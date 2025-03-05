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Выпуск гипервизора Xen 4.20

05.03.2025 09:34

После 7 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.20. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.20 продлится до сентября 2026 года, а публикация исправлений уязвимостей до марта 2028 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Разработка ведётся в составе организации Linux Foundation.

Ключевые изменения в Xen 4.20:

  • Изменения для систем на базе архитектуры x86:
    • В утилиту "xl" добавлены команды "suspend" и "resume" для перевода виртуальной машины в спящий режим (эквивалент перевода компьютера в режим сна). Для операционной системы в гостевом окружении симуляция спящего режима может быть более естественным процессом, чем остановка выполнения командой "pause".
    • Добавлена поддержка технологии Intel EPT Paging-Write, позволяющей повысить производительность за счёт снижения числа передачи управления гипервизору из виртуальной машины со сменой контекста (VM-exit) при работе с расширенными таблицами страниц памяти (EPT - Extended Page Table). Оптимизация сводится к выставлению в EPT-записях бита PWA (paging-write access), разрешающего операции записи в память без ресурсоёмкой проверки прав доступа EPT, требующей переключения контекста.
    • Добавлена поддержка процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5, имеющих аппаратную защиту от уязвимости SRSO (Speculative Return Stack Overflow, кодовое имя Inception) в механизме спекулятивного выполнения инструкций.
    • Добавлена опция командной строки "wallclock" для выбора источника времени. Может принимать значения: auto, xen (Xen shared_info), cmos (CMOS RTC) и efi (метод EFI_GET_TIME из EFI-прошивки).
    • Драйвер контроллера прерываний xAPIC переведён на использование физического режима обработки внешних прерываний ("physical destination") вместо логического режима ("logical destination").
    • Прекращена поддержка кластерного режима x2APIC (Cluster Mode) для внешних прерываний. Оставлена поддержка физического (x2APIC Physical) и смешанного (x2APIC Mixed) режимов.
    • Прекращена поддержка опции командной строки "ucode=allow-same".
    • Прекращена поддержка процессоров Intel Xeon Phi.
  • Изменения для систем на базе архитектуры ARM:
    • Добавлена поддержка "раскраски" кэша последнего уровня (LLC, Last Level Cache) для выделения смежных страниц памяти с целью повышения эффективности кэширования.
    • Добавлена экспериментальная поддержка архитектуры Armv8-R, предлагающей дополнительные расширения для виртуализации.
    • Добавлена поддержка семейства процессоров NXP S32G3. Реализован драйвер для UART-контроллера NXP LINFlexD, используемого в процессорах NXP S32.
    • Добавлен слой для обработки запросов ARM SCMI (System Control and Management Interface) поверх SMC (Secure Monitor Call), что позволяет перенаправлять подобные вызовы обработчику в прошивке, используя разделяемую память.
  • Сокращено число зависимостей у библиотеки xenstore.
  • Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.
  • Продолжена работа над пробросом доступа к PCI на системах ARM.
  • В порте Xen для архитектуры RISC-V представлена поддержка настройки управления памятью, а также маппинга и разбора Device Tree.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xen-project...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.19
  3. OpenNews: Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях
  4. OpenNews: Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux
  5. OpenNews: Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL
  6. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62831-xen
Ключевые слова: xen, virtual
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, Аноним (8), 11:27, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Принципиальное преимущество Xen по сравнению с другими гипервизорами - наличие полной паравиртуализации Linux систем, что обеспечивает минимальный оверхед по производительности.
     
     
  • 2.9, Хейтер (?), 11:33, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Принципиальное преимущество Xen

    - которое компенсируется снижением интереса к Xen со стороны разработчиков ОС, в итоге найти неглюкавую сборку со свежим ядром и поддержкой Dom0 затруднительно

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:25, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать ядро с Doom0 самому для любого дистра?
     
     
  • 4.17, ями (?), 13:44, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и каждый раз его пересобирать в связи с критическими и не очень обновлениями? вперёд, если нет другой работы и личной жизни
     

  • 1.10, Анон1110м (?), 11:54, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    4 Гб DDR II, Q9400. Хочу чтобы можно было виртуализовать вторую ОС и чтобы работало быстро. В идеале чтобы программы из гостевой ОС запускались прямо в окнах основной и не были ограничены окном виртуально машины. Как сделать? По сути–то ЦП всё равно ведь ОС такая же программа как и любая другая.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:27, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 4 Гб DDR II, Q9400. Хочу чтобы можно было виртуализовать вторую ОС
    > и чтобы работало быстро. В идеале чтобы программы из гостевой ОС запускались
    > прямо в окнах основной и не были ограничены окном виртуально машины.
    > Как сделать? По сути–то ЦП всё равно ведь ОС такая же
    > программа как и любая другая.

    Виртуалбокс и VT-x. Композитинг в гостевой системе выключи.

     
  • 2.18, крокодил мимо.. (-), 13:50, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "программы из гостевой ОС запускать прямо в окнах основной" - легко, man sshd (X forwarding), man ssh.. "работало быстро" - тут есть нюансы..

    "4 Гб DDR II ... виртуализовать вторую ОС" - начать с qemu + virtio или с любой системы виртуализации, что хоть как-то поддерживает аппаратные возможности железа/проца/диска.. тот же vmm/vmd опёнка, хоть и не может аппаратно "пробросить" (дискретное) видео, но с задачами по рулёжке виртуалками (со всяко-разными сервисами и т.п.) справляется прекрасно..

    если объём диска большой - можно попробовать и xen/xenserver.. но.. для начала лучше понять, как будет себя вести видео-карта:
    https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_VGA_Passthrough

     

  • 1.11, Аноним (15), 11:56, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.

    Во, хоть какой-то из свободных проектов пошёл по правильному пути, а не по пути переписывания на язык для переписывания.

     
  • 1.13, PnD (??), 13:04, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собственно, единственный доступный к аудиту гипервизор 1-го типа.
    Что есть ниша vmWare (и hyperV, но с ним всё и так уныло).
    Возможно, где-то здесь кроется причина объявленного в начале 2010-х RHBM (тогда ещё просто RH) "крестового похода". И они таки до сих пор не угомонились, регулярно проталкивая в ядро ломающие изменения.

    * Объявленный "правильной заменой" для qemu-xen, qemu-kvm только последние несколько лет стал более-менее пригоден к промышленной эксплуатации. См. ту же поддержку многопоточности в virtio-net. Про менеджмент памяти (обкостыленный Huge Pages, но есть нюансы) — вообще молчу. Меня эта (в т.ч.) тема кормит последние лет 10, так что гадостей  знаю довольно много. (Но на порядок меньше чем вляпавшийся в qemu-kvm RH, см. папочку с их патчами. Из которых где-то с десяток спецом выпиливает работу с xen. А вот остальные…)

    ** Вишенкой на торте, RHBM теперь задепрекейтил и RHEV (с qemu-kvm/libvirt под капотом). Вот интересно, примутся ли они теперь ломать и qemu-kvm? (Чтобы клиенты бодрее бежали на их сборку kubernetes. Который к задачам виртуализации относится ну вот примерно как тёплое к мягкому.)

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:50, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >" Код проекта написан на языке Си "
     

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