Решено с 2035 года приостановить синхронизацию мировых атомных часов с астрономическим временем

На Генеральной конференции по мерам и весам принято решение как минимум начиная с 2035 года приостановить периодическую синхронизацию эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли. Из-за неоднородности вращения Земли астрономические часы немного отстают от эталонных и для синхронизации точного времени начиная c 1972 года атомарные часы раз в несколько лет приостанавливались на одну секунду, как только разница между эталонным и астрономическим временем достигала 0.9 секунд (последняя подобная корректировка была 8 лет назад). С 2035 года синхронизация будет прекращена и разница между мировым координированным временем (UTC) и астрономическим временем (UT1, среднее солнечное время) будет накапливаться. Вопрос прекращения добавления лишней секунды обсуждался в Международном бюро мер и весов с 2005 года, но решение постоянно откладывалось. В долгосрочной перспективе вращение движения Земли постепенно замедляется из-за влияния притяжения Луны и интервалы между проведением синхронизации со временем уменьшаются, например, при сохранении динамики через 2000 лет новую секунду пришлось бы добавлять каждый месяц. При этом отклонения параметров вращения Земли носят случайный характер и последние несколько лет динамика изменилась и встал вопрос необходимости не добавления, а вычитания лишней секунды. В качестве альтернативы посекундной синхронизации рассматривается возможность проведения синхронизации при накоплении изменений на 1 минуту или 1 час, что потребует корректировки времени раз в несколько веков. Окончательное решение о методе дальнейшей синхронизации планируется принять до 2026 года. Решение о приостановке посекундной синхронизации обусловлено многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем, что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда. В 2012 году подобная синхронизация привела к массовым сбоям на серверных системах, в которых была настроена синхронизация точного времени по протоколу NTP. Из-за неготовности обработать появление лишней секунды некоторые системы зацикливались и начинали потреблять излишние ресурсы CPU. При следующей синхронизации, которая произошла в 2015 году, казалось, что печальный прошлый опыт учтён, но в ядре Linux в процессе предварительных тестов была найдена ошибка (исправлена до синхронизации), приводившая к срабатыванию некоторых таймеров на секунду раньше намеченного срока. Так как большинство публичных NTP-серверов продолжают отдают лишнюю секунду как есть, без её размытия на серию интервалов, каждая синхронизация эталонных часов воспринимается как непредсказуемый аврал (за время с момента прошлой синхронизации успевают забыть о проблеме и внедрить код, не учитывающий рассматриваемую особенность). Проблемы также возникают в финансовых и промышленных системах, в которых требуется точный учёт времени рабочих процессов. Примечательно, что ошибки связанные с лишней секундой всплывают не только в момент синхронизации, но и в другое время, например, ошибка в коде корректировки появления лишней секунды в GPSD привела в октябре 2021 года к смещению времени на 1024 недели. Трудно предположить к каким аномалиям может привести не добавление, а вычитание секунды. Интересно, что у прекращения синхронизации есть о обратная сторона, которая может повлиять на работу систем, рассчитанных на одинаковость часов UTC и UT1. Проблемы могут возникнуть в астрономических (например, при настройке телескопов) и спутниковых системах. Например, против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России, которые предложили сдвинуть приостановку на 2040 год, так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы GLONASS. Система GLONASS изначально спроектирована с учётом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют.



