Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix

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|2.5, hefenud (ok), 09:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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При чем тут реестр, чувак?
Фишка NixOS в том, что у тебя есть единый конфигурационный файл, не реестр в бинарном виде, а один файл из которого ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше)
Для десктопа вообще идеально. Для серверов проблематично в сопровождении и главное в случае если с автором что-то случается, то непонятно кто это сможет еще поддерживать.
Сам юзаю на стареньком нетбуке, поставил когда-то ради интереса и так и остался. Один товарищ юзает дома на всех компах и серверах(своем, жены, дочери компах и трех домашних серверах), хранит конфиги в гите и развернуть точную копию системы может в любой момент нужной
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|3.8, Fracta1L (ok), 09:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше)
Т.е. они изобрели максимально кpacноглазый rsync. Крутотень 😄
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|4.10, Аноним (10), 10:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они зашли несколько дальше, получив воспроизводимую систему с верификацией пакетов.
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|5.15, Аноним (15), 11:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В едином конфигурационном файле и версии пакетов прописываются?
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|5.22, Fracta1L (ok), 12:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Идеальная система для десктопа это которая воспроизводимая с верификацией пакетов, я правильно понял?
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|4.37, hefenud (ok), 15:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Понимаешь, какое дело, это будет прекрасно, пока ты живой. А вот кирпич прилетел и за тобой надо кому-то принять сервера. А у тебя там NixOS. И все, млять! Крындец
Это я так году в 2008 или 2009 нарвался на контору в которой на серверах прежний админ держал Gentoo и Слоулярис. Ну да, все работало, потому что ему было по приколу. А после него это поддерживать это была жесть. Вот и с NixOS так же. Пока это твой личный сервер все классно и тебе радостно, а внедрять такое где-то — очень плохая идея
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|5.44, ананоша (?), 16:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как и с языками программирования. На голанге/расте/етс раньше тоже мало писателей было, но это не означало, что языки не подходят для написания утилит. Вопрос в количестве людей, владеющих инструментом
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|3.38, Гыгыгы (?), 15:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не реестр в бинарном виде, а один файл
Текстовый реестр. Суть от этого не поменялась.
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|4.43, hefenud (ok), 16:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь взять реестр и из него одной командой поставить обратно винду со всем ПО?
Да ты — фокусник и сказочник
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|1.3, Аноним (3), 09:23, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде и норм, но на деле получается солянка из nix конфига и строк отсутствующих в nix оригинальных конфигов.
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|3.35, Аноним (35), 14:46, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но почему? Исходное сообщение вполне грамотное. Я вообще замечаю, что сейчас народ злоупотребляет запятыми.
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|1.6, Аноним (6), 09:30, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как-то хотел поставить в VirtualBox, так он не поставился, упал на сборке модуля для VirtualBox... неглобально и ненадёжно.
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|1.7, Аноним (7), 09:39, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хороший, годный дистрибутив. Совмещает compiletime-настраиваемость генты со всеми плюсами binary-based дистров (пока не меняешь compiletime-опции и не патчишь пакеты, скачиваются уже собранные). Ну и всю систему можно описать на едином DSL, от fstab до... i3wm, от настроек GRUB до... фиксированного списка расширений для Chromium — единый DSL вместо каждый раз нового синтаксиса для разных программ. А с Impermanence появляется возможность явного указания списка папок, хранящего стейт; никакие другие файлы/папки не переживут перезагрузку. Таким образом при рестарте словно бы загружаешься в свежеустановленную систему. Остальные дистры после NixOS воспринимаются просто как какая-то неконтролируемая непредсказуемая мутабельная фигня. Ну кроме Guix, разумеется.
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|2.9, Аноним (35), 09:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ok, тебе удалось продать мне NixOS. Поставлю на следующем ноутбуке.
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|3.32, ананоша (?), 14:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теоретически ты можешь это сделать, но тебе придётся переписать почти всю ось, и заодно stage2.nix
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|2.16, Аноним (16), 11:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Совмещает compiletime-настраиваемость генты
Не вовмещает. Пересборка из исходников не заложена как функция в nixos. Приходится изощряться. Опций пересборки как в gentoo нет.
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|3.20, рус1110шфашист1110ш (?), 11:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как раз наоборот. Все собирается из исходников. Но есть глобальный кеш
Так как сборка повторяема и детерминирована, все стандартные пакеты тянутся из кеша.
Но стоит сделать оверрайд, происходит кеш мис, и пакет собирается из исходников
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|2.17, Аноним (16), 11:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Остальные дистры после NixOS воспринимаются просто как какая-то неконтролируемая непредсказуемая мутабельная фигня.
У меня наоборот сложилось мнение, после того как видел в логе ошибки при генерации nix'ом конфигов. За тебя решили что там nix генерирует из своего конфига. Это вопрос доверия и компетентности ментейнеров nix.
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|3.31, ананоша (?), 14:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты не доверяешь, можешь написать все необходимые модули самостоятельно
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|1.11, Аноним (11), 10:32, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боженьки, что творится. Что же там в установке упрощать-то? Сделать разметку диска и выполнить 1 команду нужно было
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|2.40, Аноним (40), 15:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nix очень жруч на оперативку при работе, при сборке NixOS легко может отъесть 2ГБ.
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|1.34, ананоша (?), 14:45, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для тех, кто не понимает, представьте что вся система генерится из Dockerfile, написанном на более гибком DSL/языке.
Для тех, кто хочет войти в nixos, приготовьтесь к серьезном ломке мышления)
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|1.41, 45b5ea4 (ok), 15:47, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а он полностью рабочий уже?
Вроде как он не совсем юзабельный был.
Для обычного пользователя как?
Всё работать будет?
Не имею ввиду игры, конечно.
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