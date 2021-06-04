Уязвимость в Polkit, позволяющая повысить свои привилегии в системе

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|1.2, Аноним (2), 09:38, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ошибка логическая но виновата, конечно же сишнка. Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.
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|2.3, Аноним (3), 09:41, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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от логических ошибок ни один яп не защищает, все что делает хруст это верифицирует работу с памятью.
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|2.5, Ыкспэрт (?), 09:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ошибка логическая но виновата, конечно же сишнка. Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.
Rust на 105% безопасен, возьмите и приложите его к своим творениям, немедленно! Кто-то даже говорит, что хруст помог ему от логических ошибок потому что он настолько безопасен, что автор кода думает только о логике, а не выходах за пределы отведенному его процессу сегмента памяти и прочих бэкдорах.
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|2.8, Аноним (8), 09:55, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.
Ассемблер спасёт отца демократии! Вот я что-то вообще не припомню чтобы, скажем, в той же Колибри находили какие-то уязвимости.
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|3.13, qetuo (?), 10:15, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще бы колибри была кому-то нужна и где-то использовалась.
Принцип неуловимого Джо в действии.
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|2.10, нах.. (?), 10:01, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, виновата. Переписывали бы на хрусте - нет кода, нет проблем с безопастностью!
Причем в случае этой поделки для "какввенде" это самое лучшее решение.
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|2.14, . (?), 10:17, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Rust не выйдет так просто проигнорировать ошибку, функция будет возвращать не bool и писать в строку юзера, а вернёт Result<User, Error>
При этом Error так просто в User не превратить, а в случае ошибки User достать будет нельзя
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|2.17, Аноним (17), 10:26, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не логическая ошибка.
Необработка ошибок (их игнорирование). И да, язык спокойно и незаметно позволяет это сделать.
В нормальном языке программирования ты должен обязательно обработать результат функции, если он может содержать ошибочные значения. Иначе ошибка компиляции.
Или явно, сознательно, указать что не будешь обрабатывать и игнорируешь.
Так сделано в Zig, и вроде в Rust такз.
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|1.4, anonymous (??), 09:43, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Виноват не язык, виноват дизайн - столько сложностей на пустом месте просто обязаны содержать ошибки.
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|2.11, Michael Shigorin (ok), 10:07, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот да. Того, кто туда потащил ещё и js -- проектировать надо учить "по морде чайником, и самоваром, и паяльником". И то у бегемота шансы выше.
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|1.9, Lex (??), 09:55, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В компоненте, используемом для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа, выявлена уязвимость, позволяющая локальному пользователю получить права root в системе
Ну кто бы мог подумать
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|1.12, Anonymoustus (ok), 10:11, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все десктоперские метастазы, которые породила Шляпа за прошедшие четверть века, заведомо небезопасны и принципиально не могут быть безопасными. Но мышки продолжают жевать этот горький десктоперский кактус и нахваливать, а не пользоваться традиционными консольными средствами с умом и пониманием.
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|1.15, kusb (?), 10:21, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Усложнения, усложнения не меняются.
А способа например просто записать в файл от рута в программе не от рута так и нет. Вообще привелегии "всё или ничего" это плохо.
Текстовому редактору например достаточно спросить разрешение на запись одного файла при попытке это сделать при сохранении... И не перезапускаться даже.
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|1.16, Аноним (16), 10:22, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В компоненте Polkit, используемом в дистрибутивах для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа найдена уязвимость, позволяющая повысить свои привилегии в системе
Что? Корова купленная для молока дала молоко?
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