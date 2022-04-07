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Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9

07.04.2022 08:42

Спустя два года с момента формирования прошлого значительного выпуска опубликован сервисный менеджер GNU Shepherd 0.9 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей.

Основные новшества:

  • Реализована концепция временных сервисов (transient), автоматически отключаемых после завершения из-за прекращения работы процесса или вызова метода "stop", что может потребоваться для синтезируемых сервисов, которые не могут быть перезапущены после завершения работы.
  • Для создания inetd-подобных сервисов добавлена процедура "make-inetd-constructor".
  • Для создания сервисов, активируемых при сетевой активности (в стиле systemd socket activation), добавлена процедура "make-systemd-constructor".
  • Добавлена процедура для запуска сервиса в фоновом режиме - "start-in-the-background".
  • В процедуру "make-forkexec-constructor" добавлены параметры ":supplementary-groups", "#:create-session" и "#:resource-limits".
  • Обеспечена работа без блокировки во время ожидания PID-файлов.
  • Для сервисов без параметра "#:log-file" обеспечен вывод в syslog, а для сервисов с параметром #:log-file" - запись лога в отдельный файл с указанием времени записей. Логи от непривилегированного процесса shepherd сохраняются в каталоге $XDG_DATA_DIR.
  • Прекращена поддержка сборки с Guile 2.0. Решены проблемы при использовании версий Guile 3.0.5-3.0.7.
  • Для работы теперь требуется библиотека Fibers 1.1.0 или более новая версия.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 10.0
  4. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  6. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56980-shepherd
Ключевые слова: shepherd, init, boot
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:47, 07/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile
    > Для работы теперь требуется библиотека Fibers 1.1.0 или более новая версия.

    ы-ы-ы? Почему питон вдруг в зависимости пролез?

     
     
  • 2, Аноним (2), 08:57, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что хоть /sbin/init на nodejs не написали
     
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