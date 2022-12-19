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Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.4 и дистрибутив на его основе

19.12.2022 22:22

Состоялся релиз пакетного менеджера GNU Guix 1.4 и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux. Для загрузки сформированы образы для установки на USB Flash (814 МБ) и использования в системах виртуализации (1.1 ГБ). Поддерживается работа на архитектурах i686, x86_64, Power9, armv7 и aarch64.

Дистрибутив допускает установку как в качестве обособленной ОС в системах виртуализации, в контейнерах и на обычном оборудовании, так и запуск в уже установленных дистрибутивах GNU/Linux, выступая в роли платформы для развёртывания приложений. Пользователю предоставляются такие функции, как учёт зависимостей, повторяемые сборки, работа без root, откат на прошлые версии в случае проблем, управление конфигурацией, клонирование окружений (создание точной копии программного окружения на других компьютерах) и т.п.

Основные новшества:

  • Улучшено управление программными окружениями. На смену команде "guix environment" пришла новая команда "guix shell", которая позволяет не только формировать сборочные окружения для разработчиков, но и использоваться окружения для ознакомления с программами без отражения в профиле и без выполнения "guix install". Например, для загрузки и запуска игры supertuxkart можно выполнить "guix shell supertuxkart -- supertuxkart". После загрузки пакет будет сохранён в кэше и следующий запуск не потребует его повторного извлечения.

    Для упрощения формирований окружений для разработчиков в "guix shell" предоставлена поддержка файлов guix.scm и manifest.scm с описанием состава окружения (для генерации файлов может использоваться опция "--export-manifest"). Для создания контейнеров, в которых эмулируется классическая иерархия системных каталогов, в "guix shell" предложены опции "--container --emulate-fhs".

  • Добавлена команда "guix home" для управления домашним окружением. Guix позволяет определить все компоненты домашнего окружения, включая пакеты, сервисы и начинающиеся с точки файлы. При помощи команды "guix home" экземпляры описанного домашнего окружения могут быть воссозданы в каталоге $HOME или в контейнере, например, для переноса своего окружения на новый компьютер.
  • В команду "guix pack" добавлена опция "-f deb" для создания отдельных deb-пакетов, которые могут быть установлены в Debian.
  • Для создания различных типов системных образов (raw, QCOW2, ISO8660 CD/DVD, Docker и WSL2) предложена универсальная команда "guix system image", позволяющая определить тип хранилища, разделы и операционную систему для создаваемого образа.
  • В команды для сборки пакетов добавлена опция "--tune", позволяющая указать микроархитектуру процессора, для которой будут включены специфичные оптимизации (например, на новых CPU AMD и Intel могут быть задействованы SIMD-инструкции AVX-512).
  • В инсталляторе реализован механизм для автоматического сохранения важной отладочной информации в случае аварийного завершения установки.
  • Сокращено время запуска приложений, благодаря задействованию кэша при динамическом связывании, позволяющего сократить обращение к системным вызовам stat и open при поиске библиотек.
  • Задействован новый выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9 , в котором реализована концепция временных сервисов (transient) и появилась возможность создания сервисов, активируемых при сетевой активности (в стиле systemd socket activation).
  • Добавлен новый интерфейс для задания размера раздела подкачки в конфигурации операционной системы.
  • Переделан интерфейс для задания статической сетевой конфигурации, в котором теперь предлагается декларативный аналог настроек в стиле команды ip.
  • Добавлены 15 новых системных сервисов, включая Jami, Samba, fail2ban и Gitile.
  • Запущен сайт packages.guix.gnu.org для навигации по пакетам.
  • Обновлены версии программ в 6573 пакетах, добавлено 5311 новых пакетов. Среди прочего обновлены версии GNOME 42, Qt 6, GCC 12.2.0, Glibc 2.33, Xfce 4.16, Linux-libre 6.0.10, LibreOffice 7.4.3.2, Emacs 28.2. Удалено более 500 пакетов, использующих Python 2.

Напомним, что пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства уборки мусора (выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов). Для определения сценариев сборки приложений и правил формирования пакетов предлагается использовать специализированный высокоуровневый предметно-ориентированный язык и компоненты Guile Scheme API, позволяющие выполнять все операции по управлению пакетами на функциональном языке программирования Scheme.

Поддерживается возможность использования пакетов, подготовленных для пакетного менеджера Nix и размещённых в репозитории Nixpkgs. Кроме операций с пакетами возможно создание сценариев для управления конфигурацией приложений. При сборке пакета автоматически загружаются и собираются все связанные с ним зависимости. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория, так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Реализованы средства для поддержания версий установленных программ в актуальном состоянии через организацию установки обновлений из внешнего репозитория.

Сборочное окружение для пакетов формируется в виде контейнера, содержащего все необходимые для работы приложений компоненты, что позволяет сформировать набор пакетов, способный работать без оглядки на состав базового системного окружения дистрибутива, в котором Guix используется в качестве надстройки. Между пакетами Guix возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий или поддиректорию в каталоге пользователя, что позволяет обеспечить его параллельное сосуществование с другими пакетными менеджерами и обеспечить поддержку широкого спектра существующих дистрибутивов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/452a5978f3b1b426064a2b64a0c6f41-firefox-108.0.1/, где "452a59..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей.

Дистрибутив включает только свободные компоненты и поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Для сборки применяется GCC 12.2. В качестве системы инициализации используется сервисный менеджер GNU Shepherd (бывший dmd), развиваемый как альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. Базовый образ поддерживает работу в консольном режиме, но для установки подготовлено 20526 готовых пакетов, среди которых и компоненты графического стека на базе X.Org, оконные менеджеры dwm и ratpoison, рабочие столы GNOME и Xfce, а также подборка графических приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере GNU Guix
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 22.11, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58358-guix
Ключевые слова: guix
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Яя (?), 22:31, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто использует, стоит попробовать в качечтве десктопной оси? На ноуте.
    Как у него с поддержкой железа?
     
     
  • 2.3, pashev.ru (?), 22:46, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Линукс. Какие могут быть проблемы?
     
  • 2.4, анон (?), 22:46, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поддержка в ядре.
    Не стоит, на десктопе (как впрочем и везде, дабы не снижать бдительно и не тупеть) стоит держаться подальше от всяких контейнеров, NixOS, Flatpak, Snap и прочей ереси.
     
     
  • 3.5, анон (?), 22:48, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    //бдительность
     
  • 3.8, Анонус (?), 23:00, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS тут каким боком? Там контейнеров нет. Наоброт идеология ближе к какой-нибудь архиправославной Слаке.
     
  • 2.6, анонна (?), 22:51, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там написано , что ядро линукс-либре(для анона оттуда все выкинуто, что не гпл. конкретно нет ничего из блобов видеокарт и вайфай.) скорее всего для любого это игра в везение. повезет и он заработает у тебя на гплных дровах, а нет... ну тогда ставь заново. другое.
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж чисто по фану, если есть пара терабайт лишнего места на диске с быстрым интернетом и хочется попробовать что-нибудь для хомячков.
     
  • 2.11, darkshvein (ok), 23:13, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в качечтве десктопной оси?

    о! месье любит извращения!
    курочку? уточку? МСВЦ linux?

     

  • 1.2, pashev.ru (?), 22:46, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любо!
     
  • 1.7, pashev.ru (?), 22:54, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей.

    Кстати, переоценённая возможность (зависимости). Максимум в зависимостях может быть диски или «сеть». На этом всё. Прикладные сервисы независимы, а если, например, нужна база данных, то её всё равно лучше в цикле ждать (бд может быть вообще на другом хосте).


    Переубедите меня примерами из реальной жизни.

     
     
  • 2.9, Аноним (10), 23:01, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демоны могут зависить один от другого, как в случае с NUT.

    >лучше в цикле ждать

    Кому лучше? Диагностика намного проще, когда приложение не не создаёт видимости работы.

     
     
  • 3.12, pashev.ru (?), 23:16, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Демоны могут зависить один от другого

    Ну, же! Примеры где?

    > Диагностика намного проще, когда приложение не не создаёт видимости работы

    Примеры! При ожидании никакой видимости работы и нет, сокеты не открыты и т. п. А ожидание как правило имеет ограничение по времени — потом ошибка

    И по любому, сервис должен как-то реагировать, если зависимый сервис стал недоступен.

    И мы ведь все любим распределенные отказоустойчивые системы? Как всякие сустемд помогут, если зависимости на разных машинах?

     
     
  • 4.13, Аноним (10), 23:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только что привёл пример с NUT, у которого эта проблема проявляется во всей красе. Когда процесс крашится, а демон продолжает считаться запущенным, в, например, openrc, это лечится только перезагрузкой. Есть ещё различные варианты с udev.
     
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