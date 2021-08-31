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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.14

31.08.2021 22:18

Латиноамериканский Фонд свободного ПО c небольшой задержкой опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 5.14 - Linux-libre 5.14-gnu1, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске отключена загрузка блобов в новых драйверах eftc и qcom arm64. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах btrtl, amdgpu, adreno, i915, sp8870, av7110, r8188eu, btqca и xhci-pci-renesas. Отдельно отмечается внесение изменений в код для чистки микрокода для систем x86, а также устранение пропущенных ранее блобов в компонентах для загрузки микрокода для систем powerpc 8xx и в микропатчах к прошивкам для датчиков vs6624. Так как указанные блобы присутствовали и в прошлых выпусках ядра, решено сформировать обновления ранее выпущенных версий Linux-libre 5.13, 5.10, 5.4, 4.19, 4.14, 4.9 и 4.4, снабдив новые варианты меткой "-gnu1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.13
  3. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
  5. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55713-linux-libre
Ключевые слова: linux-libre, kernel
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 22:20, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему отдельной новостью, а не вмест с ядром?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сказано же - опубликовано с небольшой задержкой.
     
     
  • 3.3, макпыф (ok), 22:35, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, невнимаельно прочитал новость
     
  • 2.8, жорик (?), 22:49, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже пилим
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:46, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неюзабильно!
    Без блобов - неюзабильно!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:47, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень даже юзабельно. Когда железо нормальное.
     

  • 1.5, Аноним (7), 22:46, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё надо ядро свободное от rust

    И ядро в которое вернули нормальные термины с master/slave и т.д.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:07, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пили.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:06, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом проекте главенствует 《Идея》? Практического смысла нет?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:17, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показать, что полностью свободное ядро работает.
     
     
  • 3.13, Африканский Мумбабатор (?), 23:22, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Показать, что полностью свободное ядро работает.

    Как будто это что то красивое. На самом деле мало кто может убедиться в этом, ибо мало у кого найдётся уникальное сочетание оборудования, при котором это ядро сможет загрузиться.

     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 23:56, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает целенаправленно подобрать такой набор оборудования? Всё равно приходится этим заниматься и с обычным ядром.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 00:16, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
     
  • 5.17, Аноним (17), 00:20, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?

    Даже железо без firmware в ядре уже часто имеет встроенное firmware.

    В чём идиотия поставлять ядро без firmware?

    В данный момент на моей машине:

    CPU firmware
    GPU firmware
    EFI BIOS = по сути firmware
    Sound Codec firmware
    LAN firmware
    WiFi firmware
    BlueTooth firmware

    Последние два без дополнительного firmware вообще не работают.

     
     
  • 6.18, x3who (?), 00:48, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос в том, свободное это firmware или нет. Если несвободное, то что ему делать в гнулинуксе?
     
     
  • 7.20, hefenud (ok), 01:19, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро Linux это не про отказ от всего что работает. За свободой от работающего железа тебе в GNU/Hurd. Только имей в виду, там даже браузер не работает, в свежем Debian GNU/Hurd битые зависимости у Fx и Iceweasel
     
  • 2.19, hefenud (ok), 01:18, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь чем занимается кот, когда ему делать нечего? Вот это те самые коты
     

  • 1.15, Аноним (16), 00:13, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает только Rust, чтобы ядро было свободно от ошибок работы с памятью
     

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