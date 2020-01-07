Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0

После пяти лет разработки доступен для тестирования второй кандидат в релизы библиотеки libmdbx (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базой данных класса ключ-значение. Текущая версия (0.5) является техническим релизом, отмечает завершение каких-либо доработок и переход к фазе публичного финального тестирования и стабилизации, с последующем формированием первого полноценного релиза библиотеки. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. Библиотека MDBX является существенно переработанным ответвлением от LMDB - транзакционной встраиваемой СУБД класса «ключ-значение» на основе дерева B+ без упреждающей журнализации, которая позволяет многопоточным процессам конкурентно и эффективно работать с локально-разделяемой (не сетевой) БД. В свою очередь MDBX быстрее и надёжнее LMDB, и при этом сохраняет все ключевые возможности своего прародителя, такие как ACID и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU. Самые важные отличия MDBX, относительно LMDB: Принципиально больше внимания уделяется качеству кода, тестированию и автоматическим проверкам.

Существенно больше контроля во время работы, начиная от проверки параметров, до внутреннего аудита структур базы данных.

Авто-компактификация и автоматическое управление размером БД.

Единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок.

Оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

Поддержка ключей вдвое большей блины и выбираемый пользователем размер страницы БД. Выпущенный кандидат в релизы libmdbx является результатом принятого в августе 2019 решения о разделении проектов MDBX и MithrilDB. При этом в libmdbx было решено устранить (рациональный) максимум технического долга и стабилизировать библиотеку. По факту в обозначенном направлении сделано в 2-3 раза больше, чем оценивалось и планировалось исходно: Реализована поддержка macOS и платформ «второго эшелона»: FreeBSD, Solaris, DragonFly BSD, OpenBSD, NetBSD. Поддержка AIX и HP-UX может быть добавлена при необходимости.

Проведена санация кода при помощи Undefined Behavior Sanitizer и Address Sanitizer, устранены все предупреждения при сборке с "-Wpedantic", все предупреждения Coverity Static Analyzer и т.д.

Актуализация описания API.

Слияние (амальгамация) исходного кода для удобства встраивания.

Поддержка CMake.

Поддержка вложенных транзакций.

Использование bootid для определения факта перезагрузки ОС (грязной остановки БД).

Сквозной подсчёт обновлённых/старых страниц и расширенная информация о транзакциях.

Опция MDBX_ACCEDE для подключения к уже открытой БД в совместимом режиме.

Использование OFD-блокировок при их доступности.

Горячее резервное копирование в pipe.

Специализированный оптимизированный алгоритм внутренней сортировки (до 2-3 раз быстрее "qsort()" и до 30% быстрее "std::sort()").

Увеличена максимальная длина ключа.

Автоматическое управление read ahead (стратегией кэширования файла БД в памяти).

Более агрессивная и быстрая авто-компактификация.

Более оптимальная стратегия слияния страниц B+ дерева.

Контроль нелокальных файловых систем (NFS, Samba и т.п.) для предотвращения повреждения БД при неверном использовании.

Расширен набор тестов. Разработка «следующей» версии libmdbx будет продолжена в рамках отдельного проекта MithrilDB, в том время как вектор разработки «текущей» версии MDBX направлен на заморозку набора возможностей и стабилизацию. Такое решение принято по трём причинам: Полная несовместимость: для реализации всех запланированных возможностей в MithrilDB требуется другой (несовместимый) формат файлов БД и другое (несовместимое) API.

Новый исходный код: для исходного кода MithrilDB обеспечена лицензионная независимость от LMDB, а сам проект планируется опубликовать под другой лицензией (одобренной OSI лицензией Apache 2.0, а не OpenLDAP Public License).

Разделение позволяет избежать потенциальную путаницу, внести больше определённости и обеспечить независимость пути развития проектов. MithrilDB как и MDBX, также основывается на дереве B+ и также будет отличатся предельно высокой производительностью, при этом устраняя ряд принципиальных недостатков MDBX и LMDB. В частности, будет ликвидирована проблема «долгих чтений», проявляющаяся как «распухание» БД из-за того, что переработка мусора блокируется долгим читающими транзакциями. Среди новых возможностей MithrilDB следует отметить: Поддержка размещения БД на нескольких разнородных носителях: HDD, SSD и энергонезависимой памяти.

Оптимальные стратегии для «ценных» и «малоценных», для «горячих», «теплых» и «холодных» данных.

Использование Merkle tree для контроля целостности БД.

Опциональное использование WAL и существенно более высокая производительно в сценариях с интенсивной записью и гарантиями на целостность данных.

Ленивая догоняющая фиксация данных на дисках.



