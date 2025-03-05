Выпуск гипервизора Xen 4.20

Собственно, единственный доступный к аудиту гипервизор 1-го типа.

Что есть ниша vmWare (и hyperV, но с ним всё и так уныло).

Возможно, где-то здесь кроется причина объявленного в начале 2010-х RHBM (тогда ещё просто RH) "крестового похода". И они таки до сих пор не угомонились, регулярно проталкивая в ядро ломающие изменения. * Объявленный "правильной заменой" для qemu-xen, qemu-kvm только последние несколько лет стал более-менее пригоден к промышленной эксплуатации. См. ту же поддержку многопоточности в virtio-net. Про менеджмент памяти (обкостыленный Huge Pages, но есть нюансы) — вообще молчу. Меня эта (в т.ч.) тема кормит последние лет 10, так что гадостей знаю довольно много. (Но на порядок меньше чем вляпавшийся в qemu-kvm RH, см. папочку с их патчами. Из которых где-то с десяток спецом выпиливает работу с xen. А вот остальные…) ** Вишенкой на торте, RHBM теперь задепрекейтил и RHEV (с qemu-kvm/libvirt под капотом). Вот интересно, примутся ли они теперь ломать и qemu-kvm? (Чтобы клиенты бодрее бежали на их сборку kubernetes. Который к задачам виртуализации относится ну вот примерно как тёплое к мягкому.)

