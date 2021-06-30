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Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы

30.06.2021 23:05

Исследователи из команды Google Project Zero выявили уязвимость (CVE-2021-29657) в поставляемом в составе ядра Linux гипервизоре KVM, позволяющую обойти изоляцию гостевой системы и выполнить свой код на стороне хост-окружения. Проблема присутствует в коде, используемом на системах с процессорами AMD (модуль kvm-amd.ko) и не проявляется для процессоров Intel.

Исследователями подготовлен рабочий прототип эксплоита, позволяющий из гостевого окружения запустить root shell в хост-окружении на системе с процессором AMD Epyc 7351P и ядром Linux 5.10. Отмечается, что это первая брешь класса "guest-to-host" в самом гипервизоре KVM, не связанная с ошибками в компонентах, выполняемых в пространстве пользователя, таких как QEMU. Исправление было принято в ядро в конце марта. Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.10-rc1 и заканчивая v5.12-rc6, т.е. охватывает только ядра 5.10 и 5.11 (большинство стабильных веток дистрибутивов проблема не коснулась).

Проблема присутствует в механизме nested_svm_vmrun, реализованном с использованием расширения AMD SVM (Secure Virtual Machine) и позволяющем организовать вложенный запуск гостевых систем. Для корректной реализации данной функциональности гипервизор должен перехватывать все инструкции SVM, выполняемые в гостевых системах, эмулировать их поведение и синхронизировать состояние с оборудованием, что является достаточно сложной задачей. Проанализировав предложенную в KVM реализацию исследователи нашли логическую ошибку, позволяющую влиять на содержимое MSR-регистров (Model-Specific Register) хоста из гостевой системы, что можно использовать для запуска кода на уровне хоста.

В частности, выполнение операции VMRUN из гостевой системы второго уровня вложенности (L2, запущенной из другой гостевой системы) приводит ко второму вызову nested_svm_vmrun и повреждению структуры svm->nested.hsave, на которую накладываются данные из vmcb гостевой системы L2. В итоге возникает ситуация, когда на уровне гостевой системы L2 можно освободить память в структуре svm->nested.msrpm, в которой хранится бит MSR, несмотря на то, что он продолжает использоваться, и получить доступ к MSR хост-окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений TrustZone
  4. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие выйти за пределы гостевого окружения
  5. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре KVM
  6. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55409-kvm
Ключевые слова: kvm, virtual, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    secure virtual machine, очень сесюре, ага.

     
     
  • 2.4, DildoZilla (?), 23:20, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут косяк линукса ваще-т, секуре оператион сустемд. Корпорастише, смузисосише, дыр.
     
     
  • 3.5, Alladin (?), 23:23, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Косяк линукса, а не работает на интеле:))

     
     
  • 4.18, Я (??), 01:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так получилось что драйвер для амд не работает с интелом. а в драйвере для интела ошибки не допустили.
     
  • 3.12, макпыф (ok), 23:36, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    причем тут "сустемд"

    она теперь виновата в багах ядра?

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 01:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто на себя одеяло тянет, тот и виноват.
     

  • 1.2, онанимус (?), 23:18, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дайте, пожалуйста, примеров, зачем может понадобиться вложенный запуск гостевых систем.
    не в принципе возможные теоретические примеры задач, а реально нужные "в продакшоне".
     
     
  • 2.6, Alladin (?), 23:23, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу контейнеры, да аппарат, дашь?
     
     
  • 3.10, And (??), 23:29, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнеры - не про виртуализацию.
     
  • 2.7, And (??), 23:26, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Модель линуховой инфраструктуры виртуализации поверх венды.

    Когда столкнёшься - поймёшь, так надо.

     
  • 2.14, Rev (?), 00:40, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаем виртуалку для запуска тестов Андроид приложений. Для этого внутри виртуалки запускаем эмулятор Андроида, который на основе QEMU.
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:49, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытался я както докер запустить на гостевой венде - там вроде нужно было чтобы винда видела рабочий HyperV и надо было включить на хосте kvm-intel.nested=1.
    Но у меня так и не заработало.
     
  • 2.19, t (??), 02:21, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - в ChromeOS можно запустить виртуалку с linux, внутри которой может оказаться нужным запускать например виртуалку с виндой (или с маком).
    - арендовали KVM VPS, а внутри linux запускаете FreeBSD.
    - на linux хост ставите windows server внутри которого в hyper-v запускаете виртуалки (тестовая лаборатория)

    ага, люди странные. это конечно не продакшен все, но кейсы использования.

     

  • 1.3, антропоморфный buddy (?), 23:19, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    разве в лтс релизах такое не должно отлавливаться, не? я про 5.10
     
     
  • 2.9, And (??), 23:28, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто, чем, в рамках какого процесса ищет именно такой специфики ошибки в LTS?
     
     
  • 3.11, антропоморфный buddy (?), 23:33, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну раз это было исправлено в 5.12, значит фикс должен был перекочевать в 5.10, нет?
     

  • 1.8, InuYasha (??), 23:27, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну кто ж такое на ночь публикует? Магазины с поп-корном давно закрыты! (

    PS: я тоже сперва подумал про новую аппаратную проблему, но нет ) пока живём со старыми.

     
  • 1.13, Аноним (13), 00:30, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыры линукса не перестают удивлять
     
  • 1.17, кек (?), 01:40, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пох, у меня "Эльбрус", Альт и секс с Шигориным, люблю тебя лапочка.
     
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