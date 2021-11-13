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Уязвимости в процессорах AMD и Intel

13.11.2021 20:55

Компания AMD сообщила об устранении 22 уязвимостей в первом, втором и третьем поколениях серверных процессоров AMD серии EPYC, позволяющих скомпрометировать работу технологий PSP (Platform Security Processor), SMU (System Management Unit) и SEV (Secure Encrypted Virtualization). 6 проблем были выявлены в 2020 году, а 16 в 2021 году. 11 уязвимостей в ходе проведения внутренних исследований безопасности выявили сотрудники компании Google, 6 - компании Oracle и 5 - компании Microsoft.

Для OEM-производителей оборудования выпущены обновлённые наборы прошивок AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), обходным путём блокирующие проявление проблем. Обновления BIOS и UEFI-прошивок для своих серверных систем уже выпустили такие компании, как HP, Dell, Supermicro и Lenovo.

4 уязвимости отнесены к категории опасных (детали пока не раскрываются):

  • CVE-2020-12954 - возможность обхода механизмов защиты SPI ROM через манипуляции с определёнными внутренними настройками чипсета. Уязвимость позволяет атакующему внести изменения в SPI Flash для внедрения невидимого для системы вредоносного кода или руткитов.
  • СVE-2020-12961 - уязвимость в процессоре PSP (AMD Security Processor), применяемом для выполнения недоступного из основной ОС защищённого изолированного окружения, позволяет атакующему обнулить любой привилегированный регистр процессора в SMN (System Management Network) и обойти защиту SPI ROM.
  • CVE-2021-26331 - ошибка в интегрированной в процессор подсистеме SMU (System Management Unit), применяемой для управления энергопотреблением, вольтажом и температурой, позволяет непривилегированному пользователю добиться выполнения своего кода с повышенными привилегиями.
  • CVE-2021-26335 - некорректная проверка входных данных в загрузчике кода для PSP-процессора даёт возможность применить контролируемые атакующим значения на стадии до проверки цифровой подписи и добиться выполнения своего кода в PSP.

Отдельно отмечается устранение уязвимости (CVE-2021-26334) в инструментарии AMD μProf, поставляемом в том числе для Linux и FreeBSD, и используемом для анализа производительности и энергопотребления Проблема присутствует в драйвере AMDPowerProfiler и позволяет непривилегированному пользователю добиться доступа к регистрам MSR (Model-Specific Register) для организации выполнения своего кода на уровне нулевого кольца защиты (ring-0). Уязвимость устранена в обновлении amduprof-3.4-502 для Linux и AMDuProf-3.4.494 для Windows.

Тем временем компания Intel опубликовала ежеквартальные отчёты об уязвимостях в своих продуктах, из которых выделяются следующие проблемы:

  • CVE-2021-0146 - уязвимость в процессорах Intel Pentium, Celeron и Atom для мобильных и десктоп-систем, позволяющая пользователю с физическим доступом к оборудованию добиться повышения привилегий через активацию отладочных режимов.
  • CVE-2021-0157, CVE-2021-0158 - уязвимости в эталонном коде BIOS, поставляемом для инициализации процессоров Intel Xeon (E/W/Scalable), Core (7/10/11gen), Celeron (N) и Pentium Silver. Проблемы вызваны некорректной проверкой ввода или неверным управлением потоком в прошивке BIOS и позволяют повысить привилегии при наличии локального доступа.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/corpora...)
  2. OpenNews: В процессорах AMD на базе микроархитектур Zen+ и Zen 2 обнаружена уязвимость класса Meltdown
  3. OpenNews: Уязвимость в UEFI для процессоров AMD, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC
  5. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
  6. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56149-amd
Ключевые слова: amd, intel, cpu
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:20, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > PSP

    Напихали зондов своих а потом как бы вдруг там дырки

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Уязвимость устранена в обновлении amduprof-3.4-502 для Linux и AMDuProf-3.4.494 для Windows.

    А в FreeBSD?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:24, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для FreeBSD пока доступна только старая мартовская версия AMDuProf_FreeBSD_x64_3.4.456.tar.bz2 Но там в модуле ядра проблема, может во FreeBSD и не проявляется.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 22:45, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да это просто праздник какой-то! Теперь можно дампануть PSP и сделать более-менее открытое ЦПУ? Главное - не патчить )
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:58, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RISC-V рулит :)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:13, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только там где зондов нет, много ли таких? Чё там как, нормальные опенсорсные 64 битные ядра уже появились, или всё по-прежнему? Камням которые производятся огромными партиями, и которые всеми исследуются, веры куда больше, чем штучным проприетарным поделкам от нонеймов. Расслабьтесь, риски нужны только чтобы экономить на армах, где это возможно. Пользователям примерно никакого профита нет, куда лучше взять павер9 (только у него те же проблемы, но можно поиграть в Неуловимого Джо).
     
     
  • 3.13, th3m3 (ok), 23:42, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже появились. Ждём презентацию в декабре. Intel и вся остальная компашка - уже начинают откладывать кирпичи. RISC-V в течении ближайших лет - покажет им всем, где раки зимуют.
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:51, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любые камни исследует в мире дай бог тысяча человек, не зависимо от того сколько их выпускается.
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 00:18, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярными занимаются крупные фирмы и организации, и нонейм исследуют единицы частных исследователей (в лучшем случае).
     

  • 1.10, капитан Очевидность спешит на помощь (?), 23:13, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никогда такого не было - и вот опять :-(
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:33, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновления BIOS и UEFI-прошивок для своих серверных систем уже выпустили такие компании, как ... Supermicro

    Вранье, для H12SSL нет обновленного BIOS.

     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 23:47, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А посмотреть в списке? https://www.supermicro.com/support/security_Intel-SA.cfm?pg=H12#tab

    Говорит not affected. Опеннетные эксперты даже для своего железа инфу найти не могут...

     
     
  • 3.17, Аноним (12), 00:10, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В 2.3 может и not affected. Но скачать с сайта можно только 2.1. Где взять 2.3?
     
  • 2.18, YetAnotherOnanym (ok), 00:15, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С роду такого не было, и опять то же самое!
     

  • 1.20, Аноним (20), 01:09, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же старое доброе отрицание всех проблем, столь типичное для АМД?
     

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