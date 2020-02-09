Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии

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|1.1, Аноним (1), 09:12, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как это в Ubuntu, который "паразитирует нв Debian" уже исправлено, а в самом Debian еще нет? Не говоря уже про передовой bleeding edge Arch Linux?
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|2.4, КО (?), 09:41, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так CVE то спаразитировал, а исправлять дебианцы просто не спешат
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|3.6, КО (?), 09:51, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продолжай бета-тесты в убунту.
Я подожду когда косяки соберут и в дебу передатут.
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|4.8, нах. (?), 09:52, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а пока с local root посидишь, да? Все равно твой васян-хост никому в целом мире не нужен, все правильно.
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|2.5, нах. (?), 09:50, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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аудит гигабайта лапши с сотней нескучных ненужно-интерфейсов? (systemd-machineid, прекрасно. Очень нужная и полезная вещь, которую непременно надо встроить в ненужный сервис-менеджер)
Успехов тебе, приятель. Можешь приступать прямо сейчас - только не забудь исходники обновить, они за этот час снова новые, пишущие их макаки не собираются останавливаться на достигнутом, их много, и они еще не закончили свой программистсткий ПТУ, поэтому у них дофига лишнего времени (пойдут работать - на их место придут новые гиперактивные идиоты).
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|2.7, нах. (?), 09:51, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты можешь приступать к переписыванию на хруст прямо сейчас.
Уж в нем-то дыреней не будет, точно-точно.
P.S. Смуренбурговский /sbin/init написан на си. Попробуй, стань с его помощью рутом, мы поржем.
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|3.11, Fracta1L (ok), 09:57, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернативы, наверное, есть, но преодолеть инертность индустрии очень тяжело и дорого.
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|4.13, нах. (?), 10:03, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd прекрасно ее преодолел, и недорого - подобные тебе скудоумные толпами ринулись внедрять новое фуфло.
Но у тебя - не получится, во-первых, ты не умеешь кодить...
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|5.16, Аноним (16), 10:08, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>systemd прекрасно ее преодолел, и недорого
С помощью кучи бабла красношляпы. Так что недорого тут совсем не к месту
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|2.17, Ordu (ok), 10:09, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложно сказать, не заглядывая в код. Неясно как они принимают решение о том, что кеш можно освободить, и что именно пошло не так. Они забыли увеличить ref_count? Если так, то да, классическая сишная ошибка. Или они обходятся без ref_count, пытаясь статически рассчитать время жизни объекта в кеше, и не учли какие-то особенности работы с dbus? Это уже не C-специфичная ошибка, такое можно накосячить где угодно, даже при сборке мусора можно.
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