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SpaceX использует Linux и обычные x86-процессоры в Falcon 9

03.06.2020 21:28

Опубликована подборка информации о программном обеспечении, применяемом в ракете Falcon 9, основанная на отрывочных сведениях, упомянутых сотрудниками SpaceX в различных обсуждениях:

  • На бортовых системах Falcon 9 используется урезанный Linux и три дублирующие друг друга компьютера на базе обычных двухъядерных процессоров семейства x86. Применения специализированных чипов с особой радиационной защитой для компьютеров Falcon 9 не требуется, так как возвращаемая первая ступень не находится длительное время в открытом космосе и резервирования систем достаточно.

    Какой конкретно чип используется в Falcon 9 не сообщается, но использование типовых CPU обычная практика, например, на управляющий мультиплексор и демультиплексор (C&C MDM) Международной космической станции изначально был оснащён CPU Intel 80386SX 20 MHz, а в повседневной работе на МКС используется ноутбуки HP ZBook 15s с Debian Linux, Scientific Linux или Windows 10. Linux-системы применяются как удалённые терминалы к C&C MDM, а Windows для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений.

  • Управляющее полётом Falcon 9 ПО написано на C/C++ и запускается параллельно на каждом из трёх компьютеров. Три дублирующих компьютера необходимы для обеспечения должного уровня надёжности за счёт многократного резервирования. Результат каждого решения сравнивается с результатом, полученным на остальных компьютерах, и только при совпадении на всех трёх узлах команда принимается микроконтроллером, управляющим двигателями и решётчатыми рулями.

    Команда принимается микроконтроллером, если она поступила в трёх идентичных экземплярах, иначе выполняется последняя правильная инструкция. Если сбои чипа повторяются или команды перестали формироваться, то чип начинает игнорироваться и система работает на остальных компьютерах, в случае расхождения вычислений на которых применяется повторный запуск работы до совпадения результата. В случае выхода компьютеров из строя полёт успешно может быть завершён при наличии хотя бы одной системы, продолжающей работать.

  • Специфичное ПО для бортовых систем Falcon 9, симулятор ракеты, инструментарий для тестирования кода, управляющего полётом, коммуникационный код и ПО для анализа полёта с наземных систем разработано командой, которая включает примерно 35 человек.
  • Перед фактическим запуском ПО и оборудование управления полётом проходит испытание в симуляторе, в котором моделируются различные условия полёта и внештатные ситуации.
  • В доставляемом на орбиту пилотируемом космическом корабле Crew Dragon также используется Linux и полётное ПО на C++. Интерфейс, с которым работают космонавты, реализован на базе web-приложения на JavaScript, открываемого в Chromium. Управление производится через сенсорный экран, но на случай сбоя имеется и кнопочная панель для управления космическим кораблём.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Космическое агентство NASA переводит используемые на МКС ноутбуки на Linux
  3. OpenNews: Linux будет использован на беспилотном космическом аппарате, создаваемом для полёта на Луну
  4. OpenNews: NASA тестирует систему управления космическим кораблем на базе Linux
  5. OpenNews: В Центре управления индийской миссией на Марс использовался Red Hat Enterprise Linux
  6. OpenNews: Airbus и IBM подготовили интеллектуальный помощник для МКС, работающий под управлением Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53083-falcon9
Ключевые слова: falcon9, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:38, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    >Управляющее полётом ПО написано на C/C++

    И никакого Rust, Ada и подобных...

     
     
  • 2.4, пох. (?), 21:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Программист на аде уже в аду, классно шкварчит. А на хрусте еще просто не успели - непременно, в следующей версии.

    Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто забыли об этом рассказать.

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 23:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Больше изумляет полное отсутствие хоть пары модулей на пихоне. Наверное, нам просто
    > забыли об этом рассказать.

    Судя по описанию системы им тупо не хотелось отвечать за дохлых космонавтов. Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил.

    А на пихоне трабла в том что статического анализа нет. А узнать о том что у тебя баг в runtime на комическом корабле... "уже не то".

     
     
  • 4.83, anonimous (?), 01:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тройное резервирование + МК на последней линии вполне нормальное сочетание, имхо. Я бы ему свою тушку доверил.

    Проблема в том, что три копии программы с багом выдадут три одинаковых результата и все ок. Т.е. тушка все равно доверяется одной точке отказа. А от железных отказов это слегка спасает (при условии, что мажоритарная логика сама не сломается). Но вот вероятность отказа железа нынче несколько меньше, вероятности ошибок в коде. Или даже в логике заложенной в сам алгоритм. Например логику бобика 737 можно было хоть троировать, хоть десятирить и писать на расте+++, она бы все равно вогнала самолет в землю.

     
  • 2.9, Аноним (-), 22:00, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Насчёт Ады действительно странно. Вот что отладка и резервирование животворящие делают!
     
  • 2.11, Нонон (?), 22:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ничего что вторая часть предложения:

    >web-приложения на JavaScript, открываемого в Chromium

    Тебя это не смущает ни капельки? Или ты только видишь что православные плюсы использованы?

     
     
  • 3.43, заминированный тапок (ok), 23:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и тут же приписка:  но на случай сбоя имеется и кнопочная панель для управления космическим кораблём. :-D
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 23:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо Маск и его чуваки в курсе качества кода вебмакак, так что вот вам гламурная морда, но если она встрянет - там МК кнопки рулит, да еще дублированно поди, так что наиболее критичные вещи не отпадут.
     
  • 2.23, Anonymoustus (ok), 22:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего, жизнь заставит. :-)
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 22:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arian-V приветы любителям серебряных пуль передавал.
     
  • 3.56, Аноним (56), 23:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее то что наоборот...
     
  • 2.24, Аноним (-), 22:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И никакого Rust, Ada и подобных...

    Достичь надежности можно многими способами. Один из которых тут и описан. На сях написана адская куча требовательного к надежности софта под жесткий реалтайм. И это просто держит на себе половину вашего глобуса, пока вебмакаки понтуются и набивают себе цену.

    А прогеры на ada между прочим угробили Arian-V. И это был самый дорогой баг в ПО в истории человечества.

     
     
  • 3.53, Фотошоп лучше (?), 23:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства. А тысячу раз проверить код на плюсах - это, конечно, самый надёжный способ (да и единственный), потому что на он очень на большом проекте становится хрупким.
     
     
  • 4.67, Аноним (-), 00:04, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но только не тот софт, который должен сработать один раз в жизни устройства.

    У маска его добро еще и многоразовым задумано.

    > на он очень на большом проекте становится хрупким.

    Очень большие проекты на чем угодно становятся хрупкими. Арифметика проста: больше кодов = больше багов.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:41, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +49 +/
    мало кто знает, но в первых редакциях ПО для Falcon 9 было написано на javascript, но из-за того что node_modules дофига весила ракета не смогла оторваться от земли.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    вы не правы, у ноды что ни проект, на логотипе ракета нарисована. Это как бы говорит о стремительности исполнения и леквовесности в размерах исполняемых файлов джаваскрипта.

    Вы когда-нибудь видели, чтобы джаваскрипт тормозил? Я нет.

     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 22:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Жаваскрипт не тормозит, он солидно исполняется.
     
     
  • 4.19, mos87 (ok), 22:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачет
     
  • 3.13, Нонон (?), 22:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зануда
     
  • 3.42, Аноним (-), 23:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы когда-нибудь видели, чтобы джаваскрипт тормозил? Я нет.

    Я пожелаю написать тебе flight control software на JS. А потом, чувак, ты как раз и будешь первым кто на этом полетит. Вот как раз и потестишь как оно там не тормозит. Кстати, на космической скорости лаг на полсекунды отправит тебя при приземлении на километры в сторону - и тебя будет ждать весьма интересный квест на Земле :)

     

  • 1.5, village_coder (ok), 21:50, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> а Windows для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений.

    А из линукса почту там запрещено читать?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >> развлечений

    А в Линуксе уже завезли ускорение видео для ютуба хотя бы? Нет, не для альфа-версии Wayland'а? Ну и всё.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Завезли, mpv + youtube-dl.
     
  • 3.18, mos87 (ok), 22:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    в линуксе ускорение видео мной использовалось еще для просмотра ЧМЮАР.. те 10 лет назад.

    размораживайся скорее и худей.

     
  • 3.45, заминированный тапок (ok), 23:12, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для опенета завезли, чтобы твои жирные комменты читать
    а то без хардверной поддержки корыто не справляется
     
  • 3.51, Аноним (-), 23:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в Линуксе уже завезли ускорение видео для ютуба хотя бы?

    Черт, какой же космический корабль без ютуба?!

     
  • 3.61, Аноним (61), 23:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет, не для альфа-версии Wayland'а?

    Откуда такое массовое поверие, что аппаратный декодинг видео есть только в Wayland? Он есть и в X11. В Chrome/Chromium. Через VA-API. На всём, кроме NVIDIA, работает без дополнительной настройки. Для NVIDIA нужно настроить работу через враппер.

     

  • 1.6, Агл (?), 21:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а еще они ракеты запускают. Не удивлюсь что там пока еще рулят маргиналы вроде Шелдона сотоварищи.
    и кстати, сотрудники spacex не устроили забастовку, как сотрудники фейсбука из-за своих политических вглядов?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 22:54, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маск достаточно авторитарен (как Генри Форд в своё время), условия труда жёсткие, и всех недовольных сразу на улицу. Про это много писали, в том числе его бывшие сотрудники.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 23:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Маск достаточно авторитарен (как Генри Форд в своё время), условия труда жёсткие,
    > и всех недовольных сразу на улицу.

    Man "конфликт интересов". И да, иногда имеет смысл и самому уйти на улицу, если интересы фирмы и человека перестали совпадать. При том нормальные люди по хорошему сами и отваливают. Это плавно и в режиме взаимного согласия. Если не скандалить, пойдут навстречу с таймингами и прочим. А если скандалить - тогда по законодательству.

     

  • 1.8, Аноним (8), 21:58, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >примерно 35 человек

    Интересно а сколько людей занимается у нас тем же под не имеющую аналогов архетиктуру, неизвестно на чем, для например Ангары?

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.17, mos87 (ok), 22:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДЕВЕЛОПЕРС ДЕВЕЛОПЕРС ДЕВЕЛОПЕРС
     
  • 2.37, Аноним (37), 22:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если брать именно работников, а не начальство с прихлебателями цифры будут того же порядка.
     

  • 1.16, mos87 (ok), 22:27, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    куда этому укурку до сумрачных гениев, у которых скоро ядерные межгалактические ракеты на эльбрусах полетят на альдебаран... под управлением АльтВиндовс)))

    ЗЫ https://pbs.twimg.com/media/EZlnGtWXQAI80YF.jpg

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 23:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно что, роскосмос, значит, окопы копает в перерывах между строительством Ангары.
     
     
  • 3.75, Michael Shigorin (ok), 00:57, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну из Рогозина и "мпх медиа" хотя бы понятно, кто делом занимается, а по кому виселица соскучилась.
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нуу, не очень надёжно. Радиация, высокоэнергетические частицы, вот это вот всё. Хотя, если у них дублирование… Но всё равно, нынешние процессоры наверно быстро деградируют в таких условиях. 40 летние процессоры с огромным техпроцессом и сегодня норм для космоса, заодно проще охлаждать должно быть. А какие варианты ещё есть?
     
     
  • 2.25, Аноним (8), 22:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нанопневмоника
     
  • 2.27, пох. (?), 22:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Нуу, не очень надёжно.

    там речь о первой ступени - она отваливается вроде на 30 км, и сразу же отправляется обратно, так что в пределах общей ненадежности всей конструкции (ну япнется мимо баржи, в крайнем случае).
    Впрочем, одноразовые солнечные батареи на dragon и прочие мелкие детали как бе намекают, что экономили вообще где только могли (и на лицензионной венде тоже сэкономили).

    Задача, в конце-концов, переплюнуть по цене Рогозина - а у него очень солидная фора, включая возможность сделать цену вообще внеэкономической.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 22:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почитайте, интересный тред:
    https://tjournal.ru/internet/174517-tred-o-problemah-rossiyskoy-kosmicheskoy-s
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 00:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почитайте, интересный тред:

    Если хочется чего-то негативного, лучше почитайте varlamov.ru . Одуван хоть про существующие проблемы пишет. А тут какой-то клоун, которого 20 лет назад даже на Хруничева не взяли изливает желчь по вопросам к которым он не причастен и никогда не был.

     
  • 3.71, Crazy Alex (ok), 00:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IMHO, чем лучше понимание ситуации - тем меньше попыток заложить десятикратную надёжность. Вплоть до того, что на каком-то уровне лучше иметь N-ный процент аварий (понятно, что небольшой), которые страховка покроет, чем постоянно платить за отсутствие аварий.

    Вообще самый большой плюс Маска - в том, что он убивает у космоса ореол мистичности и эксклюзивности. Удешевить, упростить, ступени от нагара не отмывать даже... Глядишь, так и дойдёт до того, что о "космосе" никто не будет с придыханием говорить - а хотя бы так, как сейчас о нефтяных вышках. Ну бурят. Ну сложно, ну дорого. И хрен с ним.

     
     
  • 4.77, Michael Shigorin (ok), 01:00, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле тоже с полным непониманием предметной области?
     
     
  • 5.87, Timoteo Cirkla (ok), 01:29, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да, куда уж команде инженеров SpaceX до вac.
     
  • 3.86, Я не злопамятный (?), 01:28, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню эффективные подрядчики сували на Протоны вместо защищенных микросхем в керамическом корпусе их гражданские аналоги. ПОсле того как этих эффективных подрядчиков посадили ПРотоны падать перестали. Уже два года ни одной аварии.
     
     
  • 4.88, Timoteo Cirkla (ok), 01:30, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там как бы написано, где и по какой причине x86-процессоры.
     
  • 2.32, antonimus (?), 22:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Радиация, высокоэнергетические частицы, вот это вот всё. Хотя, если у них дублирование…

    Дублирование парафиновых свечей не спасает от высокой температуры. Все дубли превратятся в другое агрегатное состояние. Все 100500 дублей.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 23:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Космонавты при такой температуре тоже, видите ли, превращаются в тыкву.
     
     
  • 4.80, antonimus (?), 01:03, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендуют использовать дублирование.
     
  • 3.79, Michael Shigorin (ok), 01:02, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для некоторых систем может и спасти -- например, если время восстановления избыточности системы с параллельным выполнением на критичных участках управления почти* гарантированно меньше, чем интервал между "выбиванием" узлов.
     
     
  • 4.81, antonimus (?), 01:13, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВСЕ участки критичные.
    Все узлы ОБЯЗАНЫ работать и КОНТРОЛИРОВАТЬ местоположение, скорость, направление.
    четыре девятки.
    Вы медленно газуете или это новое поколения человечества?
     
  • 2.48, Аноним (-), 23:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 40 летние процессоры с огромным техпроцессом и сегодня норм для космоса

    Это сильнее всего актуально для спутников и проч, которые атмосферой не защищены и годами на орбите без обслуживания болтаются. Вот там если что-то фатально сбойнет, спутник становится тыквой.

    А так при влете частицы в проц бывают разные вещи. Бывают нефатальные upset, когда сбой проходит после ребута. Бывают случаи когда надо передернуть питание (тиристорный эффект). В хучшем случае последний может и чип спалить, если питалово мощное и его долго не снимали, так что возник локализованный перегрев.

     
  • 2.49, Аноним (49), 23:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если там что-то и деградирует заменить серийный процессор ничего не стоит.
     
     
  • 3.59, Фотошоп лучше (?), 23:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо между сбросами ступней 🤗
     
     
  • 4.84, Аноним (70), 01:21, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прямо между сбросами ступней 🤗

    А ты думал, для чего робота Федора на орбиту посылали?

     

  • 1.21, Anton (??), 22:35, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обычных двухъядерных процессоров

    И что удивительного? Топовые камни для потребления же. У самого полуторогерцовый атлон с 2гб памяти. Более чем за глаза

     
     
  • 2.36, antonimus (?), 22:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто поизучай, что такое i80186

    https://books.google.com.ua/books?id=IUMCAAAAIAAJ&pg=PA147&lpg=PA147&dq=80186+

     
     
  • 3.63, Аноним (61), 23:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там изучать? Есть видео на YouTube. У Бачило КПК на таком проце. Работает от двух батареек примерно год.
     

  • 1.22, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:38, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Может доживем, когда код откроют и можно будет собрать из исходников ПО для своей ракеты и свалить
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 23:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикупаем 6 соток на Марсе. Одна проблема, там инет еще не завезли
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 23:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IPFS же, ну?
     
  • 2.54, Аноним (-), 23:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А саму ракету собрать не надо? И если да то как это выглядит? Я знаю несколько способов годных для условного гаража, но они слишком футуристичны.
     
  • 2.57, antonimus (?), 23:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда?
     

  • 1.26, Аноним (30), 22:46, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати, кому интересно про FSD чип в Теслах:
    - https://en.wikichip.org/wiki/tesla_(car_company)/fsd_chip
    - https://www.youtube.com/watch?v=tlThdr3O5Qo
     
     
  • 2.58, Аноним (62), 23:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию чипа скоро живые космические корабли перестанут быть фантастикой. WTF is "NPU"?
     

  • 1.28, antonimus (?), 22:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А годами работающие решения на форте. Используют килобайты и килогерцы.
    Патамушта в 70/80-х не было других устройств с радиационной защитой.
    А в космосе таки да, она нужна.
    Если собрались лететь дальше околоземной орбиты.
     
     
  • 2.60, Аноним (62), 23:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Си прекрасно живет на фигне с килобайтами. С килогерцами тоже можно, просто медленно. Но если этого достаточно - пуркуа бы и не па?
     
     
  • 3.78, antonimus (?), 01:01, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Си прекрасно живет на фигне с килобайтами.

    Жить и работать - это две большие разницы.

    Но для форума лишний хайп - это таки па.

     

  • 1.29, Аноним (49), 22:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очередной наброс что на 100% многоразовых ракет использует линукс?
     
     
  • 2.34, antonimus (?), 22:54, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это просто очередной наброс.
     
  • 2.76, antonimus (?), 00:58, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многоразовых ракет не существует. Инфа 100%.
    Гуглить  "ракета многоразовая".
     

  • 1.31, Аноним (31), 22:51, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    sed 's/The trampoline/Linux/' is working
     
  • 1.38, Аноним (38), 23:02, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писали же еще Powerpc там еще есть, как раз где-то в районе микроконтроллеров
     
  • 1.39, srgazh (?), 23:02, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я видел там Экран с Windows 10))))
     
  • 1.41, Аноним (41), 23:06, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли бы FreeBSD использовать. Тогда бы полетели сразу без отложения запуска.
     
     
  • 2.47, antonimus (?), 23:19, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, сразу отложили бы в спуск.
     
  • 2.64, Аноним (62), 23:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запускать FreeBSD на эмбедовке желающих нынче немного. Потому что есть некая разница между "отчаянный мазохист" и "инженер".
     
  • 2.68, burjui (ok), 00:05, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они могли бы много чего использовать. Но не использовали, потому что незачем.
     

  • 1.66, Аноним (52), 00:00, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А был бы роллинг дистр, пришлось бы за полёт пару раз апгрейд сделать
     
  • 1.69, Аноним (69), 00:19, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Маску надо свой дистр запилить. Типа SpaceX-Linux.  С его пробивными возможностями, это было бы интересно.
     
  • 1.73, Аноним (73), 00:43, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше на FORTH писали, даже для атомных станций, вспомните книгу Семенова. Теперь вот Chrome который в любой момент упасть может, ну докатились
     
  • 1.74, antonimus (?), 00:54, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Специфичное ПО для бортовых систем Falcon 9, симулятор ракеты, инструментарий для тестирования кода, управляющего полётом, коммуникационный код и ПО для анализа полёта с наземных систем разработано командой, которая включает примерно 35 человек.

    Только один вопрос: какие функции в команде выполняют 34 человека? Одного менеджера хватит для всех задач.

     
  • 1.82, antonimus (?), 01:20, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Перед фактическим запуском ПО и оборудование управления полётом проходит испытание в симуляторе, в котором моделируются различные условия полёта и внештатные ситуации.

    Например, встреча с синими человечками и разбор полётов, кто, кому и сколько должен налить прозрачного топлива для последующего моделирования условий полета в симуляторе.

     
  • 1.85, Timoteo Cirkla (ok), 01:24, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а Windows для чтения электронной почты, просмотра Web и развлечений

    Вот, спрашивается, нахрена? Они ж там наверняка не играют в ААА-игры.

     
  • 1.89, antonimus (?), 01:32, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    This content is not available in your country.
     

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