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Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix

31.05.2022 08:10

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 22.05, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 1.7 ГБ, GNOME - 2.2 ГБ, сокращённого консольного варианта - 820 МБ.

Основные новшества:

  • Для упрощения установки дистрибутива предложен графический инсталлятор, основанный на фреймворке Calamares, который используется для создания инсталляторов в таких проектах, как Manjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, OpenMandriva и KDE neon. Новый инсталлятор по умолчанию поставляется в iso-образах с GNOME и KDE.
  • Добавлено 9345 пакетов, удалено 5874 пакетов, обновлено 10666 пакетов. Обновлены версии пакетов, в том числе GNOME 42, systemd 250, PHP 8.1, Pulseaudio 15, PostgreSQL 14.
  • Добавлено более 89 новых сервисов, среди которых aesmd (Intel SGX Architectural Enclave Service Manager), rootless Docker (для запуска Docker без прав root), matrix-conduit (matrix-сервер), apfs (Apple File System), FRRouting (реализация протоколов маршрутизации), snowflake-proxy (прокси для обхода цензурирования трафика), pgadmin4 (GUI для управления PostgreSQL), moosefs (распределённая ФС), nbd (Network Block Device) Удалено 27 сервисов, в основном с устаревшими ветками программ или завязанных на Python2.
  • Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.8, в котором предложена поддержка отдельно активируемых экспериментальных возможностей (flake). Например, добавлена экспериментальная команда "nix fmt" для подключения обработчиков форматирования вывода и экспериментальный режим "impure" для генерации отличающихся при каждой сборке целевых путей к содержимому. Для различных опций предоставлена поддержка загрузки содержимого из входного потока (например, "--file -").
  • Пакет с браузером Firefox для архитектуры x86_64 собран с оптимизациями на основе результатов профилирования кода (PGO) для повышения производительности.
  • Добавлен обработчик security.acme.defaults для упрощения настройки получения TLS-сертификатов.

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv2pc3ez4n5nskg6ew7twcfd0c5cecec5d4-firefox-100.0.1/, где "1onlv2pc3ez4n5nskg6ew7twcfd0c5cecec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 21.11, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57277-nixos
Ключевые слова: nixos, nix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 09:19, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Линь с реестром? Прикольно...
     
     
  • 2.5, hefenud (ok), 09:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    При чем тут реестр, чувак?
    Фишка NixOS в том, что у тебя есть единый конфигурационный файл, не реестр в бинарном виде, а один файл из которого ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше)

    Для десктопа вообще идеально. Для серверов проблематично в сопровождении и главное в случае если с автором что-то случается, то непонятно кто это сможет еще поддерживать.

    Сам юзаю на стареньком нетбуке, поставил когда-то ради интереса и так и остался. Один товарищ юзает дома на всех компах и серверах(своем, жены, дочери компах и трех домашних серверах), хранит конфиги в гите и развернуть точную копию системы может в любой момент нужной

     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 09:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > ты получаешь на другом компе полную копию системы фактически одной командой(ну чуть больше)

    Т.е. они изобрели максимально кpacноглазый rsync. Крутотень 😄

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они зашли несколько дальше, получив воспроизводимую систему с верификацией пакетов.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 11:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В едином конфигурационном файле и версии пакетов прописываются?
     
     
  • 6.19, рус1110шфашист1110ш (?), 11:14, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версии в локфайле.
     
     
  • 7.36, ананоша (?), 14:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для flakes. Для channel-ов то, что в снепшоте nixpkgs репы
     
  • 5.22, Fracta1L (ok), 12:00, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Идеальная система для десктопа это которая воспроизводимая с верификацией пакетов, я правильно понял?
     
  • 3.27, ip1982 (ok), 12:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для десктопа вообще идеально. Для серверов проблематично

    Идеально как раз для серверов: https://git.pashev.ru/nixsap/about/

     
     
  • 4.37, hefenud (ok), 15:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понимаешь, какое дело, это будет прекрасно, пока ты живой. А вот кирпич прилетел и за тобой надо кому-то принять сервера. А у тебя там NixOS. И все, млять! Крындец

    Это я так году в 2008 или 2009 нарвался на контору в которой на серверах прежний админ держал Gentoo и Слоулярис. Ну да, все работало, потому что ему было по приколу. А после него это поддерживать это была жесть. Вот и с NixOS так же. Пока это твой личный сервер все классно и тебе радостно, а внедрять такое где-то — очень плохая идея

     
     
  • 5.44, ананоша (?), 16:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как и с языками программирования. На голанге/расте/етс раньше тоже мало писателей было, но это не означало, что языки не подходят для написания утилит. Вопрос в количестве людей, владеющих инструментом
     
  • 3.38, Гыгыгы (?), 15:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не реестр в бинарном виде, а один файл

    Текстовый реестр. Суть от этого не поменялась.

     
     
  • 4.43, hefenud (ok), 16:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь взять реестр и из него одной командой поставить обратно винду со всем ПО?
    Да ты — фокусник и сказочник
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как там с потреблением памяти?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:23, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде и норм, но на деле получается солянка из nix конфига и строк отсутствующих в nix оригинальных конфигов.
     
     
  • 2.28, ip1982 (ok), 13:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это зависит не от инструмента, а от человека => https://git.pashev.ru/nixsap/about/
     

  • 1.4, Арчевод (?), 09:27, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше Арча всё равно ничего не придумали.
     
     
  • 2.23, EuPhobos (ok), 12:01, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запятую после "Арча" пропустил.. А лучше точку и остальное сотри.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:46, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но почему? Исходное сообщение вполне грамотное. Я вообще замечаю, что сейчас народ злоупотребляет запятыми.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:30, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то хотел поставить в VirtualBox, так он не поставился, упал на сборке модуля для VirtualBox... неглобально и ненадёжно.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эксгибиционист чтоле ?  есть же https://nixos.org/download.html#nixos-virtualbox
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:39, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хороший, годный дистрибутив. Совмещает compiletime-настраиваемость генты со всеми плюсами binary-based дистров (пока не меняешь compiletime-опции и не патчишь пакеты, скачиваются уже собранные). Ну и всю систему можно описать на едином DSL, от fstab до... i3wm, от настроек GRUB до... фиксированного списка расширений для Chromium — единый DSL вместо каждый раз нового синтаксиса для разных программ. А с Impermanence появляется возможность явного указания списка папок, хранящего стейт; никакие другие файлы/папки не переживут перезагрузку. Таким образом при рестарте словно бы загружаешься в свежеустановленную систему. Остальные дистры после NixOS воспринимаются просто как какая-то неконтролируемая непредсказуемая мутабельная фигня. Ну кроме Guix, разумеется.
     
     
  • 2.9, Аноним (35), 09:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ok, тебе удалось продать мне NixOS. Поставлю на следующем ноутбуке.
     
     
  • 3.13, Попандопала (?), 10:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намекаете на уникальность Calculate, Sabayon, Slackware, FreeBSD?
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:50, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ну-ка скажи, как в никсось openrc вкорячить.
     
     
  • 3.32, ананоша (?), 14:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически ты можешь это сделать, но тебе придётся переписать почти всю ось, и заодно stage2.nix
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Совмещает compiletime-настраиваемость генты

    Не вовмещает. Пересборка из исходников не заложена как функция в nixos. Приходится изощряться. Опций пересборки как в gentoo нет.

     
     
  • 3.20, рус1110шфашист1110ш (?), 11:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз наоборот. Все собирается из исходников. Но есть глобальный кеш

    Так как сборка повторяема и детерминирована, все стандартные пакеты тянутся из кеша.

    Но стоит сделать оверрайд, происходит кеш мис, и пакет собирается из исходников

     
  • 2.17, Аноним (16), 11:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Остальные дистры после NixOS воспринимаются просто как какая-то неконтролируемая непредсказуемая мутабельная фигня.

    У меня наоборот сложилось мнение, после того как видел в логе ошибки при генерации nix'ом конфигов. За тебя решили что там nix генерирует из своего конфига. Это вопрос доверия и компетентности ментейнеров nix.

     
     
  • 3.21, рус1110шфашист1110ш (?), 11:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уж точно компетентнее современного арча.

     
  • 3.31, ананоша (?), 14:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не доверяешь, можешь написать все необходимые модули самостоятельно
     
  • 2.33, Аноним (30), 14:40, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если сравнивать с Guix ?
     
     
  • 3.39, ананоша (?), 15:10, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и на гуйх, если фанат лиспа)
     
  • 3.42, pashev.ru (?), 16:01, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guix - это фронтенд к Никсу.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:32, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боженьки, что творится. Что же там в установке упрощать-то? Сделать разметку диска и выполнить 1 команду нужно было
     
     
  • 2.18, Аноним (6), 11:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь можно выполнить полкоманды
     

  • 1.24, Robin Hood (?), 12:04, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Каковы минимальные требования? На (уж простите) 4 пне пойдет?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nix очень жруч на оперативку при работе, при сборке NixOS легко может отъесть 2ГБ.
     

  • 1.34, ананоша (?), 14:45, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для тех, кто не понимает, представьте что вся система генерится из Dockerfile, написанном на более гибком DSL/языке.
    Для тех, кто хочет войти в nixos, приготовьтесь к серьезном ломке мышления)
     
  • 1.41, 45b5ea4 (ok), 15:47, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а он полностью рабочий уже?
    Вроде как он не совсем юзабельный был.

    Для обычного пользователя как?
    Всё работать будет?
    Не имею ввиду игры, конечно.

     

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