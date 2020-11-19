Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:20, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С такой ценой, PinePhone (пока в стадии активного подиливания, но уже можно купить и использовать) выглядит интересней.
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|2.3, leibniz (ok), 11:25, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаете, компоненты у этого телефона впаяны или всё же есть возможность модульной замены, как на упомянутом Вами PinePhone?
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|2.22, mikhailnov (ok), 11:53, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В PinePhone блобы для Mali и др., это не свободное устройство, а бюджетная платформа для запуска более-менее свободного программного окружения. Очень полезна для развития СПО для мобильных платформ. А Librem - это свободный видеодрайвер, более-менее свободное аппаратное обеспечение, немного разные цели и задачи у проектов. Пусть существуют оба.
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|3.43, Аноним (43), 12:23, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В PinePhone блобы для Mali
Нет там блобов Mali, там используется гнутый драйвер Lima
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|1.4, InuYasha (??), 11:25, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Специально включил картинки в браузере ради такой новости! )
Но GTK как-то... :-/
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|1.5, Аноним (-), 11:27, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Передняя и ..камеры
Это чтоб лучше тебя видеть внученька. О таких "устройствах слежения" никакие спецслужбы и мечтать не могли никогда. А теперь это г.. у каждого в кармане, еще и наводит это на окружающих. Избавляйтесь ! Телефон должен быть только телефоном, без камер и интернетов.
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|2.8, jfdbngh (?), 11:30, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния. А если стал, то хоть стаканчиками и ниткой пользуйся, это не поможет.
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|3.10, Аноним (10), 11:35, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стать интересным
Вот так дибилы плодятся, а потом на мусоров забесплатно впахивают, без маски ходил дома ? Вот будь добр занеси штукарь в отделение- или уголовка. Вариантов миллионы ! Но если ты дибил как комментатор выше - вперед, ты бессмертен !
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|4.18, Аноним (18), 11:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>без маски ходил дома ?
Диагностирую паранойю у сектанта свободки
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|5.26, rshadow (ok), 11:55, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При чем здесь секта свободки? Просто обыкновенный долбаеб. Пхоже еще и АУЕшник.
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|3.12, Аноним (10), 11:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния.
Для деградантов вроде тебя может быть. Кроме абильной рекламы витаминчиков ничего не поменяется. А за нормальными людьми всегда следят !
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|4.20, Аноним (18), 11:47, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как раз таки к нормальным людям не к чему предъявить. Это у вас там, в сказках, злобные правоохранительные органы ловят за неношение масок в доме
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|4.27, Аноним (-), 11:58, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А за нормальными людьми всегда следят !
Так и есть, не следят только за дебилами, не представляющими угрозу "обществу"-власти.
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|3.31, anonymous (??), 12:06, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Спец службам интересен каждый человек, особенно если можно собирать о нем досье около бесплатно/автоматически.
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|2.48, Аноним (-), 12:36, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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телефон уже устройство слежения, хоть с проводами, хоть без, поскольку 1)регистрируется в сети 2)информация покидает область вашего контроля. а на либрем даже ричард смотрит без тошноты, с любопытством. можно обернуть в фольгу и скотч, брать перчаткой фарадея, скрамблить голос, главное что начинка более-менее открытая, что лучше 3110, SL75, 2121, к750 и прочих кумиров.
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|1.6, Аноним (6), 11:28, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> $799
60 тыс. руб. за чипы от корпораций и иллюзию свободы..
Не многовато ли?
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|2.41, flkghdfgklh (?), 12:22, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто в мире ничего не продает за ржубли. А 800 баксов за телефон это нормальная цена. Вопрос почему ржубль такой дешевый и почему у тебя зряплата в 200 баксов считается пределом мечтаний
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|1.7, Аноним (7), 11:30, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость в общем положительная, но хочу напомнить, что на базе закрытого ARM процессора телефончик.
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|2.40, Аноним (40), 12:21, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, хоть так, лиха беда начало. (4 - 8)-ядерного RV64 с телефонным энергопотреблением пока что нет.
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|2.13, noPinePhoneUser (?), 11:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если он в режиме ожидания не будет ничего накапливать и сливать, а просто ждать. То большой батарейки и не надо...
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|2.15, Аноним (10), 11:41, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб не смели выпаивать модули на ведрофонах, а несли бабло за псевдосвободу, неужели не ясно ?
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|3.46, Козлетто (?), 12:29, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтоб не смели выпаивать модули на ведрофонах
Только на современных андроидах все ~~зонды~~ чипы интегрированы в один большой блоб-микросхему
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|3.32, YetAnotherOnanym (ok), 12:08, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем ты людям сабантуй портишь? Так хочется посамоутверждаться, поливая калом всех - от разрабов до потенциальных покупателей, а ты им весь кайф ломаешь. Жестокий ты...
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|4.47, n00by (ok), 12:30, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что поливать калом всех -- прерогатива исключительных разработчиков из ООО "НТЦ ИТ РОСА", которые считают пользователей неблагодарными свиньями, а контрибьютеров -- лохами.
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|2.35, anonymous (??), 12:09, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, не как-то и дорого. 800 баксов -- фигня.
Во-вторых, есть кто-то, кто может сделать дешевле? Если нет, то поэтому и так дорого. Смогли только так.
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|3.37, Аноним (7), 12:13, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сделать дешевле что? Телефон на ARM под Linux дистрибутив? А что в этом сложного?
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|3.34, Аноним (34), 12:09, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А причем тут ARM если тут про свободный софт, а не открытое железо? Либрем никаких чертежей даже и не пытался выкладывать.
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|1.23, Аноним (34), 11:54, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продавать по запчастям не вариант снижения стоимости? Как раньше было с IBM PC?
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|2.38, Аноним (40), 12:16, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был бы вариант. Не всем всё нужно. Например, мне фронтальная камера не нужна.
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