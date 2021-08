Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.14

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:17, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Показать, что полностью свободное ядро работает.

3.13 , Африканский Мумбабатор ( ? ), 23:22, 31/08/2021 > Показать, что полностью свободное ядро работает. Как будто это что то красивое. На самом деле мало кто может убедиться в этом, ибо мало у кого найдётся уникальное сочетание оборудования, при котором это ядро сможет загрузиться.

4.14 , A.Stahl ( ok ), 23:56, 31/08/2021 Что мешает целенаправленно подобрать такой набор оборудования? Всё равно приходится этим заниматься и с обычным ядром.

5.16 , Аноним ( 16 ), 00:16, 01/09/2021 А зачем?

5.17 , Аноним ( 17 ), 00:20, 01/09/2021 Зачем? Даже железо без firmware в ядре уже часто имеет встроенное firmware. В чём идиотия поставлять ядро без firmware? В данный момент на моей машине: CPU firmware

GPU firmware

EFI BIOS = по сути firmware

Sound Codec firmware

LAN firmware

WiFi firmware

BlueTooth firmware Последние два без дополнительного firmware вообще не работают.

6.18 , x3who ( ? ), 00:48, 01/09/2021 Вопрос в том, свободное это firmware или нет. Если несвободное, то что ему делать в гнулинуксе?

7.20 , hefenud ( ok ), 01:19, 01/09/2021 Ядро Linux это не про отказ от всего что работает. За свободой от работающего железа тебе в GNU/Hurd. Только имей в виду, там даже браузер не работает, в свежем Debian GNU/Hurd битые зависимости у Fx и Iceweasel

2.19 , hefenud ( ok ), 01:18, 01/09/2021 Знаешь чем занимается кот, когда ему делать нечего? Вот это те самые коты