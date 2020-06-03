SpaceX использует Linux и обычные x86-процессоры в Falcon 9

2.4 , пох. ( ? ), 21:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Программист на аде уже в аду, классно шкварчит. А на хрусте еще просто не успели - непременно, в следующей версии. Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто забыли об этом рассказать. 3.40 , Аноним ( - ), 23:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто

> забыли об этом рассказать. Судя по описанию системы им тупо не хотелось отвечать за дохлых космонавтов. Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил. А на пихоне трабла в том что статического анализа нет. А узнать о том что у тебя баг в runtime на комическом корабле... "уже не то".

4.83 , anonimous ( ? ), 01:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил. Проблема в том, что три копии программы с багом выдадут три одинаковых результата и все ок. Т.е. тушка все равно доверяется одной точке отказа. А от железных отказов это слегка спасает (при условии, что мажоритарная логика сама не сломается). Но вот вероятность отказа железа нынче несколько меньше, вероятности ошибок в коде. Или даже в логике заложенной в сам алгоритм. Например логику бобика 737 можно было хоть троировать, хоть десятирить и писать на расте+++, она бы все равно вогнала самолет в землю. 2.9 , Аноним ( - ), 22:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Насчёт Ады действительно странно. Вот что отладка и резервирование животворящие делают!

2.11 , Нонон ( ? ), 22:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А ничего что вторая часть предложения: >web-приложения на JavaScript, открываемого в Chromium Тебя это не смущает ни капельки? Или ты только видишь что православные плюсы использованы?

3.43 , заминированный тапок ( ok ), 23:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – и тут же приписка: но на случай сбоя имеется и кнопочная панель для управления космическим кораблём. :-D

4.50 , Аноним ( - ), 23:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Видимо Маск и его чуваки в курсе качества кода вебмакак, так что вот вам гламурная морда, но если она встрянет - там МК кнопки рулит, да еще дублированно поди, так что наиболее критичные вещи не отпадут.

2.23 , Anonymoustus ( ok ), 22:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ничего, жизнь заставит. :-)

3.33 , Аноним ( - ), 22:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Arian-V приветы любителям серебряных пуль передавал.

3.56 , Аноним ( 56 ), 23:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее то что наоборот...

2.24 , Аноним ( - ), 22:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > И никакого Rust, Ada и подобных... Достичь надежности можно многими способами. Один из которых тут и описан. На сях написана адская куча требовательного к надежности софта под жесткий реалтайм. И это просто держит на себе половину вашего глобуса, пока вебмакаки понтуются и набивают себе цену. А прогеры на ada между прочим угробили Arian-V. И это был самый дорогой баг в ПО в истории человечества.

3.53 , Фотошоп лучше ( ? ), 23:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства. А тысячу раз проверить код на плюсах - это, конечно, самый надёжный способ (да и единственный), потому что на он очень на большом проекте становится хрупким.

4.67 , Аноним ( - ), 00:04, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства. У маска его добро еще и многоразовым задумано. > на он очень на большом проекте становится хрупким. Очень большие проекты на чем угодно становятся хрупкими. Арифметика проста: больше кодов = больше багов.

