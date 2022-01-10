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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.16

10.01.2022 17:54

Латиноамериканский Фонд свободного ПО c небольшой задержкой опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 5.16 - Linux-libre 5.16-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 5.16-gnu отключена загрузка блобов в новых драйверах для беспроводных чипов (mt7921s и rtw89/8852a), сенсорных экранов (ili210x), звуковых чипов (qdsp6) и dsp i.MX, а также в devicetree-файлах для aarch64-чипов Qualcomm. В дополнение к предложенному в ядре системному вызову "firmware_request_builtin" в Linux-libre преложена обратная функция "firmware_reject_builtin". В скриптах для чистки кода унифицированы функции для отключения request_firmware и вариантов _nowarn/_builtin.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.14
  3. OpenNews: Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%
  4. OpenNews: Вторая версия патчей c реструктуризацией заголовочных файлов ядра Linux
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56484-linux-libre
Ключевые слова: linux-libre, kernel
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:06, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто то юзает?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:22, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:15, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    (конец списка)
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 19:22, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какже я?!!!!
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 19:29, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты - нет.
     
  • 2.34, Аноним (34), 20:49, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старых thinkpad вполне годный вариант.
     
     
  • 3.40, Анто Нимно (?), 22:01, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айбиэмовский X60 - заапрувлен Столманом, да.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:12, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    мда. у меня половина ноутбука работает на несвободных компонентов. если их не установить. ноутбук работать не будет. вай фай. блитуз и т.д.
    что за бред.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:37, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает самим собрать ноутбук на свободных компонентах? Librem 15 чем не нравится? Oryx Pro 15 чем плох?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 18:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    мне этот гемор нужен? мне и так всё устраивает.
     
     
  • 4.41, Анто Нимно (?), 22:05, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты платишь уже за символику Блютуса на коробках, например. Глянь, за что не из состава ноута отчисляешь деньги в магазине. Так что г-р уже подхватил, через деньги.

    Закон сохранения энергии?

     
  • 3.9, Аноним (9), 19:00, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Отсутствие лишних денег, дорой аноним!

    Здравый смысл, дорой аноним!

    Нежелание мастурбировать на "свободу", дорой аноним!

    ("Свобода", потому что тонна современного железа уже имеет вшитое firmware, а большинство прошивок в ядре либо их дополняет, либо обновляет - т.е. по сути ____ничего___ не меняется).

    // b.

     
     
  • 4.19, Аноним (2), 19:41, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    менять дебиан 11 на свободный... мне это н...й. не нужно.
     
     
  • 5.26, Аноним (9), 20:38, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам не нужно, а мой комментарий уже набрал 4 минуса!

    Надо больше!

     
  • 3.14, Аноним (14), 19:17, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    простите - а микрокод в CPU уже открыли? или это такая вот половинчатая свобода.. лишь бы по больше содрать бабла с обезьянок ?
     
     
  • 4.27, Аноним (9), 20:40, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фанатов свободы уже вшитые firmware не волнуют.

    У них есть blueprints всего железа в их компьютерах и они знают функции каждого транзистора. А, тьфу ты, у них ничего нет. Православие/свобода головного мозга.

     

  • 1.4, Аноним (5), 18:29, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Истинная свобода от пропаретарщерны!
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 19:00, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В основном от головного мозга и знания русского языка.

    // b.

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 19:10, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы прекрасно продемонстрировали ваш тезис на собственном примере!
     
     
  • 4.25, Аноним (9), 20:37, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне глубоко плевать на любителей "свободы" с красными от усталости, безумия и бешенства глазами.

    Ваши минусы в отсутствие какой-либо аргументации - прекрасное этому доказательство.

    Я же сижу с блобами и не только, и меня это не колышет.

    Вы не поверите, но у меня сейчас:

    * ОДИН БОЛЬШОЙ БЛОБ UEFI от ASUS/AMD/AMI
    * Проприетарные драйвера от NVIDIA
    * Блобы на Bluetooth/Wi-Fi от Intel
    * Блоб на Ryzen 7 5800X от AMD
    * VirtualBox от Oracle (бинарная сборка, о боже)
    * Firefox от Mozilla (бинарная сборка, о боже)
    * Thunderbird от Mozilla (бинарная сборка, о боже)
    * ffmpeg, собранный с флагами --enable-nonfree --enable-version3
    * faad2
    * xvidcore

    Я просто еретик в стройных рядах кричливых (по большей части, ибо обычно, кроме как на анонимные комментарии на opennet/LOR, они ни на что не способны) фанатов свободы!

    // b.

     
     
  • 5.39, Аноним (-), 21:54, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мазохист
     

  • 1.7, Аноним (-), 18:44, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драгора использует, люблю этот дистрибутив почитать иногда. Теперь еще больше буду любить.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:57, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже почитаю господина ПэЖэ!
    (а почему иногда?)
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 20:06, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    игора слов, смешно :)
     

  • 1.11, смешнох (?), 19:05, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а тем временем релизнулась стрекоза.
     
     
  • 2.22, Левис Рабиновальдс (?), 19:54, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им бы с openbsd объединить усилия. Скелет от стрекозы, а юзерспейс и документация от опёнка. Был бы идеальный юникс.
     
     
  • 3.36, Самокатофил (?), 21:12, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что может быть ближе к идеалу, чем маленький, летающий юникс, с несколькими главными разработчиками, тусующимися в ирке и всегда доступными, как для бывалых, так и для новичков?! Зачем эти комбайны из людей и организаций? ;)

     
     
  • 4.37, Левис Рабиновальдс (?), 21:24, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытался в сарказм, но получилось по существу.
     

  • 1.17, user90 (?), 19:24, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Латиноамериканский Фонд свободного ПО

    Это уже анекдот? Весело у вас там.

     
  • 1.20, Левис Рабиновальдс (?), 19:46, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С тем же успехом можно было взять openbsd и не заниматься хнёй. Правда, там тоже не будет работать половина десктопной тряхомуди.
     
  • 1.21, Аноним (21), 19:48, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстро они как-то сделали. Только сегодня обычное ядро вышло.
     
     
  • 2.30, Аноним (9), 20:44, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А чо там делать - скрипт элементарный, который выполняется за несколько секунд.

    Смысла в этой "варианте" ноль - выложите скрипт и радуйтесь.

    Ещё поди проверь, что они только нужные действия выполнили, а не засунули что до кучи.

     

  • 1.24, Атон (?), 20:32, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В выпуске Linux-libre 5.16-gnu отключена загрузка блобов

    И в HCL у этого ядра самый топовый проц i Pentium-133, потому что уже с Pentim 166 MMX так-то "бинарные блобы" начинаются. то в проц патчи грузятся, то к материнской плате, к всему нормальному железу контроллеров.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде power9 без блобов, так что пятилетнее железо. Зато power10 уже с блобами (ну или без pcie и памяти). Говорили где-то в интернете, я не проверял.
     
     
  • 3.33, Атон (?), 20:49, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там вроде power9 без блобов, так что пятилетнее железо. Зато power10 уже
    > с блобами (ну или без pcie и памяти). Говорили где-то в
    > интернете, я не проверял.

    Проц без блобов, интересное железо с блобами.  контроллеры SCSI, FW, GB Ethernet, разное.  без этих контроллеров комп слеп глух и туп.

     

  • 1.28, Смузихлёб (?), 20:42, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огласите перечень оборудования на котором оно запустится? Нет полностью свободного железа, значит и толку от полностью свободного софта ноль!!!
     
     
  • 2.31, Аноним (9), 20:46, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, можно яростно мастурбировать на своё железо! Без ускорения графики только.

    Сетевые карты вполне работают - это Wi-Fi/Bluetooth без блобов не пашет.

     
     
  • 3.32, Аноним (29), 20:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если судить по кривотеку, то без половины фич работают. Ещё бы выяснить, почему передача всегда пилой идёт, на проприетарном драйвере вроде лучше было.
     

  • 1.38, Аноним (38), 21:27, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль на PC только из-за одной видеокарты amd не получается использовать эту версию ядра. Какое-то время на ноуте с parabola linux пользовался, если оборудование позволяет, то всё отлично работает.
     

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