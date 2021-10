Обновление полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel GNU/Linux 9.0.1

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:24, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – лично тебе с твоей нвидиа только через ноувеау мучатся, а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать

3.4 , ryoken ( ok ), 10:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать Чушь. Для amdgpu требуется центнер фирмварей, без которых даже kms не взлетает. Пробовал на основном стационаре к Devuan-у прикрутить linux-libre - оно заглохло даже не доползая до консольного логина, не говоря уж про иксы.

4.8 , protonesso ( ? ), 10:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – amdgpu и radeon проприетарщина

5.40 , ryoken ( ok ), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > amdgpu и radeon проприетарщина Свободные альтернативы в студию.

4.29 , Anonymous XE ( ? ), 11:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Gentoo ставил ядро Linux Libre. AMD, которая ещё до CGN, с консолью всё OK. Xы, конечно, нет. Вывод: Установить Guix представляется возможным, раз консоль доступна. А потом подменить ядро на ванильное для Иксов.

5.45 , sigprof ( ok ), 14:33, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, именно так и приходится ставить — modprobe.blacklist=amdgpu при установке, а потом брать полноценное ядро и firmware с https://gitlab.com/nonguix/nonguix (но при каждом обновлении ядро будет пересобираться из исходников).

3.9 , макпыф ( ok ), 10:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это когда АМД без блобов то начала работать? Если что фирмвари ядра - это тоже блобы. Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были

4.19 , Аноним ( 19 ), 10:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это когда АМД без блобов то начала работать?

> Если что фирмвари ядра - это тоже блобы. Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так.

>Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера.

Вообще Intel графика лучше всего на свободных драйверах работает, чем остальные. Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет, но я не проверял, в игры не играю, монтированием видео не занимаюсь...

5.22 , макпыф ( ok ), 11:02, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера. Я "вроде" написал т.к. не проверял, но видел какие то фирмвари под интеловские гпу. > Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет Ну вообще они разные бывают, новые - думаю должны игры ~2005 потянуть. Но встройки амд, не говоря уже о нвидии, мощней в разы. > Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так. Да, я знаю как это переводится, но никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс

6.41 , dimqua ( ok ), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – IIRC, проприетарные прошивки нужны только для GMA 3600, т.к. остальные поддерживаются свободным драйвером. >никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс Есть немного (у ath9k_htc, например), иначе бы из Linux-Libre все прошивки удаляли без исключения.

7.50 , Аноним ( 50 ), 15:45, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и работать бы оно стало на железе 20 летней давности. PS. как там с выносом Intel ME - уже вынес у себя?

4.30 , Anonymous XE ( ? ), 11:47, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если что фирмвари ядра - это тоже блобы. Но есть нюанс, эти фирмвари не исполняются ядром. Вгружаются в саму карточку.

4.48 , Аноним ( 48 ), 15:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда amdgpu появился, тогда и начала. УМВР.

3.14 , QwertyReg ( ok ), 10:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лично тебе с твоей нвидиа У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал вполне нормально.

4.20 , Anonimik ( ? ), 11:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В Fedora сделали исключение для firmware, поэтому они идут в комплекте (amdgpu и так далее).

4.24 , макпыф ( ok ), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал

> вполне нормально. 1. Fedora на обычном ядре, а не на linux-libre. На обычном ядре все гпу работают.

2. Intel работает везде, где есть поддержка gpu т.к. у них хорошие свободные дрова, с амд хуже - дрова то свободные но требуют бинарные прошивки (потому на сабже не работают). А вот с нвидией все плохо - нормально работает только пропириетарный драйвер, свободный же, nouvea - дает очень маленькую производительность и не поддерживает вулкан. А еще он зависит от вытащенных из пропириетарного драйвера прошивок и потому на сабже тоже не работает. 2.12 , eugener ( ok ), 10:41, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как оно вообще без блобов-то? Наверное тоскливо. Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте с убунту 20.04 на Debian 11. Не спрашивайте зачем, вот просто.

Загружаюсь с официального диска Debian - пишет "вашему драйверу iwlwifi нужна прошивка, вставьте диск с firmware и т.п.". Иначе сетевухи не видит.

Качнул с сайта debian неофициальный non-free образ с прошивками - всё завелось и взлетело. И это обычный интеловский вайфай! А сидел бы под убунтой - и не знал бы что там ещё какие-то фирмвари нужны.)

3.23 , bugmenot ( ok ), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И это обычный интеловский вайфай! А какой конкретно? Они же всегда без проблем стартуют и никогой фирмвари им не надо

4.26 , eugener ( ok ), 11:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какой конкретно? Из lspci:





Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 81)

Subsystem: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:8010]





3.47 , Аноним ( - ), 15:14, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте В первую очередь ты забыл выбрать в магазине нормальный ноутбук.

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:44, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно, кто-то ставил на реальное железо? Как оно вообще без блобов-то? Я ставил, во времена бунты 14.04, обычная бунта, поэкономнее слегка, без блобов работает как бунта без блобов, т.к. у меня в системе блобов нет и в других дистрах, то ущерба для работы для себя не заметил.

Вполне качественный дистрибутив, один из лучших столманоугодных из коробки, я бы им пользовался, если бы не бунто-база. 3.43 , Аноним ( - ), 13:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я бы им пользовался, если бы не бунто-база. ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается, всё тестируется.

с практической точки зрениЯ - самое оно.

4.44 , Аноним ( 44 ), 14:32, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> я бы им пользовался, если бы не бунто-база.

> ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается,

> всё тестируется.

> с практической точки зрениЯ - самое оно. С практической точки зрения я перешёл на Debian и Debian-based, ни разу не пожалел, до этого несколько лет был на бунтах, хотя нет, пожалел... что не перешёл ещё раньше.

Критерии свободности (DFSG) от Debian меня полностью устраивают, у меня нет маниакальной жажды шашешчек от FSF, мне не перед потсонами хвастаться или RMS угождать, я просто использую только Main репозиторий.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Работает, как? Только > предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE А раз нет крысы, то не нужно.

3.32 , Ольбертович ( ? ), 11:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался, чтобы с коробки все работало без бубена.

Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну или гном(

4.46 , Аноним ( 46 ), 14:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался,

> чтобы с коробки все работало без бубена. Как пользователь XFCE и MATE могу сказать, что хоть крыса и пожирнела, однако до сих пор потребляет меньше чем MATE, хоть и не на сильно меньше, однако есть случаи когда и это также является плюсом.

> Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну

> или гном( Кому лучше? Если XFCE и MATE примерно сравнимы по функционалу и стилю работы, стабильности и потреблению ресурсов, а LXDE похожа на них, но немного упрощена/урезана и облегчена, то кеды с гномом это вообще другая вселенная со своими рандомными сюрпризами и упоротым поведением.

Заядлого крысовода вы никогда не заставите перейти на эти два среды, он максимум куда уйдёт, так это на MATE, тем более что данная среда развивается в классически-правильную сторону. 2.37 , Аноним ( 37 ), 12:55, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я пользовался пару лет, когда в Убунту перешли на 3 гном, в этом дистре оставался второй и я перешел, просто переписал репы в сорсе.лист и норм.