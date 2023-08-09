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Уязвимость в CPU AMD, приводящая к переполнению микроархитектурного стека

09.08.2023 16:36

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выявила новую уязвимость (CVE-2023-20569) в реализации микроархитектурных структур процессоров AMD, получившую кодовое имя Inception. Уязвимость позволяет локальному непривилегированному пользователю определить содержимое памяти процессов других пользователей. При использовании систем виртуализации уязвимость даёт возможность извлечь информацию из других гостевых систем.

Исследователями подготовлен рабочий прототип эксплоита и продемонстрирована возможность его использования локальным непривилегированным пользователем для определения хэша пароля пользователя root, хранимого в файле /etc/shadow и загруженного в память при выполнении аутентификации в системе. Атака продемонстрирована на полностью обновлённой системе Ubuntu 22.04 с ядром 5.19 на компьютере с процессором семейства AMD Zen 4. Производительность утечки данных при работе эксплоита составляет 39 байт в секунду. Содержимое /etc/shadow успешно было определено в 6 из 10 попыток эксплуатации уязвимости. На проведение каждой попытки было затрачено приблизительно 40 минут.

Уязвимость позволяет вызвать переполнение стека адресов возврата (RAS, Return Address Stack), микроархитектурной структуры, которая обновляется в спекулятивном режиме на стадии, когда процессор лишь прогнозирует потенциальный вызов инструкции CALL. Стек RAS имеет фиксированный размер и является кольцевым, т.е. зациклен и после последнего элемента осуществляется переключение на начало. Атакующий может создать условия, когда блок предсказания переходов спекулятивно выполнит большое число некорректно предсказанных вызовов CALL, достаточное для того чтобы переполнить стек RAS и перезаписать корректно предсказанные точки возврата, размещённые в начале стека.

В итоге, начальные элементы стека могут быть перезаписаны на выбранные атакующим значения, что в дальнейшем приведёт к использованию этих заменённых значений при спекулятивном выполнении инструкции RET в контексте другого процесса (т.е. будет выполнен целенаправленный спекулятивный переход на блок кода, не предусмотренный логикой выполнения программы). После этого процессор определит, что предсказание ветвления не оправдалось и откатит операцию в исходное состояние, но обработанные в процессе спекулятивного выполнения данные осядут в кэше и микроархитектурных буферах. Если ошибочно выполненный блок осуществляет обращение к памяти, то его спекулятивное выполнение приведёт к оседанию в общем кэше и данных, прочитанных из памяти.

Для "отравления" предсказания переходов используется выявленная теми же исследователями уязвимость Phantom (CVE-2022-23825), которая позволяет создать условия для предсказания фиктивного перехода без инструкций ветвления и влиять на буфер предсказания переходов без инструкции "ret". Для инициирования ошибочного предсказания и переполнения стека RAS используется обычная инструкция XOR, влияние которой на буфер предсказания переходов при проведении атаки Phantom напоминает рекурсивный вызов инструкция CALL. Для управляемой подстановки необходимого значения в начало стека RAS предложен метод TTE (Training in Transient Execution), позволяющий повлиять на будущее предсказание переходов из предыдущих ошибочных предсказаний.

Уязвимость специфична для процессоров AMD и затрагивает все актуальные семейства процессоров EPYC и Ryzen на базе микроархитектур Zen1, Zen2, Zen3 и Zen4. Для процессоров на базе микроархитектур Zen1 и Zen2 для блокирования проявления уязвимости может применяться защита на основе инструкции IBPB (Indirect Branch Prediction Barriers), уже применяемой для защиты от атак Spectre (суть защиты в сбросе состояния блока предсказания переходов при каждом переключении контекста, что приводит к увеличению накладных расходов от 93.1% до 216.9%). Для процессоров семейств Zen3 и Zen4 обходные пути защиты отсутствуют и для блокирования уязвимости в них необходима установка обновления микрокода (влияние на производительность защиты, реализованной в новой версии микрокода, пока не протестировано).

Исправления для защиты от уязвимости и обновление микрокода включены в состав выпусков ядра Linux 6.4.9, 6.1.44, 5.15.125, 5.10.189, 5.4.252, 4.19.290, 4.14.321. В ядре Linux уязвимость блокирована через исключение кода, который может привести к спекулятивному переходу инструкции RET на контролируемое атакующим значение. После выхода обновлений ядра дополнительно предложен более эффективный переработанный вариант патчей, который ещё не принят в состав ядра. Проследить за появлением защиты от уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD Zen2, позволяющая определить содержимое регистров в других процессах
  3. OpenNews: SQUIP - атака на процессоры AMD, приводящая к утечке данных по сторонним каналам
  4. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  5. OpenNews: Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD
  6. OpenNews: Серьёзное снижение производительности ядра 5.19, вызванное защитой от атаки Retbleed
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59574-amd
Ключевые слова: amd, spectre, retbleed, inception
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:02, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И эти туда же...
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 18:46, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переходим на POWER:
    https://opennet.ru/51327-power
     
  • 2.65, забыл (?), 21:02, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро скурвилось.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:05, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Обновления микрокода приведут к снижению производительности на 90% для современного поколения ?????????????
     
     
  • 2.6, Омномномном (?), 17:21, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на время выполнения специфичных инструкций.
     
     
  • 3.71, Вирт (?), 21:10, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только на время выполнения специфичных инструкций.

    call теперь специфическая инструкция?
      

     
  • 2.8, Аноним (8), 17:27, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не включай комп и никто не взломает, а производительность только вырастет.
     
  • 2.32, Suverenman (ok), 18:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеется в виду, что это оверхед 90%, т.е. падение производительности в 1.9 раза в этом случае, но это всё равно много, конечно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:34, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "наши процы безопастные!" - орали они. Ну-ну...
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 19:38, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но им TSMC отказала в производстве кристаллов этих безопастных процессоров по санкционным соображениям.
     
     
  • 3.52, YetAnotherOnanym (ok), 20:15, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они не в Дрездене разве их пекут у глобалов?
     
  • 2.67, Pony E.B. (?), 21:06, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо переписать микроархитюектуру и PSP на Rust. И Verilog заменить на Rust
     

  • 1.11, Константавр (ok), 17:37, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ёлки-палки... Снова заплатки прилетят и превратят процы в чахликов... Что Интел, что АМД...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:43, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новые процы сами себя не купят. И жесткий переход с 10 на 11 винду не просто так затеян. Покупаете новые процы, а с ними и новую ось. И если старую ось достаточно перестать поддерживать, то что прикажете делать со старым процом?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:44, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход потому что старые зонды были без шипов, конечно, не просто так.
     
  • 3.15, dannyD (?), 17:49, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>переход с 10 на 11 винду

    уже 11 ? как летит время %-]

     
     
  • 4.59, жоск (?), 20:52, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, со времен 2000 уже и переполниться успело, новый цыкл наворачиваем
     
  • 3.66, забыл (?), 21:05, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это заговор. Даже Линуса купили.
     
  • 2.19, VladSh (?), 18:19, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а что тут поделаешь? Изначально выбрали направление страдать ерундой, вместо разработки эффективных инструкций, упаковки микрокоманд в одну для одновременного выполнения, а также распараллеливания.
     
     
  • 3.23, Страдивариус (?), 18:30, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это поможет предсказать адрес возврата и отработать неверное предсказание?
     
     
  • 4.63, Аноним (-), 20:59, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это поможет предсказать адрес возврата и отработать неверное предсказание?

    Легко. Выполняются оба варианта бранча, а потом проигравший - отбрасывается как будто его не было. И все было бы прекрасно, но undo, увы, не полное - и как оказалось страдает side effects. Так что то что обещано программистам как поведение проца и то что на самом деле - разные вещи.

    В этом месте всякие хитрые ж@пы начинают выкатывать исследования на тему как спереть ключи чуть ли не яваскриптом в браузере.

     

  • 1.14, dannyD (?), 17:47, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Что Интел, что АМД...

    мдя... хрен редьки не слаще... (((

     
     
  • 2.16, Bonny (?), 17:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Исследования оплачивает ARM Ltd на регулярной основе.
     
     
  • 3.18, dannyD (?), 17:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )))

    +1

     
  • 3.27, Штыбель (?), 18:35, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POWER и SPARC наносят ответный удар
     
     
  • 4.70, забыл (?), 21:10, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где они его наносят? А то у меня канализация и я не в курсе всех этих в будке за хибарой дел.
     
  • 3.57, Аноним (-), 20:49, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исследования оплачивает ARM Ltd на регулярной основе.

    Да щас, им самим с OoO вариантами ядер досталось. Без проблем только младшие in-order варианты, на остальные тоже ядро костылить пришлось.

     
  • 2.43, Аноним (43), 19:39, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они капустные однопартийцы
     

  • 1.17, Бульдох (?), 17:53, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что будет, если вообще удалить микрокод, какую функцию он выполняет? На безопасность мне пофиг.
     
     
  • 2.20, VladSh (?), 18:21, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без микрокода процессор превратится в камень в прямом смысле слова.
     
     
  • 3.36, 1 (??), 19:03, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это да, но в биосе же есть микрокод для проца, так что если не обновлять биос, то у тебя будет старый микрокод
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 20:56, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это да, но в биосе же есть микрокод для проца, так что
    > если не обновлять биос, то у тебя будет старый микрокод

    Да он так то и в проце есть. Иначе проц не запустится. В биосе бывает если на момент выхода биоса был более новый микрокод чем фабричный вариант для того семейства.

     
  • 3.49, Пряник (?), 19:50, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то через микрокод выполняются только сложные команды (которые почти не используются), а простые команды на схеме выполнены.
     
  • 2.22, Штыбель (?), 18:30, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CISC-процессор без микрокода - как комп без ОСи.
     
  • 2.35, Xo (?), 19:02, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походу он имеет ввиду просто удалить из системы обновлённый amd/intel-ucode. Тогда будет использоваться встроенный в проц старый микрокод без новых исправлений.
     
     
  • 3.38, 1 (??), 19:11, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и биос/уефи тогда обновлять не стоит, а то и в них может прилететь новый микрокод
     
  • 3.39, Бульдох (?), 19:17, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имеею ввиду вообще удалить этот самый intel-microcode, amd-microcode я давно удалил, так как проц от синих.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:40, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет старая версия микрокода. Как минимум, та, что прошита в процессор с завода. Ее можно "обновлять",  точнее, перекрывать новой загружаемой версией. Но стартует проц с оригинальным микрокодом. Поскольку перепрошить его нельзя (к счастью), то обновлением его при каждом включении/перезагрузке занимается биос или ось.
     
  • 4.51, Анонит (?), 20:06, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовься к рано или ошибкам Dmesg без обновления intel-microcode.
     
  • 4.60, Аноним (-), 20:54, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я имеею ввиду вообще удалить этот самый intel-microcode, amd-microcode я давно удалил,
    > так как проц от синих.

    Это гениальный ход, конечно, учитывая что блобмейкеры далеко не на все ченжлог пишут. Но если подключаться к сети и гонять не особо доверяемый код типа JS в браузере это выглядит довольно тупо. Откуда вообще д@биловатых геймеров-оверклокеров-оптимизаторов на опенсорсный ресурс поналезло и х-ли они в линуксе забыли?

     

  • 1.21, Аноним (21), 18:26, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Linux такое дно?

    git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
    Cloning into 'linux-firmware'...
    remote: Enumerating objects: 17392, done.
    remote: Counting objects: 100% (897/897), done.
    remote: Compressing objects: 100% (809/809), done.
    Receiving objects:  75% (13171/17392), 642.70 MiB | 231.00 KiB/s

    Уже час времени прошёл.

    Почему центральный сервер Linux инфраструктуры отдаёт важные файлы по чайной ложке в час?!

    Проверил из 5 разных стран. Мрак.

     
     
  • 2.25, Scill (?), 18:32, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ime git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
    Cloning into 'linux-firmware'...
    remote: Enumerating objects: 17392, done.
    remote: Counting objects: 100% (897/897), done.
    remote: Compressing objects: 100% (809/809), done.
    remote: Total 17392 (delta 563), reused 114 (delta 80), pack-reused 16495
    Receiving objects: 100% (17392/17392), 763.50 MiB | 24.01 MiB/s, done.
    Resolving deltas: 100% (11102/11102), done.
    Updating files: 100% (3098/3098), done.

    real    0m39.103s
    user    0m22.688s
    sys     0m2.559s

    ЧЯДНТ?

     
     
  • 3.28, Аноним (21), 18:40, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите во что резолвится git.kernel.org, пожалуйста.

    Я получаю 145.40.68.75, который жутко тормозит.

     
     
  • 4.31, Аноним (13), 18:46, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим айпи всё в порядке. Мне отдаёт около 40 мегабит.
     
  • 4.34, Scill (?), 19:01, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    host git.kernel.org
    git.kernel.org is an alias for geo.source.kernel.org.
    geo.source.kernel.org is an alias for ams.source.kernel.org.
    ams.source.kernel.org has address 145.40.68.75
    ams.source.kernel.org has IPv6 address 2604:1380:4601:e00::1

    ping 35ms

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 19:09, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без понятия почему так медленно, вот последние строчки traceroute:

    6  s-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.250.99)  38.529 ms  37.651 ms  37.906 ms
    7  adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.248)  56.047 ms  56.038 ms  56.031 ms
    8  adm-b10-link.ip.twelve99.net (62.115.120.229)  55.694 ms  55.643 ms  55.533 ms
    9  packethost-ic-360858.ip.twelve99-cust.net (62.115.179.141)  55.356 ms  55.489 ms  55.470 ms
    10  * * *
    11  * * *
    12  ams.source.kernel.org (145.40.68.75)  55.472 ms *  55.431 ms

     
  • 2.29, Аноним (13), 18:41, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут только вдоль.
     
  • 2.50, Аноним (10), 20:04, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    качай тарбол как все и не ыёывайся. В гите вся история с момента сотворения мира, ты ожидал быстрого скачивания без смс?
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 20:51, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно скачать из гита как --depth=1, нафиг вам вся история блобварин? :)
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:31, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "что приводит к снижению производительности от 93.1% до 216.9%@

    Т.е. производительность будет -116.9 - 6.9 процентов от оригинальной? И как эта отрицательная производительность будет выглядеть?

     
     
  • 2.26, Аноним (21), 18:34, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про увеличение времени выполнения задач.

    Кнопка редактировать к вашему распоряжению.

     

  • 1.33, th3m3 (ok), 18:56, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переходить на архитектуру RISC-V.
     
     
  • 2.45, Андрей (??), 19:42, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое время!
    Безусловно!

    Да!

     
  • 2.46, Аноним (42), 19:45, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну out of order и там будет в камнях для рабочих станций.
     
  • 2.68, Pony E.B. (?), 21:08, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сразу получить производительность как с десятью патчами от спектров
     
  • 2.73, mikhailnov (ok), 21:19, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vk.com/@erthink-risc-v
     

  • 1.40, Аноним (40), 19:21, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как все эти уязвимости находят? Детали микроархитектуры же - коммерческая тайна. Неужели сам кремний успешно реверсят и micropobят на техпроцессе 10 nm, выстраивая формальную программную модель?
     
     
  • 2.53, anonymous (??), 20:26, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предыдущей новости про Интел автор писал что наткнулся используя fuzzy метод (на вход псевдослучайные числа и следишь за корелляцией). Простому смертному не доступно, объем данных чудовищный.
     

  • 1.41, Аноним (41), 19:23, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предложен более эффективный переработанный вариант патчей, который ещё не принят в состав ядра.

    ... который, как потом выяснится, нифига не защищает от слегка изменённой атаки?

     
  • 1.47, Пряник (?), 19:45, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спаси нас, ARM!
     
     
  • 2.48, Tron is Whistling (?), 19:49, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он бы спас, но реально годен только для эмбедовки, да и новые процы своих дыр не лишены.
     
     
  • 3.64, забыл (?), 21:01, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему для эмбедовки? Вот пишу с телефона. Вполне летает всё. Телефон же не эмбедовка, а полноценное пользовательское устройство.
     
  • 2.69, Pony E.B. (?), 21:09, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там те же яйца, просто перепелиные
     

  • 1.54, exexe (?), 20:27, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся эта возня с фичами/дырками для домашних анонимусов сводится к одной строчке конфига ядра: mitigations=off
     
  • 1.72, Анонус (?), 21:13, 09/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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