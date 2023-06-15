The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок

15.06.2023 09:49

Компания AMD опубликовала исходные тексты первого рабочего прототипа платформы openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library), развивающей компоненты для упрощения создания прошивок. openSIL предполагает вынос кода для инициализации оборудования в отдельно сопровождаемые и тестируемые библиотеки, которые могут статически связываться с основными прошивками без задействования специфичных протоколов. Библиотеки написаны на языке Си и распространяются под лицензией MIT. Кроме AMD в проекте также принимают участие компании AMI, AWS, Google, Meta, 9elements, 3mdeb, Datacom и Oxide.

Формирование продукта будет проходить в несколько стадий. На первой стадии за закрытыми дверями был разработан прототип платформы. На второй стадии, которая теперь завершена, опубликован код прототипа openSIL для платформы AMD CRB на базе SoC с процессором AMD EPYC четвёртого поколения (серия EPYC 9004, кодовое имя "Genoa"). На третьей стадии, которая продлится до 4 квартала 2024 года, планируется довести прототип до готовности к повсеместному использованию. Поставка первых UEFI-прошивок на базе openSIL ожидается в 2026 году. Из планов также упоминается подготовка инструкций по интеграции с CoreBoot, публикация спецификации openSIL Firmware Architecture Specification, создание прошивок на базе CoreBoot и AMI Aptio OpenEdition для платформы AMD CRB.

openSIL включает три базовые библиотеки, рассчитанные на статическое связывание во время компиляции:

  • xSIM (x86 Silicon Initialization Libraries) - предоставляет API для базовой инициализации хост-платформы, включая инициализацию DRAM, JEDEC и контроллеров памяти.
  • xPRF (x86 Platform Reference Library) - сервисы для инициализации специфичных аппаратных компонентов, таких как GPIO и SMM.
  • xUSL (x86 Utilities and Services Library) - вспомогательные внутренние обработчики, используемые в библиотеках xSIM и xPRF, и недоступные для вызова из прошивок.

Предложенные библиотеки позволяют быстро и просто добавить поддержку необходимого оборудования в типовые UEFI-прошивки, а также альтернативные прошивки, созданные на базе платформ CoreBoot, oreboot, FortiBIOS и Project µ. Проект избавляет разработчиков от необходимости раздельного сопровождения прошивок для конкретного оборудования и изначально развивается как открытый и прозрачно развиваемый инструментарий, что также позволит повысить безопасность прошивок, упростить тестирование, обеспечить независимую верификацию, унифицировать отслеживание ошибок и уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  3. OpenNews: Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust
  4. OpenNews: Компания AMD представила открытый проект openSIL для разработки прошивок
  5. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59298-opensil
Ключевые слова: opensil, firmware, amd, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Т.е. скоро на мой Zen 3 можно будет поставить coreboot, так?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:23, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Поставка первых UEFI-прошивок на базе openSIL ожидается в 2026 году

    Так что скорее Zen 5-6

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Coreboot может и Zen 3 поддержат.
     
  • 2.3, Bob (??), 10:26, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он у тебя функционирует в вакууме как и твой мозг, если он есть?
    --
    Остальное из железа кто будет адаптировать под coreboot, как собственно его портировать?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:33, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так по любому писать придётся меньше, т.е. новые системы под коребутом скорее всего будут именно на амд.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обсуждения за закрытыми дверями намекают. Ничего хорошего из этого обычно не выходит.
     
     
  • 2.9, Анонин (?), 11:37, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот хорошо.
    Если начать обсуждение прям на старте - задолюают советами, холиворами и попытками перетянуть одеяло на себя.
     
  • 2.12, VladSh (?), 12:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то сильно выносит на публичное обсуждение софт, который изначально решили делать под себя? А потом, в ходе пьесы, решили дать доступ к проекту всем...
     

  • 1.7, ryoken (ok), 11:34, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Кроме AMD в проекте также принимают участие компании AMI, AWS, Google, Meta, 9elements, 3mdeb, Datacom и Oxide.

    Странно, а где же Apple? :D

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:52, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они же теперь на ARM64.
     
     
  • 3.17, ryoken (ok), 13:55, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так они же теперь на ARM64.

    Ну так UEFI64 на нём тоже есть :). было бы интересно нормальный открытый проект от них увидеть, а не как щас... Запроприетарят всё...

     
  • 2.16, n00by (ok), 13:46, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменяют в методичке "энергоэффективность" на "минималистичный углеродный след".
     

  • 1.10, Макаревич (?), 11:45, 15/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру