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Решено с 2035 года приостановить синхронизацию мировых атомных часов с астрономическим временем

21.11.2022 09:46

На Генеральной конференции по мерам и весам принято решение как минимум начиная с 2035 года приостановить периодическую синхронизацию эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли. Из-за неоднородности вращения Земли астрономические часы немного отстают от эталонных и для синхронизации точного времени начиная c 1972 года атомарные часы раз в несколько лет приостанавливались на одну секунду, как только разница между эталонным и астрономическим временем достигала 0.9 секунд (последняя подобная корректировка была 8 лет назад). С 2035 года синхронизация будет прекращена и разница между мировым координированным временем (UTC) и астрономическим временем (UT1, среднее солнечное время) будет накапливаться.

Вопрос прекращения добавления лишней секунды обсуждался в Международном бюро мер и весов с 2005 года, но решение постоянно откладывалось. В долгосрочной перспективе вращение движения Земли постепенно замедляется из-за влияния притяжения Луны и интервалы между проведением синхронизации со временем уменьшаются, например, при сохранении динамики через 2000 лет новую секунду пришлось бы добавлять каждый месяц. При этом отклонения параметров вращения Земли носят случайный характер и последние несколько лет динамика изменилась и встал вопрос необходимости не добавления, а вычитания лишней секунды.

В качестве альтернативы посекундной синхронизации рассматривается возможность проведения синхронизации при накоплении изменений на 1 минуту или 1 час, что потребует корректировки времени раз в несколько веков. Окончательное решение о методе дальнейшей синхронизации планируется принять до 2026 года.

Решение о приостановке посекундной синхронизации обусловлено многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем, что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда. В 2012 году подобная синхронизация привела к массовым сбоям на серверных системах, в которых была настроена синхронизация точного времени по протоколу NTP. Из-за неготовности обработать появление лишней секунды некоторые системы зацикливались и начинали потреблять излишние ресурсы CPU. При следующей синхронизации, которая произошла в 2015 году, казалось, что печальный прошлый опыт учтён, но в ядре Linux в процессе предварительных тестов была найдена ошибка (исправлена до синхронизации), приводившая к срабатыванию некоторых таймеров на секунду раньше намеченного срока.

Так как большинство публичных NTP-серверов продолжают отдают лишнюю секунду как есть, без её размытия на серию интервалов, каждая синхронизация эталонных часов воспринимается как непредсказуемый аврал (за время с момента прошлой синхронизации успевают забыть о проблеме и внедрить код, не учитывающий рассматриваемую особенность). Проблемы также возникают в финансовых и промышленных системах, в которых требуется точный учёт времени рабочих процессов. Примечательно, что ошибки связанные с лишней секундой всплывают не только в момент синхронизации, но и в другое время, например, ошибка в коде корректировки появления лишней секунды в GPSD привела в октябре 2021 года к смещению времени на 1024 недели. Трудно предположить к каким аномалиям может привести не добавление, а вычитание секунды.

Интересно, что у прекращения синхронизации есть о обратная сторона, которая может повлиять на работу систем, рассчитанных на одинаковость часов UTC и UT1. Проблемы могут возникнуть в астрономических (например, при настройке телескопов) и спутниковых системах. Например, против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России, которые предложили сдвинуть приостановку на 2040 год, так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы GLONASS. Система GLONASS изначально спроектирована с учётом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nature.com/article...)
  2. OpenNews: Ошибка в GPSD в это воскресенье приведёт к сдвигу времени на 19 лет назад
  3. OpenNews: 30 июня при синхронизации времени появится лишняя секунда
  4. OpenNews: Перевод мировых атомных часов на одну секунду привёл к массовому зависанию серверных приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58159-leap
Ключевые слова: leap, time
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:32, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До 35 года еще дожить надо.
    Немирный атом может остановить мировые атомные часы.
    Астрономическое время останется.
    Анонимусы тоже.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вряд-ли кто к мнению русского глонасса прислушается, в этой сфере слушают такие страны как США, Германию, Францию
     
     
  • 2.5, Бывалый смузихлёб (?), 10:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто всерьёз слушает страну-вассала с американской военной базой
    Да и францию - тоже
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 11:02, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У франции есть парижская палата мер и весов. Американцы, кстати, спокойно считают в нанометрах и миллиметрах, когда вопрос об инженерии. Неудобно в дюймах там, если это что-то чуть сложнее водопровода. А в водопроводе ты и сам дюймами будешь пользоваться как миленький. От наличия баз это не зависит.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:44, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так остальные там враги. Конечно не прислуштся. КО.
    Рукава закатали и работать. А то ишь, за 13 лет им тяжко подкрутить.
    Да при Виссарионыче за 8 лет ядрену программу осиливали. Ядрену программу Карл!
    А сейчас что? Купи/продай, тупчанка оллинклюзиф разливай. Тьфу.
     
  • 2.8, _hide_ (ok), 10:48, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. эти горе программисты наговнокодили кривых решений, а те, кто так не умеет/не хочет должны учиться говнокодить?
    Астрономическое время -- это единственное время, имеющее смысл для жителей Земли. Для тех, кто не научился в астрономическое нужно придумывать свое "отдельное" время, а не портить жизнь будущим поколениям. Ждём полночь в полпервого ночи :-)
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:37, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России,
    >так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы GLONASS. Система GLONASS изначально спроектирована с учётом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют.

    Во как. А раньше у нас делали проще, но эффективнее.

     
  • 1.4, Бывалый смузихлёб (?), 10:40, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Решение приостановке посекундной синхронизации обусловлено
    > многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем,
    > что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда.
    > В 2012 году подобная синхронизация привела к массовым сбоям в
    > серверных системах, в которых была настроена синхронизация
    > точного времени по протоколу NTP.

    Зачем там появляется ещё одна секунда ?
    Неужто нельзя сделать чтобы одна из секунд просто по факту дольше длилась или размазывалась на, скажем, месяц или год

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что временной ряд должен быть нормальным.
     
     
  • 3.13, _hide_ (ok), 10:57, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что там система реального времени и по прерываниям делаются важные вещи, но не учитывается неточность счётчика, неравномерность астрономического времени и релятивистские эффекты.
    Точнее учитываются, но в качестве основного решения этих странных проблем используется "растягивание времени", т.е. лишние такты эмулируются программно без отключения счётчика (и отклонение получается несущественным благодаря частым циклам синхронизации времени).
    Вот и получаем, что 61 секунда не во всех местах корректно обрабатывается. Сделать длинную 60ю или 59ю разбить на две у них уже не получится.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты реальный дегенерат
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:56, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос в том что локальное время системы в любом случае может резко поменяться при синхронизации. Если разрыв большой, то, например, chrony постепенно сведёт разницу на нет. Но есть системы где нет chrony, особенно железные. И большинство людей просто не умеют работать со временем, в результате можно найти кучу багованных реализаций всего. В нормальном софте лишняя секунда вещь либо ожидаемая, либо игнорируемая. Что конечно не идеально, но можно таким багом можно точно пренебречь СЕГОДНЯ, через 2000 лет посмотрим. А вот подобное решение выглядит как засунуть голову в песок. Внезапное смещение на ЧАС очень хорошо скажется на софте будущего, я гарантирую это.
     

  • 1.10, 78456 (?), 10:51, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Метрическая система и конвенция устарела, бюро в Севре надо закрывать и разрабатывать свою новую национальную систему мер и весов с центром в РФ.
     
     
  • 2.11, Дроп бейнов на мейн (?), 10:55, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С пудами, вершками и шкаликами.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:59, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И аршином, летом и пудом в базовых единицах.
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:59, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть даже кандидаты на эталон в палату мер и весов.
     
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