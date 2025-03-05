Выпуск гипервизора Xen 4.20

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|1.8, Аноним (8), 11:27, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Принципиальное преимущество Xen по сравнению с другими гипервизорами - наличие полной паравиртуализации Linux систем, что обеспечивает минимальный оверхед по производительности.
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|2.9, Хейтер (?), 11:33, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Принципиальное преимущество Xen
- которое компенсируется снижением интереса к Xen со стороны разработчиков ОС, в итоге найти неглюкавую сборку со свежим ядром и поддержкой Dom0 затруднительно
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|4.17, ями (?), 13:44, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и каждый раз его пересобирать в связи с критическими и не очень обновлениями? вперёд, если нет другой работы и личной жизни
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|1.10, Анон1110м (?), 11:54, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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4 Гб DDR II, Q9400. Хочу чтобы можно было виртуализовать вторую ОС и чтобы работало быстро. В идеале чтобы программы из гостевой ОС запускались прямо в окнах основной и не были ограничены окном виртуально машины. Как сделать? По сути–то ЦП всё равно ведь ОС такая же программа как и любая другая.
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|2.16, Аноним (16), 13:27, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 4 Гб DDR II, Q9400. Хочу чтобы можно было виртуализовать вторую ОС
> и чтобы работало быстро. В идеале чтобы программы из гостевой ОС запускались
> прямо в окнах основной и не были ограничены окном виртуально машины.
> Как сделать? По сути–то ЦП всё равно ведь ОС такая же
> программа как и любая другая.
Виртуалбокс и VT-x. Композитинг в гостевой системе выключи.
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|2.18, крокодил мимо.. (-), 13:50, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"программы из гостевой ОС запускать прямо в окнах основной" - легко, man sshd (X forwarding), man ssh.. "работало быстро" - тут есть нюансы..
"4 Гб DDR II ... виртуализовать вторую ОС" - начать с qemu + virtio или с любой системы виртуализации, что хоть как-то поддерживает аппаратные возможности железа/проца/диска.. тот же vmm/vmd опёнка, хоть и не может аппаратно "пробросить" (дискретное) видео, но с задачами по рулёжке виртуалками (со всяко-разными сервисами и т.п.) справляется прекрасно..
если объём диска большой - можно попробовать и xen/xenserver.. но.. для начала лучше понять, как будет себя вести видео-карта:
https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_VGA_Passthrough
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|1.11, Аноним (15), 11:56, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.
Во, хоть какой-то из свободных проектов пошёл по правильному пути, а не по пути переписывания на язык для переписывания.
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|1.13, PnD (??), 13:04, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собственно, единственный доступный к аудиту гипервизор 1-го типа.
Что есть ниша vmWare (и hyperV, но с ним всё и так уныло).
Возможно, где-то здесь кроется причина объявленного в начале 2010-х RHBM (тогда ещё просто RH) "крестового похода". И они таки до сих пор не угомонились, регулярно проталкивая в ядро ломающие изменения.
* Объявленный "правильной заменой" для qemu-xen, qemu-kvm только последние несколько лет стал более-менее пригоден к промышленной эксплуатации. См. ту же поддержку многопоточности в virtio-net. Про менеджмент памяти (обкостыленный Huge Pages, но есть нюансы) — вообще молчу. Меня эта (в т.ч.) тема кормит последние лет 10, так что гадостей знаю довольно много. (Но на порядок меньше чем вляпавшийся в qemu-kvm RH, см. папочку с их патчами. Из которых где-то с десяток спецом выпиливает работу с xen. А вот остальные…)
** Вишенкой на торте, RHBM теперь задепрекейтил и RHEV (с qemu-kvm/libvirt под капотом). Вот интересно, примутся ли они теперь ломать и qemu-kvm? (Чтобы клиенты бодрее бежали на их сборку kubernetes. Который к задачам виртуализации относится ну вот примерно как тёплое к мягкому.)
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