденбаумом?
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|2.120, Аноним (120), 13:21, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то вечно жалуется и клянчит подачки, а кто-то решает реальные проблемы.
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|1.23, Шарп (ok), 11:59, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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За rust будущее линукса. Предлагаю заморозить сишную кодовую базу на добавление новых фич, разрешить только исправления уязвимостей. С учётом того сколько их возникает в сишном коде, работы хватит на долго. А все новые возможности добавлять только в rust коде. Это компромиссное решение для обоих сторон конфликта.
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|2.37, Аноним (37), 12:09, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Могу предложить заморозить кодовую базу линукса для раста и делать все в ресдох. А мы пока баги в линуксе на си поправим. Это компромиссное решение для обоих сторон конфликта.
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|2.39, Аноним (39), 12:12, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> А все новые возможности добавлять только в rust коде.
одно непонятно - почему никто не делает это в Redox? ах да - для этого же надо специалистом в предметной области быть.
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|2.41, Аноним (149), 12:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну а где наберут столько новых желающих всё новое писать на Rust? Напомним, что в каждом релизе присутствуют комиты от over 2000 разработчиков. Кем их заменить, теми, кто Rust выучил, но ноль в области ядростроения? А рецензировать патчи, очевидно, будут те оставшиеся двое растопродвигателей?
|
|2.43, Аноним (43), 12:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сищникам становится скучно, и они находят себе другое применение.
Растоманы которые пока только и могут что с большим скрипом переписать то что уже есть. Остаются без поддержки тех кто в теме, и начинают чтото писать по новой, но ООООЧЕНЬ медленно.
Лет на 10-15 прогресс заморожен.
Дров под новое железо нет, а железа вокруг полно. Линукс оказывается там где был 20 лет назад.
Хороший план одобряю.
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|2.49, nox. (?), 12:17, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> За rust будущее линукса. За rust будущее линукса.
Что-то мне это напоминает. Вместо создания новой сущности ломать старые с сомнительными перспективами. Никто вам не мешает создать новое сообщество, не подменяя традиционные моральные ценности.
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|3.87, Аноним (-), 13:03, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вместо создания новой сущности ломать старые с сомнительными перспективами.
Сотни лет новое строили на фундаменте старого. Это нормально.
Вон новую сущность создали "Вейланд" - так нытье на пол интернета.
> Никто вам не мешает создать новое сообщество, не подменяя традиционные моральные ценности.
Традиционные это какие? Радство, снохачество, алабамские приколы?
Вон в некоторых странах есть традиция камнями кидаться.
Оставляем?
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|4.151, Аноним (47), 13:40, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вон новую сущность создали "Вейланд"
1. Аналогия не аргумент.
2. Вейланд - это переписанный на rust xorg? Или хотя бы просто переписанный xorg? Нет и нет. Это написанный с нуля проект. Так что сомнительный пример, как на него ни посмотришь.
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|2.76, Аноним (76), 12:49, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За rust будущее линукса.
Возможно. Маленький нюанс в том, какого рода будущее.
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|2.127, Аноним (127), 13:27, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За rust будущее линукса.
отодвиньте раст немного в сторону, пожалуйста. Он мешает рассмотреть будущее
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|1.28, Аноним (28), 12:03, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там на расте своё ядро пилят и юзерспейс. Зачем они в linux ядро лезут? Их кто-то попросил?
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|2.34, Аноним (17), 12:07, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем они в linux ядро лезут?
А это запрещено)?
> Их кто-то попросил?
Линус Торвальдс например.
В недавнем интервью сокрушался что из-за дидов-неосиляторов все внедряется медленнее чем он расчитывал:
I was expecting updates to be faster, but part of the problem is that old-time kernel developers are used to C and don't know Rust.
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|3.50, Аноним (149), 12:18, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линуса Торвальдся попросили, в форме, не предполагающей возможности отказать.
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|3.60, Аноним (39), 12:26, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это запрещено)?
нельзя запретить то что появляется независимо от общепринятого, но ложный эксгибиционизм это уже правонарушение
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|3.84, Аноним (66), 13:00, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> I was expecting updates to be faster, but part of the problem is that old-time kernel developers are used to C and don't know Rust.
Он сформулировал проблему. И это не проблема разработчиков ядра. Это проблема rust'а. Нельзя требовать от ВСЕХ знать rust. Значит система должна строится так, что бы этого требования не было. Если не получается - то вы обделались.
Он буквально сказал rust'овикам - "Вы обделались!".
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|4.98, Аноним (-), 13:08, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он буквально сказал rust'овикам - "Вы обделались!".
А они это умеют. От них только нездоровый ор, хайп и переваливание ответственности на других. При том - сломали билды керенела, тупым менеджментом своей подсистемы - зная что там жирные рефакторы DMA и работы с памятью, они все равно вкатили конфликтующие комиты - и угадайте что получилось дальше.
И д@#$ебы после этого - конечно же не хрустики, удумавшие вкатить жирную интрузивную фичу прям под рефактор - и все сломав (какая неожиданность!).
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|4.112, Аноним (-), 13:16, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет Это проблема ядра Потому что в том же интервью он говорит мы стареем и си... большой текст свёрнут, показать
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|5.143, Аноним (66), 13:37, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Э? А почему? Никого не смущает что для ядро-писания нужно знать СИшку.
Растовики то сишку знают - благо переписывают с него.
А вот СИшники - нет.
Потому что СИшнки создали ядро и его пишут.
Потому что провозглашается, что ruts опционален.
Иначе количество разработчиков ядра сильно уменьшиться.
> Кому должна? Это так же меняется как и необходимость использовать С11 вместо С89.
Технической оптимальности.
Совсем не так. В случае перехода с C89 на С11 было упрощение некоторых вариантов проектирования. В случае c rust - усложнение по всему фронту.
> Извини, я потерял нить рассуждения в твоем потоке бреда.
То есть. Для вас является бредом, что те, кто не могут выстроить оптимальную систему внедрения rust в ядро обделались. Ну так заголовок новости вам подскажет.
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|6.160, Аноним (-), 13:52, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Иначе количество разработчиков ядра сильно уменьшиться.
Так оно уже уменьшается.
Торвальдс ноет про старение и сединие.
И тут у тебя выбор - привлечь новую кровь или дать проекту помереть.
А новая кровь не хочет учить древние язычки сделанные из овна и желудей.
В которых "ехал void через void*, сунул void* в void** и void***"
> что те, кто не могут выстроить оптимальную систему внедрения rust в ядро обделались. Ну так заголовок новости вам подскажет.
Правильно! Верим заголовкам, зачем нам читать дальше (с)
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|7.172, Аноним (66), 14:04, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И тут у тебя выбор - привлечь новую кровь или дать проекту помереть.
Так вот и сделали песочницу. В которой детишки из вна куличики лепят. Но как только они свою песочницу хотят расширить на все ядро - получают по рукам. Незачем вно из песочницы по двору раскидывать.
> Правильно! Верим заголовкам, зачем нам читать дальше (с)
Так это для тех, кто вежливых высказываний не понимает.
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|5.154, Аноним (127), 13:43, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
до недавнего времени проект был исключительно на сишке, да и сейчас кода на сишк... большой текст свёрнут, показать
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|2.42, anodymous (?), 12:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно просили. Давайте вместе грохнем ядро. Интересанты в лице того же Микрософта будут явно в выгоде от такого. Интересно, среди спонсоров языка есть данная компания?
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|3.110, Капчевод (?), 13:16, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да.
Кстати, новые CVE в Windows11 внезапно были связаны с кодом на Rust. Оказалось, что и там можно вызвать Use_After_Free, если писать код не думая.
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|4.114, Аноним (-), 13:17, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> новые CVE в Windows11 внезапно были связаны с кодом на Rust
Ты бы пруфов приложил.
А то воздух сотрясать это хорошо, но не слишком верится.
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|5.123, Капчевод (?), 13:24, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотри CVE-2025-21372. Касается только Windows 11. Windows 10, Windows Server 2019 не затронут. Модуль переписан на Rust.
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|6.131, Аноним (131), 13:31, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нашёл информации, что драйвер BFS (Brokering File System) написан на Rust.
Пруфы будут?
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|7.155, Капчевод (?), 13:45, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приведите пруфы, что он написан не на нем. если считаете, что вам врут.
А после этого подумайте, почему уязвимость зацепила только Windows 11 и не зацепила Windows 10.
А может еще вам нужна ссылка на новость "Microsoft is rewriting core Windows libraries in Rust"? Ах, да. MS же побежит переписывать не только для виндовз 11, но даже для XP. (Вы хоть знаете, что это за название?)
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|1.40, Аноним (17), 12:12, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хаха, сейчас Торвалдс осознает что придется отказаться от любимого макбука, а возможно потерять еще и пару спонсоров.
И придется возвращаться на какой-то пососный Fedora Slimbook 2.
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|2.90, Аноним (-), 13:05, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И придется возвращаться на какой-то пососный Fedora Slimbook 2.
Ему оно... у него основная активность вокруг ядра - на EPYC вообще. Потому что он мощный, а пососные по сравнению с ним - да все остальные по сути.
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|1.44, Аноним (44), 12:14, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Как вариант, Гектор упомянул привлечение Кристофа к ответственности за нарушение кодекса поведения из-за комментария, в котором Кристоф сравнил Rust с раковой опухолью
О, дивный новый мир, где технические споры решаются не в пользу лучшего технического решения, а в пользу того кто первый "оскорбился" и тыкнул в CoC.
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|2.52, nox. (?), 12:19, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надеюсь, "лучшее техническое решение" будет, когда вы создадите свой проект на чем считаете нужным и предложите его человечеству. Лет так через 20. А пока не мешайте людям работать.
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|2.71, Аноним (-), 12:43, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> О, дивный новый мир, где технические споры решаются не в пользу лучшего технического решения,
Пока техническое решение даже не обсуждалось.
Дед истеричка начал кричать:
"мы не осилим два языка" (во что я верю),
"мне не нужен еще один сопровождающий" (читай - я хочу монопльно сидеть на теплом месте)
и "раст это рак!!11" (чем это отличается от Балмеровского "Linux is a cancer"? )
Явно имеем дело с неадекватом.
> а в пользу того кто первый "оскорбился" и тыкнул в CoC.
А Сообщество™ имеет право знать, что в ядре такой человек.
Потому что кто значет на что он готов еще пойти.
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|1.46, Аноним (-), 12:16, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тут еще одна интересная новость, пока правда не опубликованная.
I'm stepping down from all my maintainer roles.
...
But for the wireless driver maintainer (drivers/net/wireless/)
there is no replacement at the moment. If anyone is interested, please
do let Johannes and me know.
https://lore.kernel.org/linux-wireless/87wmefguqt.fsf@kernel.org/
На минуточку - это единственный сопровождающий разработчик драйверов беспроводных сетей в Linux.
И он свалил.
Кажется вместо виндокапеца мы наблюдаем линуксокапец.
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|2.55, nox. (?), 12:20, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> И он свалил.
И остальные свалят. Пока отец-основатель историю штудирует.
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|3.65, Аноним (-), 12:32, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что забавно, этот свалил не из-за раста.
Может LF стоит тратить больше 2% на ядро?
> И остальные свалят.
Остальные пока что руками, ногами и зубами вгрызаются в насиженное теплое местечко.
И вытравить их будет ну ооочень сложно.
Разве что дустом.
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|5.126, Аноним (-), 13:26, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> LF финансирует другие операционные системы, например Zephyr и seL4.
> https://www.linuxfoundation.org/projects и там выберите Safety-critical systems
Это как бы хорошо... но какое отношение имеет к моему предложению больше финансировать именно ядро линя?
Может тогда мейнтейнеры перестанут разбегаться?
Ну и на поддержку lts ядер тоже кто-то найдется?
А так да, LF финансируе много всего и часть проектов вообще нетехнические и крайне сомнительные.
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|2.74, Аноним (-), 12:45, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На минуточку - это единственный сопровождающий разработчик драйверов
> беспроводных сетей в Linux.
> И он свалил.
Он зря в Квалкомме столько отвисал. В Atheros работать было наверняка круче - но их скупил квалком. И - увы - опоганил чипы. Сделав нечто с огроменными фирмварями. При том что Kalle Valo - был в числе тех кто помог релизнуть прошивки ath9k_htc в открытом виде.
Думаю ему климат в квалкомме VS новые чипы - конкретно надоел. Ну вот неприятная фирма квалкомм.
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|1.53, KKK (?), 12:19, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем нужен камеди клаб, если есть Linux?
Сплошная драма, слухи, скандалы, интриги, расследования! Можно разработчиков приглашать в студию к Малахову и транслировать весь этот цирк на весь мир. Рейтинги просмотров будут зашкаливать.
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|1.54, Аноним (43), 12:19, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как сделать язык на котором нормально сможет писать только нейронка. А потом понять что нейронку с начало надо обучить. И подрядить на это опенсорс,а он зараза плохо подряжается. Его уже и так и этак пихают, а он не хотит.
И самое интересное я что-то не помню чтобы гугол решил переписать хромого на раст, или M$ что-то там решила переписать на этот руст. Решили провести эксперементус на опенсорсе, ну для бизнеса идея здравая согласен.
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|2.92, чатжпт (?), 13:05, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И самое интересное я что-то не помню чтобы гугол решил переписать хромого на раст, или M$ что-то там решила переписать на этот руст.
Это из серии "не знал, да еще и забыл". Обе компании активно используют раст, более того являются основателями rust foundation
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|1.56, Аноним (30), 12:22, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Моё мнение такое: остановить распространение Rust'а по Linux'у не удастся, кто не согласен уйдут. Наберут новых сопровождающих-коллаборационистов, но Linux уже станет не тем, чем-то другим. Unix-идея уйдёт, уйдёт иллюзия о свободе, равенстве, братстве.
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|2.75, KKK (?), 12:48, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>уйдёт иллюзия о свободе, равенстве, братстве
Это девиз Вольных Каменщиков, распространяющийся исключительно на братьев по ордену. К плебеям это не относится, так что никакой иллюзии нет.
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|2.125, Аноним (-), 13:26, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Моё мнение такое: остановить распространение Rust'а по Linux'у не удастся
Конечно. Примерно так же как не удалось остановить внедрение ткацких станков.
> кто не согласен уйдут.
Не думаю что это великая потеря. Эти люди были суперкрутыми 20 лет назад, но сейчас они только тормозят развитие.
> Наберут новых сопровождающих-коллаборационистов,
Это если найдут.
Пока имеем "Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59791
> но Linux уже станет не тем, чем-то другим.
Типичное "уже не торт"? Я такое слышу примерно лет 15))
> Unix-идея уйдёт, уйдёт иллюзия о свободе, равенстве, братстве.
Ушла вместе в внедрением GPL. Теперь разработчик или раб на корповской галере, или попрошайка.
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|3.150, Аноним (30), 13:40, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Типичное "уже не торт"? Я такое слышу примерно лет 15))
Ну так Linux объективно деградирует: переусложняется, жиреет и замедляется. Linux 5 медленнее чем Linux 4, а Linux 6 медленнее чем Linux 5 (сам проверял).
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|4.170, Аноним (170), 14:03, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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i5 быстрее корыдуба, а корадуба быстрее пентиума 3 (сам проверял)
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|4.190, Аноним (149), 14:14, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не удивительно, что 5 и позднее медленнее, чем 4. На начало эпохи 5, как раз, пришлось массовое разоблачение процессорных фейк-приёмов ускорения. Что вылилось в массовое затыкание спектре-мельтдониев.
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|1.59, Да ну нахер (?), 12:26, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ничего не понял. Какие еще биндингИ? Rust же имеет прямой интероп в C или я ошибаюсь? А если Rust не имеет прямого интеропа в Си, то что он тогда делает в ядре? Почему не Java например, которая еще более безопассна?
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|2.61, Аноним (30), 12:28, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одинаковая модель памяти с С только у языка ассемблера, С++ и Fortran
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|3.70, Аноним (-), 12:40, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Одинаковая модель памяти с С только у языка ассемблера, С++ и Fortran
Наверное именно поэтому сишное добро из C++ надо явно как extern "C" звать...
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|4.77, Аноним (77), 12:50, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правы с точностью до наоборот.
> с++-сное добро из C надо явно как extern "C" звать...
А также из любых других систем, желающих это. В силу того, что показанные наружу имена функций С++ содержат дополнительную информацию о типах параметров.
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|3.124, Аноним (30), 13:25, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNU Modula-2 ещё есть, она вроде в С транслируется. Вот надёжный язык.
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|1.69, Аноним (69), 12:37, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Гектор Мартин, руководитель проекта Ashai Linux, поделился своим мнением о том, что высказывания Хеллвига являются нарушением Кодекса поведения, но сомневается, что будут приняты какие-либо дисциплинарные меры.
Прекрасно!
Cancel culture в США продолжает бурно цвести.
Только в авторитарных режимах цензура. А у нас милая красивая cancel culture.
Запад, такой запад.
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|2.78, Аноним (77), 12:52, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> являются нарушением Кодекса величия
Поправил.
Может, финиша пора психологически протестировать?
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|3.83, Аноним (-), 12:59, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только в авторитарных режимах цензура. А у нас милая красивая cancel culture.
А есть такой закон?
Или может это записано в Code of... погоди-ка
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|2.79, Аноним (-), 12:52, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А где тут Cancel culture ?
Чел ведет себя по хамски - должен быть наказан.
Как недавний аффтор BcacheFS.
> Только в авторитарных режимах цензура. А у нас милая красивая cancel culture.
Так пОпенсорс это про "Великодушных пожизненных диктаторов" и тут очень любят, только в поппу не целуют.
Гвидо, Патрик-Бог, Тэо, Линус...
Как скажут - так и будет.
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|3.141, Аноним (69), 13:36, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Человек ведет себя по-хамски - должен быть наказан.
Попробуйте для начала писать по-русски без ошибок. Слова "чел" в русском языке нет, "по-хамски" пишется через дефис.
А во-вторых, пожалуйста, продемонстрируйте что там было "хамское".
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|2.103, Аноним (103), 13:11, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ashai Linux это видимо Asahi Linux? Чел, который пытается натянуть Линукс на Эпловское нинужно будет говорить об неадекватном поведении других.
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|2.147, Аноним (77), 13:40, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запад, такой запад.
Не нужно обобщать. Говорите конкретно с точностью хотя бы до страны. Объединяя достаточно разрозненных персонажей (очевидно, поступать нужно наоборот), вы увеличиваете силу противника. Хотя бы в своих глазах.
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|1.80, Аноним (-), 12:54, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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And I also do not want another maintainer. If you want to make Linux impossible to maintain due to a cross-language codebase do that in your driver so that you have to do it instead of spreading this cancer to core subsystems.
Кернолописака решил повторить цитату Балмера?
Ballmer: 'Linux is a cancer'
Очень забавно. История повторяется.
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|2.176, Аноним (69), 14:06, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слово то же, контекст другой.
Ballmer говорил про проникновение Линукс в другие системы, тут речь про проникновение Rust туда, куда "не надо".
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|1.86, Аноним (-), 13:01, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> который указал, что проблема возможно в самом Гекторе и его самоуверенности
Так красавец, хотел спихать проблемы и факапы на других - получил столом об морду - и попытался наехать на майнтайнера. А потом еще предложил и буллить его через социалки.
Кстати, свои посты в социалке гражданин нехороший - стыдливо потер. Видимо догадался что оно его совсем не украшает.
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|1.89, Ося Бендер (?), 13:04, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я уже как-то писал, этот спор можно разрешить только по-мужски, в открытой схватке, один на один, Си против Ржавого. Иначе ни как. Кто победит, того и тапки.
А если серьезно, дай крокодилу палец, он руку откусит.
Снежинкам надо прекратить заниматься херней, я взять и написать наконец самим новое ядро.
А дидам нужно перестать давать надежду снежинкам.
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|2.105, Аноним (-), 13:11, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Снежинкам надо прекратить заниматься херней, я взять и написать наконец самим новое ядро.
> А дидам нужно перестать давать надежду снежинкам.
Проблема, что диды уже впадают в маразм, деменцию и прочие неприятные состояния.
А скоро и вообще помирать начнуть. И кто будет писать ядро тогда?
Желающих писать на недоязыке-копролите крайне мало.
И это все, надеюсь, понимают:
"Maintainers are aging. Strangely, some of us have, you know, not quite as much or the right hair color anymore."
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|3.197, _kp (ok), 14:27, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Желающих писать на недоязыке-копролите крайне мало.
Но и влезать в токсичное сообщество тоже не очереди выстраиваются.
Если ядро обмазать Рустом, так его и деды шарахаться будут.
А рустовцам станет не с чего переписывать.
Шах и мат.
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|4.204, Аноним (-), 14:35, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но и влезать в токсичное сообщество тоже не очереди выстраиваются.
Насколько я помню, последний пример токсичности - это когда наехали на Кента.
Типичный пример дедовщины. И делали это не растовчане)
> Если ядро обмазать Рустом, так его и деды шарахаться будут.
И? Рано или поздно диды помрут.
> А рустовцам станет не с чего переписывать.
Сфигали? В ядре 40 лямов строк, можно переписывать десятилетиями
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|2.111, Аноним (30), 13:16, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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честной борьбы не получится - рынок средств разработки всегда под властью финансовых интересов крупных компаний. Да и как могут соревноваться между собой С и Rust? язык ассемблера с языком функционального программирования никак не сравнить.
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|2.117, Шарп (ok), 13:18, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>один на один, Си против Ржавого
Соревнование на количество уязвимостей? Сишникам можно сразу сдаваться.
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|1.94, Tron is Whistling (?), 13:06, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Гектор написал, что устал от всех бюрократических проволочек, не готов просто довериться сложившимся процессам
Может просто форкнуть ядро и пилить свою любимку самостоятельно :)
> У платформы ARM/Apple в ядре остался ещё один мэйнтейнер
Ну вот может и этот рак (ARM/Apple) тоже самовыпилится попутно - целых два плюса.
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|1.104, Аноним (104), 13:11, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> разработчики обвязок хотят добиться невозможности сопровождения Linux из-за смешивания нескольких языков в одной кодовой базе
Наконец-то Зоркий Глаз смог посчитать количество стен у сарая.
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|1.106, Аноним (106), 13:11, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы" -- приписывается Толкиену
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|2.119, Аноним (30), 13:20, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что вы делали всю жизнь, может разрушиться в одну секунду. Но всё равно делайте.
(Мать Тереза)
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|1.128, Аноним (128), 13:28, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А мне идея добавления rust ядро linux почему-то не нравится. Прямо дрожь берёт.
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|1.130, Аноним (130), 13:31, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Кристоф предложил напрямую обращаться к исходному Си API DMA в каждом драйвере на языке Rust
>Отказ принимать код обвязки над вызовами DMA поставил разработчиков проекта Rust for Linux в тупик, так как без подобных обвязок разработка полноценных драйверов на языке Rust будет затруднена
Я ничего не понял. Один не хочет видеть обвязки, а другие не хотят возиться с прямыми вызовами C API ? И в том и другом случае нет технических ограничений и весь спор только в удобстве ?
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|2.156, Аноним (30), 13:45, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удобство, комфорт. Лишние движения никому не хочется делать:
"Многие сопровождающие не готовы брать на себя дополнительную ответственность за исправление проблем, возникающих в коде на Rust, и не намерены тратить своё время на отслеживание состояния Rust-обвязок."
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|2.163, Аноним (170), 13:55, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один не хочет видеть обвязки
а почему он должен их желать видеть? У него же без них УМВР. Или он должен быть рад за другими подтирать в свободное от основных своих задач время?
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|3.188, Аноним (188), 14:13, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз снежинка пришёл, ты обязан за ним подтирать. А есть у тебя свободное время или нет - это твои проблемы.
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|1.139, Аноним (-), 13:36, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Этот эпизод всего лишь маленькая битва в большой войне.
До этого были другие:
Уход Фильо, конфликт с Теодором Цо.
24.08.2024 opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61756
07.09.2024 opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61819
Ну и сейчас сишники праздную маленькую победу, но...
во-первых Толвальдс еще не сделал свой ход,
а во-вторых - война еще не закончилась.
Те же драйвера Nova для GPU NVIDIA на расте продвигает шапка.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62657
А она (читай IBM) пропихнет их рано или поздно туда.
Думаю местные будут ныть также, как в теме про дроп иксов в ГТК, да в общем-то в любой теме про дроп иксов))
И это только один из проектов, которые медленно (чтобы не сильно вопили) внедряют в ядро.
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|1.145, Аноним (142), 13:39, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> подтверждать пачти
Так это Гы, а не патч. В восьмой!!! версии:
1. Attrs хранит u32, отдаёт usize через unwrap, а должен отдать и хранить сишный unsigned long.
2. Вместо того, что бы создать функцию
pub fn dma_alloc_attrs<T: ...>(...) -> CoherentAllocation<T> {
и использовать как:
let c = dma_alloc_attrs::<u64>(dev, 4, GFP_KERNEL, DMA_ATTR_NO_WARN)?;
что ожидал мантейнер, любящий grep, предлагают писать портянку:
let c: CoherentAllocation<u64> = CoherentAllocation::alloc_attrs(dev, 4, GFP_KERNEL,DMA_ATTR_NO_WARN)?
Так что по факту мантейнер прав. Суют абстракцию, которая усложнит поиск по коду.
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|2.153, Шарп (ok), 13:43, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>любящий grep
Не существенно
>предлагают писать портянку
Продуманный нейминг. Не понимаю чего он взъелся.
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|3.162, Аноним (142), 13:53, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> >любящий grep
> Не существенно
В смысле? Кодовая база у ядра не маленькая. Очень много ifdef, а внутренности тусуются только в путь. Не один language server с ним всем, во всех вариантах, не справится. Да и исследовать код ядра grep-ом намного проще.
Вариант когда сущность в Си называется одним именем, а в Rust другим - ужас на крыльях ночи.
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|2.159, Аноним (-), 13:50, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> что ожидал мантейнер, любящий grep
О боже!
Мы же забыли, что в ide дидов (а они вообще пользуются ide? или vi хватит всем) нет поиска!
И они могут только грепать из консольки)))
А подсветка синтаксиса и автодополение есть?
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|3.164, Аноним (142), 13:56, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть поиском alloc_attrs пользоваться? так там ещё arm_iommu_alloc_attrs, dmam_alloc_attrs, ...
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|3.166, Аноним (142), 13:57, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А подсветка синтаксиса и автодополение есть?
Ну ну, особенно внутри неактивных ifdef
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|1.152, Нуину (?), 13:41, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Понятно, что так будет. Представляете вы пилите проект, решаете насущные проблемы, а тут приходят вчерашние школьники с крашеными волосами и начинают внедрять и обновлять свои чудо зависимости. Вот буквально кроме этого ничего не делают, а потом призывают еще и Вас также делать. Ваши действия?
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|2.157, Аноним (-), 13:48, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Представляете, вы годами бракоделите, плодите CVE, а потом героически решаете созданные вами же проблемы, а тут приходят вчерашние школьники с крашеными волосами (а типа вы свою седину не закрашиваете?) и говорят "Дядя, а ты в курсе что можно не выходить за пределы буфера с RCE?"
> Ваши действия?
Конечно копротивляться и держаться за насиженное местечко.
PS: как будто нынешние мейнтейнеры не пришли в ядро молодыми студентами с длинными патлами и коллекцией марок (евпочя)
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|3.168, Аноним (170), 14:00, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как будто нынешние мейнтейнеры не пришли в ядро молодыми студентами с длинными патлами и коллекцией марок
они приходили в монастырь соглашаясь с его существующими правилами, а снежинки пришли пытаются продвигать свои правила, а несогласных пугают самым страшным - травлей в соцсетях...
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|4.171, Аноним (-), 14:04, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они приходили в монастырь соглашаясь с его существующими правилами,
Что неужели КоК в ядре с самого начала? О_о
Неужели эти самые нынешнее ментенеры не травят Кента этим КоКом?
> а снежинки пришли пытаются продвигать свои правила, а несогласных пугают самым страшным - травлей в соцсетях...
Травлей?
Нужно просто донести до Сообщества™ о существовании проблемы.
Сообщество™ донесет это до платиновых споносорв (например ИБМ внедряет драйвер нвидии на расте).
А вот платиновые спонсоры объяснят мейнтенерам, за какие шиши они работают.
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|5.179, Аноним (170), 14:07, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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внезапно, сообщество это не те полтора смузехлеба, что громче всех пищат в соцсетях
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|6.185, Аноним (-), 14:12, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> внезапно, сообщество это не те полтора смузехлеба, что громче всех пищат в соцсетях
А кто?))
Кучка неосиляторов, которые вопят "вирните как было!!!111"?
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|3.182, Семен (??), 14:11, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вас расстрою, критических уязвимостей в крупных проектах на раст не меньше чем в ядре линукс за его существование. Потому что никакой чудо язык не защитит от гавнокодеров с низкой квалификацией, плюс для С и C++ уже есть хорошие статические анализаторы, фузеры, CFI и еще кучу технологий защищающих и помогающих выявить уязвимости. Если разработчики не могут настроить в своем пейплайне статические анализаторы, санитайзеры, CFI, фузеры и т.д., то таким разработчикам грош цена и надо метлой гнать с работы. Проблема далеко не в языке, а в том, что горе разработчики даже на С++ пишут как на JS. Правда JS разработчиков нормальных тоже мало, открываешь некоторые сайты, и сайты фризят по несколько секунд даже на мощном железе, особенно на смартфонах.
Чекните сами:
https://www.mozilla.org/en-US/security/known-vulnerabilities/firefox/
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|4.223, Аноним (-), 14:53, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помогут тебе стат. анализаторы.
Вот opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58622
Уязвимости в OpenSSL/LibreSSL: чтение вне буфера, use-after-free, double free, разыменование NULL.
И это при том что у них там и санитайзеры, и фаззинг, и тесты.
Можно даже посмотреть github.com/openssl/openssl/actions/runs/4124496105
Т.е в крипто либе куча дыреней, причем типичных по памяти.
А от этой либы зависит, будет ли товарищ майор тебе зонд пихать в неприспособленные места.
Гугл тоже пытался в санитайзеры, фаззинг, песочницы, miraclePtr и так далее...
В итоге пришел к выводу, что лучше предотвратить проблему, чем искать и исправлять.
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|2.178, Аноним (195), 14:06, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Многие сопровождающие не готовы брать на себя дополнительную ответственность за исправление проблем, возникающих в коде на Rust
Но Rust же такой мега язык.
> а тут приходят вчерашние школьники с крашеными волосами и начинают внедрять и обновлять свои чудо зависимости.
А тут приходят вчерашние школьники с крашеными волосами и начинают внедрять свой Goolang.
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|3.187, Аноним (-), 14:13, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Многие сопровождающие не готовы брать на себя дополнительную ответственность за исправление проблем, возникающих в коде на Rust
> Но Rust же такой мега язык.
Не преувеличивай.
Это всего лишь язык, который оценили такие мелкие фирмы как гугл, майкрософт, амазон, клоудфаря...
А вот мейнтенеры ведра его осилить не могут.
Но это нормально, они только пару лет как перешли на С11 с копролитного С89. Нельзя же вносить изменения так быстро!
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|2.174, Аноним (-), 14:05, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чем проблема устроить голосование? У нас свободная демократия, или что?
Конечно.
У нас есть отличный пример с системмд)
Вот так же и проведем.
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|1.183, Аноним (183), 14:12, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем они биндинги в ядро включают, у них же есть генератор биндингов. Пусть на лету при сборке генерируют на основе си-кода. Будут и волки сыты и овцы целы
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|1.199, Аноним (199), 14:30, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В ответ Гектор отправил запрос на удаление себя из числа сопровождающих платформу ARM/APPLE
Вот вся суть CoC - в "welcoming" проект попадают люди, считающие травлю решением и хлопающие дверью если другие участики с ними не согласны. Проекты должны быть в меру токсичными, чтобы таких держать подальше.
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|2.216, Аноним (-), 14:44, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом оказывается что ментенеры убегают, показываетелй пальцев отправляют в отпуск, а корпы не хотят давать денег))
> считающие травлю решением
Травлю? И кого тут травят?
> и хлопающие дверью если другие участики с ними не согласны
И правильно делают.
Если тебе вместо контроктава косплеят Балмера "... is cancer" то зачем работать с таким токсичным овном?
Надо же иметь хоть какое-то самоуважение. Не все привыкли утираться и сглатывать.
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|1.200, Аноним (77), 14:31, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не совсем понятно. Есть исполняемый программный модуль, который что-то делает. У него есть вход и выход данных. Какая разница, на чем написаны исходники модуля, если по форматам данных он согласован с другими модулями?
Например, в моем последнем проекте все исполняемые модули для всех ОС написаны на С++. Но в принципе, они могут быть на чем угодно, если соответствуют спецификации.
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|1.201, Nochi (?), 14:32, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, подскажите неужели, как говорят, что в Linux обновления, любые устанавливаются в фоне, а перезагрузка нужна лишь, чтобы увидеть изменения?
Ведь например, в Windows и MacOS, глобальные обновления устанавливаются во время перезагрузки, а не в фоне, что не удобно и не в подходящий момент это может занимать много времени, не давая пользоваться системой
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|2.205, Соль земли (?), 14:35, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Но некоторые обновления могут сломать запуск программ и потребуется перезагрузка. Поэтому лучше обновляться вручную.
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|2.210, 1 (??), 14:41, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora Linux ведет себя при установке обновлений подобно винде, раньше насколько я помню было по-другому
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|2.214, Аноним (127), 14:43, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в зависимости от дистрибутива и настроек. Есть "в фоне", номно ставить при перезагрузке, есть атомарные дистрибутивы, есть патчинг ядра…
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|1.213, Анон1110м (?), 14:43, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое–то странное желание проихнуть его. Ну, пишут на C ну и что? Сто лет писали и ещё столько же будут писать. Ещё более странно то что приплетается кодекс поведения и попытки заставить принять Rust через угрозы покарать за всего–навсего не очень грубое сравнение.
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|2.220, Аноним (-), 14:46, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какое–то странное желание проихнуть его.
Корпов заколебали вечные дыры. Они из за этого теряют шекели.
> Ну, пишут на C ну и что? Сто лет писали и ещё столько же будут писать.
Ага, как на коболе)
> Ещё более странно то что приплетается кодекс поведения
Чел хамит -> получает бан.
Вон недавно Кент-лучшая-ФС-в-мире много разгноваривал - тоже бан получил.
> за всего–навсего не очень грубое сравнение.
А это не важно. Бы-лу не место в разработке.
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|1.219, Аноним (219), 14:45, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Если Линус согласится на подобное нарушение субординации
Очередные любители БДСМ и сильной руки по локоть сзади. Если так хочется жёсткой иерархии подчинения идите в армию, там такое любят. Нормальные же люди обсуждают, договариваются, ищут приемлемые решения, а не субординацию выискивают.
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|1.222, myster (ok), 14:51, 07/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема не в двух языках, это лишь последствие плохой архитектуры ядра.
Нахрена мне нужно пересобирать ядро для поддержки определенного драйвера. Сделайте все драйвера независимыми от ядра, тогда не важно на каком языке они будут написаны, важен будет лишь API по которому они будут взаимодействовать с ядром, он будет общим для всех внешних независимых модулей взаимодействующих я ядром.
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|2.225, Аноним (-), 14:55, 07/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нахрена мне нужно пересобирать ядро для поддержки определенного драйвера.
Потому что stable api nonsense.
> Сделайте все драйвера независимыми от ядра
И потерять рычаги влияния и нужность кучи дармоедеов-мейнтейнеров?
Никто на такое не пойдет!
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