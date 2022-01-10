Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.16

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|1.2, Аноним (2), 18:12, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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мда. у меня половина ноутбука работает на несвободных компонентов. если их не установить. ноутбук работать не будет. вай фай. блитуз и т.д.
что за бред.
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|2.5, Аноним (5), 18:37, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает самим собрать ноутбук на свободных компонентах? Librem 15 чем не нравится? Oryx Pro 15 чем плох?
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|4.41, Анто Нимно (?), 22:05, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты платишь уже за символику Блютуса на коробках, например. Глянь, за что не из состава ноута отчисляешь деньги в магазине. Так что г-р уже подхватил, через деньги.
Закон сохранения энергии?
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|3.9, Аноним (9), 19:00, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Отсутствие лишних денег, дорой аноним!
Здравый смысл, дорой аноним!
Нежелание мастурбировать на "свободу", дорой аноним!
("Свобода", потому что тонна современного железа уже имеет вшитое firmware, а большинство прошивок в ядре либо их дополняет, либо обновляет - т.е. по сути ____ничего___ не меняется).
// b.
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|5.26, Аноним (9), 20:38, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам не нужно, а мой комментарий уже набрал 4 минуса!
Надо больше!
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|3.14, Аноним (14), 19:17, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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простите - а микрокод в CPU уже открыли? или это такая вот половинчатая свобода.. лишь бы по больше содрать бабла с обезьянок ?
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|4.27, Аноним (9), 20:40, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фанатов свободы уже вшитые firmware не волнуют.
У них есть blueprints всего железа в их компьютерах и они знают функции каждого транзистора. А, тьфу ты, у них ничего нет. Православие/свобода головного мозга.
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|3.12, Аноним (5), 19:10, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы прекрасно продемонстрировали ваш тезис на собственном примере!
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|4.25, Аноним (9), 20:37, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне глубоко плевать на любителей "свободы" с красными от усталости, безумия и бешенства глазами.
Ваши минусы в отсутствие какой-либо аргументации - прекрасное этому доказательство.
Я же сижу с блобами и не только, и меня это не колышет.
Вы не поверите, но у меня сейчас:
* ОДИН БОЛЬШОЙ БЛОБ UEFI от ASUS/AMD/AMI
* Проприетарные драйвера от NVIDIA
* Блобы на Bluetooth/Wi-Fi от Intel
* Блоб на Ryzen 7 5800X от AMD
* VirtualBox от Oracle (бинарная сборка, о боже)
* Firefox от Mozilla (бинарная сборка, о боже)
* Thunderbird от Mozilla (бинарная сборка, о боже)
* ffmpeg, собранный с флагами --enable-nonfree --enable-version3
* faad2
* xvidcore
Я просто еретик в стройных рядах кричливых (по большей части, ибо обычно, кроме как на анонимные комментарии на opennet/LOR, они ни на что не способны) фанатов свободы!
// b.
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|1.7, Аноним (-), 18:44, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Драгора использует, люблю этот дистрибутив почитать иногда. Теперь еще больше буду любить.
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|2.22, Левис Рабиновальдс (?), 19:54, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им бы с openbsd объединить усилия. Скелет от стрекозы, а юзерспейс и документация от опёнка. Был бы идеальный юникс.
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|3.36, Самокатофил (?), 21:12, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что может быть ближе к идеалу, чем маленький, летающий юникс, с несколькими главными разработчиками, тусующимися в ирке и всегда доступными, как для бывалых, так и для новичков?! Зачем эти комбайны из людей и организаций? ;)
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|1.17, user90 (?), 19:24, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Латиноамериканский Фонд свободного ПО
Это уже анекдот? Весело у вас там.
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|1.20, Левис Рабиновальдс (?), 19:46, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С тем же успехом можно было взять openbsd и не заниматься хнёй. Правда, там тоже не будет работать половина десктопной тряхомуди.
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|2.30, Аноним (9), 20:44, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чо там делать - скрипт элементарный, который выполняется за несколько секунд.
Смысла в этой "варианте" ноль - выложите скрипт и радуйтесь.
Ещё поди проверь, что они только нужные действия выполнили, а не засунули что до кучи.
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|1.24, Атон (?), 20:32, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В выпуске Linux-libre 5.16-gnu отключена загрузка блобов
И в HCL у этого ядра самый топовый проц i Pentium-133, потому что уже с Pentim 166 MMX так-то "бинарные блобы" начинаются. то в проц патчи грузятся, то к материнской плате, к всему нормальному железу контроллеров.
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|2.29, Аноним (29), 20:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде power9 без блобов, так что пятилетнее железо. Зато power10 уже с блобами (ну или без pcie и памяти). Говорили где-то в интернете, я не проверял.
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|3.33, Атон (?), 20:49, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там вроде power9 без блобов, так что пятилетнее железо. Зато power10 уже
> с блобами (ну или без pcie и памяти). Говорили где-то в
> интернете, я не проверял.
Проц без блобов, интересное железо с блобами. контроллеры SCSI, FW, GB Ethernet, разное. без этих контроллеров комп слеп глух и туп.
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|1.28, Смузихлёб (?), 20:42, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Огласите перечень оборудования на котором оно запустится? Нет полностью свободного железа, значит и толку от полностью свободного софта ноль!!!
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|2.31, Аноним (9), 20:46, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему, можно яростно мастурбировать на своё железо! Без ускорения графики только.
Сетевые карты вполне работают - это Wi-Fi/Bluetooth без блобов не пашет.
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|3.32, Аноним (29), 20:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если судить по кривотеку, то без половины фич работают. Ещё бы выяснить, почему передача всегда пилой идёт, на проприетарном драйвере вроде лучше было.
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|1.38, Аноним (38), 21:27, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль на PC только из-за одной видеокарты amd не получается использовать эту версию ядра. Какое-то время на ноуте с parabola linux пользовался, если оборудование позволяет, то всё отлично работает.
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