Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust

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|1.1, Аноним (1), 17:27, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Когда Intel развивает какой-то программные продукт всегда понятно что это ненадолго.
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|5.10, анон (?), 17:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ладна, там ещё швободный RISK5. Про него либо хорошо, либо ничего, не надо мешать ув. людям бабосики в цру пилить.
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|1.3, анон (?), 17:34, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что ж порадуемся, что опернсорс продолжает развиваться корпорациями, которые готовы делиться им с сообществом
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|2.17, Аноним (17), 18:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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корпорации и опенсорс это как государство и деньги, напечатают они их конечно бесплатно(вернее за свой счет), но а потом позволят нерадивым людишкам меняться ими.
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|3.22, anonon (?), 19:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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аналогия не очень
ибо я могу пилить свой опенсорс (нужный кому-то или не очень) и гордо отказыватся от подачек "корпорастов" как в виде денег, так и pull request'ов принципиально
но скорее всего, если я буду достаточно неадекватным - кто-то форкнет и добавит те pr'ы которые ему будут нужны
в чем в общем-то и есть путь опенсорса
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|1.5, Аноним (5), 17:43, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> с ассемблерными вставками
Растаманы, что с лицом? Или это другое?
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|4.14, анон (?), 18:12, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если сильно хочется - то меняешь безопасность на скорость
можно и unsafe использовать
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|4.28, Карлос Сношайтилис (ok), 19:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как же бизапаснасдъ?
Всё так же: пишешь на асме или юзаешь ансейф — контроль на тебе, пишешь на расте — контроль на нём.
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|3.16, анон (?), 18:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя какие-то странные фантазии, наверное что-то когнитивное
чисто интереса и статистики ради, на каком языке ты пишешь?
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|3.21, burjui (ok), 19:03, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умственные способности местных ыкспертов не позволяют понимать такие тонкости: у них или абсолютная безопасность, или ничего, белое или чёрное, джедаи или ситхи. По их логике, наверное, и за рулём пристёгиваться не нужно, и подушки безопасности устанавливать, потому что ни то, ни другое не даёт 100% гарантии.
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|4.23, anonon (?), 19:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну кто-то же покупает заглушки для ремней безопастности и иконки на торпеду)
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|5.24, Аноним (9), 19:27, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по любимой либе растаманов buttplug, они заглушки не только для ремней покупают)
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|2.13, Аноним (1), 18:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти ядра уже давно продаются отдельно и в виде usb стиков. Никакой популярности у них нет.
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|1.19, Аноним (19), 18:36, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а кто подскажет, как сократить время загрузки firmware (в analyze-blame у меня 12 секунд)?
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|1.25, Аноним (25), 19:39, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно, что не назвали Rust-TD-Shim-Written-In-Rust---Do-You-Hear-Me?-IN-RUST
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