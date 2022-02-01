Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 10.0

Увидел свет релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 10.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 2.7 ГБ и 1.2 ГБ (x86_64, armhf). Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2025 года. Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE. В новом выпуске: Прекращено формирование сборок для архитектуры i686, но добавлены сборки для архитектуры ARM (armhf). В дальнейшем планируется реализовать поддержку архитектур ARM64 и PowerPC.

Осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 18.04 на ветку Ubuntu 20.04.

До версии 5.4 обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. В качестве опций доступны пакеты с ядрами 5.8 и 5.13.

Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE 0.99.2 и KDE 5.18.

Обновлены версии программ, в том числе Abrowser (переименованный Firefox) 96.0, Icedove (Thunderbird) 91.5.0, LibreOffice 7.1.7, VLC 3.0.9.2, Xorg 7.7, GLibc 2.31. Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.



В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);

Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;

Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.



