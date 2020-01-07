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Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0

07.01.2020 16:31

После пяти лет разработки доступен для тестирования второй кандидат в релизы библиотеки libmdbx (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базой данных класса ключ-значение. Текущая версия (0.5) является техническим релизом, отмечает завершение каких-либо доработок и переход к фазе публичного финального тестирования и стабилизации, с последующем формированием первого полноценного релиза библиотеки. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License.

Библиотека MDBX является существенно переработанным ответвлением от LMDB - транзакционной встраиваемой СУБД класса «ключ-значение» на основе дерева B+ без упреждающей журнализации, которая позволяет многопоточным процессам конкурентно и эффективно работать с локально-разделяемой (не сетевой) БД. В свою очередь MDBX быстрее и надёжнее LMDB, и при этом сохраняет все ключевые возможности своего прародителя, такие как ACID и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU.

Самые важные отличия MDBX, относительно LMDB:

  • Принципиально больше внимания уделяется качеству кода, тестированию и автоматическим проверкам.
  • Существенно больше контроля во время работы, начиная от проверки параметров, до внутреннего аудита структур базы данных.
  • Авто-компактификация и автоматическое управление размером БД.
  • Единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок.
  • Оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).
  • Поддержка ключей вдвое большей блины и выбираемый пользователем размер страницы БД.

Выпущенный кандидат в релизы libmdbx является результатом принятого в августе 2019 решения о разделении проектов MDBX и MithrilDB. При этом в libmdbx было решено устранить (рациональный) максимум технического долга и стабилизировать библиотеку. По факту в обозначенном направлении сделано в 2-3 раза больше, чем оценивалось и планировалось исходно:

  • Реализована поддержка macOS и платформ «второго эшелона»: FreeBSD, Solaris, DragonFly BSD, OpenBSD, NetBSD. Поддержка AIX и HP-UX может быть добавлена при необходимости.
  • Проведена санация кода при помощи Undefined Behavior Sanitizer и Address Sanitizer, устранены все предупреждения при сборке с "-Wpedantic", все предупреждения Coverity Static Analyzer и т.д.
  • Актуализация описания API.
  • Слияние (амальгамация) исходного кода для удобства встраивания.
  • Поддержка CMake.
  • Поддержка вложенных транзакций.
  • Использование bootid для определения факта перезагрузки ОС (грязной остановки БД).
  • Сквозной подсчёт обновлённых/старых страниц и расширенная информация о транзакциях.
  • Опция MDBX_ACCEDE для подключения к уже открытой БД в совместимом режиме.
  • Использование OFD-блокировок при их доступности.
  • Горячее резервное копирование в pipe.
  • Специализированный оптимизированный алгоритм внутренней сортировки (до 2-3 раз быстрее "qsort()" и до 30% быстрее "std::sort()").
  • Увеличена максимальная длина ключа.
  • Автоматическое управление read ahead (стратегией кэширования файла БД в памяти).
  • Более агрессивная и быстрая авто-компактификация.
  • Более оптимальная стратегия слияния страниц B+ дерева.
  • Контроль нелокальных файловых систем (NFS, Samba и т.п.) для предотвращения повреждения БД при неверном использовании.
  • Расширен набор тестов.

Разработка «следующей» версии libmdbx будет продолжена в рамках отдельного проекта MithrilDB, в том время как вектор разработки «текущей» версии MDBX направлен на заморозку набора возможностей и стабилизацию. Такое решение принято по трём причинам:

  • Полная несовместимость: для реализации всех запланированных возможностей в MithrilDB требуется другой (несовместимый) формат файлов БД и другое (несовместимое) API.
  • Новый исходный код: для исходного кода MithrilDB обеспечена лицензионная независимость от LMDB, а сам проект планируется опубликовать под другой лицензией (одобренной OSI лицензией Apache 2.0, а не OpenLDAP Public License).
  • Разделение позволяет избежать потенциальную путаницу, внести больше определённости и обеспечить независимость пути развития проектов.

MithrilDB как и MDBX, также основывается на дереве B+ и также будет отличатся предельно высокой производительностью, при этом устраняя ряд принципиальных недостатков MDBX и LMDB. В частности, будет ликвидирована проблема «долгих чтений», проявляющаяся как «распухание» БД из-за того, что переработка мусора блокируется долгим читающими транзакциями. Среди новых возможностей MithrilDB следует отметить:

  • Поддержка размещения БД на нескольких разнородных носителях: HDD, SSD и энергонезависимой памяти.
  • Оптимальные стратегии для «ценных» и «малоценных», для «горячих», «теплых» и «холодных» данных.
  • Использование Merkle tree для контроля целостности БД.
  • Опциональное использование WAL и существенно более высокая производительно в сценариях с интенсивной записью и гарантиями на целостность данных.
  • Ленивая догоняющая фиксация данных на дисках.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-yuriev/...)
  2. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  3. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки хэш-функций Fast Positive Hash 2.0.1
  5. OpenNews: Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9
  6. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
Автор новости: erthink
Тип: Программы
Ключевые слова: libmdbx, lmdb
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Обсуждение (5) RSS
  • 2, user90 (?), 19:09, 07/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Матан кокой-то. И не холиварно! Скушшо, а такие новости и без вас (наверно) на fossies будут.
     
  • 3, Аноним (3), 19:11, 07/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как раз недавно пригодилась нативная альтернатива mapdb. Попробую
     
     
  • 4, Аноним (3), 19:15, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алсо если кто-то уже использует, как оно для совсем маленьких датасетов?
     

  • 5, Аноним (5), 19:17, 07/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это как Berkeley DB?
     

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