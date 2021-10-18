The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown

18.10.2021 07:52

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия) и Центра Гельмгольца по информационной безопасности (CISPA) раскрыла сведения об уязвимости (CVE-2021-26318) во всех процессорах AMD, делающей возможным проведение атак по сторонним каналам класса Meltdown (изначально предполагалось, что процессоры AMD не подвержены уязвимости Meltdown). С практической стороны атака может применяться для организации скрытых каналов передачи данных, мониторинга за активностью в ядре или получения сведений об адресах в памяти ядра для обхода защиты на основе рандомизации адресов (KASLR) в процессе эксплуатации уязвимостей в ядре.

Компания AMD считает нецелесообразным принятие специальных мер для блокирования проблемы, так как уязвимость, как и выявленная в августе похожая атака, малоприменима в реальных условиях, ограничена текущими границами адресного пространства процесса и требует наличия в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов). Для демонстрации атаки исследователи загружали собственный модуль ядра с искусственно добавленным гаджетом. В реальных условиях для подстановки необходимых последовательностей атакующие могут использовать, например, регулярно всплывающие уязвимости в подсистеме eBPF.

Для защиты от нового вида атаки компания AMD рекомендовала применять методы безопасного кодирования, которые помогают блокировать атаки Meltdown, такие как использование инструкций LFENCE. Выявившие проблему исследователи рекомендуют включить более строгую изоляцию таблиц страниц памяти (KPTI), которая до этого применялась только для процессоров Intel.

В ходе эксперимента исследователям удалось добиться утечки информации из ядра в процесс в пространстве пользователя со скоростью 52 байта в секунду, при наличии в ядре гаджета, выполняющего операцию "if (offset < data_len) tmp = LUT[data[offset] * 4096];". Предложено несколько методов извлечения по сторонним каналам сведений, оседающих в кэше в ходе спекулятивного выполнения. Первый метод основан на анализе отклонений времени выполнения процессорной инструкцией "PREFETCH" (Prefetch+Time), а второй на изменении изменения энергопотребления при выполнении "PREFETCH" (Prefetch+Power).

Напомним, что классическая уязвимость Meltdown основывается на том, что в ходе спекулятивного выполнения инструкций процессор может выполнить обращение к закрытой области данных, после чего отбросить результат, так как выставленные привилегии запрещают такое обращение из процесса пользователя. В программе спекулятивно выполняемый блок отделяется от основного кода условным переходом, который в реальных условиях всегда срабатывает, но из-за того, что в условном операторе используется вычисляемое значение, которое процессор не знает во время упреждающего выполнения кода, осуществляется спекулятивное выполнение всех вариантов ветвления.

Так как для спекулятивно выполняемых операций используется тот же кэш, что и для обычно выполненных инструкций, имеется возможность в ходе спекулятивного выполнения выставить в кэше маркеры, отражающие содержимое отдельных битов в закрытой области памяти, и затем в обычно выполняемом коде определить их значение через анализ времени обращения к прокэшированным и не прокэшированным данным.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.amd.com/en/corpora...)
  2. OpenNews: В процессорах AMD на базе микроархитектур Zen+ и Zen 2 обнаружена уязвимость класса Meltdown
  3. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC
  5. OpenNews: Новая атака на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD
  6. OpenNews: Компания AMD подтвердила потенциальную подверженность CPU AMD Zen 3 атаке Spectre-STL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55985-amd
Ключевые слова: amd, meltdown, spectre
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Тролль (?), 08:52, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ммм хочу добавки
     
     
  • 2.3, kusb (?), 08:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И пусть никто не уйдёт обиженным.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мавр помер, некому давать добавки МММ.
     
  • 2.19, meldown2021 (ok), 09:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не ждали)) а я приперся!
     

  • 1.2, Ю.Т. (?), 08:56, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "спекулятивное" исполнение, ой ой
    упреждающее?
     
     
  • 2.4, kusb (?), 08:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Преждевременное.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:10, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Произвольное.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уже устоялся термин "спекулятивное", чтобы не пересекаться с термином "внеочередное", который про совсем другое. Если кратко, то спекулятивный - это когда выполняется то, что пока не понятно должно ли вообще исполняться (например, код за инструкциями ветвления), а если исполнилось не то, то отбрасывается. "внеочередное/упреждающее" - это просто когда меняется порядок исполнения штатного потока инструкций.
     
     
  • 3.12, Ю.Т. (?), 09:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я понимаю этот термин по-английски.

    > Уже устоялся термин "спекулятивное", чтобы не пересекаться с термином "внеочередное",

    А где он "устоялся"? Вузовские пособия очень часто просто косноязычны. А солидную литературу переводят... да может, и не переводят вовсе. Солидную и солидно. Кто там сейчас за издательство "Мир"?

    Так или иначе, профессиональный язык наполняется пиджином. "Спекулятивное" -- это очевидный пиджин, птичий язык.

    Да, знаю, "упреждающее" тоже не совсе, это вот так с ходу было предложено.

    "Допускающее"? "Предполагающее, предполагательное"?

     
     
  • 4.24, Аноним (7), 10:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве эталона можно использовать терминологию википедии
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5

    Если не нравится выбранное слово всегда можно убедить сообщество изменить термин. Но "спекулятивное" никто менять не будет, так как термин отлично подходит по смыслу и, что главное, по нему знакомым с англоязычной терминологией сразу становится ясно о чём речь. В случае "допускающее" попробуй с ходу разберись, что имелось в виду.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 10:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не рекомендовал бы всерьёз рассматривать эту помойку, и особенно не стоит брать во внимание региональные помойки этой помойки -- там вообще всё плохо всегда. В данном случае это калька.
     
     
  • 6.31, aa (?), 10:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    слово "калька" тоже является калькой, но вы же его используете зачем-то
     
  • 6.34, Аноним (34), 10:53, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    аноним не рекомендует рассматривать крупнейшую в мире энциклопедию. наверное, стоит к нему прислушаться.
     
     
  • 7.45, Аноним (29), 11:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Моё дело предупредить, рано или поздно все приходят к такому выводу.
     
  • 7.47, Аноним (47), 11:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну мало ли то крупнейшее в мире. у рф вон самые большие в мире оленьи пастбища на северах, и чо теперь?
     
  • 5.32, Ю.Т. (?), 10:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В качестве эталона можно использовать терминологию википедии

    Хорошенькое дело. Википедия для самой себя не источник, а тут вдруг эталон для всех.
    В источниках статьи -- ни одного стандарта, ни одного солидного перевода, плюс некоторые натяжки.
    (Мне, по большому счёту, всё равно, просто JFYI.)

    > Если не нравится выбранное слово всегда можно убедить сообщество изменить термин. Но
    > "спекулятивное" никто менять не будет, так как термин отлично подходит по

    Ну, положим, в случае возникновения необходимости "сообщество" будет и строем ходить, и песни петь. Не надо сильных утверждений в духе "никто" и "никогда".

    > и, что главное, по нему знакомым с англоязычной терминологией сразу

    Я так и думал. Но вообще-то знакомые не парятся с каличными переводами, а сразу берут оригинал.

    А незнакомым что становится ясно?

    > становится ясно о чём речь. В случае "допускающее" попробуй с ходу
    > разберись, что имелось в виду.

    Это всего лишь варианты перевода, в порядке беседы, лично мне "предполагательное" кажется лучшим.

     
  • 4.30, мое правило (?), 10:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот главная проблема "ученных" людей - вместо того, что бы решать проблемы, придумывают не косноязычные названия. А потом используют слово "пиджин", которое точно так же на ровном месте возникло и используется, в своем проФФесиональном языке.

    Лол кек.

     
     
  • 5.33, Ю.Т. (?), 10:49, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот главная проблема "ученных" людей - вместо того, что бы решать
    > проблемы, придумывают не косноязычные названия. А потом используют слово "пиджин", которое

    Косноязычные названия -- тоже проблема.

    > точно так же на ровном месте возникло и используется, в своем
    > проФФесиональном языке.

    Могу использовать слово "тарабарщина", но оно будет обидным.

     
  • 3.44, DildoZilla (?), 11:21, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Процессор-барыга-спекулянт поиграл на кешевой бирже и инвестировал в рискованные кодовые активы. И делает cache-back другому кейсу, чтобы свой кейс был самым оптимизированным кейсом, такой вот кейс.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "спекулятивное" исполнение

    Мультимировая интерпретация

     

  • 1.5, Аноним (-), 09:07, 18/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:08, 18/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.23, QwertyReg (ok), 10:11, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.35, anonymous (??), 10:56, 18/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Аноним (8), 09:18, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выявившие проблему исследователи рекомендуют включить более строгую изоляцию таблиц страниц памяти (KPTI)

    Как включить?

     
     
  • 2.10, data man (ok), 09:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://security.stackexchange.com/questions/176624/how-do-i-check-if-kpti-is-
     
  • 2.20, Онаним (?), 09:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Имеет смысл только на системах с повышенными требованиями к безопасности, на которых возможно исполнение стороннего кода. Одно условие с другим вяжется не особо, не так ли? :)

    Т.е. допустим на тех же шаредах смысл есть, но не большой. В итоге везде, кроме критичных систем, ушли на полный mitigations=off, угу, даже спектр идёт нафиг, потому что потери производительности от всех этих вкраплений сильно перевешивают.

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:08, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой браузер с включенным джаваскриптом
     
     
  • 4.48, Онаним (?), 11:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой браузер с включенным джаваскриптом

    Загрузит виджет в ядро? Ню-ню.
    А на серверах браузеру делать нечего.

     
     
  • 5.60, Урри (ok), 12:34, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы как дети малые. Виджет - не строго одна единая битовая последовательность, виджет это кусок(ки) кода, делающие некую логическую задачу одним из N подходящих способов.

    В десятках мегабайт кода с модулями можно найти почти гарантированно. О чем, я уверен, мы скоро услышим очередную новость.

     
  • 4.49, another_one (ok), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой браузер с включенным джаваскриптом

    А как же обязательное наличие в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов)? Если ты смог внедрить в ядро свой код, то тебе уже не нужны никакие уязвимости в железе, у тебя и так полный доступ к системе.

     
     
  • 5.57, Урри (ok), 12:32, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядра с модулями большие. Подходящие гаджеты можно найти.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:26, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ситуация с мелдонием напоминает - короновирус / поставьте прививку, а потом бах и новый штамп..

    Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?

     
     
  • 2.14, Аноним (11), 09:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ситуация со всеми открытыми системами. Как внедряются контрмеры, так усиливается градиенты (собственно, контрмеры и нужны для их усиления, в идеале они должны дать градиент в виде дельта-функции), а с ними и термодинамические силы.
     
  • 2.15, пох. (?), 09:44, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?

    неуловимые джо нах никому просто не нужны.

    Пока.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:09, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?
    > неуловимые джо нах никому просто не нужны.
    > Пока.

    Ганс Христиан Андерсон.

     
  • 2.26, Аноним (26), 10:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. В risc-v риск уязвимостей кратно выше. Потому что там каждый производитель будет использовать только часть инструкция на своё усмотрение, а реализация выделенного набора инструкций у каждого производителя своя.
     
     
  • 3.56, Псевдоним (??), 12:17, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как связаны возможность использовать только часть инструкций и увеличение количества уязвимостей?
    Я бы даже предположил наоборот что отсутствие лишних инструкций уменьшают вектор атак, а работа с кэшем (в чем и заключается ключевой момент сабжа) оставлена на совесть производителя.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:38, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ASLR - неужели сразу было не понятно что это костыль, не решающий проблему? Уже имллиард + 1 статья на тему обхода его.
     
  • 1.17, Онаним (?), 09:53, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная попытка натянуть meltdown на AMD, и снова неудачная.
     
     
  • 2.18, Онаним (?), 09:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ("при наличии в ядре гаджета")
    Это кто ж его туда приналичествует-то, а eBPF стоит по умолчанию выключить, кому надо, и кто понимает риски - включат сами.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:02, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    " и требует наличия в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов)."

    "снайперы уязвимы к джебу хуку и апперкоту, для того чтобы провести удар вам надо сначала застрелить снайпера" :)

     
  • 1.25, Аноним (26), 10:23, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сегодня Apple новые ARM процессоры для ноутбуков представляет вместе с ноутбуками. Пиар машина эпл работает на полную катушку придумывают  чисто гипотетические уязвимости в x86 процессорах.
     
  • 1.27, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 10:32, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Оно ж давным давно все дырявое, годов так с начала 2000х. Это только капля в океане, о которой мы только узнали. Надежней только счёты. Косяк в архитектурах спи..."ушедших" на изучение туда - куда надо и кому надо. Когда садишься фапать за свой калькулятор с тоннами оперативки и километрами гигагерц, знай - там дыры.
     
     
  • 2.37, Apple (?), 11:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Apple M1 вот решение всех твоих проблем.
     
     
  • 3.38, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 11:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не встает у меня на эпл, звиняй я больше по бабам, матюркам. Любитель олдовости.
    Современные эвм, какие-то пластмассовые(обычные,бездушные) - как баба силикошка в шлюхограмме.
     
  • 3.46, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 11:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это, смотри - архитектура наследуема, т.к. баблишко и время на разработке хотят сохранить все, и также втыкают ранее хорошо отработанное.
    Если она наследуема либо ее части - значит она играет нам на руку, т.к. зереверсив чип, заимев чертежи и схемы - рисуем алгоритм. Строим мат. модель работы алгоритма и смотрим в какую ветку алгоритма можем воткнуться, дабы сделать нужный волшебные циферки товарищ майор, который затащат нам все что нужно. А железяка - это просто железяка, чего бы там ни было под капотом, это тупо алгоритм в физ.материале.
     
     
  • 4.52, Аноним (26), 12:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple M1 уже которые год отработано на мобилках. Так там еще супер оптимизированные алгоритмы. Те же запись видео, звука, обработка фотографий. Все это оптимизировано под низкое потреблене и быструю работу на мобилках. Итого перенося все эти алгоритмы на десктопный компьютер мы получаем драматический рост производительности конкретно в этих задачах.
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 12:17, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минутка рекламы, как на тытрубе?
     
     
  • 6.59, Аноним (26), 12:34, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часок рекламы не хочешь? https://appleinsider.ru/macbook-pro/kak-smotret-prezentaciyu-apple-18-oktyabry
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:39, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что. АМУДЕ ВСЕ?
     
     
  • 2.36, Apple (?), 10:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да переходи на Apple M1 мы тебя ждём.
     
     
  • 3.42, МЦСТ (?), 11:20, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В слове Эльбрус у тебя много опечаток получилось.
     
     
  • 4.53, Аноним (26), 12:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас фатальный недостаток в слове счёты.
     

  • 1.43, Аноним (43), 11:21, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь Майкрософт обозначит все процессоры АМД как неподходящие для Windows 11.
     
     
  • 2.50, пох. (?), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них kpti дольше чем в твоем linoops.

     
  • 2.51, Онаним (?), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть обозначает.
    Шиндовс 11 не нужен.
     

  • 1.54, Аноним (54), 12:10, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Резюмируя. Хвалёная AMD — фуфло. Intel — фуфло. RISC-V таки норм.
     
     
  • 2.61, Аноним (26), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RISC-V у каждого своя реализация, производитель, свой набор инструкция. Ты каждый чип так не исследуешь, ну или исследуешь и у тебя кончатся деньги.
     
  • 2.62, Аноним (62), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Резюмируя. Хвалёная AMD — фуфло. Intel — фуфло. RISC-V таки норм.

    Давно знали об этих узявимостях. Специально замалчивали. Всё чтобы заставить покупать новое железо.

     

  • 1.58, Аноним (62), 12:33, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё Intel и Microsoft виноваты, это они творят большой обман и мошенничество. Это они должны ответить за свои грязные дела.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру