Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 10.0

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|3.16, danonimous (?), 22:32, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Формально не закрыли, но по сути обфускацию сделали, сгенерировав такое количество кода, в котором уже даже искусственный интеллект разобраться не сможет.
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|2.4, Уважай Линуса Поттеринга (?), 21:48, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Хотите опять загнать всех в тьму баш-портянок? Не получится! Свет творения Линуса Поттеринга осветил Линукс, и никогда уже баш-портяночному безумию снова не овладеть лучшей в мире ОС!
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|2.5, Анон32432423 (?), 21:50, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что не так с СойстемДи?? Одни говорят что там ДНС от гугла, другие что НТП сервер от гугла... Но вот буквально недавно проверял на голом Дебе и Федорке, все норм. Я лично обожаю СойстемДи: особенно нативный DNS-over-TLS без костыля в виде Stubby + годная поддержка PipeWire. Хотя мне лично обидно за OpenRC, надеюсь он не умрет, быстрый и безопасный :(
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|3.12, Аноним (12), 22:15, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пайпвайр и в Gentoo с OpenRC и в Void musl прекрасно работает. Чушь какая-то про тугодумодэ.
Костыль? Ненужнодэ и есть костыль - гора костылей. Runit люто быстрее и стабильнее.
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|3.9, DarWinux (?), 21:57, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На сайте gnu.org я видел картинку, на которой гнутый овцебык, тукс, рыба из опёнка и фряшный люцифер кого-то толи сжигают, толи расчленяют, толи вешают.
Вот я и подумал, что они наверное друзья.
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|1.7, Аноним (7), 21:53, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гипербола, Парабола... Сколько же человек тратят силы, конструируя очередной болгенос.
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|1.8, Аноним (8), 21:56, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив
Свободный от пользователей ?
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|1.10, VZ (??), 22:02, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> полностью свободного Linux-дистрибутива
полностью свободного от корпораций Linux-дистрибутива
(не судьба)
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|1.11, X86 (ok), 22:11, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Полностью свободный дистрибутив для работы на полностью несвободных процессорах, ОЗУ, материнских платах, SSD и т.д.)
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|2.13, DarWinux (?), 22:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати столчеловек не имеет ничего против проприетарного железа.
В его мире софту не требуется желёзка, которая будет исполнять его байт-код.
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|2.14, Аноним (12), 22:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точняк. Скоро Эльбрусы ворвутся на рынок с открытой прошивкой и без операционной системв в процессоре.
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|3.15, DarWinux (?), 22:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Структуры МВД в рамках проекта по импортозамещению начали переходить на сервера на базе российского процессора «Эльбрус 8С»
В рамках этого процесса оказалось, что отечественные процессоры отмечаются просто ужасной производительностью, не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации и вызывают сложности при запуске и эксплуатации российских серверов.
Также у МВД возникли трудности на новых серверах при работе с отечественным системным ПО из-за проблем с совместимостью.
Ранее, в начале декабря «Сбер» подвел итоги тестирования российских серверов на базе процессоров «Эльбрус-8С» и оказался совершенно недоволен производительностью этих систем, отмечая что они в несколько раз медленнее Intel Xeon Gold 6230, несмотря на то, что разработчик утверждал о 20-30 разовом превосходстве.🤣
Также в декабре другие крупные российские компании (ВТБ, ДИТ Москвы, «Ростелеком», «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Почта России») протестировали сервера на отечественных процессорах и также остались крайне недовольны их производительностью.
По мимо выше описанных недостатков «Эльбрус» характеризуется и завышенным энергопотреблением и проблемами с безопасностью.
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|1.19, Аноним (19), 22:48, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>LibreOffice 7.1.7
Оригинально, в нативной бунте до сих пор 6.1.
Кто использует трискел? Как впечатления?
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