The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10

20.11.2021 18:45

Компания Purism, развивающая смартфон Librem 5 и серию поставляемых с Linux и CoreBoot ноутбуков, серверов и мини-ПК, объявила о релизе дистрибутива PureOS 10, построенного на пакетной базе Debian и включающего только свободные приложения, в том числе поставляемого с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. PureOS признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещён в список рекомендованных дистрибутивов. Размер установочного iso-образа, поддерживающего загрузку в Live-режиме, 2 ГБ.

Дистрибутив щепетильно относится к сохранению конфиденциальности, предлагая ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен полный набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, в качестве поисковой системы предлагается DuckDuckGo, для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger, а для автоматического проброса на HTTPS - HTTPS Everywhere. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland.

Наиболее заметным новшеством в новой версии стала поддержка режима "Convergence", предлагающего адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Ключевой целью разработки является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК в сочетании с клавиатурой и мышью. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Например, при использовании PureOS на смартфоне, при подключении устройства к монитору можно превратить смартфон в портативную рабочую станцию.

Новый выпуск поставляется по умолчанию на всех продуктах Purism, включая смартфон Librem 5, ноутбук Librem 14 и миниатюрный ПК Librem Mini. Для совмещения в одном приложении интерфейса для мобильных и стационарных экранов используется библиотека libhandy, позволяющая адаптировать приложения GTK/GNOME для мобильных устройств (предоставляется набор адаптивных виджетов и объектов).

Другие улучшения:

  • Для образов контейнеров обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что предлагаемые бинарные файлы соответствуют связанным с ними исходным текстам. В дальнейшем повторяемые сборки планируют обеспечить и для полных ISO-образов.
  • В менеджере приложений PureOS store задействованы метаданные AppStream для создания универсального каталога приложений, в котором могут распространяться программы для смартфонов и устройств с большими экранами.
  • Обновлён инсталлятор, в котором появилась поддержка настройки автоматического входа в систему, возможность отправки диагностических сведений для разбора проблем во время установки, улучшен режим установи по сети.
  • Рабочий стол GNOME обновлён до версии 40. Расширены возможности библиотеки libhandy, многие программы GNOME теперь без внесения изменений могут адаптировать интерфейс для разных типов экранов.
  • Добавлен VPN Wireguard.
  • Добавлен менеджер паролей Pass, использующий gpg2 и git для хранения паролей в каталоге ~/.password-store.
  • Добавлен драйвер Librem EC ACPI DKMS для прошивки Librem EC, позволяющий из пространства пользователя управлять светодиодными индикаторами, подсветкой клавиатуры и индикаторами WiFi/BT, а также получать данные об уровне заряда аккумулятора.



Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/true-con...)
  2. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian
  3. OpenNews: Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства
  4. OpenNews: Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов
  5. OpenNews: Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами
  6. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56196-pureos
Ключевые слова: pureos
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:14, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен если есть Debian?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:17, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть: https://www.gnu.org/distros/common-distros.html#Debian ?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 19:36, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О ужас, дебиан вставляет ссылки на репозитории с несвободным ПО. Как с этим вообще можно пользоваться системой?)
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 19:59, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может, кто-то не хочет запускать софт 10-летней давности?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:45, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не запускай кто-тебя заставляет?
     

  • 1.3, A no Nimu (?), 19:26, 20/11/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    гном 🙄
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:22, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Он несвободен от С-д.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру