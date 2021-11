Уязвимости в процессорах AMD и Intel

2.15 , НяшМяш ( ok ), 23:47, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А посмотреть в списке? https://www.supermicro.com/support/security_Intel-SA.cfm?pg=H12#tab Говорит not affected. Опеннетные эксперты даже для своего железа инфу найти не могут...

3.17 , Аноним ( 12 ), 00:10, 14/11/2021 В 2.3 может и not affected. Но скачать с сайта можно только 2.1. Где взять 2.3?

2.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 00:15, 14/11/2021 С роду такого не было, и опять то же самое!