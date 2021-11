Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10

Компания Purism, развивающая смартфон Librem 5 и серию поставляемых с Linux и CoreBoot ноутбуков, серверов и мини-ПК, объявила о релизе дистрибутива PureOS 10, построенного на пакетной базе Debian и включающего только свободные приложения, в том числе поставляемого с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. PureOS признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещён в список рекомендованных дистрибутивов. Размер установочного iso-образа, поддерживающего загрузку в Live-режиме, 2 ГБ. Дистрибутив щепетильно относится к сохранению конфиденциальности, предлагая ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен полный набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, в качестве поисковой системы предлагается DuckDuckGo, для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger, а для автоматического проброса на HTTPS - HTTPS Everywhere. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland. Наиболее заметным новшеством в новой версии стала поддержка режима "Convergence", предлагающего адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Ключевой целью разработки является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК в сочетании с клавиатурой и мышью. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Например, при использовании PureOS на смартфоне, при подключении устройства к монитору можно превратить смартфон в портативную рабочую станцию. Новый выпуск поставляется по умолчанию на всех продуктах Purism, включая смартфон Librem 5, ноутбук Librem 14 и миниатюрный ПК Librem Mini. Для совмещения в одном приложении интерфейса для мобильных и стационарных экранов используется библиотека libhandy, позволяющая адаптировать приложения GTK/GNOME для мобильных устройств (предоставляется набор адаптивных виджетов и объектов). Другие улучшения: Для образов контейнеров обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что предлагаемые бинарные файлы соответствуют связанным с ними исходным текстам. В дальнейшем повторяемые сборки планируют обеспечить и для полных ISO-образов.

В менеджере приложений PureOS store задействованы метаданные AppStream для создания универсального каталога приложений, в котором могут распространяться программы для смартфонов и устройств с большими экранами.

Обновлён инсталлятор, в котором появилась поддержка настройки автоматического входа в систему, возможность отправки диагностических сведений для разбора проблем во время установки, улучшен режим установи по сети.

Рабочий стол GNOME обновлён до версии 40. Расширены возможности библиотеки libhandy, многие программы GNOME теперь без внесения изменений могут адаптировать интерфейс для разных типов экранов.

Добавлен VPN Wireguard.

Добавлен менеджер паролей Pass, использующий gpg2 и git для хранения паролей в каталоге ~/.password-store.

Добавлен драйвер Librem EC ACPI DKMS для прошивки Librem EC, позволяющий из пространства пользователя управлять светодиодными индикаторами, подсветкой клавиатуры и индикаторами WiFi/BT, а также получать данные об уровне заряда аккумулятора.





Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.



В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);

Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;

Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.