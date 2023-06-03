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Ошибка в CPU AMD EPYC 7002 приводит к зависанию после 1044 дней работы

03.06.2023 18:30

В поставляемой с 2018 года серии серверных процессоров AMD EPYC 7002 ("Rome"), построенных на базе микроархитектуры "Zen 2", выявлена ошибка, в результате которой процессор зависает после 1044 дней работы без сброса состояния (перезагрузки системы). В качестве обходных путей блокирования проблемы рекомендуется отключить поддержку энергосберегающего режима CC6 или перезагружать сервер чаще, чем раз в 1044 дней (примерно 2 года 10 месяцев).

По информации, опубликованной компанией AMD, зависание вызвано сбоем, возникающим при попытке выхода процессорного ядра из энергосберегающего режима CC6 (core-C6, понижает напряжение при бездействии) при достижении таймером значения в 1044 дней после последнего сброса состояния CPU (время проявления может меняться в зависимости от частоты REFCLK).

Более детального пояснения причины сбоя компания AMD не приводит. Судя по опубликованному на Reddit предположению, зависание происходит когда счётчик в регистре TSC (Time Stamp Counter), отсчитывающем число рабочих циклов после сброса, при частоте 2800 MHz достигает значения 0x380000000000000 (2800 MHz * 10**6 * 1042.5, т.е. спустя 1042 дня и 12 часов).

Исправление ошибки публиковать не планируется. Проблема долгое время оставалась не замеченной так как многолетние uptime не типичны для серверов, которые для поддержания в актуальном состоянии периодически приходится перезапускать для установки обновлений ядра или для перехода на новый выпуск операционной системы. Тем не менее, применение в Linux дистрибутивах методов обновления ядра без перезагрузки, а также длительные циклы сопровождения (Ubuntu, RHEL и SUSE поддерживаются 10 лет) могут привести к долгому нахождению серверов без перезагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tomshardware.com/n...)
  2. OpenNews: В обновлении микрокода Intel выявлена проблема, приводящая к зависанию на системах Tiger Lake
  3. OpenNews: Перевод мировых атомных часов на одну секунду привёл к массовому зависанию серверных приложений
  4. OpenNews: Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы
  5. OpenNews: Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов
  6. OpenNews: Решено с 2035 года приостановить синхронизацию мировых атомных часов с астрономическим временем
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Бывалый смузихлёб
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59243-amd
Ключевые слова: amd
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:04, 03/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    > примерно 2 года 10 месяцев

    а можно точнее?

     
  • 2, Alladin (?), 19:05, 03/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже в майбахе такого нет!
     
  • 3, Аноним (-), 19:09, 03/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот почему нужно сидеть на старом железе. Сижу на 4 пне и не вижу никаких проблем. Смузи-сайты и макакингом не занимаюсь.
     
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