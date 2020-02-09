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Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии

09.02.2020 08:50

В системном менеджере systemd выявлена уязвимость (CVE-2020-1712), которая потенциально позволяет добиться выполнения своего кода с повышенными привилегиями через отправку специально оформленного запроса по шине DBus. Проблема исправлена в тестовом выпуске systemd 245-rc1 (решающие проблему патчи: 1, 2, 3). Уязвимость устранена в дистрибутивах Ubuntu, Fedora, RHEL (проявляется в RHEL 8, но не затрагивает RHEL 7), CentOS и SUSE/openSUSE, но на момент написания новости остаётся неисправленной в Debian и Arch Linux.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free), возникающем при асинхронном выполнении запросов к Polkit во время обработки DBus-сообщений. Некоторые DBus-интерфейсы используют кэш для хранения объектов на короткое время и очищают элементы кэша как только шина DBus освободится для обработки других запросов. Если обработчик DBus-метода использует bus_verify_polkit_async(), ему возможно потребуется ожидать завершения действия в Polkit. После готовности Polkit обработчик вызывается повторно и обращается к уже ранее распределённым в памяти данным. Если запрос к Polkit выполняется слишком долго, то элементы в кэше успевают очистится до того, как обработчик DBus-метода будет вызван второй раз.

Из сервисов, позволяющих эксплуатировать уязвимость, отмечается systemd-machined, который предоставляет DBus API org.freedesktop.machine1.Image.Clone, приводящий к временном сохранению данных в кэше и асинхронному обращению к Polkit. Интерфейс org.freedesktop.machine1.Image.Clone доступен всем непривилегированным пользователям системы, которые могут инициировать крах сервисов systemd или потенциально добиться выполнения кода с правами root (прототип эксплоита пока не продемонстрирован). Код, позволяющий эксплуатировать уязвимость, был добавлен в systemd-machined в 2015 году в версии systemd 220 (в RHEL 7.x используется systemd 219).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  3. OpenNews: В systemd 228 обнаружена локальная root-уязвимость
  4. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  5. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
  6. OpenNews: Уязвимость в systemd-resolved
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как это в Ubuntu, который "паразитирует нв Debian" уже исправлено, а в самом Debian еще нет? Не говоря уже про передовой bleeding edge Arch Linux?
     
     
  • 2.4, КО (?), 09:41, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так CVE то спаразитировал, а исправлять дебианцы просто не спешат
     
     
  • 3.6, КО (?), 09:51, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай бета-тесты в убунту.
    Я подожду когда косяки соберут и в дебу передатут.
     
     
  • 4.8, нах. (?), 09:52, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а пока с local root посидишь, да? Все равно твой васян-хост никому в целом мире не нужен, все правильно.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:26, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    аудит, аудит ты где?
     
     
  • 2.5, нах. (?), 09:50, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    аудит гигабайта лапши с сотней нескучных ненужно-интерфейсов? (systemd-machineid, прекрасно. Очень нужная и полезная вещь, которую непременно надо встроить в ненужный сервис-менеджер)

    Успехов тебе, приятель. Можешь приступать прямо сейчас - только не забудь исходники обновить, они за этот час снова новые, пишущие их макаки не собираются останавливаться на достигнутом, их много, и они еще не закончили свой программистсткий ПТУ, поэтому у них дофига лишнего времени (пойдут работать - на их место придут новые гиперактивные идиоты).

     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:40, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очередная сишная дырень?
     
     
  • 2.7, нах. (?), 09:51, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты можешь приступать к переписыванию на хруст прямо сейчас.

    Уж в нем-то дыреней не будет, точно-точно.

    P.S. Смуренбурговский /sbin/init написан на си. Попробуй, стань с его помощью рутом, мы поржем.

     
  • 2.10, leap42 (ok), 09:55, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу...

    жаль вменяемых альтернатив нет

     
     
  • 3.11, Fracta1L (ok), 09:57, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Альтернативы, наверное, есть, но преодолеть инертность индустрии очень тяжело и дорого.
     
     
  • 4.13, нах. (?), 10:03, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    systemd прекрасно ее преодолел, и недорого - подобные тебе скудоумные толпами ринулись внедрять новое фуфло.

    Но у тебя - не получится, во-первых, ты не умеешь кодить...

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:08, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >systemd прекрасно ее преодолел, и недорого

    С помощью кучи бабла красношляпы. Так что недорого тут совсем не к месту

     
  • 5.20, Fracta1L (ok), 10:18, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухты, очередные визги никчёмного петуха...
     
  • 2.14, псевдонимус (?), 10:03, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системгшная.
     
  • 2.17, Ordu (ok), 10:09, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно сказать, не заглядывая в код. Неясно как они принимают решение о том, что кеш можно освободить, и что именно пошло не так. Они забыли увеличить ref_count? Если так, то да, классическая сишная ошибка. Или они обходятся без ref_count, пытаясь статически рассчитать время жизни объекта в кеше, и не учли какие-то особенности работы с dbus? Это уже не C-специфичная ошибка, такое можно накосячить где угодно, даже при сборке мусора можно.
     
     
  • 3.19, Fracta1L (ok), 10:18, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > такое можно накосячить где угодно

    Прямо таки где угодно?)

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:04, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    not a bug
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:13, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы другого ожидали от блоатварного комбайна?
     

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