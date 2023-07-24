The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в процессорах AMD Zen2, позволяющая определить содержимое регистров в других процессах

24.07.2023 21:56

Тэвис Орманди (Tavis Ormandy), исследователь безопасности из компании Google, выявил уязвимость (CVE-2023-20593) в процессорах AMD на базе микроархитектуры Zen2, которая может быть использована для отслеживания содержимого регистров во время выполнения других процессов на том же ядре CPU. Среди прочего атака может быть осуществлена из виртуальных машин и изолированных окружений.

Для демонстрации уязвимости, которой присвоено кодовое имя Zenbleed, подготовлен прототип эксплоита, позволяющий непривилегированному пользователю определить данные, обрабатываемые в инструкциях AES-NI или REP-MOVS (обычно применяется в функции memcpy), что может быть использовано для реконструкции ключей шифрования и паролей пользователей, обрабатываемых в других процессах, в том числе привилегированных. Производительность утечки данных при работе эксплоита составляет приблизительно 30КБ в секунду.

Проблема проявляется в сериях процессоров AMD Ryzen 3000, Ryzen PRO 3000, Ryzen Threadripper 3000, Ryzen 4000 с графикой Radeon, Ryzen PRO 4000, Ryzen 5000 с графикой Radeon, Ryzen 7020 с графикой Radeon и EPYC 7002. Уязвимость устранена на уровне обновления микрокода. Для ядра Linux подготовлен патч для загрузки исправленного микрокода. В случае невозможности обновить микрокод имеется обходной способ блокирования уязвимости, приводящий к снижению производительности - необходимо выставить в CPU управляющий бит DE_CFG[9], используя в Linux команду "wrmsr -a 0xc0011029 $(($(rdmsr -c 0xc0011029) | (1<<9)))". Отключение режима SMP не блокирует уязвимость.

По своей сути проблема напоминает классические уязвимости use-after-free, вызванные обращением к памяти после её освобождения. В процессорах для хранения содержимого регистров применяется регистровый файл (RF, Register File), представляющий собой массив, который совместно используется во всех задачах на том же ядре CPU. За прикрепление конкретных именованных регистров к ресурсам из регистрового файла отвечает таблица распределения регистров (RAT, Register Allocation Table). При этом хранение в регистре нулевого значения осуществляется не через сохранение пустого значения в регистровом файле, а через выставление флага z-bit в таблице RAT.

Уязвимость вызвана тем, что если z-bit установлен в ходе спекулятивного выполнения инструкций, недостаточно просто сбросить его в случае неверного предсказания ветвления, так как пространство в регистровом файле может быть перераспределено с момента спекулятивного выполнения. Выявленный эффект возникает при одновременном переименовании регистра, использовании инструкции, для которой применяется оптимизация слияния, и спекулятивном выполнении векторной инструкции VZEROUPPER, которая выставляет z-bit и высвобождает ресурсы из регистрового файла. Если предсказание ветвления не оправдалось и выполнен откат спекулятивной операции VZEROUPPER в исходное состояние, может произойти повреждение содержимого векторных регистров, так как z-bit откатывается, но освобождённый ресурс остаётся не отброшен.

Через манипуляции с инструкцией VZEROUPPER можно добиться управляемой утечки данных, обрабатываемых в векторных регистрах YMM, используемых в режимах AVX (Advanced Vector Extensions) и SSE (Streaming SIMD Extensions). Указанные регистры активно применяются в функциях копирования памяти и обработки строк, например, в библиотеке Glibc они задействованы в функциях memcpy, strcmp и strlen.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  3. OpenNews: Ошибка в CPU AMD EPYC 7002 приводит к зависанию после 1044 дней работы
  4. OpenNews: SQUIP - атака на процессоры AMD, приводящая к утечке данных по сторонним каналам
  5. OpenNews: Уязвимость в механизме спекулятивного выполнения инструкций процессоров AMD
  6. OpenNews: В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59491-amd
Ключевые слова: amd, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:00, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё как мы любим, молодцы.
     
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 23:11, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <мелодия из рекламы макжрака>
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:10, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "безопастные процы!" - кричали они
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:13, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они не уточняли, КОМУ безопастные.

    Кстати, ребяз! РЕБЯ-Я-ЯТЫ! А что, если хруст встроить в процессоры? Как лисп-машины, только хруст-машины! Базипастна то как будет, воздуся благорастворяться не успевать будут от благости!
     
  • 2.6, anonymous (??), 23:13, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пфф, а разговоров то было. В федору 38 как раз ядро компилируется, пару суток позора и все, нет уязвимости.
     
     
  • 3.7, anonymous (??), 23:35, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На форуме фороникса интересное пишут, что кто то до срока окончания эмбарго слил инфу, и автор сегодня вынужденно в срочном порядке выложил подробности, чтобы хоть как то уменьшить время атаки (подстегнуть всех срочно обновляться). Скандалы интриги расследования. Вечер перестает быть томным. Он обвинил AMD в досрочной утечке, те отмазываются. Че то ссыкотно.
     
  • 3.15, InuYasha (??), 00:25, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за подгон! Теперь буду "даунтайм" заменять на "позор" )
     

  • 1.8, НяшМяш (ok), 23:43, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, непривычно короткий список изменений получился для всех актуальных ядер. Например, https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/ChangeLog-6.4.6
     
  • 1.9, verh010m (ok), 23:46, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять исправление очень опасной уязвимости требует покупки нового железа?
     
     
  • 2.10, анонка (?), 23:52, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не интел, тут микрокодом обошлись
     

  • 1.11, Kuromi (ok), 00:05, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое забавное что только недавно в блоге Firefox Nightly  писали что они убирают часть защитных мер от Мелдауна и Спектра потому что "да чет дальше страшилок не пошло".
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:12, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шах и Мат амудешники
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:16, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По своей сути проблема напоминает классические уязвимости use-after-free, вызванные обращением к памяти после её освобождения

    Лицо растамана, к-й сейчас начнёт на сишку катить бочку, не понимая что бага в микро коде?

     
  • 1.14, InuYasha (??), 00:24, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скукота. Вот если б можно было снова в PSP залезть, как в Zen1... :3
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:28, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Процессор теперь - это виртуальная машина, выполняющая программы, написанные на микрокоде, со своим процессором внутги процессора. Yo dawg!
     
     
  • 2.17, anonymous (??), 00:34, 25/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    со времен пентиума Klamath виртуализировано, 1997.
     

  • 1.18, Аноним (-), 00:51, 25/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я вот как начинающий за пределами майкрософта, имеющий какой-то дешманский ноут на 3750 с какой-то буквой и встройкой, используемый для крипто операций и хранения рабочей инфы, на что могу расчитывать? на новый биос, который через виндовс-лайв намекнёт что пора менять девайс, или версию ядра от амд-продвигателя, который сообщит о том же, что меня ток ториум-авх2 не уронит?
    или спецы к деб 12.1 уже по уму это снивелировали?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру