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|1.3, Шарп (ok), 08:34, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>проводится через измерение задержек
Все эти атаки схожи в использовании точного таймера для измерения времени. Может лучше его загрубить, чем портить производительность очередными патчами?
>Общее время атаки заняло 38 минут
Менять ключ каждые 30 минут. Шах и мат аметисты^Wисследователи.
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|2.5, pashev.ru (?), 08:39, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понадобится больше времени для сбора статистики для устранения шума таймера.
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|3.13, Онаним (?), 09:28, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В реальной жизни ты этот шум не устранишь никак, потому что помимо твоего лабораторного процесса активно исполняется пачка других. И это уже о шаредах/VPS не говоря.
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|4.15, Онаним (?), 09:30, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я чуть промахнулся - я не о шуме таймера, а о шуме результатов измерения.
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|3.16, Онаним (?), 09:32, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если к этому дополнительно ещё и таймер действительно загрубить - то всё, все эти лабораторные атаки работать перестанут. Я бы вообще чуть-чуть частоту ядер "гулял" во времени непрерывно, чтобы замерить что-то было невозможно.
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|4.18, pashev.ru (?), 09:51, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ещё и таймер действительно загрубить
Прошу прощения, но например чёткие фотки дальнего космоса получают с помощью весьма нечёткое аппаратуры.
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|4.22, Rev (?), 10:40, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бы вообще чуть-чуть частоту ядер "гулял" во времени непрерывно
Так частоты и так постоянно туда-сюда бегают.
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|1.4, Кактус (?), 08:34, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сообщения о новых уязвимостях в процессорах скоро станут ежедневно сопровождать новости, как погода и курсы валют
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|2.7, Аноним (7), 08:42, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хакер и солонка. Люди старались, ускоряли процы, но нет, найдется кто-то, кто найдет якобы "уязвимость" и вернет мощности процов взад во времена 1999.
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|1.8, Аноним (8), 08:43, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Общее время атаки заняло 38 минут
Очень практический кейс. Исследователям премии, надеюсь, уже выписали
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|3.28, Аноним (8), 11:31, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опеннет комментаторы как всегда. 38 минут на очень специфический лабораторный тест кейс из пробирки, где все параметры ключа известны заранее, и нет никаких параллельных задач
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|1.10, Аноним (10), 09:18, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пришло время оптимизировать софт, чтобы ему хватало и более медленных процессоров.
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|2.24, Аноним (24), 10:50, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пришло время переписывать софт на C, чтобы ему хватало и более медленных процессоров.
Поправил.
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|2.30, Аноним (30), 11:43, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не дождётесь. Мы лучше будем пускать виртуалку в виртуалке - в виртуалке - ... - на большом кластере из простых ядер (без спекулятитвов), чтобы усложнить жизнь сторонним каналам.
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|1.11, Онаним (?), 09:26, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Для определения ключа потребовалось выполнить 50500 трассировок. Общее время атаки заняло 38 минут."
В лабораторных условиях без сторонней нагрузки. Расходимся, интел-фанбои опять облажались.
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|1.14, Онаним (?), 09:29, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня только одно напрягает: сейчас в ведро опять каких-нибудь заляпок насуют. Включение mitigations=off уже стало насущной необходимостью, а по мере увеличения количества заляпок видимо придётся штатные ядра из дистров перебирать с правкой конфига, потому что чеки всех этих заляпок тоже не бесплатные.
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|1.17, Аноним (17), 09:38, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И не помогут тебе, сынок, ни раст, ни карбон, ни даже эльбрус! Только святой 486 с влб шиной, только хардкор!
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|2.31, Аноним (30), 11:53, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VLB защиты от утечек в проце не добавляет, поэтоту можно PCI-E. А ядра CPU можно и попроще, чем 486, но побольше количеством.
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|3.32, PnD (??), 12:19, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И "солярку" (в девичестве SunOS) взад вернуть. Она как раз под такой кейс была заточена. "Но что-то пошло не так."
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|1.19, Аноним (20), 09:52, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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как только zen 4 вышел, сразу в первых трёх поколениях уязвимость нашли, ага
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|2.36, Аноним (36), 12:47, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про уязвимости процессоров знает очень мало покупателей. Для кого эта информация? Явно не для них.
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|1.26, Анонус (?), 11:00, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне показалось, или бОльшую часть процессорных уязвимостей находят в европейских университетах? То ли у них требования к безопасности выше, то ли заняться нечем.
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|2.27, Аноним (20), 11:19, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в американских тоже. прям завидую такой системе образования, хотел бы там учиться. в MIT в каком-нибудь
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|3.29, Аноним (8), 11:35, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дни напролет др0чить вприсядку и получать за это деньги. Тут тебе и доход и удовольствие и никакой пользы для общества -- мечта настоящего русского
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|4.34, Аноним (34), 12:33, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, смотрю, вы разбираетесь в теме.
Пойдете к нам руководителем R&D департамента?
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|4.37, Аноним (35), 12:52, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут тебе и доход и удовольствие и никакой пользы для общества -- мечта настоящего русского
Но русскому выделили нефть и газ? Кстати, ваши евроиндейские бездельники прямо предложили лишить русского выданного ему )
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|1.33, darkshvein (ok), 12:31, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Процессоры Intel атаке не подвержены, так как в них используется одна очередь планировщика,
а я всегда знал, что интел однозадачный
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|1.40, Аноним (40), 13:30, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не подключайтесь к сети, пишите всё ПО сами, включая ОС и компиляторы, и никто вас не взломает.
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