Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust

В рамках проекта TD-Shim компания Intel развивает виртуальную прошивку, предназначенную для использования в изолированных виртуальных окружениях по аналогии с прошивками при запуске поверх реального оборудования. Прошивка содержит низкоуровневые компоненты, предоставляющие таблицы ACPI и информацию о CPU и раскладке памяти, необходимые для загрузки ядра операционной системы. Код проекта написан на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией BSD.

Проект рассматривается как более защищённый и легковесный аналог виртуальным прошивкам SeaBIOS и OVMF/TDVF, применяемым в XEN и KVM, нацеленный на организацию загрузки виртуальных окружений и аппаратно виртуализированных контейнеров приложений, для которых необходимо обеспечить минимальное время запуска и конфиденциальную обработку информации. Для передачи цепочки доверия и подтверждения достоверности всех загружаемых компонентов в TD-Shim поддерживается технология Intel TDX (Trusted Domain Extensions). Для сокращения времени загрузки TD-Shim содержит только минимально необходимые для запуска компоненты.