Выпуск дистрибутива NixOS 22.11, использующего пакетный менеджер Nix

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|1.1, Аноним (-), 22:07, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки
Они кажется сделали +1 шаг в контринтуитивности имен файлов по сравнению с новой ФС из соседнего топика.
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|2.4, Аноним (4), 22:25, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Этой штуке уже 19 лет. Если бы оно было развитием, то было бы уже почти везде.
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|3.12, Самый крутой маркетолог опеннета эксперт (?), 23:49, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Этой штуке уже 19 лет. Если бы оно было развитием, то было
> бы уже почти везде.
Подход правильный, но штука в том, что сам дистр шибко кpacнoглaзый, широкой массе пользователей, нужно не побеждать очередную генту, а поставить ОС и пользоваться, а NixOS не для такой категории людей, она для отбитых гиков, которым неймётся ковыряться в конфигах и прочих потрохах.
Если бы был человеческий дистрибутив для нормальных людей, где уже без шаманств стоял бы такой пакетный менеджер, то им бы пользовалось гораздо больше народу.
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|2.10, Аноним (10), 23:44, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот это правльное развитие пакетных менеджеров, а не ваши эти снапы и
> флэтпаки.
Полностью согласен, всеми конечностями за, я бы плюс поставил, но Анонимов тут угнетают, поэтому только так: +
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|1.3, ИмяХ (?), 22:14, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Hydra - сервисе сборки проекта
А процесс сборки представляет собой заматывание зип-лока изолентой.
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|1.6, Аноним (6), 22:39, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Какой бессмысленный и беспощадный прожэкт, оверинжиниринг во все поля...
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|1.8, Аноним (8), 23:28, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы с лицензиями(
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|2.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:33, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы
> с лицензиями(
И уавно guile, который пилится одним человеком, который посылает Столмана.
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|2.11, Аноним (10), 23:45, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы
> с лицензиями(
Ага, и ещё более маргинальный, чем сабж, как и его "команда".
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|1.13, Аноним (13), 00:11, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поздравляю всех причастных к релизу и всех пользователей этого дистрибутива. Где-то там есть и мой код, что особенно приятно.
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