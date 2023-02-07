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Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust

07.02.2023 11:53

В рамках проекта TD-Shim компания Intel развивает виртуальную прошивку, предназначенную для использования в изолированных виртуальных окружениях по аналогии с прошивками при запуске поверх реального оборудования. Прошивка содержит низкоуровневые компоненты, предоставляющие таблицы ACPI и информацию о CPU и раскладке памяти, необходимые для загрузки ядра операционной системы. Код проекта написан на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией BSD.

Проект рассматривается как более защищённый и легковесный аналог виртуальным прошивкам SeaBIOS и OVMF/TDVF, применяемым в XEN и KVM, нацеленный на организацию загрузки виртуальных окружений и аппаратно виртуализированных контейнеров приложений, для которых необходимо обеспечить минимальное время запуска и конфиденциальную обработку информации. Для передачи цепочки доверия и подтверждения достоверности всех загружаемых компонентов в TD-Shim поддерживается технология Intel TDX (Trusted Domain Extensions). Для сокращения времени загрузки TD-Shim содержит только минимально необходимые для запуска компоненты.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора для встраиваемых устройств ACRN 1.2, развиваемого в Linux Foundation
  3. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  4. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  5. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  6. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58614-firmware
Ключевые слова: firmware, td-shim, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:27, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Когда Intel развивает какой-то программные продукт всегда понятно что это ненадолго.  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:33, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЦП уже ненадолгался или это другое?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:38, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    программные продукты
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 17:43, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А болб внутри процессора какой по-твоему? Магический?
     
     
  • 5.10, анон (?), 17:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ладна, там ещё швободный RISK5. Про него либо хорошо, либо ничего, не надо мешать ув. людям бабосики в цру пилить.
     
  • 5.11, Аноним (1), 18:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь они его каждый день переписывают?
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:53, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ведь подобные комментарии плюсов получают…
     

  • 1.3, анон (?), 17:34, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что ж порадуемся, что опернсорс продолжает развиваться корпорациями, которые готовы делиться им с сообществом
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    корпорации и опенсорс это как государство и деньги, напечатают они их конечно бесплатно(вернее за свой счет), но а потом позволят нерадивым людишкам меняться ими.
     
     
  • 3.22, anonon (?), 19:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    аналогия не очень
    ибо я могу пилить свой опенсорс (нужный кому-то или не очень) и гордо отказыватся от подачек "корпорастов" как в виде денег, так и pull request'ов принципиально

    но скорее всего, если я буду достаточно неадекватным - кто-то форкнет и добавит те pr'ы которые ему будут нужны
    в чем в общем-то и есть путь опенсорса

     
  • 2.34, Карлос Сношайтилис (ok), 20:01, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний "релиз" Яндекса им не переплюнуть!
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:43, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > с ассемблерными вставками

    Растаманы, что с лицом? Или это другое?

     
     
  • 2.8, анон (?), 17:53, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это является одной из фич языка с хз какой версии
    https://doc.rust-lang.org/reference/inline-assembly.html

    так что с лицом все отлично - есть инструмент, им пользуемся

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 18:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же бизапаснасдъ?
     
     
  • 4.14, анон (?), 18:12, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если сильно хочется - то меняешь безопасность на скорость
    можно и unsafe использовать
     
  • 4.28, Карлос Сношайтилис (ok), 19:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же бизапаснасдъ?

    Всё так же: пишешь на асме или юзаешь ансейф — контроль на тебе, пишешь на расте — контроль на нём.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 20:05, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если на python или go то на ком?
     
     
  • 6.36, Карлос Сношайтилис (ok), 20:12, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Господе нашем, Иисусе Христе!
     
  • 3.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вставка на С - это unsafe. А встака на asm - это что?
     
     
  • 4.29, Карлос Сношайтилис (ok), 19:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ансейф, очевидно, ссылка же выше — асм можно вставить только в блоке unsafe
     
     
  • 5.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ансейф, очевидно, ссылка же выше — асм можно вставить только в блоке
    > unsafe

    То есть растоманы ставят С и asm на один уровень?

     
  • 2.9, Аноним (9), 17:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что с лицом?

    На нём Алиса из коллаборы посидел(а/о).

     
     
  • 3.16, анон (?), 18:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя какие-то странные фантазии, наверное что-то когнитивное
    чисто интереса и статистики ради, на каком языке ты пишешь?
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:32, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а как еще к недокументированным регистрам обращаться?
     
     
  • 3.21, burjui (ok), 19:03, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умственные способности местных ыкспертов не позволяют понимать такие тонкости: у них или абсолютная безопасность, или ничего, белое или чёрное, джедаи или ситхи. По их логике, наверное, и за рулём пристёгиваться не нужно, и подушки безопасности устанавливать, потому что ни то, ни другое не даёт 100% гарантии.
     
     
  • 4.23, anonon (?), 19:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну кто-то же покупает заглушки для ремней безопастности и иконки на торпеду)
     
     
  • 5.24, Аноним (9), 19:27, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по любимой либе растаманов buttplug, они заглушки не только для ремней покупают)
     
     
  • 6.31, Карлос Сношайтилис (ok), 19:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это используют для предотвращения полёта на реактивной тяге от общения с икпердами опеннета
     
     
  • 7.39, Аноним (9), 20:35, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для безопасности в смузи баре.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:48, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жду 14-го поколения:
    https://3dnews.ru/1071248/
     
     
  • 2.13, Аноним (1), 18:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти ядра уже давно продаются отдельно и в виде usb стиков. Никакой популярности у них нет.  
     
     
  • 3.15, Самый Лучший Гусь (?), 18:13, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В одноразках никакого смысла и нет, это бижутерия для впечатлительных
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:36, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кто подскажет, как сократить время загрузки firmware (в analyze-blame у меня 12 секунд)?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:40, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удали к чертям. Проблема решена.
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:39, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, что не назвали Rust-TD-Shim-Written-In-Rust---Do-You-Hear-Me?-IN-RUST
     
     
  • 2.33, Карлос Сношайтилис (ok), 20:00, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким названием на винде не соберётся
     

  • 1.27, Аноним (35), 19:48, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > конфиденциальную обработку информации

    очередной DRM

     
  • 1.32, Аноним (32), 19:58, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо переписать на паскале. Паскаль - это лучший раст
     
     
  • 2.37, DontTreadOnMe (?), 20:25, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший раст - мёртвый раст?
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:43, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. У паскаля нет асинхронности и многопоточности.
     

  • 1.38, Аноним (-), 20:34, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И язык хороший, и лицензия прекрасная!
    Вот так нужно делать опенсорс!
     

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