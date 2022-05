Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix

2.5 , hefenud ( ok ), 09:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – При чем тут реестр, чувак?

Фишка NixOS в том, что у тебя есть единый конфигурационный файл, не реестр в бинарном виде, а один файл из которого ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше) Для десктопа вообще идеально. Для серверов проблематично в сопровождении и главное в случае если с автором что-то случается, то непонятно кто это сможет еще поддерживать. Сам юзаю на стареньком нетбуке, поставил когда-то ради интереса и так и остался. Один товарищ юзает дома на всех компах и серверах(своем, жены, дочери компах и трех домашних серверах), хранит конфиги в гите и развернуть точную копию системы может в любой момент нужной

3.8 , Fracta1L ( ok ), 09:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше) Т.е. они изобрели максимально кpacноглазый rsync. Крутотень 😄

4.10 , Аноним ( 10 ), 10:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они зашли несколько дальше, получив воспроизводимую систему с верификацией пакетов.

5.15 , Аноним ( 15 ), 11:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В едином конфигурационном файле и версии пакетов прописываются?

6.19 , рус1110шфашист1110ш ( ? ), 11:14, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Версии в локфайле.

7.36 , ананоша ( ? ), 14:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для flakes. Для channel-ов то, что в снепшоте nixpkgs репы

5.22 , Fracta1L ( ok ), 12:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Идеальная система для десктопа это которая воспроизводимая с верификацией пакетов, я правильно понял?

3.27 , ip1982 ( ok ), 12:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для десктопа вообще идеально. Для серверов проблематично Идеально как раз для серверов: https://git.pashev.ru/nixsap/about/

4.37 , hefenud ( ok ), 15:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Понимаешь, какое дело, это будет прекрасно, пока ты живой. А вот кирпич прилетел и за тобой надо кому-то принять сервера. А у тебя там NixOS. И все, млять! Крындец Это я так году в 2008 или 2009 нарвался на контору в которой на серверах прежний админ держал Gentoo и Слоулярис. Ну да, все работало, потому что ему было по приколу. А после него это поддерживать это была жесть. Вот и с NixOS так же. Пока это твой личный сервер все классно и тебе радостно, а внедрять такое где-то — очень плохая идея

5.44 , ананоша ( ? ), 16:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как и с языками программирования. На голанге/расте/етс раньше тоже мало писателей было, но это не означало, что языки не подходят для написания утилит. Вопрос в количестве людей, владеющих инструментом

3.38 , Гыгыгы ( ? ), 15:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не реестр в бинарном виде, а один файл Текстовый реестр. Суть от этого не поменялась.

4.43 , hefenud ( ok ), 16:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь взять реестр и из него одной командой поставить обратно винду со всем ПО?

Да ты — фокусник и сказочник