Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства

2.8, jfdbngh (?), 11:30, 19/11/2020: Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния. А если стал, то хоть стаканчиками и ниткой пользуйся, это не поможет.

3.10, Аноним (10), 11:35, 19/11/2020: > стать интересным Вот так дибилы плодятся, а потом на мусоров забесплатно впахивают, без маски ходил дома ? Вот будь добр занеси штукарь в отделение- или уголовка. Вариантов миллионы ! Но если ты дибил как комментатор выше - вперед, ты бессмертен !

4.18, Аноним (18), 11:43, 19/11/2020: >без маски ходил дома ? Диагностирую паранойю у сектанта свободки

5.26, rshadow (ok), 11:55, 19/11/2020: При чем здесь секта свободки? Просто обыкновенный долбаеб. Пхоже еще и АУЕшник.

5.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:02, 19/11/2020: Не обращай внимания. Это клоуны от политики решили на постингом цитат из методичек заработать.

3.12, Аноним (10), 11:40, 19/11/2020: > Чтобы стать интересным для спец.служб, нужно иметь много денег или влияния. Для деградантов вроде тебя может быть. Кроме абильной рекламы витаминчиков ничего не поменяется. А за нормальными людьми всегда следят !

4.20, Аноним (18), 11:47, 19/11/2020: Как раз таки к нормальным людям не к чему предъявить. Это у вас там, в сказках, злобные правоохранительные органы ловят за неношение масок в доме

4.27, Аноним (-), 11:58, 19/11/2020: > А за нормальными людьми всегда следят ! Так и есть, не следят только за дебилами, не представляющими угрозу "обществу"-власти.

5.29, YetAnotherOnanym (ok), 12:04, 19/11/2020: За дебилами тоже следят, но не спецслужбы, а медики.

3.31, anonymous (??), 12:06, 19/11/2020: Спец службам интересен каждый человек, особенно если можно собирать о нем досье около бесплатно/автоматически.

2.48, Аноним (-), 12:36, 19/11/2020: телефон уже устройство слежения, хоть с проводами, хоть без, поскольку 1)регистрируется в сети 2)информация покидает область вашего контроля. а на либрем даже ричард смотрит без тошноты, с любопытством. можно обернуть в фольгу и скотч, брать перчаткой фарадея, скрамблить голос, главное что начинка более-менее открытая, что лучше 3110, SL75, 2121, к750 и прочих кумиров.