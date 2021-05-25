Представлен полностью свободный Linux-дистрибутив PureOS 10

|
Компания Purism, развивающая смартфон Librem 5 и серию поставляемых с Linux и CoreBoot ноутбуков, серверов и мини-ПК, анонсировала выпуск дистрибутива PureOS 10, построенного на пакетной базе Debian и включающего только свободные приложения, в том числе поставляемого с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. PureOS признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещён в список рекомендованных дистрибутивов. Размер установочного iso-образа, поддерживающего загрузку в Live-режиме, 2 ГБ.
Дистрибутив щепетильно относится к сохранению конфиденциальности, предлагая ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен полный набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, в качестве поисковой системы предлагается Duck Duck Go, для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger, а для автоматического проброса на HTTPS - HTTPS Everywhere. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). Рабочий стол основан на GNOME 3, работающем поверх Wayland.
Наиболее заметным новшеством в новой версии стала поддержка режима "Convergence", предлагающего адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Ключевой целью разработки является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК в сочетании с клавиатурой и мышью. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Например, при использовании PureOS на смартфоне, при подключении устройства к монитору можно превратить смартфон в портативную рабочую станцию.
Новый выпуск планируется поставлять на различных продуктах Purism, включая смартфон Librem 5, ноутбук Librem 14 и миниатюрный ПК Librem Mini. Для совмещения в одном приложении интерфейса для мобильных и стационарных экранов используется библиотека libhandy, позволяющая адаптировать приложения GTK/GNOME для мобильных устройств (предоставляется набор адаптивных виджетов и объектов).
Другие улучшения:
- Для образов контейнеров обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что предлагаемые бинарные файлы соответствуют связанным с ними исходным текстам. В дальнейшем повторяемые сборки планируют обеспечить и для полных ISO-образов.
- В менеджере приложений PureOS store задействованы метаданные AppStream для создания универсального каталога приложений, в котором могут распространяться программы для смартфонов и устройств с большими экранами.
- Обновлён инсталлятор, в котором появилась поддержка настройки автоматического входа в систему, возможность отправки диагностических сведений для разбора проблем во время установки, улучшен режим установи по сети.
- Рабочий стол GNOME обновлён до версии 40. Расширены возможности библиотеки libhandy, многие программы GNOME теперь без внесения изменений могут адаптировать интерфейс для разных типов экранов.
- Добавлен VPN Wireguard.
- Добавлен менеджер паролей Pass, использующий gpg2 и git для хранения паролей в каталоге ~/.password-store.
- Добавлен драйвер Librem EC ACPI DKMS для прошивки Librem EC, позволяющий из пространства пользователя управлять светодиодными индикаторами, подсветкой клавиатуры и индикаторами WiFi/BT, а также получать данные об уровне заряда аккумулятора.
Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:
- Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
- Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
- Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
- Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
- Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.
В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:
- gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;
- Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;
- ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
- Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;
- Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
- Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
- PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
- Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;
- Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
- Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
- libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
- Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.