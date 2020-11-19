Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства

Компании Purism объявила о начале массового производства смартфона Librem 5, примечательного наличием программных и аппаратных средств для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Смартфон предоставляет пользователю полный контроль над устройством и оснащён только свободным ПО, включая драйверы и прошивки.

Разработчики сообщили, что все стадии проверки качества успешно пройдены и проект переходит на стадию массового производства и широких продаж. В первую очередь смартфоны будут отправлены участникам программы начальных предзаказов, благодаря которым велось финансирование проекта. Устройства по начальным предзаказам планируют отправить до начала декабря, после чего до конца января будет производиться отправка устройств по обычным предзаказам из США. Отправку телефонов по остальным ранее сделанным предзаказам планируется завершить в феврале. Параллельно будут отправляться устройства по новым заказам.

Напомним, что смартфон Librem 5 поставляется с полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME, и оснащён тремя аппаратными переключателями, которые на уровне разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Заявленная цена Librem 5 - $799.

Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.

Аппаратная начинка: