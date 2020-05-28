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Выпуск распределённой СУБД TiDB 4.0

28.05.2020 12:59

Доступен релиз распределённой СУБД TiDB 4.0, развиваемой под впечатлением от технологий Google Spanner и F1. TiDB относится к категории гибридных систем HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing), способных как обеспечивать выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), так и выполнять обработку аналитических запросов. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенности TiDB:

  • Поддержка SQL и предоставление клиентского интерфейса, совместимого с протоколом MySQL, что упрощает адаптацию для TiDB существующих приложений, написанных для MySQL, а также позволяет задействовать распространённые клиентские библиотеки. Кроме протокола MySQL для обращения к СУБД можно использовать API на базе JSON и коннектор для Spark.
  • Из возможностей SQL поддерживаются индексы, агрегатные функции, выражения GROUP BY, ORDER BY, DISTINCT, слияния (LEFT JOIN / RIGHT JOIN / CROSS JOIN), представления, оконные функции и подзапросы. Предоставляемых возможностей достаточно для организации работы с TiDB таких web-приложений, как PhpMyAdmin, Gogs и Wordpress;
  • Возможность горизонтального масштабирования и обеспечения отказоустойчивости: размер хранилища и вычислительную мощность можно наращивать простым подключением новых узлов. Данные распределяются по узлам с избыточностью, позволяющей продолжить работу в случае сбоя отдельных узлов. Сбои обрабатываются автоматически.
  • Система гарантирует непротиворечивость и для клиентского ПО выглядит как одна большая СУБД, несмотря на то, что фактически для выполнения транзакции привлекаются данные со множества узлов.
  • Для физического хранения данных на узлах могут применяться разные бэкенды, например, локальные движки хранения GoLevelDB и BoltDB или собственные движки распределённого хранилища TiKV и TiFlash. TiKV хранит данные в разрезе строк в формате ключ/значение и является более оптимальным для задач обработки транзакций (OLTP). TiFlash хранит данные в привязке к столбцам и позволяет добиться более высокой производительности при решении аналитических задач (OLAP).
  • Возможность асинхронного изменения схемы хранения, позволяющая на лету добавлять столбцы и индексы без остановки обработки текущих операций.



В новом выпуске:

  • По умолчанию включён распределённый сборщик мусора Green GC, позволяющий существенно повысить скорость сборки мусора в крупных кластерах и повысить стабильность работы;
  • Добавлена поддержка больших транзакций, размер которых ограничены практически размером физической памяти. Ограничение размера одной транзакции увеличено со 100 МБ до 10ГБ;
  • Добавлена поддержка команд BACKUP и RESTORE для резервного копирования;
  • Добавлена возможность установки блокировки на таблицы;
  • Добавлен совместимый с MySQL механизм изоляции транзакций на уровне чтения (READ COMMITTED);
  • В команду "ADMIN SHOW DDL JOBS" добавлена поддержка выражений LIKE и WHERE;
  • Добавлен параметр oom-use-tmp-storage, позволяющий использовать временные файлы для кэширования промежуточных результатов в условиях нехватки оперативной памяти;
  • Добавлено ключевое слово Random для присвоения атрибутам случайных значений;
  • В команде LOAD DATA появилась возможность использования шестнадцатеричных и двоичных выражений;
  • Добавлено 15 параметров для управления поведением оптимизатора;
  • Добавлены средства для диагностики производительности SQL-запросов. Добавлен лог медленных запросов, доступный через системные таблицы SLOW_QUERY / CLUSTER_SLOW_QUERY;
  • Добавлена поддержка функций для работы с последовательностями;
  • Добавлена возможность динамического изменения параметров конфигурации, читаемых из PD (Placement Driver, сервер управления кластером). Добавлена возможность использования выражения "SET CONFIG" для изменения настроек узлов PD/TiKV.
  • Добавлена настройка max-server-connections для ограничения максимального числа одновременных соединений к серверу (по умолчанию 4096);
  • Увеличена производительность в ситуациях, когда запрошенные столбцы полностью покрываются индексами;
  • Добавлена оптимизация запросов на основе слияния индексов;
  • Повышена производительность операций с диапазонами значений;
  • Снижена нагрузка на CPU за счёт кэширования результатов обращения к индексам и отсеивания дубликатов;
  • Добавлена поддержка нового формата хранения строк, позволяющего увеличить производительность таблиц с большим числом столбцов;
  • В функции GROUP_CONCAT появилась поддержка выражения "ORDER BY";
  • Добавлена возможность извлечения данных из лога TiFlash через SQL;
  • В команде "RECOVER TABLE реализована поддержка восстановления обрезанных таблиц;
  • Добавлена системная таблица DDLJobs для запроса деталей о выполнении работ DDL;
  • Добавлена возможность применения команды SHOW CONFIG для показа настроек PD и TiKV;
  • Включён по умолчанию кэш сопроцессора;
  • Число сопрограмм (goroutine) в фазе повторных попыток коммита теперь может контролироваться при помощи настройки committer-concurrency;
  • Добавлена возможность отображения регионов раздела таблиц (table partition);
  • В tidb-server добавлена возможность ограничения размера временного хранилища;
  • Добавлена поддержка операций "insert into tbl_name partition(partition_name_list)" и "replace into tbl_name partition(partition_name_list)";
  • В используемом для секционирования (партицирования) хэше добавлена поддержка фильтрации по признаку "is null";
  • Для секционированных таблиц добавлена поддержка операций проверки, чистки и восстановления индексов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pingcap/tid...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
  3. OpenNews: Выпуск СУБД TimescaleDB 1.7
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0
  6. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53045-tidb
Ключевые слова: tidb, database, mysql
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:52, 28/05/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот бы MySQL кто-то переписал на Golang была бы хоть польза, а тут непонятно можно на него преейти или нет и чем это грозит.
     
     
  • 3, brzm (ok), 14:16, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "MySQL переписали на Go"? Сделали полностью другую базу со 100% совместимостью с MySQL? Зачем?
     
  • 4, Богдан Помазан (?), 14:20, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно переписали уже, называется TiDB
     

  • 2, Аноним (2), 13:57, 28/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Где б еще со всем этим поработать, если мигрировать в Мск с Питером впадлу, удалёнка с таймтрекером - такая себе версия цифрового рабства, а в твоей провинции дай бог если на местных галерах про брокеры очередей слышали))) либо фуллстак на постгре, либо фуллстак на оракле)
     
  • 5, Аноним (5), 14:26, 28/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Новая смузи СУБД... которая по счету? MS, Oracle, IBM, SAP напряглись?
     
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