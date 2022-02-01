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Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 10.0

01.02.2022 21:18

Увидел свет релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 10.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 2.7 ГБ и 1.2 ГБ (x86_64, armhf). Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2025 года.

Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE.

В новом выпуске:

  • Прекращено формирование сборок для архитектуры i686, но добавлены сборки для архитектуры ARM (armhf). В дальнейшем планируется реализовать поддержку архитектур ARM64 и PowerPC.
  • Осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 18.04 на ветку Ubuntu 20.04.
  • До версии 5.4 обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. В качестве опций доступны пакеты с ядрами 5.8 и 5.13.
  • Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE 0.99.2 и KDE 5.18.
  • Обновлены версии программ, в том числе Abrowser (переименованный Firefox) 96.0, Icedove (Thunderbird) 91.5.0, LibreOffice 7.1.7, VLC 3.0.9.2, Xorg 7.7, GLibc 2.31.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://trisquel.info/en/trisq...)
  2. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.16
  3. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  4. OpenNews: Обновление полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel GNU/Linux 9.0.1
  5. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56620-trisquel
Ключевые слова: trisquel
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, danonimous (?), 21:31, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Смешно называть дистрибутив с systemd полностью свободным.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:42, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Исходники закрыли?
     
     
  • 3.16, danonimous (?), 22:32, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Формально не закрыли, но по сути обфускацию сделали, сгенерировав такое количество кода, в котором уже даже искусственный интеллект разобраться не сможет.
     
     
  • 4.18, Уважай Линуса Поттеринга (?), 22:47, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну почему-то Линус Поттеринг прекрасно во всём разбирается! И дальше творит на славу нам!
     
     
  • 5.24, Sluggard (ok), 23:50, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линус Поттеринг

    Это сын Леннарта и Торвальдса?

     
     
  • 6.25, какработать (?), 23:56, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Сын - это Гарри. Гарри Поттеринг. А Линукс - это дядя.
     
  • 6.28, Пькькь (?), 00:38, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сын Поттеринга и Линуса
     
  • 2.4, Уважай Линуса Поттеринга (?), 21:48, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Хотите опять загнать всех в тьму баш-портянок? Не получится! Свет творения Линуса Поттеринга осветил Линукс, и никогда уже баш-портяночному безумию снова не овладеть лучшей в мире ОС!
     
  • 2.5, Анон32432423 (?), 21:50, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что не так с СойстемДи?? Одни говорят что там ДНС от гугла, другие что НТП сервер от гугла... Но вот буквально недавно проверял на голом Дебе и Федорке, все норм. Я лично обожаю СойстемДи: особенно нативный DNS-over-TLS без костыля в виде Stubby + годная поддержка PipeWire. Хотя мне лично обидно за OpenRC, надеюсь он не умрет, быстрый и безопасный :(
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:15, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пайпвайр и в Gentoo с OpenRC и в Void musl прекрасно работает. Чушь какая-то про тугодумодэ.
    Костыль? Ненужнодэ и есть костыль - гора костылей. Runit люто быстрее и стабильнее.
     
     
  • 4.23, DarWinux (?), 23:13, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати а в чём ключевые различия между runit и openrc?
     

  • 1.3, DarWinux (?), 21:47, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а BSD системы столочеловек одобряет?
     
     
  • 2.6, Анон32432423 (?), 21:51, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, ибо лицензия BSD позволяет юзать копротеарное ПО
     
     
  • 3.9, DarWinux (?), 21:57, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На сайте gnu.org я видел картинку, на которой гнутый овцебык, тукс, рыба из опёнка и фряшный люцифер кого-то толи сжигают, толи расчленяют, толи вешают.

    Вот я и подумал, что они наверное друзья.

     
     
  • 4.21, 0fux (?), 22:52, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где находится сие искусство? Любопытно посмотреть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:53, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гипербола, Парабола... Сколько же человек тратят силы, конструируя очередной болгенос.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:56, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив

    Свободный от пользователей ?

     
  • 1.10, VZ (??), 22:02, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > полностью свободного Linux-дистрибутива

    полностью свободного от корпораций Linux-дистрибутива

    (не судьба)

     
  • 1.11, X86 (ok), 22:11, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Полностью свободный дистрибутив для работы на полностью несвободных процессорах, ОЗУ, материнских платах, SSD и т.д.)
     
     
  • 2.13, DarWinux (?), 22:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати столчеловек не имеет ничего против проприетарного железа.

    В его мире софту не требуется желёзка, которая будет исполнять его байт-код.

     
  • 2.14, Аноним (12), 22:18, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точняк. Скоро Эльбрусы ворвутся на рынок с открытой прошивкой и без операционной системв в процессоре.
     
     
  • 3.15, DarWinux (?), 22:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Структуры МВД в рамках проекта по импортозамещению начали переходить на сервера на базе российского процессора «Эльбрус 8С»

    В рамках этого процесса оказалось, что отечественные процессоры отмечаются просто ужасной производительностью, не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации и вызывают сложности при запуске и эксплуатации российских серверов.

    Также у МВД возникли трудности на новых серверах при работе с отечественным системным ПО из-за проблем с совместимостью.

    Ранее, в начале декабря «Сбер» подвел итоги тестирования российских серверов на базе процессоров «Эльбрус-8С» и оказался совершенно недоволен производительностью этих систем, отмечая что они в несколько раз медленнее Intel Xeon Gold 6230, несмотря на то, что разработчик утверждал о 20-30 разовом превосходстве.🤣

    Также в декабре другие крупные российские компании (ВТБ, ДИТ Москвы, «Ростелеком», «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Почта России») протестировали сервера на отечественных процессорах и также остались крайне недовольны их производительностью.

    По мимо выше описанных недостатков «Эльбрус» характеризуется и завышенным энергопотреблением и проблемами с безопасностью.

     

  • 1.19, Аноним (19), 22:48, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >LibreOffice 7.1.7

    Оригинально, в нативной бунте до сих пор 6.1.
    Кто использует трискел? Как впечатления?

     
     
  • 2.27, whoami (??), 00:13, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ачишуительна
     

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