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Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе

13.05.2021 13:10

Состоялся релиз пакетного менеджера GNU Guix 1.3 и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux. Для загрузки сформированы образы для установки на USB Flash (610 МБ) и использования в системах виртуализации (972 МБ). Поддерживается работа на архитектурах i686, x86_64, Power9, armv7 и aarch64.

Дистрибутив допускает установку как в качестве обособленной ОС в системах виртуализации, в контейнерах и на обычном оборудовании, так и запуск в уже установленных дистрибутивах GNU/Linux, выступая в роли платформы для развёртывания приложений. Пользователю предоставляются такие функции, как учёт зависимостей, повторяемые сборки, работа без root, откат на прошлые версии в случае проблем, управление конфигурацией, клонирование окружений (создание точной копии программного окружения на других компьютерах) и т.п.

Основные новшества:

  • Реализована начальная поддержка архитектуры POWER9 (powerpc64le-linux).
  • Предоставлена возможность использования декларативного режима развёртывания, при котором вместо серии команд "guix install" и "guix remove" запускается одна команда "guix package --manifest=manifest.scm" с определением в файле manifest.scm всех приложений, которые требуется установить. Для генерации манифеста на основе имеющегося профиля установки в команде "guix package" предложены опции "--export-manifest" и "--export-channels".
  • Добавлена опция трансформации пакетов "--with-latest", полезная для тех, кто хочет иметь самые свежие версии программ, даже если для приложения ещё не сформирован готовый пакет для Guix. Также добавлена опция "--with-patch" для сборки серии пакетов c применением патча к одному или нескольким из них.
  • В командах "guix" реализован вывод рекомендаций с предложением замен в случае опечатки или наличия альтернативных подкоманд. 
    
   $ guix package --export-manifests
   guix package: error: export-manifests: unrecognized option
   hint: Did you mean `export-manifest'?
  • В "guix refresh" добавлена поддержка загрузки обновлений с хостинга SourceForge, а также режим generic-html для получения обновления с домашней страницы проекта.
  • Добавлена новая команда "guix import go" для рекурсивного импорта пакетов на языке Go с учётом зависимостей. В команде "guix import opam" реализована поддержка пакетов Coq. В "guix import crate" обеспечен учёт семантического версионирования в режиме рекурсивной загрузки. Удалена команда "guix import nix".
  • Проведена оптимизация установки предварительно собранных бинарных пакетов (substitute) и ускорена работа команды "guix system init".
  • В команду "guix environment" добавлена опция "--profile".
  • В guix-daemon добавлена опция "--discover" для обнаружения в локальной сети серверов, отдающих собранные бинарные пакеты (substitute), используя протоколы mDNS/DNS-SD. Для отправки анонсов с серверов в команду "guix publish" добавлена опция "--advertise".
  • Реализована возможность использования алгоритма Zstd для сжатия пакетов.
  • В режиме "--verbosity=1" прекращён вывод загружаемых URL.
  • Вместо подкоманд "disk-image" и "vm-image" предложена общая команда "guix system image".
  • В образе дистрибутива для виртуальных машин добавлена поддержка протокола SPICE.
  • В установочный скрипт добавлен режим автоматической инсталляции.
  • Добавлен сервис lvm-device-mapping для поддержки менеджера томов LVM (Linux Logical Volumne Manager).
  • Добавлен режим "guix system image -t rock64-raw" для генерации образов дистрибутива для плат Rock64.
  • В initrd по умолчанию включена поддержка bcachefs.
  • В сервере печати CUPS по умолчанию включён сервис "brlaser" для поддержки принтеров Brother.
  • Добавлены новые системные сервисы agate, cuirass-remote-worker, ipfs, keepalived, laminar, radicale, syncthing, transmission-daemon, wireguard, xorg-server.
  • Обновлены версии программ в 3100 пакетах, добавлено 2009 новых пакетов. В том числе обновлены версии gcc 10.3.0, glibc 2.31, GNOME 3.34.5, gnupg 2.2.27, go 1.14.15, guile 3.0.5, icecat 78.10.0-guix0-preview1, icedtea 3.7.0, inkscape 1.0.2, julia 1.5.3, libreoffice 6.4.7.2, linux-libre 5.11.15, ocaml 4.11.1, octave 6.2.0, openjdk 14.0, python 3.8.2, racket 8.0, rust 1.51.0, r 4.0.4, sbcl 2.1.3, Xfce 4.16.0 и xorg-server 1.20.10.
  • Устранена уязвимость CVE-2021-27851 в guix-daemon, позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Проблема связана с тем, что во время выполнения команды "guix build" сборочный каталог оставался доступен всем на запись и пользователь мог создать жёсткую ссылку на файл, принадлежащий пользователю root и размещённый вне сборочного каталога, например, "/etc/shadow". Если при сборке была указана опция "--keep-failed" то в случае сбоя guix-daemon менял владельца для всего сборочного дерева на текущего пользователя, включая жёсткие ссылки.

Напомним, что пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства уборки мусора (выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов). Для определения сценариев сборки приложений и правил формирования пакетов предлагается использовать специализированный высокоуровневый предметно-ориентированный язык и компоненты Guile Scheme API, позволяющие выполнять все операции по управлению пакетами на функциональном языке программирования Scheme.

Поддерживается возможность использования пакетов, подготовленных для пакетного менеджера Nix и размещённых в репозитории Nixpkgs. Кроме операций с пакетами возможно создание сценариев для управления конфигурацией приложений. При сборке пакета автоматически загружаются и собираются все связанные с ним зависимости. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория, так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Реализованы средства для поддержания версий установленных программ в актуальном состоянии через организацию установки обновлений из внешнего репозитория.

Сборочное окружение для пакетов формируется в виде контейнера, содержащего все необходимые для работы приложений компоненты, что позволяет сформировать набор пакетов, способный работать без оглядки на состав базового системного окружения дистрибутива, в котором Guix используется в качестве надстройки. Между пакетами Guix возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий или поддиректорию в каталоге пользователя, что позволяет обеспечить его параллельное сосуществование с другими пакетными менеджерами и обеспечить поддержку широкого спектра существующих дистрибутивов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/452a5978f3b0b426064a2b64a0c6f41-firefox-88.0.0/, где "452a59..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей.

Дистрибутив включает только свободные компоненты и поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Для сборки применяется GCC 9.3. В качестве системы инициализации используется сервисный менеджер GNU Shepherd (бывший dmd), развиваемый как альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. Базовый образ поддерживает работу в консольном режиме, но для установки подготовлено 17243 готовых пакета, среди которых и компоненты графического стека на базе X.Org, оконные менеджеры dwm и ratpoison, рабочий стол Xfce, а также подборка графических приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.2 и дистрибутив на его основе
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере GNU Guix
  5. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 20.09, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55142-guix
Ключевые слова: guix
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ненавижу SJW (?), 13:17, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то пробовал эту ОС?
     
     
  • 2.2, Ненавижу SJW (?), 13:18, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите -- дистрибутив
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:20, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это взаимозаменяемые термины.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 14:08, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Дистрибутив может быть не ОС, а просто дистрибутив какого-то ПО которое друг без друга не работает.
     
     
  • 5.13, Аноним (4), 14:21, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в контексте ОС это взаимозаменяемые термины:

    - Fedora Workstation is a polished, easy to use operating system
    - Debian is a complete Free Operating System!
    - The latest version of the Ubuntu operating system

     
     
  • 6.17, Аноним (-), 14:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Засунь свои "контексты" в одно место. Операционная система: GNU/Linux, всё остальное дистрибутивы.
    Для любого адекватного человека важен вывод команды <uname -o>
     
     
  • 7.24, Аноним (4), 14:59, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Операционная система: GNU/Linux, всё остальное дистрибутивы.

    Продолжай повторять эту мантру и ни в коем случае не заглядывай в 'cat /etc/*ease'

     
  • 4.12, Аноним (12), 14:13, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Distribution это просто комплект поставки.
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 14:23, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сферических осей не бывает, все они поставляются и вне поставки не существуют
     
  • 3.7, Леголас (ok), 13:47, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Простите -- дистрибутив

    дистрибутив GNU/Linux ☝

     
     
  • 4.22, Жироватт (ok), 14:53, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дистрибутив GNU/SystemD@Linux
     
  • 2.5, user90 (?), 13:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Естественно. Но подойдет не всем: не подойдет хомячкам не знающим LISP - они ничего, кроме того, что есть в репо, не смогут собрать/установить.
     
  • 2.6, flexagoon (ok), 13:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Емнип, это как никсось, только с настройкой на Лиспе
     
     
  • 3.8, user90 (?), 13:56, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем уж упростил. Это для тех, кто "никсось" обойдет стороной и на приличной дистанции!
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага и без systemd
     

  • 1.3, user90 (?), 13:18, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да сегодня просто празднег кокой-то!
     
  • 1.11, Аноним (10), 14:08, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный пакетный менеджер
     
  • 1.15, Leo90 (?), 14:27, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я вот сижу на никсе. может кто-нибудь объяснить в чем преймущество?
     
     
  • 2.21, user90 (?), 14:50, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то - вообще на Генте. А кто-то ставит именно сабж. И выше тебе уже намекнули на одну из причин.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:30, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gnu - отдельно, Linux - отдельно, дистрибутив - отдельно.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 14:33, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но операционная система: GNU/Linux.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:46, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LFS есть пакетный менеджер? Вот тото и оно.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:50, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    guix build --sources=transitive не работает как надо, потом в оффлайне не получается собрать целевой пакет. Есть ли такой дистрибутив, чтобы была гарантированная минимальная среда сборки и исходники (не рецепты, а исходники!) всех пакетов доступны без интернета? Вроде у Debian есть какие-то dvd с пакетами-исходниками, но я не понимаю, есть ли всё необходимое в любом дебиане для сборки исходников и их зависимостей.
     
     
  • 2.23, user90 (?), 14:55, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и исходники (не рецепты, а исходники!) всех пакетов доступны без интернета?

    Мухоморов обкушались?

    > Вроде у Debian есть какие-то dvd с пакетами-исходниками

    Вот уж там-то свежачок, дыа!

    Я этой опции (transitive) не помню, и не представляю, ЗАЧЕМ оно нужно. Пейши понятнее.

     
     
  • 3.25, Аноним (20), 14:59, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежесть не имеет значения, лишь бы работало. Ищу дистрибутив, который можно будет развивать (дописывать любую составляющую), собирать под несколько архитектур, в идеале возможность добавлять новые архитектуры - и все это в условиях пост-апокалипсиса, отсутсвия интернета и т.п. Похоже придется свой костыль на базе LFS делать для такого. Вот вроде бы классные чистофункциональные дистры - guixSD, nixOS, а даже установить их в оффлайне проблематично.
     
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