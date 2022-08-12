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SQUIP - атака на процессоры AMD, приводящая к утечке данных по сторонним каналам

12.08.2022 07:26

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой атак MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad, раскрыла сведения о новом методе атаки по сторонним каналам (CVE-2021-46778) на очереди планировщика процессоров AMD, применяемые для планирования выполнения инструкций в разных исполнительных блоках CPU. Атака, получившая название SQUIP, позволяет определить используемые при вычислениях в другом процессе или виртуальной машине данные или организовать скрытый канал связи между процессами или виртуальными машинами, позволяющий обмениваться данными в обход системных механизмов разграничения доступа.

Проблеме подвержены CPU AMD на базе микроархитектур Zen первого, второго и третьего поколений (AMD Ryzen 2000-5000, AMD Ryzen Threadripper, AMD Athlon 3000, AMD EPYC) при использовании технологии одновременной многопоточности (SMT). Процессоры Intel атаке не подвержены, так как в них используется одна очередь планировщика, в то время как в уязвимых процессорах AMD для каждого исполнительного блока применяются отдельные очереди. В качестве обходного пути для блокирования утечки информации компания AMD рекомендовала разработчикам использовать алгоритмы, математические вычисления в которых всегда выполняются за постоянное время, не зависимо от характера обрабатываемых данных, а также избегать ветвления на основе секретных данных.

Атака основана на оценке уровня возникновения конфликтов (contention level) в разных очередях планировщика и проводится через измерение задержек при запуске проверочных операций, выполняемых в другом потоке SMT на том же физическом CPU. Для анализа содержимого использован метод Prime+Probe, подразумевающий заполнение очереди эталонным набором значений и определение изменений через измерение времени доступа к ним при повторном заполнении.

В ходе эксперимента исследователям удалось полностью воссоздать закрытый 4096-битовый RSA-ключ, используемый для создания цифровых подписей при помощи криптографической библиотеки mbedTLS 3.0, в которой для возведении числа в степень по модулю применяется алгоритм Монтгомери. Для определения ключа потребовалось выполнить 50500 трассировок. Общее время атаки заняло 38 минут. Продемонстрированы варианты атаки, обеспечивающие утечку между разными процессами и виртуальными машинами, управляемыми гипервизором KVM. Также показано, что метод можно использовать для организации скрытой передачи данных между виртуальными машинами со скоростью 0.89 Mbit/s и между процессами со скоростью 2.70 Mbit/s при уровне ошибок менее 0.8%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD
  3. OpenNews: В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown
  4. OpenNews: В процессорах AMD на базе микроархитектур Zen+ и Zen 2 обнаружена уязвимость класса Meltdown
  5. OpenNews: Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы
  6. OpenNews: Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57629-amd
Ключевые слова: amd, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Шарп (ok), 08:34, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >проводится через измерение задержек

    Все эти атаки схожи в использовании точного таймера для измерения времени. Может лучше его загрубить, чем портить производительность очередными патчами?

    >Общее время атаки заняло 38 минут

    Менять ключ каждые 30 минут. Шах и мат аметисты^Wисследователи.

     
     
  • 2.5, pashev.ru (?), 08:39, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понадобится больше времени для сбора статистики для устранения шума таймера.
     
     
  • 3.13, Онаним (?), 09:28, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В реальной жизни ты этот шум не устранишь никак, потому что помимо твоего лабораторного процесса активно исполняется пачка других. И это уже о шаредах/VPS не говоря.
     
     
  • 4.15, Онаним (?), 09:30, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я чуть промахнулся - я не о шуме таймера, а о шуме результатов измерения.
     
  • 3.16, Онаним (?), 09:32, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если к этому дополнительно ещё и таймер действительно загрубить - то всё, все эти лабораторные атаки работать перестанут. Я бы вообще чуть-чуть частоту ядер "гулял" во времени непрерывно, чтобы замерить что-то было невозможно.
     
     
  • 4.18, pashev.ru (?), 09:51, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё и таймер действительно загрубить

    Прошу прощения, но например чёткие фотки дальнего космоса получают с помощью весьма нечёткое аппаратуры.

     
  • 4.22, Rev (?), 10:40, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы вообще чуть-чуть частоту ядер "гулял" во времени непрерывно

    Так частоты и так постоянно туда-сюда бегают.

     
  • 2.6, pashev.ru (?), 08:41, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Менять ключ каждые 30 минут

    Letsencrypt одобряет!

     
  • 2.9, Аноним (9), 08:47, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все эти атаки схожи в использовании точного таймера для измерения времени. Может лучше его загрубить, чем портить производительность очередными патчами?

    https://gruss.cc/files/fantastictimers.pdf - от этих же товарищей

     

  • 1.4, Кактус (?), 08:34, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сообщения о новых уязвимостях в процессорах скоро станут ежедневно сопровождать новости, как погода и курсы валют
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:42, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хакер и солонка. Люди старались, ускоряли процы, но нет, найдется кто-то, кто найдет якобы "уязвимость" и вернет мощности процов взад во времена 1999.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:46, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И будет при этом сча́стливо лы́бится? )
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:43, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Общее время атаки заняло 38 минут

    Очень практический кейс. Исследователям премии, надеюсь, уже выписали

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:53, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чё, дольше 37 минут закон запрещает атаковать?
     
     
  • 3.28, Аноним (8), 11:31, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет комментаторы как всегда. 38 минут на очень специфический лабораторный тест кейс из пробирки, где все параметры ключа известны заранее, и нет никаких параллельных задач
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:18, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пришло время оптимизировать софт, чтобы ему хватало и более медленных процессоров.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:50, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пришло время переписывать софт на C, чтобы ему хватало и более медленных процессоров.

    Поправил.

     
  • 2.30, Аноним (30), 11:43, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождётесь. Мы лучше будем пускать виртуалку в виртуалке - в виртуалке - ... - на большом кластере из простых ядер (без спекулятитвов), чтобы усложнить жизнь сторонним каналам.
     
  • 2.39, YetAnotherOnanym (ok), 13:15, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы алгоритмы выполнялись за фиксированное время.
     

  • 1.11, Онаним (?), 09:26, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Для определения ключа потребовалось выполнить 50500 трассировок. Общее время атаки заняло 38 минут."
    В лабораторных условиях без сторонней нагрузки. Расходимся, интел-фанбои опять облажались.
     
  • 1.14, Онаним (?), 09:29, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня только одно напрягает: сейчас в ведро опять каких-нибудь заляпок насуют. Включение mitigations=off уже стало насущной необходимостью, а по мере увеличения количества заляпок видимо придётся штатные ядра из дистров перебирать с правкой конфига, потому что чеки всех этих заляпок тоже не бесплатные.
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:38, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И не помогут тебе, сынок, ни раст, ни карбон, ни даже эльбрус! Только святой 486 с влб шиной, только хардкор!
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 11:53, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLB защиты от утечек в проце не добавляет, поэтоту можно PCI-E. А ядра CPU можно и попроще, чем 486, но побольше количеством.
     
     
  • 3.32, PnD (??), 12:19, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И "солярку" (в девичестве SunOS) взад вернуть. Она как раз под такой кейс была заточена. "Но что-то пошло не так."
     

  • 1.19, Аноним (20), 09:52, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    как только zen 4 вышел, сразу в первых трёх поколениях уязвимость нашли, ага
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:47, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про уязвимости процессоров знает очень мало покупателей. Для кого эта информация? Явно не для них.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:04, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти дыры уже перешли в категорию хакера и солонки.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:49, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только это не солонка, а проц.
     

  • 1.25, InuYasha (??), 10:55, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там поживают K10, Bulldozer и Pile-Driver? Не тестировали?
     
  • 1.26, Анонус (?), 11:00, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне показалось, или бОльшую часть процессорных уязвимостей находят в европейских университетах? То ли у них требования к безопасности выше, то ли заняться нечем.
     
     
  • 2.27, Аноним (20), 11:19, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в американских тоже. прям завидую такой системе образования, хотел бы там учиться. в MIT в каком-нибудь
     
     
  • 3.29, Аноним (8), 11:35, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дни напролет др0чить вприсядку и получать за это деньги. Тут тебе и доход и удовольствие и никакой пользы для общества -- мечта настоящего русского
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:33, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, смотрю, вы разбираетесь в теме.
    Пойдете к нам руководителем R&D департамента?
     
  • 4.37, Аноним (35), 12:52, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут тебе и доход и удовольствие и никакой пользы для общества -- мечта настоящего русского

    Но русскому выделили нефть и газ? Кстати, ваши евроиндейские бездельники прямо предложили лишить русского выданного ему )

     

  • 1.33, darkshvein (ok), 12:31, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Процессоры Intel атаке не подвержены, так как в них используется одна очередь планировщика,

    а я всегда знал, что интел однозадачный

     
     
  • 2.38, Аноним (35), 12:54, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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  • 1.40, Аноним (40), 13:30, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не подключайтесь к сети, пишите всё ПО сами, включая ОС и компиляторы, и никто вас не взломает.
     

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