Обновление полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel GNU/Linux 9.0.1

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|2.2, Аноним (2), 10:24, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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лично тебе с твоей нвидиа только через ноувеау мучатся, а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать
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|3.4, ryoken (ok), 10:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать
Чушь. Для amdgpu требуется центнер фирмварей, без которых даже kms не взлетает. Пробовал на основном стационаре к Devuan-у прикрутить linux-libre - оно заглохло даже не доползая до консольного логина, не говоря уж про иксы.
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|5.40, ryoken (ok), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> amdgpu и radeon проприетарщина
Свободные альтернативы в студию.
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|4.29, Anonymous XE (?), 11:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Gentoo ставил ядро Linux Libre. AMD, которая ещё до CGN, с консолью всё OK. Xы, конечно, нет. Вывод: Установить Guix представляется возможным, раз консоль доступна. А потом подменить ядро на ванильное для Иксов.
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|3.9, макпыф (ok), 10:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это когда АМД без блобов то начала работать?
Если что фирмвари ядра - это тоже блобы. Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были
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|4.19, Аноним (19), 10:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это когда АМД без блобов то начала работать?
> Если что фирмвари ядра - это тоже блобы.
Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так.
>Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были
Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера.
Вообще Intel графика лучше всего на свободных драйверах работает, чем остальные. Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет, но я не проверял, в игры не играю, монтированием видео не занимаюсь...
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|5.22, макпыф (ok), 11:02, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера.
Я "вроде" написал т.к. не проверял, но видел какие то фирмвари под интеловские гпу.
> Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет
Ну вообще они разные бывают, новые - думаю должны игры ~2005 потянуть. Но встройки амд, не говоря уже о нвидии, мощней в разы.
> Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так.
Да, я знаю как это переводится, но никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс
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|6.41, dimqua (ok), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IIRC, проприетарные прошивки нужны только для GMA 3600, т.к. остальные поддерживаются свободным драйвером.
>никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс
Есть немного (у ath9k_htc, например), иначе бы из Linux-Libre все прошивки удаляли без исключения.
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|7.50, Аноним (50), 15:45, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и работать бы оно стало на железе 20 летней давности.
PS. как там с выносом Intel ME - уже вынес у себя?
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|4.30, Anonymous XE (?), 11:47, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если что фирмвари ядра - это тоже блобы.
Но есть нюанс, эти фирмвари не исполняются ядром. Вгружаются в саму карточку.
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|3.14, QwertyReg (ok), 10:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лично тебе с твоей нвидиа
У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал вполне нормально.
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|4.20, Anonimik (?), 11:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Fedora сделали исключение для firmware, поэтому они идут в комплекте (amdgpu и так далее).
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|4.24, макпыф (ok), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал
> вполне нормально.
1. Fedora на обычном ядре, а не на linux-libre. На обычном ядре все гпу работают.
2. Intel работает везде, где есть поддержка gpu т.к. у них хорошие свободные дрова, с амд хуже - дрова то свободные но требуют бинарные прошивки (потому на сабже не работают). А вот с нвидией все плохо - нормально работает только пропириетарный драйвер, свободный же, nouvea - дает очень маленькую производительность и не поддерживает вулкан. А еще он зависит от вытащенных из пропириетарного драйвера прошивок и потому на сабже тоже не работает.
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|2.12, eugener (ok), 10:41, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как оно вообще без блобов-то?
Наверное тоскливо. Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте с убунту 20.04 на Debian 11. Не спрашивайте зачем, вот просто.
Загружаюсь с официального диска Debian - пишет "вашему драйверу iwlwifi нужна прошивка, вставьте диск с firmware и т.п.". Иначе сетевухи не видит.
Качнул с сайта debian неофициальный non-free образ с прошивками - всё завелось и взлетело.
И это обычный интеловский вайфай!
А сидел бы под убунтой - и не знал бы что там ещё какие-то фирмвари нужны.)
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|3.23, bugmenot (ok), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это обычный интеловский вайфай!
А какой конкретно? Они же всегда без проблем стартуют и никогой фирмвари им не надо
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|4.26, eugener (ok), 11:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какой конкретно?
Из lspci:
Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 81)
Subsystem: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:8010]
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|3.47, Аноним (-), 15:14, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте
В первую очередь ты забыл выбрать в магазине нормальный ноутбук.
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|2.16, Аноним (16), 10:44, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, кто-то ставил на реальное железо? Как оно вообще без блобов-то?
Я ставил, во времена бунты 14.04, обычная бунта, поэкономнее слегка, без блобов работает как бунта без блобов, т.к. у меня в системе блобов нет и в других дистрах, то ущерба для работы для себя не заметил.
Вполне качественный дистрибутив, один из лучших столманоугодных из коробки, я бы им пользовался, если бы не бунто-база.
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|3.43, Аноним (-), 13:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я бы им пользовался, если бы не бунто-база.
ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается, всё тестируется.
с практической точки зрениЯ - самое оно.
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|4.44, Аноним (44), 14:32, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> я бы им пользовался, если бы не бунто-база.
> ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается,
> всё тестируется.
> с практической точки зрениЯ - самое оно.
С практической точки зрения я перешёл на Debian и Debian-based, ни разу не пожалел, до этого несколько лет был на бунтах, хотя нет, пожалел... что не перешёл ещё раньше.
Критерии свободности (DFSG) от Debian меня полностью устраивают, у меня нет маниакальной жажды шашешчек от FSF, мне не перед потсонами хвастаться или RMS угождать, я просто использую только Main репозиторий.
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|2.18, Аноним (18), 10:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работает, как? Только
> предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE
А раз нет крысы, то не нужно.
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|3.32, Ольбертович (?), 11:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался, чтобы с коробки все работало без бубена.
Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну или гном(
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|4.46, Аноним (46), 14:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался,
> чтобы с коробки все работало без бубена.
Как пользователь XFCE и MATE могу сказать, что хоть крыса и пожирнела, однако до сих пор потребляет меньше чем MATE, хоть и не на сильно меньше, однако есть случаи когда и это также является плюсом.
> Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну
> или гном(
Кому лучше? Если XFCE и MATE примерно сравнимы по функционалу и стилю работы, стабильности и потреблению ресурсов, а LXDE похожа на них, но немного упрощена/урезана и облегчена, то кеды с гномом это вообще другая вселенная со своими рандомными сюрпризами и упоротым поведением.
Заядлого крысовода вы никогда не заставите перейти на эти два среды, он максимум куда уйдёт, так это на MATE, тем более что данная среда развивается в классически-правильную сторону.
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|2.37, Аноним (37), 12:55, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я пользовался пару лет, когда в Убунту перешли на 3 гном, в этом дистре оставался второй и я перешел, просто переписал репы в сорсе.лист и норм.
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|1.3, Аноним (3), 10:28, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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железо вначале под это дело купить, а потом онанировать на свободу, хотя как по мне, то истинная свобода- поставить крякнутую венду со всем остальным крякнутым софтом и радоваться жизни.
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|2.6, Доцент (?), 10:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму!...
Свобода! Жинтыльмень удачи!
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|5.36, QwertyReg (ok), 12:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Упущенна прибыль пропала.
А почему, когда вы воруете фильмы и музыку с торрентов, то вы сразу переобуваетесь?
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|4.42, ryoken (ok), 13:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но подождите, почему "украл"? Ведь у Microsoft ничего не пропало!
Начинается... Курить УК надо.
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|2.7, Батько (?), 10:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты мне такое не гавори! Это в нашей Раше по домам не ходют, лицухи не смотрят. А вот захотят да как возьмют тебя за шары! Свободный софт нужон, особенно когда он качественнее проприетарного.
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|1.33, КО (?), 11:57, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все эти ваши пакеты разрабатывают те же копрострации с их бэкдорами, так что как дистр не назови - один фиг.
Смысл имеет если они все компоненты перелопатили.
А так просто закрытые блобы выкинули, а воз и ныне там.
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|2.49, Аноним (-), 15:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то! И от поддержки реального железа полная свобода, и от здравого смысла тоже
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