Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии

2.7 , нах. ( ? ), 09:51, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты можешь приступать к переписыванию на хруст прямо сейчас. Уж в нем-то дыреней не будет, точно-точно. P.S. Смуренбурговский /sbin/init написан на си. Попробуй, стань с его помощью рутом, мы поржем.

2.10 , leap42 ( ok ), 09:55, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу... жаль вменяемых альтернатив нет

3.11 , Fracta1L ( ok ), 09:57, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Альтернативы, наверное, есть, но преодолеть инертность индустрии очень тяжело и дорого.

4.13 , нах. ( ? ), 10:03, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – systemd прекрасно ее преодолел, и недорого - подобные тебе скудоумные толпами ринулись внедрять новое фуфло. Но у тебя - не получится, во-первых, ты не умеешь кодить... 5.16 , Аноним ( 16 ), 10:08, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >systemd прекрасно ее преодолел, и недорого С помощью кучи бабла красношляпы. Так что недорого тут совсем не к месту

5.20 , Fracta1L ( ok ), 10:18, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ухты, очередные визги никчёмного петуха...

2.14 , псевдонимус ( ? ), 10:03, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системгшная.

2.17 , Ordu ( ok ), 10:09, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сложно сказать, не заглядывая в код. Неясно как они принимают решение о том, что кеш можно освободить, и что именно пошло не так. Они забыли увеличить ref_count? Если так, то да, классическая сишная ошибка. Или они обходятся без ref_count, пытаясь статически рассчитать время жизни объекта в кеше, и не учли какие-то особенности работы с dbus? Это уже не C-специфичная ошибка, такое можно накосячить где угодно, даже при сборке мусора можно.

3.19 , Fracta1L ( ok ), 10:18, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > такое можно накосячить где угодно Прямо таки где угодно?)