Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC

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|2.8, Аноним (8), 10:11, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не говори ка. Это как ходят активисты с флагами и лозунгами, вот им не живётся без привлечения внимания, комплекс неполноценности.
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|3.9, Аноним (1), 10:19, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а что, без это на них действительно никто не обратит внимания.
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|1.6, Аноним (6), 10:00, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Проблема затрагивает первое, второе и третье поколения процессоров
>> Для противодействия методам атаки AMD подготовила расширение, доступное в форме обновления прошивки для третьего поколения процессоров
Все бежим обновлять свои процессоры с 1 на 3 поколение! Ура! АМД, держи мои деньги!!!
Где обновление для старых процов? Дыр наделали а латать кто будет?
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|1.11, Аноним (11), 10:52, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"При наличии доступа к гипервизору"
Я правильно понимаю, что для использования уязвимости нужно сначала получить root на гипервизоре? Его всем пользователям ВМ дают по умолчанию?
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|2.13, анонимус (??), 11:04, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назначение AMD SEV как раз в том, чтобы администратор хоста не мог никаким образом получить данные из памяти работающей виртуалки.
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|3.15, Аноним (15), 11:25, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иными словами, это доброкачественная уязвимость, "мне-нечего-скрывать" в обратную сторону. Ничего хорошего от шифрующихся процессов на своей системе ждать не приходится.
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