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Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы

26.11.2019 17:49

Компания Hewlett Packard Enterprise опубликовала обновление прошивок для SSD-накопителей с интерфейсом SAS, поставляемых под брендом HPE. Обновление устраняет критическую проблему, приводящую к потере всех данных из-за сбоя после 32768 часов работы накопителя (3 года, 270 дней и 8 часов). Проблема проявляется в прошивках до версии HPD8.

До истечения данного времени проблема не проявляется, но всем пользователям HPE SAS SSD рекомендуется не затягиваться с заменой прошивки. Если прошивку не обновить, то после указанного времени работы SSD все данные будут потеряны безвозвратно и накопитель станет непригоден для дальнейшего использования. Особенно неприятная ситуация может возникнуть при использовании SSD-накопителей в RAID-массивах - если накопители добавлены одновременно, то и из строя они все выйдут тоже одновременно.

Проблема затрагивает 20 моделей SAS SSD-накопителей, поставляемых с серверах и хранилищах HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 и StoreVirtual 3200. Продукты 3PAR, Nimble, Simplivity, XP и Primera проблеме не подвержены. Ошибка выявлена сторонним подрядчиком, который занимался производством SSD для компании HPE. Не исключено, что проблема не ограничится HPE и затронет других производителей, работающих с данным подрядчиком (подрядчик не называется, а также не детализируется кто допустил ошибку - подрядчик или инженеры HPE).

  1. Главная ссылка к новости (https://support.hpe.com/hpsc/d...)
  2. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  3. OpenNews: Проблема, приводящая к потере данных при использовании в Linux SSD-накопителей Samsung
  4. OpenNews: Оценка методов противостояния потере данных в ФС при крахе системы
  5. OpenNews: Выпущен патч, решающий проблему с blk-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных
  6. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
Автор новости: pripolz
Тип: К сведению
Ключевые слова: hpe, ssd
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:29, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это прикол.
     
  • 2, б.б. (?), 18:32, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    но помни, Золушка, через 3 года, 270 дней и 8 часов твой фейсбук превратится в тыкву
     
  • 3, Аноним (3), 18:34, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вот же незадача, печаль-огорчение
     
  • 4, Аноним (4), 18:39, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, в чем заключается окирпичивание и его механизм.
     
  • 5, Аноним (5), 18:42, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Всё это похоже на скрытую рекламу облачных сервисов.
     
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