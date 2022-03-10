Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD

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|2.11, Аноним (11), 16:50, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AMD - это безопасТность. Уязвимы только интелы. Запомни, сынок.
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|3.15, НяшМяш (ok), 17:03, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интел - эксплойты на жабоскрипте
АМД - эксплойты через eBPF (который сам по себе ещё то), ещё и отключается
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|2.22, Аноним (22), 17:46, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инвесторы-то у лидеров наностроения одни, вот зараза, вероятно, ими и разносится, спекулятивная )
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|1.4, Корец (?), 16:29, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы можно было отключить спекулятивное выполнение и вместо этого позволить работать ещё нескольким потокам полезной нагрузки. Тогда те, кому важна безопасноть, отключали бы спекулятивное выполнение, а куму нужна производительность - включали бы.
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|2.6, Dzen Python (ok), 16:37, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты понимаешь, что ты только что сделал?
На самом деле, не думаю, что процы с выключаемой спекулятивностью могли бы взлететь. Достаточно сложна переделка самого кристалла, которая вполне может архитектурно ограничить наращивание ядер и гигагерцев, к тому же само переключение желательно делать не микрокодом, а аппаратно, что имеет уже ограниченный ресурс переключений. Чисто на физическом уровне. Это тебе не медный ключ с целлулоидной ручкой.
Но даже если сделать, то как потом продавать, как позиционировать, если массовому покупателю интересны лишь гигагерцы, ядра, и "а кукурузис жэтэа шесть как быстро летать будет??77", а нишевые решения (специально выведенные "невзламываемые" сервера) не обеспечат окупаемости?
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|2.18, None (??), 17:29, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только откат к истокам решит проблему. Многоядерный 486, да на современных частотах - не такой плохой проц получился бы. И голова не болит за безопасность.
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|3.25, Аноним (25), 17:56, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Многоядерный
> да на современных частотах
Будут бесполезные гигагерцы (в ожидании памяти, ввода-вывода и тп). Мало где нужна многоядерность, многопоточность. Там где нужна, лучше справляются видеокарты с оравой тупых ядер.
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|1.5, Dzen Python (ok), 16:30, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Это не мы! Это все сами-знаете-чьи шпионы! Они там уязвимость оставили! И воду самогоном отравили! И президента нам выбрали на перфокартах!
А на деле смешная уязвимость. Прямо как та, недавняя. Где "АМД не подвержены"
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|1.8, Аноним (8), 16:40, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда можно отключить внеочередное выполнение команд и кэш. Ну и что что в 10 раз медленнее, зато безопасно.
Это не уязвимость, это оптимизация.
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|1.9, Аноним (25), 16:46, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для блокирования спекулятивного выполнения инструкций рекомендовано вызывать инструкции INT3 или LFENCE после операций ветвления (RET, JMP, CALL).
Почему бы не делать это автоматом на уровне процессора/микрокода в ring0/режиме ядра?
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|1.10, псевдонимус (?), 16:48, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Прошу прощение, но оыфтоп:
Не могла бы уважаемая администрация пояснить, ориентировочно, когда без НациАнального сертификата станет невозможным посещение данного ресурса?
Когда уже зогбанчт анонов? Ведь так хочется ещё одно роемру или паблик вкудахте а вместо него богомерзкая доска с токсичными комментами и троллингом.
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|2.24, Аноним (22), 17:54, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят, Маск юристами пытается выбодать себе свободу слова в прессе? 😁
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|3.27, псевдонимус (?), 18:04, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну он нормальный мошенник. Почему бы и не попробовать? Вот с никилем поднагадили, такой ценник стал..( бида((
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|3.14, Аноним (25), 16:58, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даешь самоподписанный сертификат для каждого самопровозглашенного анонима анонимной национальности!
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|2.20, псевдонимус (?), 17:36, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> хорошо, что жителям рф эта уязвимость не грозит
Грозит. Как и жителям такого же гойсударства. Вы не обольщайтесь. В Европу вас не пустят. А ваше военное поражение исходя из расклада сил предопределено. Ваш единственный шанс -- илитка РФ даст заднюю, что не раз случалось в новейшей истории. А так вы, марионетки, одинаковые. Достаточно почитать ваши комменты под новостями в ваших сра..пабликах.
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|1.21, псевдонимус (?), 17:41, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В новости про анальный сертификат пуйлота беснуется. Заколебались уже друг другу кю делать.
ЗЫ: сам сторонник ликвидации укрорежима. Это надо было делать много лет назад, но ворон ворону..
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