Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы

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|2.4, DildoZilla (?), 23:20, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут косяк линукса ваще-т, секуре оператион сустемд. Корпорастише, смузисосише, дыр.
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|4.18, Я (??), 01:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так получилось что драйвер для амд не работает с интелом. а в драйвере для интела ошибки не допустили.
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|1.2, онанимус (?), 23:18, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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дайте, пожалуйста, примеров, зачем может понадобиться вложенный запуск гостевых систем.
не в принципе возможные теоретические примеры задач, а реально нужные "в продакшоне".
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|2.7, And (??), 23:26, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Модель линуховой инфраструктуры виртуализации поверх венды.
Когда столкнёшься - поймёшь, так надо.
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|2.14, Rev (?), 00:40, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускаем виртуалку для запуска тестов Андроид приложений. Для этого внутри виртуалки запускаем эмулятор Андроида, который на основе QEMU.
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|2.15, Аноним (-), 00:49, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытался я както докер запустить на гостевой венде - там вроде нужно было чтобы винда видела рабочий HyperV и надо было включить на хосте kvm-intel.nested=1.
Но у меня так и не заработало.
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|2.19, t (??), 02:21, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- в ChromeOS можно запустить виртуалку с linux, внутри которой может оказаться нужным запускать например виртуалку с виндой (или с маком).
- арендовали KVM VPS, а внутри linux запускаете FreeBSD.
- на linux хост ставите windows server внутри которого в hyper-v запускаете виртуалки (тестовая лаборатория)
ага, люди странные. это конечно не продакшен все, но кейсы использования.
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|2.9, And (??), 23:28, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто, чем, в рамках какого процесса ищет именно такой специфики ошибки в LTS?
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|1.8, InuYasha (??), 23:27, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну кто ж такое на ночь публикует? Магазины с поп-корном давно закрыты! (
PS: я тоже сперва подумал про новую аппаратную проблему, но нет ) пока живём со старыми.
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|1.17, кек (?), 01:40, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пох, у меня "Эльбрус", Альт и секс с Шигориным, люблю тебя лапочка.
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