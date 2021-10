В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown

2.10 , data man ( ok ), 09:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://security.stackexchange.com/questions/176624/how-do-i-check-if-kpti-is-

2.20 , Онаним ( ? ), 09:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Имеет смысл только на системах с повышенными требованиями к безопасности, на которых возможно исполнение стороннего кода. Одно условие с другим вяжется не особо, не так ли? :) Т.е. допустим на тех же шаредах смысл есть, но не большой. В итоге везде, кроме критичных систем, ушли на полный mitigations=off, угу, даже спектр идёт нафиг, потому что потери производительности от всех этих вкраплений сильно перевешивают.

3.39 , Аноним ( 39 ), 11:08, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любой браузер с включенным джаваскриптом

4.48 , Онаним ( ? ), 11:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Любой браузер с включенным джаваскриптом Загрузит виджет в ядро? Ню-ню.

А на серверах браузеру делать нечего.

5.60 , Урри ( ok ), 12:34, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вы как дети малые. Виджет - не строго одна единая битовая последовательность, виджет это кусок(ки) кода, делающие некую логическую задачу одним из N подходящих способов. В десятках мегабайт кода с модулями можно найти почти гарантированно. О чем, я уверен, мы скоро услышим очередную новость.

4.49 , another_one ( ok ), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Любой браузер с включенным джаваскриптом А как же обязательное наличие в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов)? Если ты смог внедрить в ядро свой код, то тебе уже не нужны никакие уязвимости в железе, у тебя и так полный доступ к системе.

5.57 , Урри ( ok ), 12:32, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ядра с модулями большие. Подходящие гаджеты можно найти.