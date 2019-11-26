Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы

Компания Hewlett Packard Enterprise опубликовала обновление прошивок для SSD-накопителей с интерфейсом SAS, поставляемых под брендом HPE. Обновление устраняет критическую проблему, приводящую к потере всех данных из-за сбоя после 32768 часов работы накопителя (3 года, 270 дней и 8 часов). Проблема проявляется в прошивках до версии HPD8.

До истечения данного времени проблема не проявляется, но всем пользователям HPE SAS SSD рекомендуется не затягиваться с заменой прошивки. Если прошивку не обновить, то после указанного времени работы SSD все данные будут потеряны безвозвратно и накопитель станет непригоден для дальнейшего использования. Особенно неприятная ситуация может возникнуть при использовании SSD-накопителей в RAID-массивах - если накопители добавлены одновременно, то и из строя они все выйдут тоже одновременно.

Проблема затрагивает 20 моделей SAS SSD-накопителей, поставляемых с серверах и хранилищах HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 и StoreVirtual 3200. Продукты 3PAR, Nimble, Simplivity, XP и Primera проблеме не подвержены. Ошибка выявлена сторонним подрядчиком, который занимался производством SSD для компании HPE. Не исключено, что проблема не ограничится HPE и затронет других производителей, работающих с данным подрядчиком (подрядчик не называется, а также не детализируется кто допустил ошибку - подрядчик или инженеры HPE).



