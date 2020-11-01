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Bcachefs доведена до состояния, пригодного для включения в состав ядра Linux

01.11.2020 12:23

Кент Оверстрит (Kent Overstreet) объявил в списке рассылки разработчиков ядра Linux о готовности реализации файловой системы Bcachefs для рецензирования перед включением в основной состав ядра. Bcachefs развивается с использованием технологий, уже опробованных при разработке блочного устройства Bcache, предназначенного для кэширования доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях (входит в ядро, начиная с выпуска 3.10).

В файловой системе Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния. Особенностью Bcachefs является поддержка многослойного подключения накопителей, при котором хранилище компонуется из нескольких слоёв - к нижнему слою подключаются наиболее быстрые накопители (SSD), которые используются для кэширования часто используемых данных, а верхний слой образуют более ёмкие и дешёвые диски, обеспечивающие хранение менее востребованных данных. Между слоями может применяться кэширование в режиме отложенной записи (writeback). Накопители можно динамически добавлять и отсоединять от раздела без остановки использования файловой системы (данные мигрируют автоматически).

Кроме типовых возможностей POSIX ФС, например xattrs и ACL, Bcachefs предоставляет доступ к таким расширенным функциям, как возможность подключения к разделу нескольких накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, срезы состояния (снапшоты), прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), верификация целостности данных и метаданных по контрольным суммам, коды коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305). Из пока не реализованных возможностей отмечается поддержка квот и поддержка экспорта через NFS.

По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует производительность, близкую к Ext4 и Xfs. Реализация шифрования ФС по производительности близка к dm-crypt, но dm-crypt не поддерживает аутентифицированное шифрование. Bcachefs хорошо масштабируется и протестирована в работе хранилища, размером 50 ТБ. Изначально проблемой Bcachefs было большое время монтирования, вызванное тем, что во время монтирования осуществлялся обход всех inode, dirent-ов и extent-ов. В новом наборе патчей проведена работа по решению этой проблемы и большие ФС теперь монтируются кардинально быстрее.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Проблемы с BCache в ядре Linux 4.14 могут привести к повреждению данных
  3. OpenNews: В Reiser5 анонсирована поддержка выборочной миграции файлов
  4. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
  5. OpenNews: Система кэширования на SSD-накопителях BCache претендует на включение в ядро Linux
  6. OpenNews: Новый вариант распределённой файловой системы POHMELFS готов для включения в ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54000-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 12:47, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Overstreet

    Английский вариант Черезтризабораногузадерищинского?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:11, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский вариант Overstreet - это обложка битловского Abby Road
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:57, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Оно сильно быстрее кеша LVM?
     
     
  • 2.4, Уася (?), 13:30, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут лвм вообще?
     

  • 1.5, Shevchuk (ok), 13:31, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно поглядываю на проект с надеждой, что он станет хорошей альтернативой  zfs и btrfs без их родовых травм¹ : ) Кент правда пока тащит проект в одно лицо, но, надеюсь, постепенно это изменится.


    > но dm-crypt не поддерживает аутентифицированное шифрование

    Насколько я помню, уже поддерживает, но при этом не работает trim.


    ¹ ну, сейчас начнётся

     
     
  • 2.6, Анонимный селебрити (?), 13:39, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В воскресенье? Не начнется, диванные аналитики отсыпаются. По делу же - если действительно появится альтернатива zfs, то будет интересно
     
  • 2.7, Минона (ok), 13:46, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Акушер #1 уже отметился. Ждём следующего.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:15, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >при этом не работает trim.

    Он нeнyжен, как и ssd. Стоимость неподъемная для глубинки.

     
  • 2.14, Рева RarogCmex Денис (?), 15:33, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даешь reiser5!
     
  • 2.25, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 16:25, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жена есть у него? а то в таких случаях стрессы приводят к несчастьям
     

  • 1.8, Минона (ok), 13:50, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Больше COW, хороших и разных!
     
     
  • 2.18, Ля (?), 15:47, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лапчатым самое оно, лишь бы побольше, а то что кривое и падает так это так и должно быть, мы же не проприетерасты чтобы работало все ровно думают они...

    Линукс = боль, страдание, смерть

     
     
  • 3.23, Павел Отредиез (?), 16:02, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как займусь, так садомазахизм какой то. Не занимаюсь - полностью здоров.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:13, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях

    Медленные диски на быстрых нейтронах?

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:36, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе
    > механизма Copy-on-Write, и демонстрирует производительность, близкую
    > к Ext4 и Xfs

    Год назад производительность не дотягивала даже до уровня Btrfs. Неужели всё так сильно изменилось?

     
  • 1.11, Аноним (10), 14:41, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как она дружит с базами данных? Как Btrfs или как Ext4?
     
  • 1.13, очень умный дядя (?), 15:17, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    соррян. все перешли на btrfs +trim
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:34, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует производительность, близкую к Ext4 и Xfs.

    Т.е. btrfs тормоз?

     
     
  • 2.24, очень умный дядя (?), 16:17, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на словах я лев толстой

    пруфы.

     

  • 1.16, Ля (?), 15:44, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О еще одна фс, тысячи их( Можно сколько угодно надрывать рты и жопы вопя что у каждой фс своя фича, но такой зоопарк это явно перебор...

    Вон Windows и MacOS парочкой фс довольствуются и РАБОТАЮТ!!! Работают карл!!! Не слов(

     
     
  • 2.19, Михайло (??), 15:47, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они работают только на десктопах. А кроме них есть еще гора оборудования
     
     
  • 3.21, Ля (?), 15:56, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если ты юзаешь Windows то ты будешь по деполту привязан к Windows Server, если ты про дорвеи и бомжехостинги то тут да король линуnс
     
     
  • 4.27, бублички (?), 16:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот ты и отобразил весь свой скудный опыт и ограниченность познаний (бомжехостинг и дорвеи). действительно, тебе Linux ни к чему. вот только зачем тратишь своё время на OpenNET? бери выше. создавай партию и фонд для подавления Linux и восхваленя Windows. и это, забери отсюда всех своих единомышленников
     
  • 2.28, бублички (?), 16:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работают? в самом деле? твоя наивность с неосведомлённостью не знают границ. разверни мне отказоустойчивый кластер (по типу приватное облачное решение для 1 международной компании и B2B решений) из 20-50 нод с репликацией данных (хотяб 100 TB данных) на своих рабочих Windows и MacOS - вот тогда приходи сюда петь свои куплеты. не можешь? как-же так? тогда сиди и не чирикай. взгляни на колонку OS в списке TOP 500 и включив мозг (выключив режим зомби) подумай почему там нет твоих любимых и рабочих Windows и MacOS. факты против твоих песен
     

  • 1.17, Михайло (??), 15:46, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная нововсть, вот и замена бтрфс пришла
     
  • 1.20, Ля (?), 15:53, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь мне кажется я стал понимать почему Microsoft анально огораживает экосистему Windows от это цирка недолипсов с сотнями фс, утилит для одного и того же, систем инициализации, дестопных оболочек, планирощиков, дистрибьютивов, давно сдохших платформ типа alpha и itanium и так далее и тому подобное...

    Спустя время можно сказать, что успех винды был связан с ее внутренними стандартами, а не тысячью кривых подделок от анонимов со всего мира

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:00, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    щас у меня обновления доустановятся и отвечу тебе с винды
     
  • 2.26, бублички (?), 16:27, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > связан с ее внутренними страданиями

    как это верно сказано

     
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