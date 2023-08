Уязвимость в CPU AMD, приводящая к переполнению микроархитектурного стека

2.25 , Scill ( ? ), 18:32, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ime git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git

Cloning into 'linux-firmware'...

remote: Enumerating objects: 17392, done.

remote: Counting objects: 100% (897/897), done.

remote: Compressing objects: 100% (809/809), done.

remote: Total 17392 (delta 563), reused 114 (delta 80), pack-reused 16495

Receiving objects: 100% (17392/17392), 763.50 MiB | 24.01 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (11102/11102), done.

Updating files: 100% (3098/3098), done. real 0m39.103s

user 0m22.688s

sys 0m2.559s ЧЯДНТ?

3.28 , Аноним ( 21 ), 18:40, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покажите во что резолвится git.kernel.org, пожалуйста. Я получаю 145.40.68.75, который жутко тормозит.

4.31 , Аноним ( 13 ), 18:46, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С этим айпи всё в порядке. Мне отдаёт около 40 мегабит.

4.34 , Scill ( ? ), 19:01, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – host git.kernel.org

git.kernel.org is an alias for geo.source.kernel.org.

geo.source.kernel.org is an alias for ams.source.kernel.org.

ams.source.kernel.org has address 145.40.68.75

ams.source.kernel.org has IPv6 address 2604:1380:4601:e00::1 ping 35ms

5.37 , Аноним ( 37 ), 19:09, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без понятия почему так медленно, вот последние строчки traceroute: 6 s-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.250.99) 38.529 ms 37.651 ms 37.906 ms

7 adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.248) 56.047 ms 56.038 ms 56.031 ms

8 adm-b10-link.ip.twelve99.net (62.115.120.229) 55.694 ms 55.643 ms 55.533 ms

9 packethost-ic-360858.ip.twelve99-cust.net (62.115.179.141) 55.356 ms 55.489 ms 55.470 ms

10 * * *

11 * * *

12 ams.source.kernel.org (145.40.68.75) 55.472 ms * 55.431 ms

2.29 , Аноним ( 13 ), 18:41, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тут только вдоль.

2.50 , Аноним ( 10 ), 20:04, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – качай тарбол как все и не ыёывайся. В гите вся история с момента сотворения мира, ты ожидал быстрого скачивания без смс?

3.58 , Аноним ( - ), 20:51, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно скачать из гита как --depth=1, нафиг вам вся история блобварин? :)