SpaceX использует Linux и обычные x86-процессоры в Falcon 9

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|1.1, Аноним (1), 21:38, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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>Управляющее полётом ПО написано на C/C++
И никакого Rust, Ada и подобных...
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|2.4, пох. (?), 21:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Программист на аде уже в аду, классно шкварчит. А на хрусте еще просто не успели - непременно, в следующей версии.
Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто забыли об этом рассказать.
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|3.40, Аноним (-), 23:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто
> забыли об этом рассказать.
Судя по описанию системы им тупо не хотелось отвечать за дохлых космонавтов. Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил.
А на пихоне трабла в том что статического анализа нет. А узнать о том что у тебя баг в runtime на комическом корабле... "уже не то".
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|4.83, anonimous (?), 01:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил.
Проблема в том, что три копии программы с багом выдадут три одинаковых результата и все ок. Т.е. тушка все равно доверяется одной точке отказа. А от железных отказов это слегка спасает (при условии, что мажоритарная логика сама не сломается). Но вот вероятность отказа железа нынче несколько меньше, вероятности ошибок в коде. Или даже в логике заложенной в сам алгоритм. Например логику бобика 737 можно было хоть троировать, хоть десятирить и писать на расте+++, она бы все равно вогнала самолет в землю.
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|2.9, Аноним (-), 22:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Насчёт Ады действительно странно. Вот что отладка и резервирование животворящие делают!
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|2.11, Нонон (?), 22:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ничего что вторая часть предложения:
>web-приложения на JavaScript, открываемого в Chromium
Тебя это не смущает ни капельки? Или ты только видишь что православные плюсы использованы?
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|4.50, Аноним (-), 23:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Видимо Маск и его чуваки в курсе качества кода вебмакак, так что вот вам гламурная морда, но если она встрянет - там МК кнопки рулит, да еще дублированно поди, так что наиболее критичные вещи не отпадут.
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|2.24, Аноним (-), 22:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> И никакого Rust, Ada и подобных...
Достичь надежности можно многими способами. Один из которых тут и описан. На сях написана адская куча требовательного к надежности софта под жесткий реалтайм. И это просто держит на себе половину вашего глобуса, пока вебмакаки понтуются и набивают себе цену.
А прогеры на ada между прочим угробили Arian-V. И это был самый дорогой баг в ПО в истории человечества.
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|3.53, Фотошоп лучше (?), 23:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства. А тысячу раз проверить код на плюсах - это, конечно, самый надёжный способ (да и единственный), потому что на он очень на большом проекте становится хрупким.
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|4.67, Аноним (-), 00:04, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства.
У маска его добро еще и многоразовым задумано.
> на он очень на большом проекте становится хрупким.
Очень большие проекты на чем угодно становятся хрупкими. Арифметика проста: больше кодов = больше багов.
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|1.2, Аноним (2), 21:41, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+49 +/–
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мало кто знает, но в первых редакциях ПО для Falcon 9 было написано на javascript, но из-за того что node_modules дофига весила ракета не смогла оторваться от земли.
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|2.7, Аноним (7), 21:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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вы не правы, у ноды что ни проект, на логотипе ракета нарисована. Это как бы говорит о стремительности исполнения и леквовесности в размерах исполняемых файлов джаваскрипта.
Вы когда-нибудь видели, чтобы джаваскрипт тормозил? Я нет.
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|3.42, Аноним (-), 23:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы когда-нибудь видели, чтобы джаваскрипт тормозил? Я нет.
Я пожелаю написать тебе flight control software на JS. А потом, чувак, ты как раз и будешь первым кто на этом полетит. Вот как раз и потестишь как оно там не тормозит. Кстати, на космической скорости лаг на полсекунды отправит тебя при приземлении на километры в сторону - и тебя будет ждать весьма интересный квест на Земле :)
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|1.5, village_coder (ok), 21:50, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> а Windows для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений.
А из линукса почту там запрещено читать?
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|2.10, Аноним (10), 22:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>> развлечений
А в Линуксе уже завезли ускорение видео для ютуба хотя бы? Нет, не для альфа-версии Wayland'а? Ну и всё.
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|3.18, mos87 (ok), 22:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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в линуксе ускорение видео мной использовалось еще для просмотра ЧМЮАР.. те 10 лет назад.
размораживайся скорее и худей.
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|3.51, Аноним (-), 23:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в Линуксе уже завезли ускорение видео для ютуба хотя бы?
Черт, какой же космический корабль без ютуба?!
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|3.61, Аноним (61), 23:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нет, не для альфа-версии Wayland'а?
Откуда такое массовое поверие, что аппаратный декодинг видео есть только в Wayland? Он есть и в X11. В Chrome/Chromium. Через VA-API. На всём, кроме NVIDIA, работает без дополнительной настройки. Для NVIDIA нужно настроить работу через враппер.
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|1.6, Агл (?), 21:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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а еще они ракеты запускают. Не удивлюсь что там пока еще рулят маргиналы вроде Шелдона сотоварищи.
и кстати, сотрудники spacex не устроили забастовку, как сотрудники фейсбука из-за своих политических вглядов?
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|2.35, Аноним (35), 22:54, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маск достаточно авторитарен (как Генри Форд в своё время), условия труда жёсткие, и всех недовольных сразу на улицу. Про это много писали, в том числе его бывшие сотрудники.
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|3.44, Аноним (-), 23:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Маск достаточно авторитарен (как Генри Форд в своё время), условия труда жёсткие,
> и всех недовольных сразу на улицу.
Man "конфликт интересов". И да, иногда имеет смысл и самому уйти на улицу, если интересы фирмы и человека перестали совпадать. При том нормальные люди по хорошему сами и отваливают. Это плавно и в режиме взаимного согласия. Если не скандалить, пойдут навстречу с таймингами и прочим. А если скандалить - тогда по законодательству.
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|1.8, Аноним (8), 21:58, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>примерно 35 человек
Интересно а сколько людей занимается у нас тем же под не имеющую аналогов архетиктуру, неизвестно на чем, для например Ангары?
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|Часть нити удалена модератором
|2.37, Аноним (37), 22:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если брать именно работников, а не начальство с прихлебателями цифры будут того же порядка.
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|2.46, Аноним (-), 23:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот оно что, роскосмос, значит, окопы копает в перерывах между строительством Ангары.
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|1.20, Аноним (20), 22:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нуу, не очень надёжно. Радиация, высокоэнергетические частицы, вот это вот всё. Хотя, если у них дублирование… Но всё равно, нынешние процессоры наверно быстро деградируют в таких условиях. 40 летние процессоры с огромным техпроцессом и сегодня норм для космоса, заодно проще охлаждать должно быть. А какие варианты ещё есть?
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|2.27, пох. (?), 22:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Нуу, не очень надёжно.
там речь о первой ступени - она отваливается вроде на 30 км, и сразу же отправляется обратно, так что в пределах общей ненадежности всей конструкции (ну япнется мимо баржи, в крайнем случае).
Впрочем, одноразовые солнечные батареи на dragon и прочие мелкие детали как бе намекают, что экономили вообще где только могли (и на лицензионной венде тоже сэкономили).
Задача, в конце-концов, переплюнуть по цене Рогозина - а у него очень солидная фора, включая возможность сделать цену вообще внеэкономической.
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|4.70, Аноним (70), 00:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почитайте, интересный тред:
Если хочется чего-то негативного, лучше почитайте varlamov.ru . Одуван хоть про существующие проблемы пишет. А тут какой-то клоун, которого 20 лет назад даже на Хруничева не взяли изливает желчь по вопросам к которым он не причастен и никогда не был.
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|3.71, Crazy Alex (ok), 00:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IMHO, чем лучше понимание ситуации - тем меньше попыток заложить десятикратную надёжность. Вплоть до того, что на каком-то уровне лучше иметь N-ный процент аварий (понятно, что небольшой), которые страховка покроет, чем постоянно платить за отсутствие аварий.
Вообще самый большой плюс Маска - в том, что он убивает у космоса ореол мистичности и эксклюзивности. Удешевить, упростить, ступени от нагара не отмывать даже... Глядишь, так и дойдёт до того, что о "космосе" никто не будет с придыханием говорить - а хотя бы так, как сейчас о нефтяных вышках. Ну бурят. Ну сложно, ну дорого. И хрен с ним.
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|3.86, Я не злопамятный (?), 01:28, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню эффективные подрядчики сували на Протоны вместо защищенных микросхем в керамическом корпусе их гражданские аналоги. ПОсле того как этих эффективных подрядчиков посадили ПРотоны падать перестали. Уже два года ни одной аварии.
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|2.32, antonimus (?), 22:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Радиация, высокоэнергетические частицы, вот это вот всё. Хотя, если у них дублирование…
Дублирование парафиновых свечей не спасает от высокой температуры. Все дубли превратятся в другое агрегатное состояние. Все 100500 дублей.
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|3.62, Аноним (62), 23:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Космонавты при такой температуре тоже, видите ли, превращаются в тыкву.
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|3.79, Michael Shigorin (ok), 01:02, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для некоторых систем может и спасти -- например, если время восстановления избыточности системы с параллельным выполнением на критичных участках управления почти* гарантированно меньше, чем интервал между "выбиванием" узлов.
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|4.81, antonimus (?), 01:13, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ВСЕ участки критичные.
Все узлы ОБЯЗАНЫ работать и КОНТРОЛИРОВАТЬ местоположение, скорость, направление.
четыре девятки.
Вы медленно газуете или это новое поколения человечества?
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|2.48, Аноним (-), 23:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 40 летние процессоры с огромным техпроцессом и сегодня норм для космоса
Это сильнее всего актуально для спутников и проч, которые атмосферой не защищены и годами на орбите без обслуживания болтаются. Вот там если что-то фатально сбойнет, спутник становится тыквой.
А так при влете частицы в проц бывают разные вещи. Бывают нефатальные upset, когда сбой проходит после ребута. Бывают случаи когда надо передернуть питание (тиристорный эффект). В хучшем случае последний может и чип спалить, если питалово мощное и его долго не снимали, так что возник локализованный перегрев.
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|2.49, Аноним (49), 23:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если там что-то и деградирует заменить серийный процессор ничего не стоит.
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|4.84, Аноним (70), 01:21, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прямо между сбросами ступней 🤗
А ты думал, для чего робота Федора на орбиту посылали?
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|1.21, Anton (??), 22:35, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> обычных двухъядерных процессоров
И что удивительного? Топовые камни для потребления же. У самого полуторогерцовый атлон с 2гб памяти. Более чем за глаза
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|3.63, Аноним (61), 23:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что там изучать? Есть видео на YouTube. У Бачило КПК на таком проце. Работает от двух батареек примерно год.
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|2.52, Аноним (52), 23:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикупаем 6 соток на Марсе. Одна проблема, там инет еще не завезли
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|2.54, Аноним (-), 23:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А саму ракету собрать не надо? И если да то как это выглядит? Я знаю несколько способов годных для условного гаража, но они слишком футуристичны.
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|2.58, Аноним (62), 23:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по описанию чипа скоро живые космические корабли перестанут быть фантастикой. WTF is "NPU"?
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|1.28, antonimus (?), 22:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А годами работающие решения на форте. Используют килобайты и килогерцы.
Патамушта в 70/80-х не было других устройств с радиационной защитой.
А в космосе таки да, она нужна.
Если собрались лететь дальше околоземной орбиты.
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|2.60, Аноним (62), 23:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си прекрасно живет на фигне с килобайтами. С килогерцами тоже можно, просто медленно. Но если этого достаточно - пуркуа бы и не па?
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|3.78, antonimus (?), 01:01, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Си прекрасно живет на фигне с килобайтами.
Жить и работать - это две большие разницы.
Но для форума лишний хайп - это таки па.
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|1.38, Аноним (38), 23:02, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Писали же еще Powerpc там еще есть, как раз где-то в районе микроконтроллеров
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|1.41, Аноним (41), 23:06, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А могли бы FreeBSD использовать. Тогда бы полетели сразу без отложения запуска.
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|2.64, Аноним (62), 23:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запускать FreeBSD на эмбедовке желающих нынче немного. Потому что есть некая разница между "отчаянный мазохист" и "инженер".
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|2.68, burjui (ok), 00:05, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они могли бы много чего использовать. Но не использовали, потому что незачем.
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|1.69, Аноним (69), 00:19, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Маску надо свой дистр запилить. Типа SpaceX-Linux. С его пробивными возможностями, это было бы интересно.
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|1.73, Аноним (73), 00:43, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раньше на FORTH писали, даже для атомных станций, вспомните книгу Семенова. Теперь вот Chrome который в любой момент упасть может, ну докатились
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|1.74, antonimus (?), 00:54, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Специфичное ПО для бортовых систем Falcon 9, симулятор ракеты, инструментарий для тестирования кода, управляющего полётом, коммуникационный код и ПО для анализа полёта с наземных систем разработано командой, которая включает примерно 35 человек.
Только один вопрос: какие функции в команде выполняют 34 человека? Одного менеджера хватит для всех задач.
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|1.82, antonimus (?), 01:20, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Перед фактическим запуском ПО и оборудование управления полётом проходит испытание в симуляторе, в котором моделируются различные условия полёта и внештатные ситуации.
Например, встреча с синими человечками и разбор полётов, кто, кому и сколько должен налить прозрачного топлива для последующего моделирования условий полета в симуляторе.
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|1.85, Timoteo Cirkla (ok), 01:24, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> а Windows для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений
Вот, спрашивается, нахрена? Они ж там наверняка не играют в ААА-игры.
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