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Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2

11.09.2022 09:45

Опубликован сервисный менеджер GNU Shepherd 0.9.2 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей.

Среди изменений:

  • Используемые в Shepherd файловые дескрипторы теперь помечаются флагом O_CLOEXEC (close-on-exec), а не закрываются сразу при выполнении "exec-command", что позволяет передавать дескрипторы сервисам, запущенным не напрямую, а при помощи "exec-command".
  • Клиентские соединения теперь обрабатываются в неблокирующем режиме, что позволяет исключить зависание shepherd при отправке неполной команды.
  • Обеспечено создание каталога для лог-файлов, определённых в настройке "log-file", в случае его отсутствия.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9
  3. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  4. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 251
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57763-shepherd
Ключевые слова: shepherd, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 10:01, 11/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:06, 11/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.3, Аноним (-), 10:10, 11/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (4), 10:10, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    systemd пока что лучший: самый компактный, не раздутый и хорошо читаемый код.  
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:29, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить. Нестареющая классика.
    Вон и Ленька не постеснялся и открыто ушел в микрософт....
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:31, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Systemd самая вменяемая система.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороший троллинг
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:32, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ньюагов из 2-Б класса.
    Впопеннетчики из третьего класса уже секут этот троллинг.
     
  • 2.10, Иваня (?), 10:55, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но мне он показался сложным  вначале.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 11:18, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А позднее порты разработались и пошло как по маслу?
    Вот 95% адептов так говорят. Сначала тяжеловато, а потом норм.
     
  • 2.17, zshfan (ok), 11:41, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый компактный и лучший это BSD Init!
     

  • 1.8, ip1982 (ok), 10:41, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не знаю, когда увлекался, то столкнулся с виртуальными побоями, унижением, побоями, вытиранием ног, побоями, обплёвыванием, побоями, гонением и травлей, побоями, меткой «антихрист», побоями, воем и гонением.

    Это я спросил, как добавить блоб, чтобы мой WiFi пазволил общаться с ними ))

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:22, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне жаль, что Вам довелось столкнуться с неприкрытым лицемерием гнутого сообщества. Блоб низзя, а политику можно.
    Странно, что штольманн никак не прокоментировал эту ситуацию с блокировкой РФ. А ведь с нашей стороны адепты были и даже полноценный сайт на родной мови был. Работали люди...
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:29, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это ж ГНУтые, им блобы религия не позволяет.Только GPL, только швабдока, всё как пророк Стольман завещал!
     

  • 1.9, pofigist (?), 10:46, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основная задача проекта - написать хоть что-нибудь на схеме...
     
  • 1.11, Аноним (-), 10:59, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем нужна система иницилизации, кроме /bin/sh? Не так уж трудно и самому при монтировать, к примеру.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:35, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С борн шеллом никак мс нормально не взлетит. Замшелый баг сабшеллов и хистори. Ответственные товарищи згают и отвечают примерно следующее: ради 0.5% пользователей борна заморачиваться не будем. Тенекс работает.
    Кто-то скажет мс (ака полуночный командор) не нужен и в чем-то будет прав, но привычка - вторая натура.

    Что касается автомонтирования, польский пан вермаден давно скрипт наваял, в портах лежит. Или Вы о подключении демонов?

     

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