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Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC

16.05.2021 09:16

Компания AMD предупредила о выявлении двух методов атаки, позволяющих обойти механизм защиты AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization). Проблема затрагивает первое, второе и третье поколения процессоров AMD EPYC (на базе микроархитектуры Zen1 - Zen3), а также встраиваемые процессоры AMD EPYC.

AMD SEV на аппаратном уровне обеспечивает прозрачное шифрование памяти виртуальных машин, при котором доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованный набор данных. Выявленные проблемы позволяют атакующему, имеющему право администратора на сервере и контролирующему работу гипервизора, обойти ограничения AMD SEV и выполнить свой код в контексте защищённых виртуальных машин.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2021-26311 (атака undeSErVed) - через манипуляцию с изменением порядка следования блоков памяти в адресном пространстве гостевой системы при наличии контроля над гипервизором можно выполнить свой код в гостевой виртуальной машине, несмотря на применение защиты AMD SEV/SEV-ES. Исследователями подготовлен прототип универсального эксплоита, перегруппирующего блоки загруженного UEFI и использующего приёмы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming) для организации выполнения произвольного кода.
  • CVE-2020-12967 (атака SEVerity) - отсутствие должной защиты вложенных таблиц страниц памяти в AMD SEV/SEV-ES позволяет при наличии доступа к гипервизору организовать подстановку кода в ядро гостевой системы и организовать передачу управления данному коду. Метод позволяет получить полный контроль над защищённой гостевой системой и извлечь из неё конфиденциальные данные.

Для противодействия предложенным методам атаки компания AMD подготовила расширение SEV-SNP (Secure Nested Paging), доступное в форме обновления прошивки для третьего поколения процессоров AMD EPYC и обеспечивающее безопасную работу со вложенными таблицами страниц памяти. В дополнение к общему шифрованию памяти и расширению SEV-ES (Encrypted State), защищающему регистры CPU, в SEV-SNP реализованы дополнительные средства для защиты целостности памяти, способные противостоять атакам со стороны гипервизоров и обеспечивающие дополнительную защиту от атак по сторонним каналам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/corpora...)
  2. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
  3. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
  4. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
  5. OpenNews: Заявлено о выявлении 13 серьёзных уязвимостей в процессорах AMD
  6. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55160-amd
Ключевые слова: amd, sev, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо к процессору приложить святой раст и уязвимости уйдут.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:49, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну переписать SEV было бы не полохо
     
     
  • 3.5, bi brother (?), 10:00, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В вижуалстудии.
     
     
  • 4.17, Леголас (ok), 11:36, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если речь про это
    https://opennet.ru/55159-rust
    то редактор ни при чём
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:11, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не говори ка. Это как ходят активисты с флагами и лозунгами, вот им не живётся без привлечения внимания, комплекс неполноценности.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:19, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что, без это на них действительно никто не обратит внимания.
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 10:53, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://risovach.ru/upload/2021/05/mem/tualet_271574094_orig_.jpg
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:49, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZEPYC?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:51, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну хоть не ŽEPYC...
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:00, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >> Проблема затрагивает первое, второе и третье поколения процессоров
    >> Для противодействия методам атаки AMD подготовила расширение, доступное в форме обновления прошивки для третьего поколения процессоров

    Все бежим обновлять свои процессоры с 1 на 3 поколение! Ура! АМД, держи мои деньги!!!

    Где обновление для старых процов? Дыр наделали а латать кто будет?

     
     
  • 2.14, анонимус (??), 11:09, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему все? Большинству AMD SEV не очень то нужен.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:28, 16/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.7, Урри (ok), 10:06, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сколько просадка с обновлением? На 10 или 20%?
     
  • 1.10, псевдонимус (?), 10:21, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сравнением ч интеловыми дырами ничего серьезного.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "При наличии доступа к гипервизору"
    Я правильно понимаю, что для использования уязвимости нужно сначала получить root на гипервизоре? Его всем пользователям ВМ дают по умолчанию?
     
     
  • 2.13, анонимус (??), 11:04, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назначение AMD SEV как раз в том, чтобы администратор хоста не мог никаким образом получить данные из памяти работающей виртуалки.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:25, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иными словами, это доброкачественная уязвимость, "мне-нечего-скрывать" в обратную сторону. Ничего хорошего от шифрующихся процессов на своей системе ждать не приходится.
     
     
  • 4.18, Annoynymous (ok), 11:49, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и админы локалхоста подтянулись.
     

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