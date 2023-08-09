Уязвимость в CPU AMD, приводящая к переполнению микроархитектурного стека

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|1.2, Аноним (2), 17:05, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Обновления микрокода приведут к снижению производительности на 90% для современного поколения ?????????????
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|3.71, Вирт (?), 21:10, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только на время выполнения специфичных инструкций.
call теперь специфическая инструкция?
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|2.8, Аноним (8), 17:27, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не включай комп и никто не взломает, а производительность только вырастет.
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|2.32, Suverenman (ok), 18:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имеется в виду, что это оверхед 90%, т.е. падение производительности в 1.9 раза в этом случае, но это всё равно много, конечно.
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|2.42, Аноним (42), 19:38, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но им TSMC отказала в производстве кристаллов этих безопастных процессоров по санкционным соображениям.
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|1.11, Константавр (ok), 17:37, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ёлки-палки... Снова заплатки прилетят и превратят процы в чахликов... Что Интел, что АМД...
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|2.12, Аноним (12), 17:43, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые процы сами себя не купят. И жесткий переход с 10 на 11 винду не просто так затеян. Покупаете новые процы, а с ними и новую ось. И если старую ось достаточно перестать поддерживать, то что прикажете делать со старым процом?
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|3.13, Аноним (13), 17:44, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переход потому что старые зонды были без шипов, конечно, не просто так.
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|4.59, жоск (?), 20:52, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, со времен 2000 уже и переполниться успело, новый цыкл наворачиваем
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|2.19, VladSh (?), 18:19, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, а что тут поделаешь? Изначально выбрали направление страдать ерундой, вместо разработки эффективных инструкций, упаковки микрокоманд в одну для одновременного выполнения, а также распараллеливания.
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|4.63, Аноним (-), 20:59, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это поможет предсказать адрес возврата и отработать неверное предсказание?
Легко. Выполняются оба варианта бранча, а потом проигравший - отбрасывается как будто его не было. И все было бы прекрасно, но undo, увы, не полное - и как оказалось страдает side effects. Так что то что обещано программистам как поведение проца и то что на самом деле - разные вещи.
В этом месте всякие хитрые ж@пы начинают выкатывать исследования на тему как спереть ключи чуть ли не яваскриптом в браузере.
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|4.70, забыл (?), 21:10, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где они его наносят? А то у меня канализация и я не в курсе всех этих в будке за хибарой дел.
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|3.57, Аноним (-), 20:49, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Исследования оплачивает ARM Ltd на регулярной основе.
Да щас, им самим с OoO вариантами ядер досталось. Без проблем только младшие in-order варианты, на остальные тоже ядро костылить пришлось.
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|1.17, Бульдох (?), 17:53, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что будет, если вообще удалить микрокод, какую функцию он выполняет? На безопасность мне пофиг.
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|2.20, VladSh (?), 18:21, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без микрокода процессор превратится в камень в прямом смысле слова.
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|3.36, 1 (??), 19:03, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это да, но в биосе же есть микрокод для проца, так что если не обновлять биос, то у тебя будет старый микрокод
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|4.61, Аноним (-), 20:56, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это да, но в биосе же есть микрокод для проца, так что
> если не обновлять биос, то у тебя будет старый микрокод
Да он так то и в проце есть. Иначе проц не запустится. В биосе бывает если на момент выхода биоса был более новый микрокод чем фабричный вариант для того семейства.
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|3.49, Пряник (?), 19:50, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то через микрокод выполняются только сложные команды (которые почти не используются), а простые команды на схеме выполнены.
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|2.35, Xo (?), 19:02, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Походу он имеет ввиду просто удалить из системы обновлённый amd/intel-ucode. Тогда будет использоваться встроенный в проц старый микрокод без новых исправлений.
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|3.38, 1 (??), 19:11, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и биос/уефи тогда обновлять не стоит, а то и в них может прилететь новый микрокод
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|3.39, Бульдох (?), 19:17, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имеею ввиду вообще удалить этот самый intel-microcode, amd-microcode я давно удалил, так как проц от синих.
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|4.44, Аноним (44), 19:40, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет старая версия микрокода. Как минимум, та, что прошита в процессор с завода. Ее можно "обновлять", точнее, перекрывать новой загружаемой версией. Но стартует проц с оригинальным микрокодом. Поскольку перепрошить его нельзя (к счастью), то обновлением его при каждом включении/перезагрузке занимается биос или ось.
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|4.51, Анонит (?), 20:06, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Готовься к рано или ошибкам Dmesg без обновления intel-microcode.
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|4.60, Аноним (-), 20:54, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я имеею ввиду вообще удалить этот самый intel-microcode, amd-microcode я давно удалил,
> так как проц от синих.
Это гениальный ход, конечно, учитывая что блобмейкеры далеко не на все ченжлог пишут. Но если подключаться к сети и гонять не особо доверяемый код типа JS в браузере это выглядит довольно тупо. Откуда вообще д@биловатых геймеров-оверклокеров-оптимизаторов на опенсорсный ресурс поналезло и х-ли они в линуксе забыли?
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|1.21, Аноним (21), 18:26, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему Linux такое дно?
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
Cloning into 'linux-firmware'...
remote: Enumerating objects: 17392, done.
remote: Counting objects: 100% (897/897), done.
remote: Compressing objects: 100% (809/809), done.
Receiving objects: 75% (13171/17392), 642.70 MiB | 231.00 KiB/s
Уже час времени прошёл.
Почему центральный сервер Linux инфраструктуры отдаёт важные файлы по чайной ложке в час?!
Проверил из 5 разных стран. Мрак.
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|2.25, Scill (?), 18:32, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ime git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
Cloning into 'linux-firmware'...
remote: Enumerating objects: 17392, done.
remote: Counting objects: 100% (897/897), done.
remote: Compressing objects: 100% (809/809), done.
remote: Total 17392 (delta 563), reused 114 (delta 80), pack-reused 16495
Receiving objects: 100% (17392/17392), 763.50 MiB | 24.01 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11102/11102), done.
Updating files: 100% (3098/3098), done.
real 0m39.103s
user 0m22.688s
sys 0m2.559s
ЧЯДНТ?
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|3.28, Аноним (21), 18:40, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажите во что резолвится git.kernel.org, пожалуйста.
Я получаю 145.40.68.75, который жутко тормозит.
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|4.34, Scill (?), 19:01, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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host git.kernel.org
git.kernel.org is an alias for geo.source.kernel.org.
geo.source.kernel.org is an alias for ams.source.kernel.org.
ams.source.kernel.org has address 145.40.68.75
ams.source.kernel.org has IPv6 address 2604:1380:4601:e00::1
ping 35ms
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|5.37, Аноним (37), 19:09, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без понятия почему так медленно, вот последние строчки traceroute:
6 s-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.250.99) 38.529 ms 37.651 ms 37.906 ms
7 adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.248) 56.047 ms 56.038 ms 56.031 ms
8 adm-b10-link.ip.twelve99.net (62.115.120.229) 55.694 ms 55.643 ms 55.533 ms
9 packethost-ic-360858.ip.twelve99-cust.net (62.115.179.141) 55.356 ms 55.489 ms 55.470 ms
10 * * *
11 * * *
12 ams.source.kernel.org (145.40.68.75) 55.472 ms * 55.431 ms
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|2.50, Аноним (10), 20:04, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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качай тарбол как все и не ыёывайся. В гите вся история с момента сотворения мира, ты ожидал быстрого скачивания без смс?
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|3.58, Аноним (-), 20:51, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно скачать из гита как --depth=1, нафиг вам вся история блобварин? :)
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|1.24, Аноним (24), 18:31, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"что приводит к снижению производительности от 93.1% до 216.9%@
Т.е. производительность будет -116.9 - 6.9 процентов от оригинальной? И как эта отрицательная производительность будет выглядеть?
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|2.26, Аноним (21), 18:34, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь про увеличение времени выполнения задач.
Кнопка редактировать к вашему распоряжению.
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|1.40, Аноним (40), 19:21, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как все эти уязвимости находят? Детали микроархитектуры же - коммерческая тайна. Неужели сам кремний успешно реверсят и micropobят на техпроцессе 10 nm, выстраивая формальную программную модель?
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|2.53, anonymous (??), 20:26, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В предыдущей новости про Интел автор писал что наткнулся используя fuzzy метод (на вход псевдослучайные числа и следишь за корелляцией). Простому смертному не доступно, объем данных чудовищный.
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|1.41, Аноним (41), 19:23, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предложен более эффективный переработанный вариант патчей, который ещё не принят в состав ядра.
... который, как потом выяснится, нифига не защищает от слегка изменённой атаки?
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|3.64, забыл (?), 21:01, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему для эмбедовки? Вот пишу с телефона. Вполне летает всё. Телефон же не эмбедовка, а полноценное пользовательское устройство.
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|1.54, exexe (?), 20:27, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся эта возня с фичами/дырками для домашних анонимусов сводится к одной строчке конфига ядра: mitigations=off
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