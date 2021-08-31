Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.14

Латиноамериканский Фонд свободного ПО c небольшой задержкой опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 5.14 - Linux-libre 5.14-gnu1, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске отключена загрузка блобов в новых драйверах eftc и qcom arm64. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах btrtl, amdgpu, adreno, i915, sp8870, av7110, r8188eu, btqca и xhci-pci-renesas. Отдельно отмечается внесение изменений в код для чистки микрокода для систем x86, а также устранение пропущенных ранее блобов в компонентах для загрузки микрокода для систем powerpc 8xx и в микропатчах к прошивкам для датчиков vs6624. Так как указанные блобы присутствовали и в прошлых выпусках ядра, решено сформировать обновления ранее выпущенных версий Linux-libre 5.13, 5.10, 5.4, 4.19, 4.14, 4.9 и 4.4, снабдив новые варианты меткой "-gnu1".



