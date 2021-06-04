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Уязвимость в Polkit, позволяющая повысить свои привилегии в системе

04.06.2021 08:45

В компоненте Polkit, используемом в дистрибутивах для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа (например, монтирования USB-накопителя), выявлена уязвимость (CVE-2021-3560), позволяющая локальному пользователю получить права root в системе. Уязвимость устранена в версии Polkit 0.119.

Проблема проявляется начиная с выпуска 0.113, но многие дистрибутивы, включая RHEL, Ubuntu, Debian и SUSE, бэкпортировали уязвимую функциональность в пакеты на основе более старых выпусков Polkit (исправления пакетов уже доступны в дистрибутивах).

Проблема проявляется в функции polkit_system_bus_name_get_creds_sync(), получающей идентификаторы (uid и pid) процесса, запрашивающего повышение привилегий. Процесс идентифицируется Polkit через присвоение уникального имени в DBus, которое в дальнейшем используется для проверки привилегий. Если процесс отключается от dbus-daemon перед самым запуском обработчика polkit_system_bus_name_get_creds_sync, то вместо уникального имени обработчик получает код ошибки.

Уязвимость вызвана тем, что возвращённый код ошибки не обрабатывается должным образом и функция polkit_system_bus_name_get_creds_sync() возвращает значение TRUE вместо FALSE, несмотря на то, что не смогла сопоставить процесс с uid/pid и проверить запрошенные для процесса привилегии. Код, из которого была вызвана функция polkit_system_bus_name_get_creds_sync(), считает, что проверка была выполнена успешно и запрос на повышение привилегий поступил от root, а не от непривилегированного пользователя, что даёт возможность выполнить привилегированные действия без дополнительной аутентификации и подтверждения полномочий.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  3. OpenNews: Уязвимость в GVFS admin, позволяющая вносить любые правки в систему без root-прав
  4. OpenNews: Представлен elogind, обособленный вариант logind, независимый от systemd
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  6. OpenNews: Уязвимость в GDM, позволяющая получить привилегии root в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55269-polkit
Ключевые слова: polkit
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ошибка логическая но виновата, конечно же сишнка. Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:41, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    от логических ошибок ни один яп не защищает, все что делает хруст это верифицирует работу с памятью.
     
  • 2.5, Ыкспэрт (?), 09:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ошибка логическая но виновата, конечно же сишнка. Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.

    Rust на 105% безопасен, возьмите и приложите его к своим творениям, немедленно! Кто-то даже говорит, что хруст помог ему от логических ошибок потому что он настолько безопасен, что автор кода думает только о логике, а не выходах за пределы отведенному его процессу сегмента памяти и прочих бэкдорах.

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:55, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сейчас прибегут иксперды скажут святой раст прикладывать к коду для безопасности.

    Ассемблер спасёт отца демократии! Вот я что-то вообще не припомню чтобы, скажем, в той же Колибри находили какие-то уязвимости.

     
     
  • 3.13, qetuo (?), 10:15, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы колибри была кому-то нужна и где-то использовалась.
    Принцип неуловимого Джо в действии.
     
  • 2.10, нах.. (?), 10:01, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, виновата. Переписывали бы на хрусте - нет кода, нет проблем с безопастностью!

    Причем в случае этой поделки для "какввенде" это самое лучшее решение.

     
  • 2.14, . (?), 10:17, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Rust не выйдет так просто проигнорировать ошибку, функция будет возвращать не bool и писать в строку юзера, а вернёт Result<User, Error>

    При этом Error так просто в User не превратить, а в случае ошибки User достать будет нельзя

     
  • 2.17, Аноним (17), 10:26, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не логическая ошибка.

    Необработка ошибок (их игнорирование). И да, язык спокойно и незаметно позволяет это сделать.

    В нормальном языке программирования ты должен обязательно обработать результат функции, если он может содержать ошибочные значения. Иначе ошибка компиляции.

    Или явно, сознательно, указать что не будешь обрабатывать и игнорируешь.

    Так сделано в Zig, и вроде в Rust такз.

     

  • 1.4, anonymous (??), 09:43, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Виноват не язык, виноват дизайн - столько сложностей на пустом месте просто обязаны содержать ошибки.
     
     
  • 2.11, Michael Shigorin (ok), 10:07, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот да.  Того, кто туда потащил ещё и js -- проектировать надо учить "по морде чайником, и самоваром, и паяльником".  И то у бегемота шансы выше.
     

  • 1.9, Lex (??), 09:55, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В компоненте, используемом для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа, выявлена уязвимость, позволяющая локальному пользователю получить права root в системе

    Ну кто бы мог подумать

     
  • 1.12, Anonymoustus (ok), 10:11, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все десктоперские метастазы, которые породила Шляпа за прошедшие четверть века, заведомо небезопасны и принципиально не могут быть безопасными. Но мышки продолжают жевать этот горький десктоперский кактус и нахваливать, а не пользоваться традиционными консольными средствами с умом и пониманием.
     
  • 1.15, kusb (?), 10:21, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Усложнения, усложнения не меняются.
    А способа например просто записать в файл от рута в программе не от рута так и нет. Вообще привелегии "всё или ничего" это плохо.
    Текстовому редактору например достаточно спросить разрешение на запись одного файла при попытке это сделать при сохранении... И не перезапускаться даже.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:22, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В компоненте Polkit, используемом в дистрибутивах для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа найдена уязвимость, позволяющая повысить свои привилегии в системе

    Что? Корова купленная для молока дала молоко?

     

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