Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2

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|1.4, Аноним (4), 10:10, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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systemd пока что лучший: самый компактный, не раздутый и хорошо читаемый код.
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|2.5, Аноним (-), 10:29, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить. Нестареющая классика.
Вон и Ленька не постеснялся и открыто ушел в микрософт....
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|3.15, Аноним (15), 11:32, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для ньюагов из 2-Б класса.
Впопеннетчики из третьего класса уже секут этот троллинг.
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|3.12, Аноним (-), 11:18, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А позднее порты разработались и пошло как по маслу?
Вот 95% адептов так говорят. Сначала тяжеловато, а потом норм.
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|1.8, ip1982 (ok), 10:41, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не знаю, когда увлекался, то столкнулся с виртуальными побоями, унижением, побоями, вытиранием ног, побоями, обплёвыванием, побоями, гонением и травлей, побоями, меткой «антихрист», побоями, воем и гонением.
Это я спросил, как добавить блоб, чтобы мой WiFi пазволил общаться с ними ))
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|2.13, Аноним (-), 11:22, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне жаль, что Вам довелось столкнуться с неприкрытым лицемерием гнутого сообщества. Блоб низзя, а политику можно.
Странно, что штольманн никак не прокоментировал эту ситуацию с блокировкой РФ. А ведь с нашей стороны адепты были и даже полноценный сайт на родной мови был. Работали люди...
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|2.14, Аноним (14), 11:29, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж ГНУтые, им блобы религия не позволяет.Только GPL, только швабдока, всё как пророк Стольман завещал!
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|1.11, Аноним (-), 10:59, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем нужна система иницилизации, кроме /bin/sh? Не так уж трудно и самому при монтировать, к примеру.
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|2.16, Аноним (-), 11:35, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С борн шеллом никак мс нормально не взлетит. Замшелый баг сабшеллов и хистори. Ответственные товарищи згают и отвечают примерно следующее: ради 0.5% пользователей борна заморачиваться не будем. Тенекс работает.
Кто-то скажет мс (ака полуночный командор) не нужен и в чем-то будет прав, но привычка - вторая натура.
Что касается автомонтирования, польский пан вермаден давно скрипт наваял, в портах лежит. Или Вы о подключении демонов?
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