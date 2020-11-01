Bcachefs доведена до состояния, пригодного для включения в состав ядра Linux

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|2.3, Аноним (3), 13:11, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Английский вариант Overstreet - это обложка битловского Abby Road
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|1.5, Shevchuk (ok), 13:31, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Давно поглядываю на проект с надеждой, что он станет хорошей альтернативой zfs и btrfs без их родовых травм¹ : ) Кент правда пока тащит проект в одно лицо, но, надеюсь, постепенно это изменится.
> но dm-crypt не поддерживает аутентифицированное шифрование
Насколько я помню, уже поддерживает, но при этом не работает trim.
¹ ну, сейчас начнётся
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|2.6, Анонимный селебрити (?), 13:39, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В воскресенье? Не начнется, диванные аналитики отсыпаются. По делу же - если действительно появится альтернатива zfs, то будет интересно
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|2.12, Аноним (12), 15:15, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>при этом не работает trim.
Он нeнyжен, как и ssd. Стоимость неподъемная для глубинки.
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|2.18, Ля (?), 15:47, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Лапчатым самое оно, лишь бы побольше, а то что кривое и падает так это так и должно быть, мы же не проприетерасты чтобы работало все ровно думают они...
Линукс = боль, страдание, смерть
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|1.9, Аноним (9), 14:13, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях
Медленные диски на быстрых нейтронах?
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|1.10, Аноним (10), 14:36, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе
> механизма Copy-on-Write, и демонстрирует производительность, близкую
> к Ext4 и Xfs
Год назад производительность не дотягивала даже до уровня Btrfs. Неужели всё так сильно изменилось?
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|1.15, Аноним (15), 15:34, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует производительность, близкую к Ext4 и Xfs.
Т.е. btrfs тормоз?
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|1.16, Ля (?), 15:44, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О еще одна фс, тысячи их( Можно сколько угодно надрывать рты и жопы вопя что у каждой фс своя фича, но такой зоопарк это явно перебор...
Вон Windows и MacOS парочкой фс довольствуются и РАБОТАЮТ!!! Работают карл!!! Не слов(
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|2.19, Михайло (??), 15:47, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они работают только на десктопах. А кроме них есть еще гора оборудования
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|3.21, Ля (?), 15:56, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если ты юзаешь Windows то ты будешь по деполту привязан к Windows Server, если ты про дорвеи и бомжехостинги то тут да король линуnс
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|4.27, бублички (?), 16:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот ты и отобразил весь свой скудный опыт и ограниченность познаний (бомжехостинг и дорвеи). действительно, тебе Linux ни к чему. вот только зачем тратишь своё время на OpenNET? бери выше. создавай партию и фонд для подавления Linux и восхваленя Windows. и это, забери отсюда всех своих единомышленников
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|2.28, бублички (?), 16:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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работают? в самом деле? твоя наивность с неосведомлённостью не знают границ. разверни мне отказоустойчивый кластер (по типу приватное облачное решение для 1 международной компании и B2B решений) из 20-50 нод с репликацией данных (хотяб 100 TB данных) на своих рабочих Windows и MacOS - вот тогда приходи сюда петь свои куплеты. не можешь? как-же так? тогда сиди и не чирикай. взгляни на колонку OS в списке TOP 500 и включив мозг (выключив режим зомби) подумай почему там нет твоих любимых и рабочих Windows и MacOS. факты против твоих песен
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|1.20, Ля (?), 15:53, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь мне кажется я стал понимать почему Microsoft анально огораживает экосистему Windows от это цирка недолипсов с сотнями фс, утилит для одного и того же, систем инициализации, дестопных оболочек, планирощиков, дистрибьютивов, давно сдохших платформ типа alpha и itanium и так далее и тому подобное...
Спустя время можно сказать, что успех винды был связан с ее внутренними стандартами, а не тысячью кривых подделок от анонимов со всего мира
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