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Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства

19.11.2020 11:16

Компании Purism объявила о начале массового производства смартфона Librem 5, примечательного наличием программных и аппаратных средств для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон предоставляет пользователю полный контроль над устройством и оснащён только свободным ПО, включая драйверы и прошивки.

Разработчики сообщили, что все стадии проверки качества успешно пройдены и проект переходит на стадию массового производства и широких продаж. В первую очередь смартфоны будут отправлены участникам программы начальных предзаказов, благодаря которым велось финансирование проекта. Устройства по начальным предзаказам планируют отправить до начала декабря, после чего до конца января будет производиться отправка устройств по обычным предзаказам из США. Отправку телефонов по остальным ранее сделанным предзаказам планируется завершить в феврале. Параллельно будут отправляться устройства по новым заказам.

Напомним, что смартфон Librem 5 поставляется с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME, и оснащён тремя аппаратными переключателями, которые на уровне разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Заявленная цена Librem 5 - $799.

Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.

Аппаратная начинка:

  • SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante GC7000Lite c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2.
  • 5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440.
  • ОЗУ - 3GB.
  • встроенный Flash 32GB плюс слот microSD.
  • Baseband-чип Gemalto PLS8 3G/4G (возможна замена на Broadmobi BM818, производимый в Китае).
  • GPS TESEO LIV3.
  • Аккумулятор ёмкостью 4500mAh.
  • Wi-Fi Redpine Signals RS9116 - 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4.
  • Передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей.
  • USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод DisplayPort).
  • Слот для чтения смарткарт 2FF.


  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/librem-5...)
  2. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Huawei будет использовать собственную ОС Harmony для смартфонов
  4. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  5. OpenNews: Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54109-librem
Ключевые слова: librem, phone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:20, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С такой ценой, PinePhone (пока в стадии активного подиливания, но уже можно купить и использовать) выглядит интересней.
     
     
  • 2.3, leibniz (ok), 11:25, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаете, компоненты у этого телефона впаяны или всё же есть возможность модульной замены, как на упомянутом Вами PinePhone?
     
  • 2.22, mikhailnov (ok), 11:53, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В PinePhone блобы для Mali и др., это не свободное устройство, а бюджетная платформа для запуска более-менее свободного программного окружения. Очень полезна для развития СПО для мобильных платформ. А Librem - это свободный видеодрайвер, более-менее свободное аппаратное обеспечение, немного разные цели и задачи у проектов. Пусть существуют оба.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:23, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В PinePhone блобы для Mali

    Нет там блобов Mali, там используется гнутый драйвер Lima

     

  • 1.2, ryoken (ok), 11:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ЛОРе уже обо__ли.
     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 11:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше так писать:
    об___или
     

  • 1.4, InuYasha (??), 11:25, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Специально включил картинки в браузере ради такой новости! )
    Но GTK как-то... :-/
     
  • 1.5, Аноним (-), 11:27, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Передняя и ..камеры

    Это чтоб лучше тебя видеть внученька. О таких "устройствах слежения" никакие спецслужбы и мечтать не могли никогда. А теперь это г.. у каждого в кармане, еще и наводит это на окружающих. Избавляйтесь ! Телефон должен быть только телефоном, без камер и интернетов.

     
     
  • 2.8, jfdbngh (?), 11:30, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния. А если стал, то хоть стаканчиками и ниткой пользуйся, это не поможет.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:35, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стать интересным

    Вот так дибилы плодятся, а потом на мусоров забесплатно впахивают, без маски ходил дома ? Вот будь добр занеси штукарь в отделение- или уголовка. Вариантов миллионы ! Но если ты дибил как комментатор выше - вперед, ты бессмертен !

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >без маски ходил дома ?

    Диагностирую паранойю у сектанта свободки

     
     
  • 5.26, rshadow (ok), 11:55, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чем здесь секта свободки? Просто обыкновенный долбаеб. Пхоже еще и АУЕшник.
     
  • 5.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:02, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращай внимания. Это клоуны от политики решили на постингом цитат из методичек заработать.
     
  • 3.12, Аноним (10), 11:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния.

    Для деградантов вроде тебя может быть. Кроме абильной рекламы витаминчиков ничего не поменяется. А за нормальными людьми всегда следят !

     
     
  • 4.20, Аноним (18), 11:47, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз таки к нормальным людям не к чему предъявить. Это у вас там, в сказках, злобные правоохранительные органы ловят за неношение масок в доме
     
  • 4.27, Аноним (-), 11:58, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А за нормальными людьми всегда следят !

    Так и есть, не следят только за дебилами, не представляющими угрозу "обществу"-власти.

     
     
  • 5.29, YetAnotherOnanym (ok), 12:04, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За дебилами тоже следят, но не спецслужбы, а медики.
     
  • 3.31, anonymous (??), 12:06, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спец службам интересен каждый человек, особенно если можно собирать о нем досье около бесплатно/автоматически.
     
  • 2.48, Аноним (-), 12:36, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    телефон уже устройство слежения, хоть с проводами, хоть без, поскольку 1)регистрируется в сети 2)информация покидает область вашего контроля. а на либрем даже ричард смотрит без тошноты, с любопытством. можно обернуть в фольгу и скотч, брать перчаткой фарадея, скрамблить голос, главное что начинка более-менее открытая, что лучше 3110, SL75, 2121, к750 и прочих кумиров.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:28, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > $799

    60 тыс. руб. за чипы от корпораций и иллюзию свободы..
    Не многовато ли?

     
     
  • 2.41, flkghdfgklh (?), 12:22, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто в мире ничего не продает за ржубли. А 800 баксов за телефон это нормальная цена. Вопрос почему ржубль такой дешевый и почему у тебя зряплата в 200 баксов считается пределом мечтаний
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:30, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость в общем положительная, но хочу напомнить, что на базе закрытого ARM процессора телефончик.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:21, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, хоть так, лиха беда начало. (4 - 8)-ядерного RV64 с телефонным энергопотреблением пока что нет.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:33, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Батарейку бы побольше. Тысяч 50 хотя бы.
     
     
  • 2.13, noPinePhoneUser (?), 11:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если он в режиме ожидания не будет ничего накапливать и сливать, а просто ждать. То большой батарейки и не надо...
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:39, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возникает лишь один вопрос: какого черта так дорого?!
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 11:41, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не смели выпаивать модули на ведрофонах, а несли бабло за псевдосвободу, неужели не ясно ?
     
     
  • 3.46, Козлетто (?), 12:29, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтоб не смели выпаивать модули на ведрофонах

    Только на современных андроидах все ~~зонды~~ чипы интегрированы в один большой блоб-микросхему

     
  • 2.24, mikhailnov (ok), 11:54, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Маленькие партии, очень большие затраты на разработку и прототипирование.
     
     
  • 3.32, YetAnotherOnanym (ok), 12:08, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ты людям сабантуй портишь? Так хочется посамоутверждаться, поливая калом всех - от разрабов до потенциальных покупателей, а ты им весь кайф ломаешь. Жестокий ты...
     
     
  • 4.47, n00by (ok), 12:30, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что поливать калом всех -- прерогатива исключительных разработчиков из ООО "НТЦ ИТ РОСА", которые считают пользователей неблагодарными свиньями, а контрибьютеров -- лохами.
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:05, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету дополнительного дохода от слива телеметрии.
     
  • 2.35, anonymous (??), 12:09, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не как-то и дорого. 800 баксов -- фигня.

    Во-вторых, есть кто-то, кто может сделать дешевле? Если нет, то поэтому и так дорого. Смогли только так.

     
     
  • 3.37, Аноним (7), 12:13, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сделать дешевле что? Телефон на ARM под Linux дистрибутив? А что в этом сложного?
     
     
  • 4.42, flkghdfgklh (?), 12:23, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сделай!
     
     
  • 5.45, Аноним (7), 12:24, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Зачем мне ещё  один телефон на ARM?
     

  • 1.16, Аноним (18), 11:41, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько стоит свобода, говорите?
     
     
  • 2.17, Аноним (7), 11:42, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А при чем тут свобода если проприетарныё ARM?
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 11:44, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Царь то выходит, ненастоящий!
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:09, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А причем тут ARM если тут про свободный софт, а не открытое железо? Либрем никаких чертежей даже и не пытался выкладывать.
     
     
  • 4.36, Аноним (7), 12:12, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они из себя все такие открытые.
     

  • 1.23, Аноним (34), 11:54, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продавать по запчастям не вариант снижения стоимости? Как раньше было с IBM PC?
     
     
  • 2.38, Аноним (40), 12:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был бы вариант. Не всем всё нужно. Например, мне фронтальная камера не нужна.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:55, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорого!
     
     
  • 2.44, flkghdfgklh (?), 12:23, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать не пробовал?
     

  • 1.33, lockywolf (ok), 12:08, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bezel-less экрана нет -> в топку.
     
     
  • 2.39, iPony129412 (?), 12:20, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во, контуженный в срамочных войнах появился.
     

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