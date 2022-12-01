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Выпуск дистрибутива NixOS 22.11, использующего пакетный менеджер Nix

01.12.2022 21:19

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 22.11, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 1.7 ГБ, GNOME - 2.2 ГБ, сокращённого консольного варианта - 827 МБ.

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv2pc3ez4n5nskg7ew7twcfd0c5ce5ec5d4-firefox-107.0.1/, где "1onlv2pc3ez4n5nskg7ew7twcfd0c5ce5ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

Основные новшества:

  • Добавлено 16678 пакетов, удалено 2812 пакетов, обновлено 14680 пакетов. Обновлены версии пакетов, в том числе GNOME 43, KDE Plasma 5.26, Cinnamo 5.4, OpenSSL 3, PHP 8.1, Perl 5.36, Python 3.10.
  • Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.11.
  • Добавлено 40 новых сервисов, среди которых dragonflydb, expressvpn, languagetool, OpenRGB,
  • Для обработки ситуаций нехватки памяти в системе задействован systemd-oomd.
  • Алгоритм для хэширования паролей изменён на sha512crypt в реализации libxcrypt. Поддержка алгоритмов хэширования, отмеченных в libxcrypt как ненадёжные, будет прекращена в выпуске 23.05.
  • Генерация документации переведена на использование разметки markdown.
  • Поддержка архитектуры aarch64-linux включена в основные каналы сборки nixos-22.11 и nixos-22.11-small. Предложены iso-образы для Aarch64.
  • В качестве замены nscd (name service cache daemon) предложен nsncd, который будет задействован по умолчанию в версии NixOS 23.05.
  • Добавлена опция hardware.nvidia.open для использования открытого драйвера ядра от компании NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58238-nixos
Ключевые слова: nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:07, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки

    Они кажется сделали +1 шаг в контринтуитивности имен файлов по сравнению с новой ФС из соседнего топика.

     
  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:08, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот это правльное развитие пакетных менеджеров, а не ваши эти снапы и флэтпаки.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:25, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этой штуке уже 19 лет. Если бы оно было развитием, то было бы уже почти везде.
     
     
  • 3.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:32, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Этой штуке уже 19 лет. Если бы оно было развитием, то было
    > бы уже почти везде.

    Миллионы мух не могут ошибатся!

     
  • 3.12, Самый крутой маркетолог опеннета эксперт (?), 23:49, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Этой штуке уже 19 лет. Если бы оно было развитием, то было
    > бы уже почти везде.

    Подход правильный, но штука в том, что сам дистр шибко кpacнoглaзый, широкой массе пользователей, нужно не побеждать очередную генту, а поставить ОС и пользоваться, а NixOS не для такой категории людей, она для отбитых гиков, которым неймётся ковыряться в конфигах и прочих потрохах.

    Если бы был человеческий дистрибутив для нормальных людей, где уже без шаманств стоял бы такой пакетный менеджер, то им бы пользовалось гораздо больше народу.

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:44, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это правльное развитие пакетных менеджеров, а не ваши эти снапы и
    > флэтпаки.

    Полностью согласен, всеми конечностями за, я бы плюс поставил, но Анонимов тут угнетают, поэтому только так: +

     

  • 1.3, ИмяХ (?), 22:14, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Hydra - сервисе сборки проекта

    А процесс сборки представляет собой заматывание зип-лока изолентой.

     
     
  • 2.7, Анонус (?), 22:44, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется Юникс-вей.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:39, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Какой бессмысленный и беспощадный прожэкт, оверинжиниринг во все поля...
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:28, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы с лицензиями(
     
     
  • 2.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:33, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы
    > с лицензиями(

    И уавно guile, который пилится одним человеком, который посылает Столмана.

     
  • 2.11, Аноним (10), 23:45, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Guix намного лучше в плане управления системой/пакетами, только и уних свои приколы
    > с лицензиями(

    Ага, и ещё более маргинальный, чем сабж, как и его "команда".

     

  • 1.13, Аноним (13), 00:11, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю всех причастных к релизу и всех пользователей этого дистрибутива. Где-то там есть и мой код, что особенно приятно.
     
  • 1.14, Самый умный из вас (?), 00:59, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С open-nvidia была проблема с компрессией пакета для initrd (что-то такое емнип). Я ещё не смотрел, пофиксили это?
     
     
  • 2.15, Самый умный из вас (?), 02:02, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофикшено в PR #194063
     
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