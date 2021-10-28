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Обновление полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel GNU/Linux 9.0.1

28.10.2021 10:09

Спустя год с момента прошлого выпуска опубликовано обновление полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 9.0.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 2.6 ГБ, 2 ГБ и 1.1 ГБ (x86_64, i686). Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2023 года.

Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE.

В новом выпуске обновлены установочные образы и перенесены новые версии пакетов с исправлениями из LTS-ветки Ubuntu 18.04. Браузер Abrowser (Firefox с патчами) обновлён до версии 93. В установочных сборках решена проблема с доступом к репозиториям и обновлениям из-за поставки в пакете ca-certificates устаревшего корневого сертификата IdenTrust, который использовался для кросс-подписи корневого сертификата удостоверяющего центра Let's Encrypt. Обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, в котором проведена дополнительная чистка проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты.

Также отмечается начало тестирования предварительных сборок ветки Trisquel 10, переведённой на пакетную базу Ubuntu 20.04.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://trisquel.info/en/relea...)
  2. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 9.0
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.14
  4. OpenNews: Представлен полностью свободный Linux-дистрибутив PureOS 10
  5. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  6. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56054-trisquel
Ключевые слова: trisquel
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 10:18, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интересно, кто-то ставил на реальное железо? Как оно вообще без блобов-то?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:24, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    лично тебе с твоей нвидиа только через ноувеау мучатся, а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать
     
     
  • 3.4, ryoken (ok), 10:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> а мне как счастливому обладателю АМД ликовать и злорадствовать

    Чушь. Для amdgpu требуется центнер фирмварей, без которых даже kms не взлетает. Пробовал на основном стационаре к Devuan-у прикрутить linux-libre - оно заглохло даже не доползая до консольного логина, не говоря уж про иксы.

     
     
  • 4.8, protonesso (?), 10:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    amdgpu и radeon проприетарщина
     
     
  • 5.40, ryoken (ok), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > amdgpu и radeon проприетарщина

    Свободные альтернативы в студию.

     
  • 4.29, Anonymous XE (?), 11:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Gentoo ставил ядро Linux Libre. AMD, которая ещё до CGN, с консолью всё OK. Xы, конечно, нет. Вывод: Установить Guix представляется возможным, раз консоль доступна. А потом подменить ядро на ванильное для Иксов.
     
     
  • 5.45, sigprof (ok), 14:33, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно так и приходится ставить — modprobe.blacklist=amdgpu при установке, а потом брать полноценное ядро и firmware с https://gitlab.com/nonguix/nonguix (но при каждом обновлении ядро будет пересобираться из исходников).
     
  • 3.9, макпыф (ok), 10:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это когда АМД без блобов то начала работать?

    Если что фирмвари ядра - это тоже блобы. Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это когда АМД без блобов то начала работать?
    > Если что фирмвари ядра - это тоже блобы.

    Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так.
    >Вроде как intel работает и то я не уверен т.к. там тоже какие то фирмвари были

    Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера.
    Вообще Intel графика лучше всего на свободных драйверах работает, чем остальные. Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет, но я не проверял, в игры не играю, монтированием видео не занимаюсь...

     
     
  • 5.22, макпыф (ok), 11:02, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не "вроде как", а работает на linux-libre, потому что для Intel есть работающие свободные драйвера.

    Я "вроде" написал т.к. не проверял, но видел какие то фирмвари под интеловские гпу.

    > Вот только чего-то тяжелее проигрывания, пусть и жирного, видео, оно врятли сможет

    Ну вообще они разные бывают, новые - думаю должны игры ~2005 потянуть. Но встройки амд, не говоря уже о нвидии, мощней в разы.

    > Нет, фирмварь это прошивка, это не значит закрытая, но как правило это так.

    Да, я знаю как это переводится, но никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс

     
     
  • 6.41, dimqua (ok), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IIRC, проприетарные прошивки нужны только для GMA 3600, т.к. остальные поддерживаются свободным драйвером.

    >никогда не видел открытых фирмварей для ядра линукс

    Есть немного (у ath9k_htc, например), иначе бы из Linux-Libre все прошивки удаляли без исключения.

     
     
  • 7.50, Аноним (50), 15:45, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и работать бы оно стало на железе 20 летней давности.

    PS. как там с выносом Intel ME - уже вынес у себя?

     
  • 4.30, Anonymous XE (?), 11:47, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если что фирмвари ядра - это тоже блобы.

    Но есть нюанс, эти фирмвари не исполняются ядром. Вгружаются в саму карточку.

     
  • 4.48, Аноним (48), 15:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда amdgpu появился, тогда и начала. УМВР.
     
  • 3.14, QwertyReg (ok), 10:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лично тебе с твоей нвидиа

    У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал вполне нормально.

     
     
  • 4.20, Anonimik (?), 11:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Fedora сделали исключение для firmware, поэтому они идут в комплекте (amdgpu и так далее).
     
  • 4.24, макпыф (ok), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У меня Intel Iris и он, кстати, под той же Fedora работал
    > вполне нормально.

    1. Fedora на обычном ядре, а не на linux-libre. На обычном ядре все гпу работают.
    2. Intel работает везде, где есть поддержка gpu т.к. у них хорошие свободные дрова, с амд хуже - дрова то свободные но требуют бинарные прошивки (потому на сабже не работают). А вот с нвидией все плохо - нормально работает только пропириетарный драйвер, свободный же, nouvea - дает очень маленькую производительность и не поддерживает вулкан. А еще он зависит от вытащенных из пропириетарного драйвера прошивок и потому на сабже тоже не работает.

     
  • 2.12, eugener (ok), 10:41, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как оно вообще без блобов-то?

    Наверное тоскливо. Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте с убунту 20.04 на Debian 11. Не спрашивайте зачем, вот просто.
    Загружаюсь с официального диска Debian - пишет "вашему драйверу iwlwifi нужна прошивка, вставьте диск с firmware и т.п.". Иначе сетевухи не видит.
    Качнул с сайта debian неофициальный non-free образ с прошивками - всё завелось и взлетело.

    И это обычный интеловский вайфай!

    А сидел бы под убунтой - и не знал бы что там ещё какие-то фирмвари нужны.)

     
     
  • 3.23, bugmenot (ok), 11:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это обычный интеловский вайфай!

    А какой конкретно? Они же всегда без проблем стартуют и никогой фирмвари им не надо

     
     
  • 4.26, eugener (ok), 11:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какой конкретно?

    Из lspci:


    Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 81)
    Subsystem: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:8010]


     
  • 3.47, Аноним (-), 15:14, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например, на днях захотелось сменить систему на ноуте

    В первую очередь ты забыл выбрать в магазине нормальный ноутбук.

     
  • 2.16, Аноним (16), 10:44, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, кто-то ставил на реальное железо? Как оно вообще без блобов-то?

    Я ставил, во времена бунты 14.04, обычная бунта, поэкономнее слегка, без блобов работает как бунта без блобов, т.к. у меня в системе блобов нет и в других дистрах, то ущерба для работы для себя не заметил.
    Вполне качественный дистрибутив, один из лучших столманоугодных из коробки, я бы им пользовался, если бы не бунто-база.

     
     
  • 3.43, Аноним (-), 13:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я бы им пользовался, если бы не бунто-база.

    ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается, всё тестируется.
    с практической точки зрениЯ - самое оно.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:32, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> я бы им пользовался, если бы не бунто-база.
    > ну дык, наоборот, чего бы не пользоваться? под убунту сейчас всё затачивается,
    > всё тестируется.
    > с практической точки зрениЯ - самое оно.

    С практической точки зрения я перешёл на Debian и Debian-based, ни разу не пожалел, до этого несколько лет был на бунтах, хотя нет, пожалел... что не перешёл ещё раньше.
    Критерии свободности (DFSG) от Debian меня полностью устраивают, у меня нет маниакальной жажды шашешчек от FSF, мне не перед потсонами хвастаться или RMS угождать, я просто использую только Main репозиторий.

     
  • 2.18, Аноним (18), 10:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает, как? Только

    > предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE

    А раз нет крысы, то не нужно.

     
     
  • 3.32, Ольбертович (?), 11:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался, чтобы с коробки все работало без бубена.
    Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну или гном(
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 14:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > крыса сейчас бесполезная почти полностью, разжирела, только в lxde cмысл-то и остался,
    > чтобы с коробки все работало без бубена.

    Как пользователь XFCE и MATE могу сказать, что хоть крыса и пожирнела, однако до сих пор потребляет меньше чем MATE, хоть и не на сильно меньше, однако есть случаи когда и это также является плюсом.
    > Иначе лучше уже ставить кеды и терпеть, ибо выбора-то и нет, ну
    > или гном(

    Кому лучше? Если XFCE и MATE примерно сравнимы по функционалу и стилю работы, стабильности и потреблению ресурсов, а LXDE похожа на них, но немного упрощена/урезана и облегчена, то кеды с гномом это вообще другая вселенная со своими рандомными сюрпризами и упоротым поведением.
    Заядлого крысовода вы никогда не заставите перейти на эти два среды, он максимум куда уйдёт, так это на MATE, тем более что данная среда развивается в классически-правильную сторону.

     
  • 2.37, Аноним (37), 12:55, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я пользовался пару лет, когда в Убунту перешли на 3 гном, в этом дистре оставался второй и я перешел, просто переписал репы в сорсе.лист и норм.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:28, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    железо вначале под это дело купить, а потом онанировать на свободу, хотя как по мне, то истинная свобода- поставить крякнутую венду со всем остальным крякнутым софтом и радоваться жизни.
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 10:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Твой дом - тюрьма" :D
     
  • 2.6, Доцент (?), 10:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму!...
    Свобода! Жинтыльмень удачи!
     
     
  • 3.11, Батько (?), 10:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё так, да только ты лже-Доцент
     
  • 3.17, QwertyReg (ok), 10:46, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но подождите, почему "украл"? Ведь у Microsoft ничего не пропало!
     
     
  • 4.31, Anonymous XE (?), 11:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Упущенна прибыль пропала.
     
     
  • 5.36, QwertyReg (ok), 12:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Упущенна прибыль пропала.

    А почему, когда вы воруете фильмы и музыку с торрентов, то вы сразу переобуваетесь?

     
  • 4.42, ryoken (ok), 13:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но подождите, почему "украл"? Ведь у Microsoft ничего не пропало!

    Начинается... Курить УК надо.

     
  • 2.7, Батько (?), 10:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты мне такое не гавори! Это в нашей Раше по домам не ходют, лицухи не смотрят. А вот захотят да как возьмют тебя за шары! Свободный софт нужон, особенно когда он качественнее проприетарного.
     
  • 2.10, макпыф (ok), 10:38, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подскажешь где скачать исхи этого всего
     
     
  • 3.15, ET (?), 10:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/53783-windows
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:41, 28/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.39, Админ Анонимов (?), 13:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только гланды для начала удали чтобы такая свобода ненароком не застряла.
     

  • 1.21, Какаянахренразница (ok), 11:00, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю создателей и пользователей этого дистрибутива с обновкой. Тем более, что ваши интересы не мешают моим.
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:36, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно! Молодцы! Свобода - это величайшая ценность.
     
     
  • 2.28, Батько (?), 11:37, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для тех, у кого она действительно есть
     

  • 1.33, КО (?), 11:57, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все эти ваши пакеты разрабатывают те же копрострации с их бэкдорами, так что как дистр не назови - один фиг.

    Смысл имеет если они все компоненты перелопатили.
    А так просто закрытые блобы выкинули, а воз и ныне там.

     
  • 1.35, Нанобот (ok), 12:13, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >лично одобрен Ричардом Столманом

    и как, ощущается Благодать Столманова?

     
     
  • 2.38, Аноним (37), 12:56, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Торкает
     
  • 2.49, Аноним (-), 15:42, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то! И от поддержки реального железа полная свобода, и от здравого смысла тоже
     

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