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Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD

10.03.2022 16:00

Проект Grsecurity опубликовал детали и демонстрацию метода атаки для новой уязвимости (CVE-2021-26341) в процессорах AMD, связанной со спекулятивным выполнением инструкций после операций безусловного прямого перехода. В случае успешного проведения атаки уязвимость позволяет определить содержимое произвольных областей памяти. Например, исследователями подготовлен эксплоит, позволяющий определить раскладку адресов и обойти механизм защиты KASLR (рандомизация памяти ядра) через выполнение непривилегированного кода в подсистеме ядра ePBF. Не исключены и другие сценарии атак, которые могут привести к утечке содержимого памяти ядра.

Уязвимость позволяет создать условия, при которых процессор в ходе упреждающего выполнения спекулятивно обработает инструкцию, следующую в памяти сразу за командой перехода (SLS, Straight Line Speculation). При этом подобная оптимизация срабатывает не только для операторов условного перехода, но и для инструкций подразумевающих прямой безусловный переход, таких как JMP, RET и CALL. Следом за инструкциями безусловного перехода могут размещаться в том числе произвольные данные, не предназначенные для исполнения. После определения того, что переход не подразумевает выполнение следующей инструкции, процессор просто откатывает состояние и не учитывает спекулятивное выполнение, но след от выполнения инструкции остаётся в общем кэше и доступен для анализа с использованием методов извлечения по сторонним каналам.

Как и при эксплуатации уязвимости Spectre-v1 для осуществления атаки требуется наличие в ядре определённых последовательностей инструкций (гаджетов), приводящих к спекулятивному выполнению. Блокирование уязвимости при этом сводится к выявлению подобных гаджетов в коде и добавлению в них дополнительных инструкций, блокирующих спекулятивное выполнение. Условия для спекулятивного выполнения также могут быть созданы при помощи непривилегированных программ, выполняемых в виртуальной машине eBPF. Для блокирования возможности конструирования гаджетов при помощи eBPF рекомендуется запретить непривилегированный доступ к eBPF в системе ("sysctl -w kernel.unprivileged_bpf_disabled=1").

Уязвимость затрагивает процессоры на базе микроархитектуры Zen1 и Zen2, включая первое и второе поколения процессоров AMD EPYC и AMD Ryzen Threadripper, а также процессоры AMD Ryzen 2000/3000/4000/5000, AMD Athlon, AMD Athlon X, AMD Ryzen Threadripper PRO и APU серии A. Для блокирования спекулятивного выполнения инструкций рекомендовано вызывать инструкции INT3 или LFENCE после операций ветвления (RET, JMP, CALL).

  1. Главная ссылка к новости (https://grsecurity.net/amd_bra...)
  2. OpenNews: Уязвимости в процессорах AMD и Intel
  3. OpenNews: В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown
  4. OpenNews: В процессорах AMD на базе микроархитектур Zen+ и Zen 2 обнаружена уязвимость класса Meltdown
  5. OpenNews: Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC
  6. OpenNews: Новая атака на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56835-amd
Ключевые слова: amd, spectre
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:10, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:50, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD - это безопасТность. Уязвимы только интелы. Запомни, сынок.
     
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 17:03, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интел - эксплойты на жабоскрипте
    АМД - эксплойты через eBPF (который сам по себе ещё то), ещё и отключается
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:46, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инвесторы-то у лидеров наностроения одни, вот зараза, вероятно, ими и разносится, спекулятивная )
     
  • 2.26, Виктор Степанович (?), 18:00, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда

    Отродясь

     

  • 1.2, WE (?), 16:14, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шо? опять?
    главное чтобы патч отключался.
     
  • 1.4, Корец (?), 16:29, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы можно было отключить спекулятивное выполнение и вместо этого позволить работать ещё нескольким потокам полезной нагрузки. Тогда те, кому важна безопасноть, отключали бы спекулятивное выполнение, а куму нужна производительность - включали бы.
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 16:37, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты понимаешь, что ты только что сделал?

    На самом деле, не думаю, что процы с выключаемой спекулятивностью могли бы взлететь. Достаточно сложна переделка самого кристалла, которая вполне может архитектурно ограничить наращивание ядер и гигагерцев, к тому же само переключение желательно делать не микрокодом, а аппаратно, что имеет уже ограниченный ресурс переключений. Чисто на физическом уровне. Это тебе не медный ключ с целлулоидной ручкой.

    Но даже если сделать, то как потом продавать, как позиционировать, если массовому покупателю интересны лишь гигагерцы, ядра, и "а кукурузис жэтэа шесть как быстро летать будет??77", а нишевые решения (специально выведенные "невзламываемые" сервера) не обеспечат окупаемости?

     
  • 2.18, None (??), 17:29, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только откат к истокам решит проблему. Многоядерный 486, да на современных частотах - не такой плохой проц получился бы. И голова не болит за безопасность.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 17:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К бронзовым мечам и топорам?
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:56, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Многоядерный
    > да на современных частотах

    Будут бесполезные гигагерцы (в ожидании памяти, ввода-вывода и тп). Мало где нужна многоядерность, многопоточность. Там где нужна, лучше справляются видеокарты с оравой тупых ядер.

     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 16:30, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это не мы! Это все сами-знаете-чьи шпионы! Они там уязвимость оставили! И воду самогоном отравили! И президента нам выбрали на перфокартах!

    А на деле смешная уязвимость. Прямо как та, недавняя. Где "АМД не подвержены"

     
  • 1.8, Аноним (8), 16:40, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда можно отключить внеочередное выполнение команд и кэш. Ну и что что в 10 раз медленнее, зато безопасно.

    Это не уязвимость, это оптимизация.

     
  • 1.9, Аноним (25), 16:46, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для блокирования спекулятивного выполнения инструкций рекомендовано вызывать инструкции INT3 или LFENCE после операций ветвления (RET, JMP, CALL).

    Почему бы не делать это автоматом на уровне процессора/микрокода в ring0/режиме ядра?

     
  • 1.10, псевдонимус (?), 16:48, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прошу прощение, но оыфтоп:

    Не могла бы уважаемая администрация пояснить, ориентировочно, когда без НациАнального сертификата станет невозможным посещение данного ресурса?  
    Когда уже зогбанчт анонов? Ведь так хочется ещё одно роемру или паблик вкудахте а вместо него богомерзкая доска с токсичными комментами и троллингом.

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 17:54, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, Маск юристами пытается выбодать себе свободу слова в прессе? 😁
     
     
  • 3.27, псевдонимус (?), 18:04, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он нормальный мошенник. Почему бы и не попробовать? Вот с никилем поднагадили, такой ценник стал..( бида((
     

  • 1.12, Нерусский (?), 16:53, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь русский, украинский, татарский, ненецкий сертификат!
     
     
  • 2.13, псевдонимус (?), 16:56, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый годный серт -- серт анонимного васяна)
     
     
  • 3.14, Аноним (25), 16:58, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даешь самоподписанный сертификат для каждого самопровозглашенного анонима анонимной национальности!
     
     
  • 4.16, псевдонимус (?), 17:12, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-е-е!.. только шифр вернама, только хардкор!
     

  • 1.17, Аноним (17), 17:26, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хорошо, что жителям рф эта уязвимость не грозит
     
     
  • 2.19, Аноним (25), 17:31, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, конфискуют уже взятые в лизинг?
     
  • 2.20, псевдонимус (?), 17:36, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > хорошо, что жителям рф эта уязвимость не грозит

    Грозит. Как и жителям такого же гойсударства. Вы не обольщайтесь. В Европу вас не пустят. А ваше военное поражение исходя из расклада сил предопределено. Ваш единственный шанс -- илитка РФ даст заднюю, что не раз случалось в новейшей истории. А так вы, марионетки, одинаковые. Достаточно почитать ваши комменты под новостями в ваших сра..пабликах.

     

  • 1.21, псевдонимус (?), 17:41, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости про анальный сертификат пуйлота беснуется. Заколебались уже друг другу кю делать.

    ЗЫ: сам сторонник ликвидации укрорежима. Это надо было делать много лет назад, но ворон ворону..

     

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