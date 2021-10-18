В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown

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|2.7, Аноним (7), 09:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Уже устоялся термин "спекулятивное", чтобы не пересекаться с термином "внеочередное", который про совсем другое. Если кратко, то спекулятивный - это когда выполняется то, что пока не понятно должно ли вообще исполняться (например, код за инструкциями ветвления), а если исполнилось не то, то отбрасывается. "внеочередное/упреждающее" - это просто когда меняется порядок исполнения штатного потока инструкций.
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|3.12, Ю.Т. (?), 09:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, я понимаю этот термин по-английски.
> Уже устоялся термин "спекулятивное", чтобы не пересекаться с термином "внеочередное",
А где он "устоялся"? Вузовские пособия очень часто просто косноязычны. А солидную литературу переводят... да может, и не переводят вовсе. Солидную и солидно. Кто там сейчас за издательство "Мир"?
Так или иначе, профессиональный язык наполняется пиджином. "Спекулятивное" -- это очевидный пиджин, птичий язык.
Да, знаю, "упреждающее" тоже не совсе, это вот так с ходу было предложено.
"Допускающее"? "Предполагающее, предполагательное"?
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|4.24, Аноним (7), 10:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В качестве эталона можно использовать терминологию википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5
Если не нравится выбранное слово всегда можно убедить сообщество изменить термин. Но "спекулятивное" никто менять не будет, так как термин отлично подходит по смыслу и, что главное, по нему знакомым с англоязычной терминологией сразу становится ясно о чём речь. В случае "допускающее" попробуй с ходу разберись, что имелось в виду.
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|5.29, Аноним (29), 10:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не рекомендовал бы всерьёз рассматривать эту помойку, и особенно не стоит брать во внимание региональные помойки этой помойки -- там вообще всё плохо всегда. В данном случае это калька.
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|6.31, aa (?), 10:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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слово "калька" тоже является калькой, но вы же его используете зачем-то
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|6.34, Аноним (34), 10:53, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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аноним не рекомендует рассматривать крупнейшую в мире энциклопедию. наверное, стоит к нему прислушаться.
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|7.45, Аноним (29), 11:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Моё дело предупредить, рано или поздно все приходят к такому выводу.
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|7.47, Аноним (47), 11:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну мало ли то крупнейшее в мире. у рф вон самые большие в мире оленьи пастбища на северах, и чо теперь?
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|5.32, Ю.Т. (?), 10:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В качестве эталона можно использовать терминологию википедии
Хорошенькое дело. Википедия для самой себя не источник, а тут вдруг эталон для всех.
В источниках статьи -- ни одного стандарта, ни одного солидного перевода, плюс некоторые натяжки.
(Мне, по большому счёту, всё равно, просто JFYI.)
> Если не нравится выбранное слово всегда можно убедить сообщество изменить термин. Но
> "спекулятивное" никто менять не будет, так как термин отлично подходит по
Ну, положим, в случае возникновения необходимости "сообщество" будет и строем ходить, и песни петь. Не надо сильных утверждений в духе "никто" и "никогда".
> и, что главное, по нему знакомым с англоязычной терминологией сразу
Я так и думал. Но вообще-то знакомые не парятся с каличными переводами, а сразу берут оригинал.
А незнакомым что становится ясно?
> становится ясно о чём речь. В случае "допускающее" попробуй с ходу
> разберись, что имелось в виду.
Это всего лишь варианты перевода, в порядке беседы, лично мне "предполагательное" кажется лучшим.
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|4.30, мое правило (?), 10:46, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот главная проблема "ученных" людей - вместо того, что бы решать проблемы, придумывают не косноязычные названия. А потом используют слово "пиджин", которое точно так же на ровном месте возникло и используется, в своем проФФесиональном языке.
Лол кек.
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|5.33, Ю.Т. (?), 10:49, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вот главная проблема "ученных" людей - вместо того, что бы решать
> проблемы, придумывают не косноязычные названия. А потом используют слово "пиджин", которое
Косноязычные названия -- тоже проблема.
> точно так же на ровном месте возникло и используется, в своем
> проФФесиональном языке.
Могу использовать слово "тарабарщина", но оно будет обидным.
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|3.44, DildoZilla (?), 11:21, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Процессор-барыга-спекулянт поиграл на кешевой бирже и инвестировал в рискованные кодовые активы. И делает cache-back другому кейсу, чтобы свой кейс был самым оптимизированным кейсом, такой вот кейс.
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|1.8, Аноним (8), 09:18, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Выявившие проблему исследователи рекомендуют включить более строгую изоляцию таблиц страниц памяти (KPTI)
Как включить?
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|2.20, Онаним (?), 09:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Имеет смысл только на системах с повышенными требованиями к безопасности, на которых возможно исполнение стороннего кода. Одно условие с другим вяжется не особо, не так ли? :)
Т.е. допустим на тех же шаредах смысл есть, но не большой. В итоге везде, кроме критичных систем, ушли на полный mitigations=off, угу, даже спектр идёт нафиг, потому что потери производительности от всех этих вкраплений сильно перевешивают.
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|4.48, Онаним (?), 11:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любой браузер с включенным джаваскриптом
Загрузит виджет в ядро? Ню-ню.
А на серверах браузеру делать нечего.
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|5.60, Урри (ok), 12:34, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы как дети малые. Виджет - не строго одна единая битовая последовательность, виджет это кусок(ки) кода, делающие некую логическую задачу одним из N подходящих способов.
В десятках мегабайт кода с модулями можно найти почти гарантированно. О чем, я уверен, мы скоро услышим очередную новость.
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|4.49, another_one (ok), 11:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любой браузер с включенным джаваскриптом
А как же обязательное наличие в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов)? Если ты смог внедрить в ядро свой код, то тебе уже не нужны никакие уязвимости в железе, у тебя и так полный доступ к системе.
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|5.57, Урри (ok), 12:32, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядра с модулями большие. Подходящие гаджеты можно найти.
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|1.9, Аноним (9), 09:26, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ситуация с мелдонием напоминает - короновирус / поставьте прививку, а потом бах и новый штамп..
Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?
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|2.14, Аноним (11), 09:41, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ситуация со всеми открытыми системами. Как внедряются контрмеры, так усиливается градиенты (собственно, контрмеры и нужны для их усиления, в идеале они должны дать градиент в виде дельта-функции), а с ними и термодинамические силы.
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|2.15, пох. (?), 09:44, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?
неуловимые джо нах никому просто не нужны.
Пока.
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|3.22, Аноним (22), 10:09, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Что то мало инфы есть ли проблемы в мелдонием в arm, risc-v ?
> неуловимые джо нах никому просто не нужны.
> Пока.
Ганс Христиан Андерсон.
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|2.26, Аноним (26), 10:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. В risc-v риск уязвимостей кратно выше. Потому что там каждый производитель будет использовать только часть инструкция на своё усмотрение, а реализация выделенного набора инструкций у каждого производителя своя.
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|3.56, Псевдоним (??), 12:17, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как связаны возможность использовать только часть инструкций и увеличение количества уязвимостей?
Я бы даже предположил наоборот что отсутствие лишних инструкций уменьшают вектор атак, а работа с кэшем (в чем и заключается ключевой момент сабжа) оставлена на совесть производителя.
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|1.13, Аноним (13), 09:38, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ASLR - неужели сразу было не понятно что это костыль, не решающий проблему? Уже имллиард + 1 статья на тему обхода его.
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|2.18, Онаним (?), 09:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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("при наличии в ядре гаджета")
Это кто ж его туда приналичествует-то, а eBPF стоит по умолчанию выключить, кому надо, и кто понимает риски - включат сами.
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|1.21, Аноним (21), 10:02, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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" и требует наличия в ядре определённых готовых последовательностей инструкций (гаджетов)."
"снайперы уязвимы к джебу хуку и апперкоту, для того чтобы провести удар вам надо сначала застрелить снайпера" :)
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|1.25, Аноним (26), 10:23, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сегодня Apple новые ARM процессоры для ноутбуков представляет вместе с ноутбуками. Пиар машина эпл работает на полную катушку придумывают чисто гипотетические уязвимости в x86 процессорах.
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|1.27, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 10:32, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Оно ж давным давно все дырявое, годов так с начала 2000х. Это только капля в океане, о которой мы только узнали. Надежней только счёты. Косяк в архитектурах спи..."ушедших" на изучение туда - куда надо и кому надо. Когда садишься фапать за свой калькулятор с тоннами оперативки и километрами гигагерц, знай - там дыры.
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|3.38, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 11:03, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не встает у меня на эпл, звиняй я больше по бабам, матюркам. Любитель олдовости.
Современные эвм, какие-то пластмассовые(обычные,бездушные) - как баба силикошка в шлюхограмме.
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|3.46, МастерДрочкисвоейШляпы (?), 11:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это, смотри - архитектура наследуема, т.к. баблишко и время на разработке хотят сохранить все, и также втыкают ранее хорошо отработанное.
Если она наследуема либо ее части - значит она играет нам на руку, т.к. зереверсив чип, заимев чертежи и схемы - рисуем алгоритм. Строим мат. модель работы алгоритма и смотрим в какую ветку алгоритма можем воткнуться, дабы сделать нужный волшебные циферки товарищ майор, который затащат нам все что нужно. А железяка - это просто железяка, чего бы там ни было под капотом, это тупо алгоритм в физ.материале.
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|4.52, Аноним (26), 12:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apple M1 уже которые год отработано на мобилках. Так там еще супер оптимизированные алгоритмы. Те же запись видео, звука, обработка фотографий. Все это оптимизировано под низкое потреблене и быструю работу на мобилках. Итого перенося все эти алгоритмы на десктопный компьютер мы получаем драматический рост производительности конкретно в этих задачах.
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|1.43, Аноним (43), 11:21, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь Майкрософт обозначит все процессоры АМД как неподходящие для Windows 11.
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|2.61, Аноним (26), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RISC-V у каждого своя реализация, производитель, свой набор инструкция. Ты каждый чип так не исследуешь, ну или исследуешь и у тебя кончатся деньги.
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|2.62, Аноним (62), 12:36, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Резюмируя. Хвалёная AMD — фуфло. Intel — фуфло. RISC-V таки норм.
Давно знали об этих узявимостях. Специально замалчивали. Всё чтобы заставить покупать новое железо.
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|1.58, Аноним (62), 12:33, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё Intel и Microsoft виноваты, это они творят большой обман и мошенничество. Это они должны ответить за свои грязные дела.
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